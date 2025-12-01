Vlad Plahotniuc anunță că va participa la ședințele de judecată

08:20

Potrivit cotidianului britanic The Telegraph, emisarii lui Trump, Steve Witkoff și Jared Kushner, ginerele președintelui, vor merge la Moscova cu această ofertă. Aliații europeni au respins ideea recunoașterii teritoriilor cucerite de Rusia, iar un expert român a avertizat că un astfel de plan ar fi „dezastruos, cu implicații potențial fatale pe termen mediu și lung”, … The post Administrația Trump vrea să recunoască controlul Rusiei asupra teritoriilor ocupate din Ucraina. Ce înseamnă asta și de ce se opun europenii first appeared on ZUGO. Articolul Administrația Trump vrea să recunoască controlul Rusiei asupra teritoriilor ocupate din Ucraina. Ce înseamnă asta și de ce se opun europenii apare prima dată în ZUGO.