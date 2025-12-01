Papa Leon: Statul palestinian este singura soluţie pentru conflictul israelian
UNIMEDIA, 1 decembrie 2025 07:40
Papa Leon a declarat că singura soluţie la conflictul de decenii dintre Israel şi poporul palestinian trebuie să includă un stat palestinian, reafirmând astfel poziţia Vaticanului, relatează Reuters, citat de news.ro.
• • •
Alte ştiri de UNIMEDIA
Acum 10 minute
08:00
(video) Prietenii lui „Caras” au dat lovitura: I-au dăruit un caras în borcan. Reacția sportivului # UNIMEDIA
Victor Muntean, cunoscut pe TikTok drept „Caras”, a avut parte de un cadou la care nici măcar el nu s-ar fi așteptat. Prietenii sportivului au venit la ziua lui cu o surpriză „tematică”: un caras adevărat, pus într-un borcan, pregătit special pentru aniversat, scrie shok.md.
Acum 30 minute
07:40
Papa Leon a declarat că singura soluţie la conflictul de decenii dintre Israel şi poporul palestinian trebuie să includă un stat palestinian, reafirmând astfel poziţia Vaticanului, relatează Reuters, citat de news.ro.
Acum o oră
07:30
Paradă la Bucureşti, de Ziua Naţională a României - Aproape 3.000 de militari vor defila pe sub Arcul de Triumf, printre ei și soldați moldoveni # UNIMEDIA
Aproape 3.000 de militari vor defila pe sub Arcul de Triumf de la București, astăzi, de Ziua Naţională a României, la ceremonii urmând să fie prezenţi preşedintele român Nicuşor Dan, premierul Ilie Bolojan, membri ai Guvernului, parlamentari, numeroase alte oficialităţi, reprezentanţi ai corpului diplomatic, scrie presa română. La paradă va defila și un detașament de pacificatori din Batalionului 22 de Menţinere a Păcii „Căşti Albastre”, precum și din Grupul port-drapel, reprezentat de militarii din Compania Garda de Onoare a Republicii Moldova.
07:20
Conform datelor furnizate de Serviciul Hidrometeorologic de Stat, astăzi în Moldova se va menține un cer predominant acoperit, cu perioade de precipitații ușoare și temperaturi moderate.
07:10
Rubio spune că discuţiile dintre SUA şi Ucraina privind războiul cu Rusia au fost productive, dar mai sunt multe de făcut pentru a se ajunge la un acord # UNIMEDIA
Oficialii americani şi cei ucraineni au avut duminică discuţii de aproximativ patru ore cu scopul de a găsi o soluţie pentru războiul dintre Rusia şi Ucraina.Secretarul de stat american Marco Rubio a declarat ulterior că reuniunea a fost productivă, dar mai sunt multe de făcut pentru a se ajunge la un acord de pace, relatează AP, citat de news.ro.
Acum 12 ore
20:20
În atenția călătorilor! Activitatea la postul vamal Giurgulești-Reni, temporar sistată. Care este motivul # UNIMEDIA
Activitatea în cadrul postului vamal de frontieră Giurgiulești–Reni, unde funcționează controlul comun cu autoritățile din Ucraina, este temporar sistată din cauza întreruperii energiei electrice pe partea ucraineană, anunță Serviciul Vamal.
20:10
(stop cadru) Bolea: „În 125 de localități din țară vor fi finalizate drumurile. Vom umple internetul, Facebook-ul și televiziunile cu darea în exploatare a acestora” # UNIMEDIA
Ministrul Infrastructurii și Dezvoltării Regionale, Vladimir Bolea, anunță că 220 de localități din Moldova au fost incluse în programul național de construcție a drumurilor din sate, finanțat din bugetul de stat și cu sprijin european. „Urmează, cât de curând, să umplem internetul, Facebook-ul, televiziunile, totul absolut, cu darea în exploatare a acestora”, a declarat oficialul la emisiunea „Cabinetul din umbră” de la Jurnal TV.
19:40
Un sportiv revine la Real Madrid după mai bine de două luni: Despre ce fotbalist este vorba # UNIMEDIA
Real Madrid va juca, în deplasare, pe terenul celor de la Girona, în etapa a 14-a din La Liga. Înaintea acestui meci, antrenorul Xabi Alonso (44 de ani) și fanii „los blancos” au primit o veste foarte bună, scrie digisport.ro.
19:10
„Astăzi trebuia să îți spunem la mulți ani de ziua numelui…”. Igor Cuciuc, mesaj plin de durere adresat fiicei Andreea: „Un dor fără margini” # UNIMEDIA
Interpretul Igor Cuciuc a publicat un mesaj plin de durere pe rețelele sociale, în memoria fiicei sale, Andreea, care ar fi trebuit astăzi să își sărbătorească ziua numelui. Artistul a transmis un omagiu profund, încărcat de dor, amintind de legătura puternică pe care o păstrează cu fiica sa, plecată prea devreme.
Acum 24 ore
18:50
Serghei Lavrov e furios pe sancțiunile impuse Rusiei și acuză Occidentul că „luptă murdar” # UNIMEDIA
Occidentul duce o luptă „murdară şi necompetitivă” împotriva Rusiei pe piaţa armamentului prin impunerea de sancţiuni, a acuzat duminică ministrul rus de externe, Serghei Lavrov, transmite EFE, potrivit Agerpres, scrie digi24.ro.
18:40
(foto) I-a furat soțul celei mai bune prietene, iar acum bărbatul milionar a dus-o de ziua ei în New York. Moldoveanca Cristina Ich a publicat primele imagini cu iubitul său # UNIMEDIA
Moldoveanca Cristina Ich care i-a furat soțul celei mai bune prietene își sărbătorește ziua de naștere pe picior mare, cu o vacanță la New York. Bărbatul care i-a pus pe deget un inel de 500.000 de euro și i-a dăruit un bolid de lux este atent la nevoile iubitei sale și a dus-o într-o vacanță la care puțini oameni pot visa, scrie protv.ro.
18:10
Primăria Chișinău informează că, în legătură cu lucrările de reparație a echipamentului electric efectuate de Premier Energy SRL, în data de 01.12.2025, în intervalul 13:00–16:30, va fi sistată temporar furnizarea energiei electrice pe mai multe adrese din capitală.
17:40
(video) Președintele Parlamentului, Igor Grosu, și ministrul de Externe, Mihai Popșoi, pleacă mâine în SUA # UNIMEDIA
Președintele Parlamentului Igor Grosu și ministrul Afacerilor Externe, Mihai Popșoi, vor efectua o vizită de lucru, mâine, 1 decembrie, în Statele Unite ale Americii. „Avem foarte mulți prieteni acolo”, a declarat deputata Doina Gherman la o emisiune de la Vocea Basarabiei.
17:40
Nouă persoane, majoritatea copii, au murit în urma atacurilor lupilor. Regiunea din India va fi monitorizată cu drone # UNIMEDIA
Lupii care terorizează o regiune a Indiei vor fi monitorizați cu ajutorul dronelor. Animalele au omorât nouă oameni, majoritatea copii, în ultimele săptămâni. Specialiștii au observat o modificare în comportamentul animalelor care sunt foarte activi ziua, scrie adevărul.ro.
17:10
(video) Marina Cârnaț a primit un frigider de ziua ei cadou de la soț: „O să-l punem în altă cameră și îl încuiem” # UNIMEDIA
Marina Cârnaț a primit exact cadoul pe care și-l dorea de ziua ei: un al doilea frigider. Bloggerița povestește că, în ultima perioadă, a simțit tot mai mult nevoia unui spațiu suplimentar pentru alimente, mai ales că băieții mai mari ai familiei au un apetit pe măsură. „Mănâncă foarte mult, iar cumpărăturile nu ne ajung prea mult timp”, spune ea, scrie shok.md.
16:20
Nepotul lui Eminem, în brațele mamei, pe stadion în Detroit. Și-a urmărit bunicul cântând pe scenă # UNIMEDIA
Hailie Jade, fiica lui Eminem, și băiatul ei, Elliot, în vârstă de doar opt luni, au fost prezenți în tribune pentru a urmări spectacolul pe care rapperul american l-a susținut în pauza meciului NFL dintre Lions și Green Bay Packers, de pe Ford Field, în Detroit, Michigan, de Ziua Recunoștinței, scrie profm.ro.
16:10
(video) Prognoze de la cel mai mare importator de mașini: Când să-ți cumperi un automobil și ce prețuri ne așteaptă în 2026 # UNIMEDIA
Omul de afaceri Vasile Chirtoca, fondatorul uneia dintre cele mai mari companii importatoare de automobile din Republica Moldova, a comentat, la emisiunea „UNInterviu” de la UNIMEDIA, situația actuală a pieței auto și a oferit sfaturi moldovenilor cu privire la achiziția unei mașini.
15:20
Preşedintele naţionalist polonez Karol Nawrocki îşi anulează o întâlnire cu premierul ungar Viktor Orban, în urma vizitei acestuia la Moscova # UNIMEDIA
Preşedintele polonez Karol Nawrocki şi-a anulat o întâlnire cu Viktor Orbán, prevăzută la 4 decembrie, în urma unei vizite a premierului ungar la Moscova, relatează Euronews, citată de news.ro.
15:10
Ispita Cristina, cel mai mare fail chiar de ziua ei: Cum au reacționat fanii când au văzut-o mâncând tort de pe jos # UNIMEDIA
Ispita Cristina, cunoscută din emisiunea „Insula Iubirii”, a avut parte de un moment neașteptat chiar de ziua ei de naștere. Fosta ispită a încercat să urmeze un trend popular în mediul online, dar lucrurile nu au decurs deloc conform așteptărilor, scrie cancan.ro.
15:00
Premierul Netanyahu cere să fie grațiat de președintele Israelului. Este acuzat de fraudă, delapidare și luare de mită # UNIMEDIA
Premierul israelian Benjamin Netanyahu a depus o cerere de grațiere la președintele Isaac Herzog. Netanyahu este acuzat de fraudă, delapidare şi luare de mită, scrie adevărul.ro.
14:10
(foto) Bronz pentru Moldova: Judocanul Victor Sterpu a urcat pe podium la competiția „Grand Slam” din Abu Dhabi # UNIMEDIA
Sportivul Victor Sterpu a cucerit medalia de bronz la competiția „Grand Slam” care se desfășoară la Abu Dhabi. Anunțul a fost făcut de Federația de Judo a Republicii Moldova.
13:50
Bilanțul victimelor incendiului din Hong Kong a ajuns la 146 de morți. 100 de persoane, în continuare de negăsit # UNIMEDIA
Autoritățile din Hong Kong au transmis că bilanțul în urma incendiului care a devastat un complex de apartamente a ajuns la 146 de morți, în creștere față de totalul raportat anterior de 128. Alte 100 de persoane sunt în continuare de negăsit, scrie adevărul.ro.
13:10
(video) Soledad Baciu, Ana Muntean și Alessia Pop, autoarele unui moment exploziv în etapa Knockout-uri la Vocea României. Cu cine merge mai departe Tudor Chirilă # UNIMEDIA
Tudor Chirilă a decis să le pună la încercare pe cele trei concurente, acceptând chiar o provocare din partea uneia dintre ele. Salvată în battle-uri de Tudor Chirilă, Alessia Pop este determinată să dea tot ce are mai bun, pentru a demonstra că merită să meargă mai departe, scrie protv.ro.
13:00
Polonia, gata să lanseze rachete Patriot pentru doborârea unor avioane rusești. Au fost activate unitățile germane pentru operarea sistemelor # UNIMEDIA
După detectarea unor avioane de vânătoare rusești care operau în vestul Ucrainei, duminică, 30 noiembrie, au fost activate unități ale forțelor armate germane, prezente în Polonia, pentru a opera sistemele Patriot, scrie adevărul.ro.
12:10
(stop cadru) Novac: „Noroc de „storojul” de la casa aceea că a sunat, că Ministerul nu mai afla că a intrat așa-numita dronă în spațiul aerian al Moldovei” # UNIMEDIA
Deputatul Grigore Novac afirmă că doar datorită paznicului care a sunat la autorități s-a aflat despre drona căzută pe o casă din Florești, susținând că, fără apelul acestuia, instituțiile responsabile nici nu ar fi reacționat. „Noroc de „storojul” ( n.n. „paznicul”) de la casa aceea că a sunat, că nu mai aflau că a intrat așa-numita dronă în spațiul aerian al Republicii Moldova”, a declarat parlamentarul la o emisiune de la Realitatea.
11:50
Cel puţin patru persoane au murit şi alte zece au fost rănite în împuşcături care au avut loc sâmbătă seara în Stockton, un oraş din statul California, în vestul Statelor Unite, scrie protv.ro.
11:10
UE va aloca 20 de milioane de euro, după ce mai multe drone au survolat spațiul aerian al Moldovei. Anunțul făcut de șefa diplomației europene # UNIMEDIA
Uniunea Europeană va aloca 20 de milioane de euro pentru consolidarea apărării antiaeriene a statului nostru. „Cerul Moldovei nu trebuie să devină victima războiului Rusiei”, a scris șefa diplomației europene, Kaja Kallas, pe platforma X.
10:40
Invazie de ploşniţe la unul dintre cele mai mari cinematografe din Franța. Sălile, închise pentru dezinsecţie # UNIMEDIA
Una dintre cele mai prestigioase instituții cinematografice din Franța, Cinémathèque Française din Paris, își închide pentru o lună sălile de proiecție, după ce mai mulți vizitatori au semnalat prezența ploșnițelor în timpul unor evenimente, inclusiv la o masterclass cu actrița de la Hollywood Sigourney Weaver. Conducerea promite o dezinsecție completă și condiții „perfect sigure și confortabile" la redeschidere, scrie observatornews.ro.
10:10
(stop cadru) „De cât timp sunteți căsătorit?” Pavel Sîrbu: „O să vă dau câteva răspunsuri, iar voi alegeți-l pe cel corect” # UNIMEDIA
Comediantul Pavel Sîrbu, cunoscut din proiectul „Zebra Show”, se declară un mare familist. Deși are un program încărcat și numeroase activități zilnice, artistul spune că încearcă mereu să petreacă cât mai mult timp cu soția și copiii săi. Invitat la proiectul „Tinerii care împing Moldova înainte”, marca UNIMEDIA, Pavel a fost întrebat de cât timp este căsătorit. În stilul său caracteristic, a răspuns cu umor: „Eu o să vă dau câteva răspunsuri, iar voi alegeți-l pe cel corect”.
09:50
Rusia a lansat un atac cu drone în apropierea Kievului, în cursul nopții de sâmbătă spre duminică (29-30 noiembrie), în urma căruia el puțin o persoană a fost ucisă și alte 11, inclusiv un copil, au fost rănite, scrie adevărul.ro.
09:10
Pe 30 noiembrie, istoria a fost marcată de întărirea privilegiilor sașilor din Transilvania prin Andreanum în 1224 și de finalizarea demolării Zidului Berlinului în 1990.
09:10
(video) Rămâne sau nu Botgros în Parlament? Marian: „Am mai avut așa un coleg în Legislativul precedent. Concertele sale erau neplătite” # UNIMEDIA
Deputatul Radu Marian spune că nu poate răspunde pentru dirijorul Nicolae Botgros, ales PAS în noul Parlament, în ceea ce ține de incompatibilitatea funcțiilor. Marian a menționat că, în legislatura precedentă, colegul său Vitali Gavrouc a avut concerte neplătite, iar situația s-ar putea repeta. Declarațiile au fost făcute în cadrul unei emisiuni de la TVR.
09:00
Astăzi, vremea în Moldova va fi predominant umedă și noroasă, cu o probabilitate ridicată de precipitații pe parcursul întregii zile.
09:00
Peștii vor afla vești bune, iar Fecioarele trebuie să acorde mai multă atenție familiei: Află ce-ți prezic astrele # UNIMEDIA
Horoscopul zilnic ar putea dezvălui indicii personalizate despre cum să navigăm aceste energii.
08:30
Horoscopul zilnic ar putea dezvălui indicii personalizate despre cum să navigăm aceste energii.
Ieri
07:20
Astăzi, vremea în Moldova va fi predominant umedă și noroasă, cu o probabilitate ridicată de precipitații pe parcursul întregii zile.
29 noiembrie 2025
20:50
(video) „Fata era strangulată într-o gură de canalizare, iar mama ei înjunghiată în casă”: Filmul crimei de la Nisporeni # UNIMEDIA
Ies la iveală noi detalii despre crima teribilă de la Nisporeni, unde o fată de 19 ani a fost găsită strangulată într-o gaură de canalizare, iar mama sa, înjunghiată în casă. „I-o pus ața în gât, iar pe cealaltă a înjunghiat-o cu cuțitul. Au vrut să însceneze totul”, a povestit vecinul femeilor în cadrul unui interviu pentru LIFE MD DOCUMENTARY.
20:40
Adrian Minune ar putea reprezenta România la Eurovision. Fanii l-au propus, după interpretarea piesei Salcia: „Cu vocea ta câștigă sigur țara asta” # UNIMEDIA
Cunoscutul interpret de manele Adrian Minune revine în atenția publicului, după ce internauții au lansat ideea că acesta ar putea reprezenta, cândva, România la Eurovision, scrie adevărul.ro.
20:30
(video) Descinderi cu mascați într-un bloc din capitală: Acțiunea ar fi avut loc în cadrul dosarului pe camionul cu armament de la Albița # UNIMEDIA
Ofițerii au descins ieri cu percheziții într-un bloc din sectorul centru al capitalei. Potrivit informațiilor, acțiunea ar fi avut loc în cadrul dosarului camionului cu armament de la Albița.
20:30
Perioada de înregistrarea pentru „ajutor la contor” s-a terminat: Solicitanții vor fi trecuți prin „sita” a 11 instituții, înainte de a primi compensațiile # UNIMEDIA
Ministerul Muncii și Protecției Sociale anunță că pe data de 28 noiembrie s-a încheiat perioada de înregistrare a cererilor pentru compensațiile aferente lunii noiembrie.
20:20
Igor Dodon: E începutul sfârșitului regimului de la Kiev, aliatul Maiei Sandu. Aceeași soartă va avea și gruparea PAS # UNIMEDIA
Liderul PSRM, Igor Dodon, a declarat că situația politică de la Kiev ar marca „începutul sfârșitului regimului” condus de Volodimir Zelenski, pe care îl numește aliat al Maiei Sandu. „Același sfârșit îi va avea și gruparea PAS”, a scris Dodon.
20:10
Omul de afaceri Vasile Chirtoca susține că el vorbește limba moldovenească. Părinții, buneii ne spuneau nouă că suntem moldoveni și vorbim moldovenește”, a precizat Chirtoca în cadrul UNInterviu pentru UNIMEDIA.
19:50
Perioada de înregistrarea pentru „ajutor la contor” s-a încheiat: Solicitanții vor fi trecuți prin „sita” a 11 instituții, înainte de a primi compensațiile # UNIMEDIA
Ministerul Muncii și Protecției Sociale anunță că pe data de 28 noiembrie s-a încheiat perioada de înregistrare a cererilor pentru compensațiile aferente lunii noiembrie.
19:50
Avertisment de la Washington: Donald Trump anunță că spațiul aerian al Venezuelei trebuie considerat „complet închis” # UNIMEDIA
Președintele american Donald Trump a afirmat sâmbătă că spațiul aerian al Venezuelei și cel din proximitate trebuie considerat complet închis, transmite Reuters. Săptămâna trecută, Federal Aviation Administration (FAA) - administrația de reglementare a aviației din SUA - a avertizat principalele companii aeriene despre o „situație potențial periculoasă” la survolarea Venezuelei, din cauza „unei situații de securitate în curs de înrăutățire și a unei activități militare în crește în sau împrejurul” acestei țări, scrie digi24.ro.
19:20
Perioada de înregistrarea pentru „ajutor la contor” s-a finisat: Solicitanții vor fi trecuți prin „sita” a 11 instituții, înainte de a primi compensațiile # UNIMEDIA
Ministerul Muncii și Protecției Sociale anunță că pe data de 28 noiembrie s-a încheiat perioada de înregistrare a cererilor pentru compensațiile aferente lunii noiembrie.
19:00
„N-a fost cu noroc”: Artista moldoveancă Irisha s-a despărţit din nou. Ce nu a mers de data aceasta # UNIMEDIA
Dacă în urmă cu doar câteva luni, după despărțirea de Domenico, fostul iubit italian, Irisha anunța că e pe cale să-și refacă viața și e în tatonări cu un alt bărbat, ei bine, iată că situația s-a schimbat și n-a fost cu noroc nici de această dată. Cei doi s-au separat, iar Irisha ne spune și motivele pentru care povestea s-a încheiat înainte de a începe, scrie spynews.ro.
18:30
Colegiul de disciplină și etică informează despre finalizarea procedurilor disciplinare inițiate în privința a trei procurori, în urma cărora au fost constatate încălcări grave ale obligațiilor profesionale și ale standardelor de integritate. Astfel, cei trei procurori au fost eliberați din funcție.
18:10
Cine merge mai departe? Tony Baboon, Ștefan Burlacu și Raphael Tudor au ridicat scena în picioare la Knockout-urile de la „Vocea României” # UNIMEDIA
Al doilea trio al serii este format din Tony Baboon, Ștefan Burlacu și Raphael Tudor, concurenții din echipa Irinei Rimes. În lupta către un loc asigurat în etapa live-urilor, vor interpreta piesele „Mă ucide ea”, ”Road to Zion” și ”Too Sweet”, scrie protv.ro.
17:50
Reţeaua care a transformat moldoveni, ruşi și ucraineni în cetăţeni români: Cum funcționa schema # UNIMEDIA
Reţeaua care a transformat cetăţeni ruşi, ucraineni şi moldoveni în cetăţeni români a operat cu ajutorul angajaţilor statului român. În mai multe procese soluţionate, în care tot statul a cerut anularea documentelor, scrie negru pe alb că documentele false au fost transcrise la Starea Civilă, în România. Nimeni nu a verificat sau nu a vrut să verifice autenticitatea documentelor până la transcriere, scrie presa română.
17:30
Ucraina dă o „lovitură semnificativă” flotei fantomă a Rusiei: Ce s-a întâmplat în Marea Neagră # UNIMEDIA
Ucraina a revendicat sâmbătă atacul asupra a două petroliere în Marea Neagră, declarând că a lovit cu drone nave aparţinând „flotei fantomă ruse”, folosită de Moscova pentru a eluda sancţiunile occidentale, informează AFP şi Reuters, citat de digi24.ro.
©2004—2025 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.