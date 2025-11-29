În noaptea de 28 – 29 noiembrie 2025, spațiul aerian al Republicii Moldova a fost închis temporar timp de aproximativ o oră și 10 minute

12:20

Avocatul Fadei Nagacevschi afirmă că în cazul Partidului Republican „Inima Moldovei” s-a încercat să se genereze percepția că partidul a avut finanțare de la Șor, însă, a remarcat el, nicio probă în acest sens nu a fost prezentată. „S-a spus că unii membri de partid ar fi primit bani prin aplicația PSB. Din numărul prezentat de […]