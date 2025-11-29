Rusia amenință cu blocarea totală a WhatsApp-ului
Zugo.md, 29 noiembrie 2025 07:50
Autoritatea rusă pentru comunicații, Roskomnadzor, a transmis vineri că WhatsApp riscă să fie blocat integral în Rusia dacă nu se aliniază legislației interne, au relatat agențiile de presă de la Moscova. Avertismentul vine după ce, în august, Rusia a început să limiteze anumite apeluri pe WhatsApp și pe Telegram, acuzând …
Acum 30 minute
08:20
Administrația Trump vrea să recunoască controlul Rusiei asupra teritoriilor ocupate din Ucraina. Ce înseamnă asta și de ce se opun europenii # Zugo.md
Potrivit cotidianului britanic The Telegraph, emisarii lui Trump, Steve Witkoff și Jared Kushner, ginerele președintelui, vor merge la Moscova cu această ofertă. Aliații europeni au respins ideea recunoașterii teritoriilor cucerite de Rusia, iar un expert român a avertizat că un astfel de plan ar fi „dezastruos, cu implicații potențial fatale pe termen mediu și lung", …
Acum o oră
07:50
Autoritatea rusă pentru comunicații, Roskomnadzor, a transmis vineri că WhatsApp riscă să fie blocat integral în Rusia dacă nu se aliniază legislației interne, au relatat agențiile de presă de la Moscova. Avertismentul vine după ce, în august, Rusia a început să limiteze anumite apeluri pe WhatsApp și pe Telegram, acuzând …
Acum 2 ore
07:10
Ultimii 11 papagali din specia Ara lui Spix care trăiesc în sălbăticie au fost infectaţi cu un virus incurabil şi letal, a anunţat joi guvernul brazilian, situaţia reprezentând o ameninţare serioasă la adresa supravieţuirii acestei specii de culoare albastră, care a inspirat filmul de animaţie „Rio", transmite AFP, citată de Agerpres.
Acum 4 ore
06:30
Britanica Natali Ray riscă până la 50 de ani de închisoare pentru presupusa implicare în furtul de vinuri fine în valoare de zeci de mii de dolari dintr-o cramă din Virginia, Statele Unite ale Americii, scrie The Times, citat de Digi24. Era un plan îndrăzneț. Un cuplu urma să se …
06:20
doc | Averea premierului Munteanu: active și conturi de peste un milion de dolari, proprietăți și cote-părți în mai multe țări # Zugo.md
Premierul Alexandru Munteanu a declarat pentru 2024 active financiare și conturi bancare de peste un milion de dolari. Veniturile sale din investiții și consultanță internațională au depășit 246.000 de dolari, iar declarația arată că deține acțiuni, fonduri de pensii și conturi în cinci țări: România, Ucraina, Italia, SUA și Republica Moldova.
Acum 12 ore
23:10
Șeful administrației prezidențiale din Ucraina, Andrei Ermak, și-a dat demisia, după ce anchetatorii anticorupție au efectuat percheziții la domiciliul său, pe parcursul zilei de vineri. Liderul de la Kiev, Volodimir Zelenski, a anunțat remanieri în biroul prezidențial și a comunicat că sâmbătă va avea discuții privind desemnarea unui șef nou, transmite ipn.md.
23:00
A fost arestat organizatorul contrabandei cu armamentul din camionul depistat la vama Leușeni # Zugo.md
Organizatorul contrabandei cu armamentul din camionul depistat la vama Leușeni a fost arestat. Măsura a fost aplicată pentru 30 de zile la solicitarea Procuratorii pentru Cambaterea Criminalitǎții Organizate şi Cauze Speciale (PCCOCS). Astfel, prin încheierea Judecǎtoriei Chişinǎu, bǎrbatul de 52 de ani – administrator al unei companii – va continua …
Acum 24 ore
14:30
R. Moldova importă trei euro pentru fiecare euro exportat, iar sărăcia crește. Analiză Expert-Grup # Zugo.md
Economia Republicii Moldova a intrat oficial în recesiune tehnică, iar perspectivele pe termen scurt rămân fragile, arată analiza anuală realizată de Centrul Analitic Independent „Expert-Grup". Potrivit raportului, stagnarea economică din ultimii ani s-a adâncit în 2024–2025, iar sursele tradiționale de creștere sunt aproape epuizate. Experții notează că, în 2024, scenariile …
14:20
Guvernul Republicii Moldova, la propunerea Ministerul Muncii și Protecției Sociale (MMPS), a lansat un proiect de hotărâre prin care stabilește cuantumul prognozat al salariului mediu lunar pe economie pentru anul 2026 la 17.400 de lei. Potrivit notei de fundamentare, noul nivel de referință va fi utilizat pentru calculul indemnizațiilor sociale, …
13:40
Consiliul Municipal Chișinău a aprobat ajustarea bugetului pentru educație, permițând plata salariilor profesorilor pentru luna noiembrie și achitarea primelor anuale. Decizia a fost adoptată pe 28 noiembrie, cu 40 de voturi, în absența consilierilor PSRM. Proiectul a fost divizat de Primărie după blocajul din 25 noiembrie și include cheltuieli acoperite …
13:10
Ministrul Apărării, Ionuț Moșteanu, a demisionat vineri dimineața, după o discuție cu Președintele Nicușor Dan referitoare la controversele privind CV-ul său. Potrivit surselor Antena3.ro, președintele nu i-a cerut demisia, ci i-a transmis că decizia îi aparține. Scandalul a fost declanșat după ce Președintele AUR, George Simion, a cerut demisia lui Moșteanu, …
12:50
Medicul cercetat pentru viol, suspendat. Ministerul Sănătății îi pune sub verificare activitatea # Zugo.md
Ministerul Sănătății anunță că a inițiat proceduri după publicarea unei investigații jurnalistice privind activitatea unui medic anesteziolog-reanimatolog acuzat de comportament abuziv. Potrivit instituției, medicul a fost suspendat din funcție pe durata verificărilor, iar două comisii urmează să clarifice circumstanțele semnalate. La 26 noiembrie 2025, Comisia de atestare a medicilor anesteziologi-reanimatologi …
12:30
video | „Vânzări fantomă” de mașini pentru americani: patru tineri au fost reținuți la Chișinău # Zugo.md
Patru tineri din Chișinău, cu vârste cuprinse între 20 și 25 de ani, au fost reținuți de ofițerii Direcției combaterea criminalității organizate a INI și procurorii PCCOCS, cu suportul brigăzii „Fulger", fiind bănuiți că au creat o schemă de escrocherie online prin care ar fi înșelat cetățeni din Statele Unite ale Americii cu circa 500.000 …
11:20
Energocom va transmite luni către ANRE toate calculele privind costurile de achiziție a gazelor naturale, iar datele preliminare indică un preț final mediu ponderat de aproximativ 390 euro pentru 1.000 de metri cubi, a anunțat Alexandr Slusari solicitat de redacția Bani.md. Potrivit acestuia, calculele confirmă premise solide pentru reducerea tarifului achitat …
11:00
Refuzul Japoniei de a legaliza căsătoriile între persoane de același sex, considerat constituțional # Zugo.md
Curtea Supremă din Tokio a precizat că, în conformitate cu legea, căsătoria este o „uniune între un bărbat și o femeie", în cadrul unei hotărâri care a infirmat verdictul anterior dat de o instanță inferioară în 2024, potrivit Associated Press, citat de Mediafax. Judecătorul Ayumi Higashi a precizat că definiția …
10:50
Un medic obstetrician-ginecolog, condamnat după decesul unei femei însărcinate. Procurorii vor contesta sentința # Zugo.md
Procuratura Căușeni, Oficiul Ștefan Vodă, anunță condamnarea unui medic, fost șef al secției obstetrico-ginecologice a Spitalului raional Ștefan Vodă, pentru neglijență în acordarea asistenței medicale, faptă care a dus la moartea unei paciente. Potrivit instituției, Judecătoria Căușeni, sediul Ștefan Vodă, l-a condamnat pe inculpat la 1 an și 6 luni …
10:20
Biroul șefului de cabinet al președintelui Zelenski, percheziționat de agenți anticorupție # Zugo.md
Autorităţile anticorupţie din Ucraina, de la Biroul Național Anti-corupție (NABU) și de la Biroul procurorului specializat anti-corupție (SAPO) au efectuat percheziţii la biroul lui Andrii Iermak, şeful de cabinet al preşedintelui ucrainean Volodimir Zelenski, au declarat oficiali vineri, informează Kyiv Post, citat de Digi24. Ukrainskaia Pravda a fost prima care …
10:00
Autoritățile analizează o schimbare în modul de administrare a sistemului educațional, care ar putea duce la trecerea școlilor din Republica Moldova sub gestionarea directă a Ministerului Educației și Cercetării. Declarația a fost făcută de ministrul Dan Perciun, în cadrul unei emisiuni la RliveTV. Ministrul a explicat că modelul luat în …
09:30
Creștinii ortodocși care respectă calendarul bisericesc vechi intră astăzi în Postul Nașterii Domnului, cunoscut și ca Postul Crăciunului. Acesta durează 40 de zile și se va încheia pe 7 ianuarie, de sărbătoarea Nașterii Domnului. În această perioadă, credincioșii se abțin de la carne, lactate și alte produse de origine animală, iar în zilele de sâmbătă …
09:10
ultima oră | Noi percheziții în dosarul „Tux” în diferite localități din Republica Moldova # Zugo.md
Procurorii PCCOCS, împreună cu ofițerii de poliție și angajații brigăzii „Fulger", desfășoară astăzi o nouă serie de acțiuni în cadrul dosarului penal „Tux", anunță Procuratura pentru Combaterea Criminalității Organizate și Cauze Speciale. Potrivit instituției, au loc peste 20 de percheziții în diferite localități din Republica Moldova, atât la domiciliile persoanelor …
08:50
Opt inculpați și sentințe maxime în dosarul atacului de la podul Kerci: „Am fost testați cu detectorul de minciuni” # Zugo.md
Un tribunal militar rus a condamnat opt bărbați la închisoare pe viață pentru rolul pe care l-ar fi jucat în atacul cu bombă asupra podului Kerci care leagă regiunea Krasnodar din Rusia de Crimeea, transmite Reuters, citat de Hotnews. Agenția de informații interne a Ucrainei, SBU, și-a asumat responsabilitatea pentru atacul …
08:50
Președintele rus Vladimir Putin a oferit prima sa reacție la planul de pace SUA-Ucraina. „Cred că americanii înțeleg că vorbim despre o chestiune complexă" i-a spus liderul de la Moscova lui Alexander Lukașenko. În paralel, Iuri Ușakov, unul dintre principalii săi consilieri, califică drept „inutile" eforturile europene de a juca un rol în încheierea războiului, …
Ieri
08:30
Cinci cetățeni ai Republicii Moldova care s-au înrolat în Grupul Operativ al Trupelor Ruse (GOTR) din regiunea transnistreană au fost lipsiți de cetățenia moldovenească. Președinta Maia Sandu a semnat joi, 27 noiembrie, decretul care confirmă retragerea statutului de cetățean pentru Oleg Boț, Vladimir Coblai, Pavel Morozov, Vladimir Osipenco și Maxim Vasilatii.
27 noiembrie 2025
14:00
Concursul de frumuseţe Miss Universe se află din nou în centrul atenţiei, coproprietarul său mexican fiind acuzat de trafic de droguri şi arme, în timp ce coproprietara thailandeză face obiectul unui mandat de arestare pentru fraudă. Concursul Miss Universe 2025 s-a încheiat săptămâna trecută în Thailanda cu victoria Miss Mexic, …
13:50
video | Accident mortal la Criuleni: Un șofer care fugea de polițiști a intrat într-o stație de așteptare # Zugo.md
Un bărbat de 33 de ani a murit, joi dimineață, 27 noiembrie, într-un accident grav produs pe traseul Ohrincea–Cruglic, în raionul Criuleni. Potrivit Poliției, automobilul Volkswagen pe care îl conducea s-a izbit violent de stația de așteptare a transportului public din apropierea satului Cruglic și a luat foc. Șoferul, originar din raionul Rîbnița, a fost …
13:30
Franța condamnă incursiunile cu drone în spațiul aerian al României și R. Moldova: „Aceste incidente sunt inacceptabile” # Zugo.md
Incursiunile cu drone în spațiul aerian al României și Republicii Moldova sunt „inacceptabile", a declarat joi purtătorul de cuvânt al Ministerului francez pentru Europa și Afaceri Externe. „Spațiile aeriene ale României și Republicii Moldova au fost din nou încălcate de incursiuni ale unor drone, în contextul războiului din Ucraina. Aceste …
13:00
Un sat cu doar 300 de locuitori a reușit să atragă mai multe vedete și să organizeze un campionat mondial # Zugo.md
Walberswick este un sat de pe coasta Suffolk (sud-est) a Angliei. Localitatea are aproximativ 300 de locuitori care trăiesc în case vechi și arătoase, înconjurate de terenuri verzi, potrivit express.co, citat de Mediafax. Zona este foarte liniștită și oferă un sentiment de pace pentru cei care au nevoie de o …
12:50
Cum au ajutat selfie-urile la localizarea unor copii ucraineni răpiți de Rusia. Au fost identificate 210 tabere de reeducare # Zugo.md
Un laborator al Universității Yale documentează încă din 2022, folosind imagini din satelit, localizarea unor copii ucraineni răpiți de Rusia, iar în septembrie anul trecut a dezvăluit 210 tabere de reeducare și militare unde sunt trimiși aceștia, a declarat directorul său pentru AFP, relatează Le Nouvel Observateur, citat de Digi24. La …
12:20
Un grup de persoane din Taraclia este cercetat pentru escrocherii prin utilizarea cardurilor bancare, după ce
11:50
Acordul cu Federația Rusă privind activitatea centrelor culturale a fost denunțat de Parlament # Zugo.md
Parlamentul a denunțat Acordul dintre Guvernul Republicii Moldova și Guvernul Federației Ruse privind înființarea și funcționarea centrelor culturale. Proiectul a fost susțin în lectura a doua de 57 deputați. Urmărește-ne pe Telegram și Instagram. Acordul a fost semnat în anul 1998, la Moscova și a intrat în vigoare în iulie 2001. În baza documentului, Federația Rusă a … The post Acordul cu Federația Rusă privind activitatea centrelor culturale a fost denunțat de Parlament first appeared on ZUGO. Articolul Acordul cu Federația Rusă privind activitatea centrelor culturale a fost denunțat de Parlament apare prima dată în ZUGO.
11:40
Estonia va deschide ambasadă în Republica Moldova. Decizia a fost luată de Guvernul de la Tallinn. Despre aceasta a anunțat ministrul de externe al Estoniei, Margus Tsahkna, în cadrul unei discuții telefonice cu ministrul de Externe, Mihai Popșoi. Urmărește-ne pe Telegram și Instagram. „O veste foarte bună pentru țara noastră! Acest pas al autorităților estone … The post Estonia va deschide ambasadă în Republica Moldova first appeared on ZUGO. Articolul Estonia va deschide ambasadă în Republica Moldova apare prima dată în ZUGO.
11:30
Runda „păcii” inițiată de Trump: Analiza scenariilor și impactul asupra Republicii Moldova # Zugo.md
Una dintre principalele teme ale presei internaționale din ultimele zile este noul plan de pace propus de Donald Trump pentru Ucraina, pe care speră să îl semneze până la sfârșitul lunii noiembrie. Totuși, procesul s-a blocat încă de la început – în etapa discuțiilor cu Kievul, care a a vorbit din nou despre „linii roșii”: … The post Runda „păcii” inițiată de Trump: Analiza scenariilor și impactul asupra Republicii Moldova first appeared on ZUGO. Articolul Runda „păcii” inițiată de Trump: Analiza scenariilor și impactul asupra Republicii Moldova apare prima dată în ZUGO.
11:00
O adolescentă de 13 ani a ajuns la spital după un grav accident rutier produs marți seara, 26 noiembrie, pe strada Valea Crucii din Chișinău. Urmărește-ne pe Telegram și Instagram. Potrivit ofițerei de presă a poliției, Svetlana Scripnic, un șofer de 24 de ani, aflat la volanul unui Ford și în stare de ebrietate, a … The post Accident cu mai multe mașini în capitală. O minoră a ajuns la spital first appeared on ZUGO. Articolul Accident cu mai multe mașini în capitală. O minoră a ajuns la spital apare prima dată în ZUGO.
10:30
Yandex Go, amendată cu sute de mii de lei. Consiliul Concurenței îi cere datele în 30 de zile # Zugo.md
Consiliul Concurenței a constatat încălcarea normelor de procedură de către „Ridetech International” BV, operatorul platformei „Yandex Go” și al aplicației „Yandex Pro”, și a aplicat companiei o amendă de 776 363 lei. Decizia a fost adoptată de Plenul Consiliului pe 20 noiembrie 2025, în cadrul investigației inițiate în ianuarie 2023. Urmărește-ne pe Telegram și Instagram. … The post Yandex Go, amendată cu sute de mii de lei. Consiliul Concurenței îi cere datele în 30 de zile first appeared on ZUGO. Articolul Yandex Go, amendată cu sute de mii de lei. Consiliul Concurenței îi cere datele în 30 de zile apare prima dată în ZUGO.
10:00
Părinții vor primi, în 2026, un sprijin financiar mai mare la nașterea copilului. Indemnizația unică se majorează cu 536 de lei și va ajunge la 21.886 de lei, conform unui proiect pregătit de Ministerul Muncii și Protecției Sociale. Urmărește-ne pe Telegram și Instagram. Majorarea este prevăzută într-un proiect de hotărâre elaborat pentru modificarea anexei nr.1 … The post Indemnizația unică la naștere urmează să fie majorată începând cu 1 ianuarie 2026 first appeared on ZUGO. Articolul Indemnizația unică la naștere urmează să fie majorată începând cu 1 ianuarie 2026 apare prima dată în ZUGO.
09:30
În fiecare sfârșit de an, companiile caută soluții prin care să își arate aprecierea față de angajați, parteneri sau clienți. Alegerea unor cadouri corporative potrivite nu trebuie să însemne un buget uriaș, ci mai degrabă o investiție inspirată în imaginea brandului. Cu o planificare atentă și alegerea unui producător local specializat în personalizare, se pot … The post Top idei de cadouri corporate sub 200 MDL/persoană first appeared on ZUGO. Articolul Top idei de cadouri corporate sub 200 MDL/persoană apare prima dată în ZUGO.
09:10
Lukașenko își construiește o reședință ultra-securizată în Rusia, dezvăluie o investigație BIC # Zugo.md
Liderul autoritar al Belarusului, Aleksandr Lukașenko, își construiește un complex rezidențial de lux, puternic securizat, într-o stațiune montană de elită din sudul Rusiei, potrivit unei anchete publicate de Belarusian Investigative Center (BIC), un grup independent de jurnalism de investigație cu sediul la Varșovia, citat de TPWorld și adevărul.ro. Urmărește-ne pe Telegram și Instagram. Proiectul, situat lângă … The post Lukașenko își construiește o reședință ultra-securizată în Rusia, dezvăluie o investigație BIC first appeared on ZUGO. Articolul Lukașenko își construiește o reședință ultra-securizată în Rusia, dezvăluie o investigație BIC apare prima dată în ZUGO.
08:50
„Trasee prea comode” pentru copii: cum pot părinții să le facă, de fapt, rău pe termen lung # Zugo.md
Cea mai mare provocare a părinților de astăzi, în comunicarea cu copiii, este tendința de a cădea în extreme. Fie sunt foarte duri, fie devin super permisivi și hiperprotectivi, a explicat experta în educație și comunicare relațională, Zinaida Soroceanu, în cadrul matinalului „Bine Bine Show” de la 1TV, scrie TV8. Aceasta avertizează că, din dorința de a … The post „Trasee prea comode” pentru copii: cum pot părinții să le facă, de fapt, rău pe termen lung first appeared on ZUGO. Articolul „Trasee prea comode” pentru copii: cum pot părinții să le facă, de fapt, rău pe termen lung apare prima dată în ZUGO.
Mai mult de 2 zile în urmă
08:30
Partidul Socialiștilor cere instituirea unui moratoriu asupra închiderii școlilor. Reacția Guvernului # Zugo.md
Partidul Socialiștilor din Republica Moldova a cerut instituirea unui moratoriu asupra închiderii școlilor, desfășurarea unui audit transparent al stării educației și majorarea finanțării pentru școlile din mediul rural. Inițiativa vine după ce Consiliul Raional Florești a decis, pe 20 noiembrie, să închidă cinci instituții de învățământ din raion: gimnaziile din satele Hârtop, Iliciovca, Cernița, Sârbești … The post Partidul Socialiștilor cere instituirea unui moratoriu asupra închiderii școlilor. Reacția Guvernului first appeared on ZUGO. Articolul Partidul Socialiștilor cere instituirea unui moratoriu asupra închiderii școlilor. Reacția Guvernului apare prima dată în ZUGO.
26 noiembrie 2025
15:20
Ambasadorului Rusiei la Chișinău i s-a înmânat o notă de protest privind intrarea a șase drone pe teritoriul R. Moldova # Zugo.md
Ministerul Afacerilor Externe a convocat miercuri, 26 noiembrie, ambasadorul agreat al Federației Ruse la Chișinău și i-a înmânat o notă de protest în legătură cu survolarea ilegală a spațiului aerian al R. Moldova de către șase drone, la data de 25 noiembrie. Urmărește-ne pe Telegram și Instagram. Ministerul a calificat aceste acțiuni drept absolut inadmisibile, … The post Ambasadorului Rusiei la Chișinău i s-a înmânat o notă de protest privind intrarea a șase drone pe teritoriul R. Moldova first appeared on ZUGO. Articolul Ambasadorului Rusiei la Chișinău i s-a înmânat o notă de protest privind intrarea a șase drone pe teritoriul R. Moldova apare prima dată în ZUGO.
14:00
Oamenii legii au efectuat percheziții la doi bănuiți din Chișinău și Strășeni, într-un dosar penal ce vizează falsificarea cărților de identitate și permiselor de conducere românești. Acțiunile au avut loc în cadrul unei investigații derulate în cooperare internațională, sub coordonarea agenției europene Eurojust. Urmărește-ne pe Telegram și Instagram. Potrivit Procuraturii pentru Combaterea Criminalității Organizate și … The post video | Percheziții la Chișinău și Strășeni în dosarul documentelor românești false first appeared on ZUGO. Articolul video | Percheziții la Chișinău și Strășeni în dosarul documentelor românești false apare prima dată în ZUGO.
13:20
Guvernul Republicii Moldova a aprobat modificări la mecanismul de acordare a compensațiilor la energie sub formă de plată monetară, ajustând regulile pentru sezonul rece noiembrie 2025 – martie 2026. Urmărește-ne pe Telegram și Instagram. Modificările actualizează atât criteriile de eligibilitate, cât și procentele și valorile compensațiilor maxime, introduc o prevedere nouă privind veniturile din dobânzi … The post Compensații mai mari, dar reguli mai stricte. Reguli noi pentru iarna 2025–2026 first appeared on ZUGO. Articolul Compensații mai mari, dar reguli mai stricte. Reguli noi pentru iarna 2025–2026 apare prima dată în ZUGO.
12:40
Moldovenii stabiliți în Croația și provincia canadiană Quebec vor putea beneficia de pensii și de alte prestații sociale # Zugo.md
Cetățenii Republicii Moldova stabiliți în Croația și provincia canadiană Quebec vor putea beneficia de pensii și de alte prestații sociale. Membrii Comisiei pentru politică externă au aprobat avizele consultative pentru inițierea negocierilor a două acorduri în domeniul securității sociale. Urmărește-ne pe Telegram și Instagram. Încheierea acestor acorduri are drept scop asigurarea unor garanții de securitate … The post Moldovenii stabiliți în Croația și provincia canadiană Quebec vor putea beneficia de pensii și de alte prestații sociale first appeared on ZUGO. Articolul Moldovenii stabiliți în Croația și provincia canadiană Quebec vor putea beneficia de pensii și de alte prestații sociale apare prima dată în ZUGO.
12:30
Autoritățile din Republica Moldova au anunțat că nu vor permite călătorii fără viză pentru cetățenii din Tadjikistan și Kîrgîzstan. Serviciul de presă al Ministerului Afacerilor Externe a precizat că, odată cu aderarea la Uniunea Europeană, țara noastră trebuie să se conformeze legislației europene, iar cetățenii acestor state nu pot circula liber în spațiul comunitar. Urmărește-ne … The post R. Moldova nu va liberaliza regimul de vize cu Tadjikistan și Kîrgîzstan first appeared on ZUGO. Articolul R. Moldova nu va liberaliza regimul de vize cu Tadjikistan și Kîrgîzstan apare prima dată în ZUGO.
12:00
Primăria Municipiului Chișinău anunță inaugurarea oficială a Târgului de Crăciun 2025–2026, care va avea loc în data de 5 decembrie, începând cu ora 16:00, în Piața Marii Adunări Naționale. Evenimentul marchează deschiderea oficială a sezonului sărbătorilor de iarnă în capitală. Urmărește-ne pe Telegram și Instagram. Programul include aprinderea principalului Pom de Crăciun al orașului și … The post Chișinăul dă startul sărbătorilor de iarnă: Când se deschide Târgul de Crăciun first appeared on ZUGO. Articolul Chișinăul dă startul sărbătorilor de iarnă: Când se deschide Târgul de Crăciun apare prima dată în ZUGO.
11:30
Guvernul va finanța realizarea tuturor proiectele selectate în cadrul Programului „Curtea Europeană”. O decizie de completare a Documentul unic de program pentru anii 2025-2027 cu alte 380 de proiecte de amenajare a curților blocurilor de locuit din Chișinău a fost aprobată de Executiv. Valoarea totală a proiectelor incluse astăzi este de peste 1,7 miliarde de … The post Guvernul extinde programul „Curtea Europeană” first appeared on ZUGO. Articolul Guvernul extinde programul „Curtea Europeană” apare prima dată în ZUGO.
11:10
Interpreta originară din Republica Moldova, Misha Miller, a apărut pe uriașele ecrane din Times Square, New York, ca parte a campaniei internaționale Spotify EQUAL, care promovează artistele și vocea feminină din industria muzicală. Urmărește-ne pe Telegram și Instagram. Artista a făcut anunțul într-o postare pe Instagram, declarând că trăiește un vis devenit realitate. „Look, mom! … The post Cântăreața Misha Miller a apărut pe ecranele din Times Square, New York first appeared on ZUGO. Articolul Cântăreața Misha Miller a apărut pe ecranele din Times Square, New York apare prima dată în ZUGO.
10:40
Ministerul Afacerilor Interne și Poliția Republicii Moldova au anunțat lansarea unui proces de actualizare a legislației în domeniul combaterii consumului și traficului de droguri. Noile propuneri vizează măsuri mai ferme de control, sancțiuni mai stricte și un cadru legal armonizat cu standardele europene pentru a răspunde riscurilor tot mai mari generate de substanțele interzise. Urmărește-ne … The post Pedepse mai dure pentru traficul de droguri și protecția minorilor, anunță MAI first appeared on ZUGO. Articolul Pedepse mai dure pentru traficul de droguri și protecția minorilor, anunță MAI apare prima dată în ZUGO.
10:10
Cum politicienii proruși au încercat să minimalizeze căderea dronei rusești în raionul Florești. Ce spun experții # Zugo.md
În timp ce autoritățile subliniază că drona găsită pe acoperișul unei locuințe din raionul Florești este un model Gerbera, de producție rusească, mai mulți politicieni proruși au încercat să minimalizeze gravitatea incidentului de securitate, afirmând că aparatul de zbor a fost „așezat gingaș” pe acoperiș sau că marcajul „Z” (simbol al invaziei Rusiei în Ucraina, n.r.) … The post Cum politicienii proruși au încercat să minimalizeze căderea dronei rusești în raionul Florești. Ce spun experții first appeared on ZUGO. Articolul Cum politicienii proruși au încercat să minimalizeze căderea dronei rusești în raionul Florești. Ce spun experții apare prima dată în ZUGO.
09:50
Curtea de Justiție a UE: Căsătoriile între persoane de același sex trebuie recunoscute în întreg blocul comunitar # Zugo.md
Toate statele membre ale uniunii trebuie să recunoască căsătoriile între persoane de același sex încheiate într-un alt stat membru, potrivit unei decizii a Curții de Justiție a Uniunii Europene. Decizia nu obligă însă țările UE să își modifice legislațiile interne pentru a permite astfel de căsătorii. Urmărește-ne pe Telegram și Instagram. Curtea de Justiţie a … The post Curtea de Justiție a UE: Căsătoriile între persoane de același sex trebuie recunoscute în întreg blocul comunitar first appeared on ZUGO. Articolul Curtea de Justiție a UE: Căsătoriile între persoane de același sex trebuie recunoscute în întreg blocul comunitar apare prima dată în ZUGO.
