Irina Vlah anunță sesizarea Curţii Constituţionale referitor la „modificările abuzive” ale articolului 21 din Legea privind partidele: Observatorii internaționali au constatat mai multe probleme
Curentul.md, 27 noiembrie 2025 11:40
Partidul Republican „Inima Moldovei” va solicita Curţii de Apel Centru să sesizeze Curtea Constituţională în vederea verificării constituţionalităţii mai multor prevederi abuzive din articolul 21 al Legii privind partidele politice. Solicitarea va fi făcută pe data de 28 septembrie 2025, când, la Curtea de Apel Centru, este programată o nouă şedinţă de examinare a acţiunii […]
• • •
Alte ştiri de Curentul.md
Acum 10 minute
11:40
Irina Vlah anunță sesizarea Curţii Constituţionale referitor la „modificările abuzive” ale articolului 21 din Legea privind partidele: Observatorii internaționali au constatat mai multe probleme # Curentul.md
Partidul Republican „Inima Moldovei” va solicita Curţii de Apel Centru să sesizeze Curtea Constituţională în vederea verificării constituţionalităţii mai multor prevederi abuzive din articolul 21 al Legii privind partidele politice. Solicitarea va fi făcută pe data de 28 septembrie 2025, când, la Curtea de Apel Centru, este programată o nouă şedinţă de examinare a acţiunii […]
Acum o oră
11:10
Ion Ceban și deputații MAN au înregistrat în Parlament un proiect de lege privind organizarea și funcționarea parcărilor auto în Republica Moldova # Curentul.md
Primarul municipiului Chișinău și președintele MAN, Ion Ceban, împreună cu deputații formațiunii, au înregistrat în Parlament proiectul de lege privind organizarea și funcționarea parcărilor și parcajelor auto în Chișinău și pe întreg teritoriul Republicii Moldova. Inițiativa își propune să ofere o bază legală clară și modernă, armonizată cu practicile europene, pentru gestionarea spațiilor de parcare […]
Acum 2 ore
10:40
Președintele Partidului Socialiștilor, liderul fracțiunii parlamentare PSRM, Igor Dodon, a declarat că PSRM insistă asupra desfășurării unor audieri parlamentare pe subiectul tranzitului și contrabandei cu arme din Ucraina către Uniunea Europeană, informează CURENTUL. „Procuratura Generală a confirmat astăzi ceea ce noi, opoziția, spunem de câțiva ani: Republica Moldova s-a transformat într-o țară de contrabandă și […]
10:10
Prima vizită de lucru a Prim-ministrului Alexandru Munteanu va avea loc astăzi, 27 noiembrie, în raionul Ungheni. Prim-ministrul va participa la ceremonia de primire a 14 unități de transport, ce vor îmbunătăți mobilitatea urbană și confortul pasagerilor. Mijloacele de transport au fost cumpărate de către autoritatea publică locală, cu sprijinul Guvernului. De asemenea, Premierul va […]
Acum 4 ore
09:40
Deputații PSRM au susținut astăzi un briefing în care s-au pronunțat categoric împotriva închiderii școlilor din mediul rural. Este vorba despre patru localități din raionul Florești, unde autoritățile locale au decis închiderea școlilor pentru 370 de elevi, inclusiv a celor din ciclul primar. În urma acestor decizii, 95 de cadre didactice, precum și personalul tehnic, […]
09:10
Agenția Franceză pentru Dezvoltare (AFD) va continua să ajute Republica Moldova în implementarea reformelor care îmbunătățesc viața cetățenilor și realizarea agendei de integrare europeană. Direcțiile de cooperare și domeniile în care țara noastră poate beneficia de sprijin au fost discutate la întrevederea premierului Alexandru Munteanu cu Directorul regional al Agenției Franceze pentru Dezvoltare (AFD), Mathieu […]
Acum 24 ore
18:10
Siguranța cetățenilor la domiciliu, în spațiile publice, precum și în mediul online va crește. Guvernul a aprobat, astăzi, Programul de ordine și securitate publică pentru anii 2026-2030. Programul prevede reducerea timpului de reacție la apelurile 112 de la 32 la 15 minute și majorarea numărului echipelor de patrulare, în special în localitățile rurale. Un alt […]
17:40
Vicepreședintele Oficiului Teritorial Anenii Noi al fostului Partid Politic „Șor” a fost condamnat la 4 ani și 6 luni de închisoare # Curentul.md
La data de 25 noiembrie, Judecătoria Chișinău, sediul Buiucani, a pronunțat sentința de condamnare în privința vicepreședintelui Oficiului Teritorial Anenii Noi al fostului Partid Politic „Șor”, pentru săvârșirea infracțiunii de complicitate la acceptarea cu bună știință a finanțării partidului politic din partea unui grup criminal organizat. Instanța i-a aplicat o pedeapsă de 4 ani și […]
17:10
Guvernul a aprobat astăzi avizul asupra amendamentelor la proiectul de lege privind modificarea bugetului de stat pentru anul 2025. Principala sursă realocată, în sumă de 147,6 milioane de lei, este destinată autorităților publice locale de nivelul întâi, pentru a acoperi cheltuielile legate de plățile salariale. Suma va fi direcționată către majorarea transferurilor cu destinație generală, […]
16:40
Curtea de Conturi identifică nereguli în autorizarea și monitorizarea ajutoarelor de stat din perioada 2023–2025 # Curentul.md
Curtea de Conturi a Republicii Moldova (CCRM) a examinat, la data de 26 noiembrie curent, proiectul Raportului de audit al conformității asupra procesului de autorizare, monitorizare și raportare a ajutorului de stat acordat beneficiarilor în Republica Moldova, în anii 2023-2025. Scopul auditului a constat în evaluarea conformității procesului de autorizare, monitorizare și raportare a ajutorului […]
16:10
Elena Panuș și Natalia Ixari primesc noi funcții în echipa Mișcării Alternativa Națională # Curentul.md
Ion Ceban, primar al capitalei și lider al Mișcării Alternativa Națională (MAN), a anunțat noile funcții pe care le vor deține Elena Panuș și Natalia Ixari, care anterior au făcut parte din echipa de la Primăria Chișinău. „Vreau sa le mulțumesc doamnei Elena Panuș pentru acceptul activității ce urmează a fi îndeplinită în continuare de […]
15:40
Guvernul va reabilita încă 380 de curți ale blocurilor de locuit din Chișinău, în cadrul Programului „Curtea Europeană” # Curentul.md
Guvernul va finanța realizarea tuturor proiectele selectate în cadrul Programului „Curtea Europeană”. O decizie de completare a Documentul unic de program pentru anii 2025-2027 cu alte 380 de proiecte de amenajare a curților blocurilor de locuit din Chișinău a fost aprobată de Executiv. Valoarea totală a proiectelor incluse astăzi este de peste 1,7 miliarde de […]
15:10
Ambasadorul Rusiei, chemat să dea explicații: drona din Florești, expusă chiar la intrarea în MAE # Curentul.md
Ministerul Afacerilor Externe a convocat astăzi ambasadorul agreat al Federației Ruse la Chișinău și i-a înmânat o notă de protest în legătură cu survolarea ilegală a spațiului aerian al Republicii Moldova de către șase drone, la data de 25 noiembrie 2025. Ministerul a calificat aceste acțiuni drept absolut inadmisibile, subliniind că ele reprezintă o încălcare […]
14:40
Pentru a răspunde riscurilor tot mai mari legate de consumul și traficul de droguri, Ministerul Afacerilor Interne, de comun cu Poliția Republicii Moldova, inițiază procesul de actualizare a legislației, prin introducerea unor măsuri mai ferme de control și supraveghere, precum și prin înăsprirea pedepselor aplicate celor care se implică în traficul de droguri, astfel încât […]
14:10
În perioada 8–31 decembrie, în sectoarele capitalei va fi organizat comerțul cu arbori de Crăciun, pentru a asigura accesul locuitorilor la această marfă în apropierea locuințelor. Dispoziția a fost semnată de Primarul General, Ion Ceban. Potrivit documentului, pretorii de sector vor stabili condițiile de desfășurare a activității și vor elibera permise de acces pentru comercializarea […]
13:10
Irina Vlah cere Parlamentului anularea modificărilor abuzive la Legea partidelor: „Riscăm compromiterea angajamentelor europene” # Curentul.md
Irina Vlah, preşedinte al Partidului Republican „Inima Moldovei”, s-a adresat preşedintelui Parlamentului Republicii Moldova, Igor Grosu, în contextul constatărilor îngrijorătoare formulate în Raportul APCE privind observarea alegerilor parlamentare din 28 septembrie 2025, publicat la 20 noiembrie 2025. Politiciana a solicitat majorității parlamentare să anuleze modificările operate la Legea partidelor la 14 iunie 2025. Potrivit spuselor […]
12:20
Avocat: S-a încercat să se genereze percepția că Partidul Republican „Inima Moldovei” a avut finanțare de la Șor, însă, nicio probă nu a fost prezentată # Curentul.md
Avocatul Fadei Nagacevschi afirmă că în cazul Partidului Republican „Inima Moldovei” s-a încercat să se genereze percepția că partidul a avut finanțare de la Șor, însă, a remarcat el, nicio probă în acest sens nu a fost prezentată. „S-a spus că unii membri de partid ar fi primit bani prin aplicația PSB. Din numărul prezentat de […]
12:10
Schimbări majore în instituțiile statului: trei demisii acceptate, un mandat prelungit # Curentul.md
Guvernul, astăzi, în ședință, a aprobat câteva demisii. Ion Bulmaga a fost eliberat din funcția de șef al Inspectoratului pentru Protecția Mediului, în baza cererii de demisie. Ivan Bocancea a fost eliberat din funcția de director adjunct al Agenției Naționale Transport Auto. Viorel Garaz a fost eliberat din funcția de secretar de stat al Ministerului […]
Ieri
11:30
Șase orașe din Moldova au primit utilaje pentru intervenții rapide în situații de urgență din partea UE # Curentul.md
Locuitorii din Drochia, Iargara, Sîngerei, Criuleni, Strășeni și Cantemir vor fi mai bine protejați în fața calamităților. Astăzi, 25 noiembrie, întreprinderile municipale din aceste orașe au recepționat seturi moderne de utilaje pentru a interveni mai prompt în situații de urgență, în valoare totală de aproape 2 milioane de lei. Echipamentele au fost oferite de Uniunea […]
11:00
Serviciul 112 și Administrația Națională a Drumurilor vor colabora pentru intervenții rapide în incidentele rutiere # Curentul.md
Serviciul național unic pentru apelurile de urgență 112 și Administrația Națională a Drumurilor au semnat un acord de colaborare care va permite schimbul rapid de informații privind incidentele ce afectează infrastructura rutieră, inclusiv în situații provocate de condiții meteorologice dificile. Acordul își propune să îmbunătățească intervențiile pe drumurile publice și să crească nivelul de siguranță […]
10:40
Implementarea votului prin corespondență la alegerile parlamentare din 28 septembrie 2025 – în atenția CEC # Curentul.md
Fundația Internațională pentru Sisteme Electorale (IFES) a prezentat astăzi, 25 noiembrie, în cadrul unui eveniment găzduit de Comisia Electorală Centrală (CEC), raportul privind monitorizarea implementării votului prin corespondență la alegerile parlamentare din 28 septembrie 2025. Documentul include constatări formulate pe baza activității misiunii de observare IFES în birourile electorale constituite în Canada, Suedia și Statele […]
10:40
Banca Națională a Moldovei a aplicat o amendă de 2 015 365,12 lei companiei „INTACT Asigurări Generale” SA, sancțiune echivalentă cu 8% din cerința de capital minim, după un control tematic desfășurat între 28 octombrie și 6 decembrie 2024. În Hotărârea din 5 noiembrie 2025, Comitetul executiv al BNM menționează că sancțiunea financiară este justificată „în […]
10:10
Camion cu armament descoperit la Leușeni–Albița: Autoritățile exclud proveniența armelor din depozite strategice # Curentul.md
Autoritățile din Republica Moldova și România investighează cazul camionului cu armament depistat la punctul de trecere Leușeni–Albița, fiind constituit un grup de lucru comun pentru desfășurarea acțiunilor de urmărire penală și schimbul de informații și probe. Procuratura generală anunță că, potrivit datelor obținute prin cooperare internațională, în cargoul camionului au fost identificate 18 elemente de […]
09:40
Prim-ministrul Alexandru Munteanu s-a întâlnit cu Șeful Oficiului Consiliului Europei (CoE) la Chișinău, Falk Lange. Oficialul a apreciat progresul țării noastre în parcursul european și a asigurat că Republica Moldova va continua să beneficieze de asistența CoE în implementarea reformelor. Premierul a mulțumit pentru sprijinul constant oferit de Consiliul Europei în procesul de integrare europeană, […]
09:10
Ion Ceban: Contradicțiile oficiale în cazuri precum TUX, dronele și facturile Energocom creează confuzie în rândul cetățenilor # Curentul.md
Ion Ceban, liderul Mișcării Alternativa Națională (MAN), condamnă vehement „toate declarațiile publice, eronate și chiar pe alocuri în batjocură, inclusiv din partea reprezentanților puterii, cu privire la drona care a fost depistată la Florești, dar și asupra altor subiecte de interes major pentru cetățeni și țară”. „Atât în cazul camionului cu arme, depistat în vama […]
25 noiembrie 2025
18:10
Nereguli depistate în transportul de taxi: amenzi pentru 7 persoane și multiple încălcări fiscale # Curentul.md
În perioada 17-21 noiembrie 2025, de comun cu angajații Agenției Naționale Transport Auto și Inspectoratului Național de Securitate Publică, inspectorii fiscali au efectuat mai multe controale în Chișinău, Ialoveni, Hîncești și Cimișlia fiind vizați contribuabilii care prestează servicii în domeniul transportului de pasageri în regim de taxi, atât ocazional, cât și prin intermediul platformelor electronice […]
17:40
Ministrul Finanțelor discută cu SIGMA noi direcții de cooperare pentru modernizarea managementului financiar public # Curentul.md
Ministrul Finanțelor, Andrian Gavriliță, a avut o întrevedere cu Ferdinand Pot, managerul de țară al programului SIGMA pentru Republica Moldova. Discuțiile s-au referit la direcțiile de cooperare viitoare, precum și activitățile de asistență derulate până în prezent, susținute de SIGMA, în domenii precum achizițiile publice, controlul financiar public intern, structura bugetară și managementul finanțelor publice. […]
17:30
Declarația companiei SRL KirsanCom: Solicităm respectuos jurnaliștilor din Republica Moldova să respecte dreptul nostru la replică și dreptul nostru de a ne exprima punctul de vedere # Curentul.md
Compania KirsanCom din Republica Moldova, într-o declarație, se arată indignată de faptul că, „cetățeanul estonian Kirill Tripolski este prezentat în calitate de victimă în țara noastră, în timp ce este condamnat în Estonia pentru delapidări de fonduri”. Mai mult – potrivit companiei, „anume Kirill Tripolski este cel care a depus eforturi pentru a falimenta compania KirsanCom […]
17:10
MEC va transmite Primăriei Chișinău două clădiri mari pentru a deschide noi instituții de învățământ # Curentul.md
Ministerul Educației și Cercetării (MEC) va transmite în comodat Primăriei Chișinău două clădiri mari ale unor foste instituții de învățământ, astfel încât acestea să poată fi folosite pentru extinderea rețelei școlare din capitală. Decizia vine după o analiză efectuată de minister, care arată că unele școli din Chișinău au un număr de elevi care depășește […]
16:30
APIT solicită clarificări oficiale privind posibila reorganizare a domeniului turismului # Curentul.md
Asociația Patronală a Industriei Turismului din Republica Moldova (APIT) s-a autosesizat în urma informațiilor apărute în spațiul public referitoare la posibila trecere a responsabilității de elaborare a politicilor publice și de gestionare a instituțiilor din domeniul turismului de la Ministerul Culturii către un alt minister. Decizia survine ca urmare a numeroaselor solicitări și sesizări primite […]
15:40
Eugeniu Osmochescu a reprezentat Republica Moldova la Summitul Global pentru Industrie și la cea de-a 21-a sesiune a Conferinței Generale UNIDO # Curentul.md
Viceministrul și ministrul Dezvoltării Economice și Digitalizării, Eugeniu Osmochescu a reprezentat Republicii Moldova la Summitul Global pentru Industrie și la cea de-a 21-a sesiune a Conferinței Generale a Organizației Națiunilor Unite pentru Dezvoltare Industrială (UNIDO). În intervenția din deschiderea evenimentului, ministrul Osmochescu a subliniat că dezvoltarea industrială modernă trebuie să fie bazată pe un leadership […]
15:40
Primarul Ceban avertizează: Fără votul CMC, nu pot fi plătite salariile și compensațiile # Curentul.md
Ion Ceban, primarul municipiului Chișinău, spune că blocarea votului înseamnă blocarea salariilor și afectarea directă a funcționării instituțiilor municipale – o responsabilitate pe care consilierii trebuie să și-o asume în fața locuitorilor municipiului Chișinău. „Nu faceți politică pe seama oamenilor! Ministerul Finanțelor prezintă doar o parte din cadrul legal și lasă impresia că Primarul General […]
15:20
Conducerea fracțiunii Partidului Acțiune și Solidaritate (PAS) în Consiliul Municipal Chișinău (CMC), astăzi, a depus o sesizare la CNA privind pretinsele ilegalități comise de primarul Ion Ceban în gestionarea bugetului provizoriu al municipiului Chișinău. Zinaida Popa, președintele fracțiunii, a spus că, un an întreg, banii orașului au fost cheltuiți după bunul plac, fără buget aprobat […]
15:10
Trei persoane dintre care doi minori au fost la un pas de tragedie după ce s-au încălzit în încăpere cu o sobă defectă # Curentul.md
Trei persoane au suferit intoxicație cu monoxid de carbon în urma exploatării unei sobe defecte. Cazul a avut loc în dimineața zilei de 24 noiembrie 2025, într-o gospodărie din satul Lopatna, raionul Orhei. Apelul la Serviciul 112 a fost recepționat la ora 09:17. Conform informațiilor recepționate, o femeie în vârstă de 58 de ani și […]
14:40
Specialiștii Poliției, aflați la fața locului în localitatea Cuhureștii de Jos, raionul Florești, au identificat drona aterizată ca fiind de tip Gerbera, de fabricație rusească. Verificările au stabilit că drona era fără încărcătură explozivă. Aparatele de tip Gerbera pot fi utilizate pentru inducerea în eroare, pentru misiuni de supraveghere și colectare de informații, dar și […]
13:40
„Un duș rece pentru autoritățile moldovene a fost raportul final al APCE privind monitorizarea alegerilor parlamentare. Observatorii internaționali au confirmat tot ceea ce am spus: PAS a abuzat de resursele administrative, legea a fost aplicată selectiv, iar „Inima Moldovei” a fost exclusă din alegeri fără încălcări demonstrate” – a declarat Irina Vlah, lider al Partidului […]
13:40
Curtea de Conturi a Republicii Moldova a participat la reuniunea Comitetului de contact al ISA din statele membre ale UE # Curentul.md
O delegație a Curții de Conturi a Republicii Moldova (CCRM), condusă de Președinta instituției, Tatiana Șevciuc, a participat în perioada 19–20 noiembrie 2025 la reuniunea anuală a Comitetului de contact al Instituțiilor Supreme de Audit (ISA) din statele membre ale Uniunii Europene. Evenimentul s-a desfășurat în orașul Floriana, Malta, fiind găzduit de Curtea Europeană de […]
13:10
Președintele Parlamentului, Igor Grosu, a declarat că a lua în derâdere căderea dronelor pe teritoriul Republicii Moldova – mai ales atunci când acest lucru este făcut de politicieni sau deputați în Parlament – este atât grav, cât și periculos. „Asemenea narațiuni de ridiculizare se înscriu în tactica veche de subminare a instituțiilor noastre și de […]
12:40
Bulgaria rămâne un susținător ferm al Republicii Moldova în parcursul european și implementarea proiectelor ce asigură bunăstarea cetățenilor țării. Declarația a fost făcută în cadrul întrevederii Prim-ministrului Alexandru Munteanu cu Ambasadoarea Bulgariei în Republica Moldova, Maya Dobreva. Oficialii au apreciat relațiile de prietenie între cele două țări, determinate de un cadru solid de cooperare în […]
12:10
În perioada săptămânii precedente, 17-21 noiembrie 2025, conform informațiilor operative, încasările la Bugetul public național administrate de Serviciul Fiscal de Stat constituie circa 1,2 miliarde lei. Autoritatea fiscală pune un accent deosebit pe promovarea conformării voluntare a contribuabililor, un instrument eficient în acest sens fiind vizita fiscală. În perioada de referință, angajații Serviciului Fiscal de […]
12:10
Zinaida Popa – CIE „Moldexpo”: Sper că toți cei interesați de confortul casei au găsit exact ceea ce au avut nevoie Home Sweet Home & Expo Mobilă # Curentul.md
Expoziția Home Sweet Home & Expo Mobilă, care a avut loc la CIE „Moldexpo”, în perioada 20-23 noiembrie curent, s-a bucurat de mare succes în rândul vizitatorilor. Directoarea generală a CIE „Moldexpo”, Zinaida Popa și-a exprimat satisfacția față de modul în care s-a desfășurat evenimentul. „Sunt extrem de mulțumită de felul în care s-a desfășurat […]
Mai mult de 2 zile în urmă
11:40
Termoelectrica anunță că majoritatea consumatorilor racordați la sistemul centralizat beneficiază deja de încălzire # Curentul.md
„Termoelectrica” S.A. informează că procesul de livrare a agentului termic pentru sezonul de încălzire 2025–2026 se desfășoară în ritm alert, iar cele mai multe obiective racordate la Sistemul de Alimentare Centralizată cu Energie Termică sunt deja conectate. Potrivit datelor actualizate, peste 4 000 de clădiri din municipiu sunt alimentate cu căldură, inclusiv instituții de învățământ, […]
11:10
CEC instruiește președinții consiliilor electorale: cum se raportează corect finanțarea campaniilor # Curentul.md
Președinții Consiliilor electorale de circumscripție electorală de nivelul II (CECE II) din țară au participat la o sesiune de instruire dedicată regulilor de finanțare și raportare financiară a partidelor politice și a campaniilor electorale, informează CURENTUL. Conform legislației electorale, consiliile electorale de circumscripție electorală recepționează, examinează și publică rapoartele privind finanțarea campaniilor electorale ale candidaților independenți […]
10:40
Ședințe regionale în PSRM: probleme locale și agenda bugetară pentru 2026, discutate cu Igor Dodon # Curentul.md
Igor Dodon, președintele Partidului Socialiștilor din Republica Moldova, alături de Grigore Novac, deputat, responsabil pentru zona de Centru a țării și Vladimir Odnostalco, responsabil pentru zona de Sud, a convocat ședințele staff-urilor PSRM din zonele Centru și Sud, în cadrul cărora a fost analizată situația politică și social-economică actuală. Participanții au trecut în revistă problemele […]
10:30
UAAM, despre campania de denigrare în adresa administratorilor autorizați: Condamnăm ferm orice formă de denigrare, intimidare sau imixtiune în exercitarea atribuțiilor acestora # Curentul.md
Uniunea Administratorilor Autorizați din Moldova (UAAM) a lansat un comunicat de presă în care s-a referit la campania de denigrare a unor administratori autorizați. Uniunea a precizat că, administratorii autorizați au responsabilitatea de a asigura transparența, legalitatea și eficiența procedurilor, contribuind astfel la protejarea drepturilor creditorilor, la corecta valorificare a bunurilor și la menținerea stabilității […]
10:00
Acum câteva minute, într-o livadǎ din localitatea Cuhureştii de Jos, raionul Florești, pe casa paznicului a căzut o dronă. Echipa Secției tehnico-explozivǎ a Poliției se deplasează la fața locului. Persoanele au fost evacuate și perimetrul izolat de polițiștii din Florești. Vom reveni cu detalii.
09:40
Curtea de Conturi a examinat auditul privind finanțarea și patrimoniul muzeelor public # Curentul.md
Curtea de Conturi a Republicii Moldova (CCRM) a examinat astăzi, 24 noiembrie, Raportul de audit privind utilizarea mijloacelor financiare alocate în anii 2023–2024 de la bugetul de stat și gestionarea patrimoniului public de către muzeele publice în care Ministerul Culturii are calitatea de fondator. Auditul conformității a avut drept scop evaluarea modului în care resursele […]
09:10
În dimineața zilei de 25 noiembrie 2025, Poliția de Frontieră a fost informată de către Serviciul Operațiuni Aeriene al Ministerului Apărării privind survolarea spațiului aerian național de către o dronă de tip Shahed, în regiunea de sud a Republicii Moldova. Potrivit informațiilor parvenite, dispozitivul aerian a fost detectat pe direcția Vinogradovca – Vulcănești, deplasându-se ulterior […]
24 noiembrie 2025
18:40
Minori, transformați în curieri de droguri: poliția i-a surprins în timp ce ridicau pachetele # Curentul.md
Polițiștii din Orhei au depistat trei tineri cu vârste de 15, 16 și respectiv 18 ani, studenți ai unui colegiu din Chișinău, implicați în activități de distribuire a substanțelor interzise pe teritoriul raionului. În cadrul acțiunilor de prevenire și combatere a traficului ilicit de droguri, oamenii legii au desfășurat razii în mai multe zone cu […]
18:10
Serviciul Vamal a calculat suplimentar peste 2,9 milioane lei pentru nereguli depistate la importuri # Curentul.md
În rezultatul controalelor ulterioare finalizate în perioada 10 – 21 noiembrie 2025, Serviciul Vamal a constatat apariția obligației vamale suplimentare în cuantum de 2,929 milioane lei. Au fost constatate următoarele tipuri de încălcări ale legislației vamale: Beneficierea neîntemeiată a tratamentului tarifar preferențial și favorabil; Încadrarea tarifară eronată a mărfurilor importate cu aplicarea cuantumului redus al […]
©2004—2025 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.