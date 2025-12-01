Obligații fiscale mici, radiate: peste 28 mii lei anulați de Serviciul Fiscal de Stat
1 decembrie 2025
Serviciul Fiscal de Stat a definitivat procedura de anulare a obligațiilor fiscale până la 10 lei total per contribuabil înregistrate în Sistemul Informațional al Serviciului Fiscal de Stat la situația din 31 decembrie 2024, în conformitate cu prevederile art.172 alin. (3) din Codul fiscal. În context, au fost stinse obligații fiscale pe clasificațiile economice administrate […]
• • •
„Lege pentru TINEri” – exercițiu de simulare a procesului legislativ, lansat de Parlament # Curentul.md
Secretariatul Parlamentului Republicii Moldova a lansat jocul de simulare a procesului legislativ „Lege pentru TINEri”. Exercițiul este destinat liceenilor, care au oportunitatea de a participa la elaborarea inițiativelor legislative, la dezbaterea acestora în cadrul comisiilor parlamentare și la prezentarea lor în plenul Parlamentului. Acest joc educațional le oferă tinerilor ocazia să descopere esența procesului de […]
Pe data de 28 noiembrie s-a încheiat perioada de înregistrare a cererilor pentru compensațiile aferente lunii noiembrie. Până în acest moment, aproximativ 780.187 de gospodării s-au înregistrat, dintre care peste 409.494 cu suportul registratorilor. Mulțumim tuturor registratorilor care au oferit sprijin cetățenilor pe parcursul procesului de înregistrare. Potrivit Ministerului Muncii, Începând cu ziua de astăzi, […]
În noaptea de 28 – 29 noiembrie 2025, spațiul aerian al Republicii Moldova a fost închis temporar timp de aproximativ o oră și 10 minute # Curentul.md
Ministerul Afacerilor Interne a anunțat că, în noaptea de 28 – 29 noiembrie 2025, spațiul aerian al Republicii Moldova a fost închis temporar timp de aproximativ o oră și 10 minute, în intervalul 22:43 – 23:53, ca măsură de urgență, după ce două drone neidentificate au survolat ilegal teritoriul național, creând un pericol direct pentru […]
La solicitarea Partidului Republican „Inima Moldovei”, Curtea Constituţională va examina prevederile abuzive din Legea partidelor politice # Curentul.md
Curtea Constituţională va verifica constituţionalitatea mai multor prevederi abuzive din articolul 21 al Legii privind partidele politice. Aceasta după ce astăzi Curtea de Apel Centru a dat curs cererii depuse în acest sens de către Partidul Republican „Inima Moldovei”. Irina Vlah, liderul partidului, în context a amintit că, în baza prevederilor abuzive introduse de Parlament […]
Astăzi, consilierii municipali ai Partidului Socialiștilor au susținut o conferință de presă în care au prezentat poziția fracțiunii privind situația creată în jurul bugetului municipiului Chișinău și a achitării salariilor angajaților instituțiilor publice. Consilierii PSRM au explicat că ultima decizie a CMC privind aprobarea bugetului a fost pentru anul bugetar 2024, care este valabilă doar […]
Ministrul Finanțelor Andrian Gavriliță a discutat cu BEI despre proiectele de investiții # Curentul.md
Ministrul Finanțelor, Andrian Gavriliță, a avut o întrevedere cu Matteo Rivellini, șef de departament în cadrul Băncii Europene de Investiții (BEI), și cu alți reprezentanți ai instituției. Discuțiile au vizat proiectele finanțate de BEI, aspecte privind implementarea eficientă a acestora către autorități, și prioritățile comune pentru perioada următoare. Ministrul Gavriliță a subliniat importanța consolidării și […]
Alexandru Munteanu, la o fabrică textilă din Ungheni: 200 de angajați și producție pentru un brand german # Curentul.md
Premierul Alexandru Munteanu a mers astăzi la fabrica de articole textile „Costa Smeralda” SRL, deschisă la Ungheni cu investiții italiene. Premierul a discutat cu antreprenorul italian Dario Fasson despre activitatea și planurile de dezvoltare ale întreprinderii. Fabrica, lansată în 2022, are în prezent aproximativ 200 de angajați și produce pantaloni bărbătești de înaltă calitate pentru […]
Ion Ceban anunță deschiderea noului bloc operator cu 15 săli la Spitalul „Sfânta Treime” # Curentul.md
Ion Ceban, primarul general al municipiului Chișinău, a anunțat că un nou bloc operator centralizat va fi deschis în curând la Spitalul Municipal „Sfânta Treime” din capitală. Potrivit oficialului, blocul dispune de 15 săli operatorii, construite conform standardelor internaționale, capabile să funcționeze simultan, precum și de o zonă de terapie intensivă și spații special amenajate […]
Curtea de Conturi a evaluat conformitatea gestionării resurselor publice de către Consiliul Audiovizualului # Curentul.md
Curtea de Conturi a Republicii Moldova (CCRM) a publicat Raportul de audit al conformității asupra gestionării resurselor financiare publice și a patrimoniului public de către Consiliul Audiovizualului (CA) în anii 2021-2024. În perioada auditată pentru întreținerea CA, de la bugetul de stat au fost valorificate mijloace în sumă de 49,5 milioane lei. Utilizarea acestor resurse trebuia […]
Ministerul Sănătății declanșează evaluarea profesională a unui medic anesteziolog vizat în investigația jurnalistică # Curentul.md
Ministerul Sănătății a luat act de investigația jurnalistică apărută în mass-media referitoare la activitatea medicului anesteziolog-reanimatolog. La data de 26 noiembrie 2025, Comisia de atestare a medicilor anesteziologi-reanimatologi a inițiat evaluarea anticipată a nivelului de calificare profesională a medicului. Conform procedurii, Comisia urmează să stabilească: corespunderea nivelului profesional al medicului funcției deținute; menținerea sau retragerea […]
Procurorul Anatolie Ciuleacu a trecut evaluarea externă: Comisia propune promovarea acestuia # Curentul.md
Comisia de evaluare a procurorilor a încheiat procedura de evaluare externă în privința procurorului Anatolie Ciuleacu din Procuratura Anticorupție. Completul A de evaluare a constatat că acesta corespunde criteriilor de integritate etică și financiară prevăzute de Legea nr. 252/2023 și a transmis către subiect și Consiliul Superior al Procurorilor (CSP) raportul de evaluare, cu propunerea […]
Ministrul Finanțelor s-a întâlnit cu Ambasadoarea UE: discuții despre reforme și cooperare # Curentul.md
Ministrul Finanțelor, Andrian Gavriliță, a avut o întrevedere cu Ambasadoarea Uniunii Europene în Republica Moldova, Iwona Piórko. Discuțiile au vizat direcțiile actuale de cooperare, proiectele în curs de implementare și oportunitățile de extindere a acestora. Ministrul Gavriliță a subliniat angajamentul Ministerului Finanțelor de a avansa reformele esențiale, de a consolida capacitățile instituționale și de a […]
Deputații PSRM aduc acuzații grave privind piramida financiară TUX: prejudiciul se ridică la sute de milioane de euro # Curentul.md
Deputații PSRM, Pavel Voicu și Grigore Novac, au susținut în Parlament un briefing la care a participat un grup de cetățeni afectați de activitatea platformei de investiții TUX. Acești oameni s-au adresat organelor de drept și altor structuri responsabile ale statului, însă au fost surprinși de inacțiunea autorităților. Ei au relatat cum vicepreședintele Comisiei parlamentare […]
Lucrările la Podul de Flori peste Prut avansează: 20% pe malul stâng și 25% pe malul drept # Curentul.md
Lucrările de construcție la podul peste Prut, de la Ungheni, înregistrează circa 20% pe malul stâng și 25% pe malul drept. Cu o vizită de monitorizare au mers pe șantierul podului de flori ministrul Vladimir Bolea împreună cu premierul Alexandru Munteanu. La fața locului, oficialii s-au asigurat de ritmul bun al lucrărilor pe ambele maluri […]
Proiectul privind mecanismul unitar de control al relațiilor de muncă, votat în prima lectură # Curentul.md
Parlamentul a examinat, la ședința de joi, un proiect de lege care vizează crearea unui mecanism unitar și coerent de efectuare a controlului de stat în domeniul relațiilor de muncă și al securității și sănătății în muncă. Inițiativa legislativă a fost aprobată în prima lectură cu votul a 54 de deputați. Documentul prevede modificarea Legii […]
Ungheni va beneficia de transport public modern: 14 microbuze noi, introduse în circulație din ianuarie # Curentul.md
Locuitorii municipiului Ungheni vor beneficia de condiții moderne și confortabile în transportul public urban, odată cu achiziționarea a 14 microbuze și 4 autobuze, de către Guvern și primărie. Primul lot de 14 mijloace de transport a fost prezentat ieri. La ceremonie a participat Prim-ministrul Alexandru Munteanu, în cadrul vizitei sale de lucru în raionul Ungheni. […]
Dmitri Torner, despre alegerile din Găgăuzia: Este logic să deducem că autorităţile centrale mizează să apară premise pentru un dialog eficient şi în interes reciproc # Curentul.md
Dmitri Torner, lider al Partidului „NOI – Noua Opţiune Istorică”, consideră că alegerile deputaţilor Adunării Populare a Găgăuziei, care au fost fixate pentru data de 22 martie 2026, și posibilele alegeri anticipate ale bașcanului trebuie să fie maximal libere și corecte. „S-ar părea că aceste alegeri regionale sunt importante doar pentru locuitorii autonomiei, dar nu […]
Parlamentul are opt deputați noi. Este vorba despre deputații aleși pe listele Partidului Politic „Partidul Acțiune și Solidaritate”, Partidului Politic „Partidul Nostru” și Blocului Electoral „Alternativa“, ale căror mandate au fost recent validate de Curtea Constituțională. Astfel, printre noii membri ai Fracțiunii parlamentare „Acțiune și Solidaritate” se regăsesc Vladimir Rusu, care este la primul mandat […]
Percheziții de amploare în dosarul „Tux”: peste 20 de locații vizate în această dimineață # Curentul.md
Astăzi, ofițerii Direcției investigații infracțiuni economice și ai Direcției urmărire penală ai INI, cu sprijinul mascaților din cadrul BPDS „Fulger”, sub conducerea procurorilor PCCOCS, desfășoarǎ noi acțiuni în cadrul cauzei penale „Tux”. Astfel, sunt în curs peste 20 de percheziții pe teritoriul Republicii Moldova, la domiciliile și în automobilele persoanelor vizate în dosar. Rezultatele acestor […]
Revelionul este momentul în care masa devine centrul atenției, iar selecția bucatelor poate influența întreaga atmosferă a serii. Un meniu de revelion actual trebuie să combine prospețimea gusturilor cu prezentări moderne și ingrediente atent alese. Fie că ai o masă în familie sau o petrecere cu prietenii. Armonia dintre gusturi, culori și texturi transformă fiecare […]
Republica Moldova va denunța trei acorduri încheiate cu țările membre ale Comunității Statelor Independente (CSI). Cele trei proiecte de lege pentru denunțare, elaborate de Ministerul Afacerilor Externe și Ministerul Finanțelor, au fost votate de Parlament în prima lectură. În particular, va fi denunțat Acordul privind călătoria fără vize a cetățenilor CSI, semnat la Bișkek, în […]
Premierul Alexandru Munteanu, la Conferința „Businessul Fructelor”: UE devine piață-cheie pentru producătorii moldoveni # Curentul.md
Prim-ministrul Alexandru Munteanu a participat, astăzi, la Conferința Businessul Fructelor în Republica Moldova, organizată de Asociația Moldova Fruct. Evenimentul a reunit peste 300 de producători, exportatori, experți și furnizori de tehnologii din sectorul pomicol din Republica Moldova. Aflat la cea de-a XI-a ediție, acesta reprezintă o platformă de dialog, schimb de experiență și soluții comerciale […]
Ministerul Finanțelor anunță noi oportunități de investiții în valori mobiliare de stat # Curentul.md
Ministerul Finanțelor anunță că, în perioada 1 decembrie – 10 decembrie 2025, este deschisă o nouă rundă de subscriere pentru valorile mobiliare de stat (VMS), disponibilă online prin platforma eVMS.md. Aceasta este ultima dintre cele trei sesiuni programate pentru trimestrul IV al acestui an. În cadrul acestei subscrieri, persoanele fizice vor putea investi în obligațiuni […]
Primăria Chișinău informează că, în legătură cu lucrările de reparație a echipamentului electric efectuate de Premier Energy SRL, în data de 01.12.2025, în intervalul 13:00–16:30. Va fi sistată temporar furnizarea energiei electrice pe următoarele adrese: str. Budăi, 2, 2/3, 2/3A, 2/3B, 2/3V, 15–17, 17A, 21, 25–33, 37–43; str. Ciocana; 12, 12/1; str. Mâlăiești, 2, 2A, […]
Ion Ceban: Bugetul municipal este un subiect exploatat politic și nu se votează intenționat de către consilieri pentru a crea blocaje # Curentul.md
Primarul general al municipiului Chișinău, Ion Ceban, subliniază că bugetul municipal este un subiect exploatat politic și nu se votează intenționat de către consilieri pentru a crea blocaje. „Așa cum nu au votat nici pentru salariile profesorilor și au fugit din sala CMC cei de la PAS. Toate proiectele de decizie cu privire la bugetul […]
Estonia deschide ambasadă la Chișinău: Popșoi salută „o veste foarte bună pentru țara noastră” # Curentul.md
Viceprim-ministrul, ministrul afacerilor externe Mihai Popșoi, a avut astăzi o discuție telefonică cu ministrul de externe al Estoniei, Margus Tsahkna, care i-a comunicat decizia Guvernului de la Tallinn de a deschide ambasada Estoniei în Republica Moldova. „O veste foarte bună pentru țara noastră! Acest pas al autorităților estone demonstrează cât de bune sunt relațiile dintre […]
Tâlhărie în Bălți: un bărbat a rănit prietenul cu furculița și cuțitul pentru a-i sustrage telefonul # Curentul.md
Procuratura Bălți anunță condamnarea unui bărbat de 42 de ani la nouă ani de închisoare pentru comiterea unei tâlhării. Potrivit materialelor cauzei, în 2024 bărbatul fusese declarat agresor familial și obligat de instanță să părăsească locuința pentru o perioadă determinată. În acest context, a solicitat adăpost unui amic. Pe fondul unor conflicte repetate, acesta a […]
Urmărire încheiată tragic la Cruglic: șoferul a fugit de poliție și s-a lovit de o stație # Curentul.md
În această dimineață, Poliția din Criuleni a fost sesizată despre producerea unui accident grav pe traseul Ohrincea–Cruglic. Conform datelor preliminare, un Volkswagen s-a tamponat în stația de așteptare a transportului public din apropierea satului Cruglic. În urma impactului, automobilul a luat foc, iar conducătorul auto, un bărbat de 33 de ani, originar din raionul Rîbnița, […]
CCRM a prezentat în cadrul Comisiei parlamentare rezultatele auditurilor la Ministerul Apărării și Ministerul Afacerilor Interne # Curentul.md
Curtea de Conturi a Republicii Moldova (CCRM) a prezentat la data de 26 noiembrie curent, în cadrul Comisiei pentru control al finanțelor publice, rezultatele Raportului de audit asupra rapoartelor financiare consolidate ale Ministerului Apărării încheiate la 31 decembrie 2024 și rezultatele Raportului de audit asupra rapoartelor financiare consolidate ale Ministerului Afacerilor Interne (MAI) încheiate la 31 decembrie […]
La ședința de astăzi a Adunării Populare a Găgăuziei (APG) a fost decisă data alegerilor pentru deputații Adunării — 22 martie 2026. Al doilea tur de scrutin este programat peste două săptămâni, pe 5 aprilie. Totodată, potrivit Gagauzia24, Adunarea Populară a luat act de demisia lui Dmitri Constantinov din funcția de președinte al legislativului. În discursul […]
În caz de alegeri anticipate… Corneliu Ciurea a analizat posibilii candidați la funcția de bașcan: Surpriza ar putea fi furnizată de fostul deputat liberal-democrat Piotr Vlah # Curentul.md
Analistul Corneliu Ciurea analizează, într-un editorial pentru portalul politics.md, posibilii candidați la funcția de bașcan al Găgăuziei în cazul în care concomitent cu alegerile în Adunarea Populară din 22 martie vor avea loc și alegeri pentru funcția de Bașcan. Analistul spune că, chiar dacă Curtea de Apel încă nu a dat verdictul în cazul Evgheniei […]
ANSA blochează la frontieră un lot de ciocolată neconform. Importatorii, avertizați să respecte termenele de valabilitate # Curentul.md
Agenția Națională pentru Siguranța Alimentelor atenționează operatorii implicați în importul de produse alimentare asupra respectării stricte a legislației privind termenele de valabilitate. Orice abatere atrage sancțiuni și poate afecta siguranța consumatorilor. În acest context, ANSA anunță reținerea la frontieră a unui lot de 4680 de bucăți de ciocolată, cu termenul de expirare 26.12.2025, care nu […]
Deputatul Lilian Carp: 99% din drogurile sintetice vin din import. E nevoie de tehnologie și controale mai stricte # Curentul.md
Comisia pentru securitate națională, apărare și ordine publică a organizat o serie de audieri ale autorităților competente privind creșterea consumului și traficului de droguri în Republica Moldova, incidentul de la Hotelul Național, soldat cu decesul unei adolescente, și privind cazul depistării la punctul de trecere a frontierei Leușeni-Albița a unui mijloc de transport cu muniții […]
Moldova atinge capacități de 932 MW în energie regenerabilă: creșteri record în fotovoltaic și eolian # Curentul.md
Republica Moldova continuă să înregistreze creșteri semnificative ale capacităților instalate din surse regenerabile de energie. La sfârșitul lunii octombrie 2025, capacitatea totală instalată a urcat la 932,81 MW, în creștere cu 35,31 MW față de luna anterioară și cu 353,41 MW comparativ cu finalul anului 2024. În ultimii cinci ani, sectorul a avansat accelerat, capacitățile […]
Irina Vlah anunță sesizarea Curţii Constituţionale referitor la „modificările abuzive” ale articolului 21 din Legea privind partidele: Observatorii internaționali au constatat mai multe probleme # Curentul.md
Partidul Republican „Inima Moldovei” va solicita Curţii de Apel Centru să sesizeze Curtea Constituţională în vederea verificării constituţionalităţii mai multor prevederi abuzive din articolul 21 al Legii privind partidele politice. Solicitarea va fi făcută pe data de 28 septembrie 2025, când, la Curtea de Apel Centru, este programată o nouă şedinţă de examinare a acţiunii […]
Ion Ceban și deputații MAN au înregistrat în Parlament un proiect de lege privind organizarea și funcționarea parcărilor auto în Republica Moldova # Curentul.md
Primarul municipiului Chișinău și președintele MAN, Ion Ceban, împreună cu deputații formațiunii, au înregistrat în Parlament proiectul de lege privind organizarea și funcționarea parcărilor și parcajelor auto în Chișinău și pe întreg teritoriul Republicii Moldova. Inițiativa își propune să ofere o bază legală clară și modernă, armonizată cu practicile europene, pentru gestionarea spațiilor de parcare […]
Președintele Partidului Socialiștilor, liderul fracțiunii parlamentare PSRM, Igor Dodon, a declarat că PSRM insistă asupra desfășurării unor audieri parlamentare pe subiectul tranzitului și contrabandei cu arme din Ucraina către Uniunea Europeană, informează CURENTUL. „Procuratura Generală a confirmat astăzi ceea ce noi, opoziția, spunem de câțiva ani: Republica Moldova s-a transformat într-o țară de contrabandă și […]
Prima vizită de lucru a Prim-ministrului Alexandru Munteanu va avea loc astăzi, 27 noiembrie, în raionul Ungheni. Prim-ministrul va participa la ceremonia de primire a 14 unități de transport, ce vor îmbunătăți mobilitatea urbană și confortul pasagerilor. Mijloacele de transport au fost cumpărate de către autoritatea publică locală, cu sprijinul Guvernului. De asemenea, Premierul va […]
Deputații PSRM au susținut astăzi un briefing în care s-au pronunțat categoric împotriva închiderii școlilor din mediul rural. Este vorba despre patru localități din raionul Florești, unde autoritățile locale au decis închiderea școlilor pentru 370 de elevi, inclusiv a celor din ciclul primar. În urma acestor decizii, 95 de cadre didactice, precum și personalul tehnic, […]
Agenția Franceză pentru Dezvoltare (AFD) va continua să ajute Republica Moldova în implementarea reformelor care îmbunătățesc viața cetățenilor și realizarea agendei de integrare europeană. Direcțiile de cooperare și domeniile în care țara noastră poate beneficia de sprijin au fost discutate la întrevederea premierului Alexandru Munteanu cu Directorul regional al Agenției Franceze pentru Dezvoltare (AFD), Mathieu […]
Siguranța cetățenilor la domiciliu, în spațiile publice, precum și în mediul online va crește. Guvernul a aprobat, astăzi, Programul de ordine și securitate publică pentru anii 2026-2030. Programul prevede reducerea timpului de reacție la apelurile 112 de la 32 la 15 minute și majorarea numărului echipelor de patrulare, în special în localitățile rurale. Un alt […]
Vicepreședintele Oficiului Teritorial Anenii Noi al fostului Partid Politic „Șor” a fost condamnat la 4 ani și 6 luni de închisoare # Curentul.md
La data de 25 noiembrie, Judecătoria Chișinău, sediul Buiucani, a pronunțat sentința de condamnare în privința vicepreședintelui Oficiului Teritorial Anenii Noi al fostului Partid Politic „Șor”, pentru săvârșirea infracțiunii de complicitate la acceptarea cu bună știință a finanțării partidului politic din partea unui grup criminal organizat. Instanța i-a aplicat o pedeapsă de 4 ani și […]
Guvernul a aprobat astăzi avizul asupra amendamentelor la proiectul de lege privind modificarea bugetului de stat pentru anul 2025. Principala sursă realocată, în sumă de 147,6 milioane de lei, este destinată autorităților publice locale de nivelul întâi, pentru a acoperi cheltuielile legate de plățile salariale. Suma va fi direcționată către majorarea transferurilor cu destinație generală, […]
Curtea de Conturi identifică nereguli în autorizarea și monitorizarea ajutoarelor de stat din perioada 2023–2025 # Curentul.md
Curtea de Conturi a Republicii Moldova (CCRM) a examinat, la data de 26 noiembrie curent, proiectul Raportului de audit al conformității asupra procesului de autorizare, monitorizare și raportare a ajutorului de stat acordat beneficiarilor în Republica Moldova, în anii 2023-2025. Scopul auditului a constat în evaluarea conformității procesului de autorizare, monitorizare și raportare a ajutorului […]
Elena Panuș și Natalia Ixari primesc noi funcții în echipa Mișcării Alternativa Națională # Curentul.md
Ion Ceban, primar al capitalei și lider al Mișcării Alternativa Națională (MAN), a anunțat noile funcții pe care le vor deține Elena Panuș și Natalia Ixari, care anterior au făcut parte din echipa de la Primăria Chișinău. „Vreau sa le mulțumesc doamnei Elena Panuș pentru acceptul activității ce urmează a fi îndeplinită în continuare de […]
Guvernul va reabilita încă 380 de curți ale blocurilor de locuit din Chișinău, în cadrul Programului „Curtea Europeană” # Curentul.md
Guvernul va finanța realizarea tuturor proiectele selectate în cadrul Programului „Curtea Europeană”. O decizie de completare a Documentul unic de program pentru anii 2025-2027 cu alte 380 de proiecte de amenajare a curților blocurilor de locuit din Chișinău a fost aprobată de Executiv. Valoarea totală a proiectelor incluse astăzi este de peste 1,7 miliarde de […]
Ambasadorul Rusiei, chemat să dea explicații: drona din Florești, expusă chiar la intrarea în MAE # Curentul.md
Ministerul Afacerilor Externe a convocat astăzi ambasadorul agreat al Federației Ruse la Chișinău și i-a înmânat o notă de protest în legătură cu survolarea ilegală a spațiului aerian al Republicii Moldova de către șase drone, la data de 25 noiembrie 2025. Ministerul a calificat aceste acțiuni drept absolut inadmisibile, subliniind că ele reprezintă o încălcare […]
