Alegerile pentru Adunarea Populară a Găgăuziei vor avea loc pe 22 martie 2026

„Termoelectrica” S.A. informează că procesul de livrare a agentului termic pentru sezonul de încălzire 2025–2026 se desfășoară în ritm alert, iar cele mai multe obiective racordate la Sistemul de Alimentare Centralizată cu Energie Termică sunt deja conectate. Potrivit datelor actualizate, peste 4 000 de clădiri din municipiu sunt alimentate cu căldură, inclusiv instituții de învățământ, […]