Componență nouă în Parlament: opt deputați noi au intrat în legislativ
Curentul.md, 28 noiembrie 2025 10:40
Parlamentul are opt deputați noi. Este vorba despre deputații aleși pe listele Partidului Politic „Partidul Acțiune și Solidaritate”, Partidului Politic „Partidul Nostru” și Blocului Electoral „Alternativa“, ale căror mandate au fost recent validate de Curtea Constituțională. Astfel, printre noii membri ai Fracțiunii parlamentare „Acțiune și Solidaritate” se regăsesc Vladimir Rusu, care este la primul mandat […]
• • •
Acum 10 minute
10:40
Acum o oră
10:10
Percheziții de amploare în dosarul „Tux”: peste 20 de locații vizate în această dimineață # Curentul.md
Astăzi, ofițerii Direcției investigații infracțiuni economice și ai Direcției urmărire penală ai INI, cu sprijinul mascaților din cadrul BPDS „Fulger”, sub conducerea procurorilor PCCOCS, desfășoarǎ noi acțiuni în cadrul cauzei penale „Tux”. Astfel, sunt în curs peste 20 de percheziții pe teritoriul Republicii Moldova, la domiciliile și în automobilele persoanelor vizate în dosar. Rezultatele acestor […]
Acum 2 ore
09:30
Revelionul este momentul în care masa devine centrul atenției, iar selecția bucatelor poate influența întreaga atmosferă a serii. Un meniu de revelion actual trebuie să combine prospețimea gusturilor cu prezentări moderne și ingrediente atent alese. Fie că ai o masă în familie sau o petrecere cu prietenii. Armonia dintre gusturi, culori și texturi transformă fiecare […]
09:10
Republica Moldova va denunța trei acorduri încheiate cu țările membre ale Comunității Statelor Independente (CSI). Cele trei proiecte de lege pentru denunțare, elaborate de Ministerul Afacerilor Externe și Ministerul Finanțelor, au fost votate de Parlament în prima lectură. În particular, va fi denunțat Acordul privind călătoria fără vize a cetățenilor CSI, semnat la Bișkek, în […]
Acum 24 ore
17:40
Premierul Alexandru Munteanu, la Conferința „Businessul Fructelor”: UE devine piață-cheie pentru producătorii moldoveni # Curentul.md
Prim-ministrul Alexandru Munteanu a participat, astăzi, la Conferința Businessul Fructelor în Republica Moldova, organizată de Asociația Moldova Fruct. Evenimentul a reunit peste 300 de producători, exportatori, experți și furnizori de tehnologii din sectorul pomicol din Republica Moldova. Aflat la cea de-a XI-a ediție, acesta reprezintă o platformă de dialog, schimb de experiență și soluții comerciale […]
17:10
Ministerul Finanțelor anunță noi oportunități de investiții în valori mobiliare de stat # Curentul.md
Ministerul Finanțelor anunță că, în perioada 1 decembrie – 10 decembrie 2025, este deschisă o nouă rundă de subscriere pentru valorile mobiliare de stat (VMS), disponibilă online prin platforma eVMS.md. Aceasta este ultima dintre cele trei sesiuni programate pentru trimestrul IV al acestui an. În cadrul acestei subscrieri, persoanele fizice vor putea investi în obligațiuni […]
16:40
Primăria Chișinău informează că, în legătură cu lucrările de reparație a echipamentului electric efectuate de Premier Energy SRL, în data de 01.12.2025, în intervalul 13:00–16:30. Va fi sistată temporar furnizarea energiei electrice pe următoarele adrese: str. Budăi, 2, 2/3, 2/3A, 2/3B, 2/3V, 15–17, 17A, 21, 25–33, 37–43; str. Ciocana; 12, 12/1; str. Mâlăiești, 2, 2A, […]
16:20
Ion Ceban: Bugetul municipal este un subiect exploatat politic și nu se votează intenționat de către consilieri pentru a crea blocaje # Curentul.md
Primarul general al municipiului Chișinău, Ion Ceban, subliniază că bugetul municipal este un subiect exploatat politic și nu se votează intenționat de către consilieri pentru a crea blocaje. „Așa cum nu au votat nici pentru salariile profesorilor și au fugit din sala CMC cei de la PAS. Toate proiectele de decizie cu privire la bugetul […]
16:10
Estonia deschide ambasadă la Chișinău: Popșoi salută „o veste foarte bună pentru țara noastră” # Curentul.md
Viceprim-ministrul, ministrul afacerilor externe Mihai Popșoi, a avut astăzi o discuție telefonică cu ministrul de externe al Estoniei, Margus Tsahkna, care i-a comunicat decizia Guvernului de la Tallinn de a deschide ambasada Estoniei în Republica Moldova. „O veste foarte bună pentru țara noastră! Acest pas al autorităților estone demonstrează cât de bune sunt relațiile dintre […]
15:30
Tâlhărie în Bălți: un bărbat a rănit prietenul cu furculița și cuțitul pentru a-i sustrage telefonul # Curentul.md
Procuratura Bălți anunță condamnarea unui bărbat de 42 de ani la nouă ani de închisoare pentru comiterea unei tâlhării. Potrivit materialelor cauzei, în 2024 bărbatul fusese declarat agresor familial și obligat de instanță să părăsească locuința pentru o perioadă determinată. În acest context, a solicitat adăpost unui amic. Pe fondul unor conflicte repetate, acesta a […]
15:10
Urmărire încheiată tragic la Cruglic: șoferul a fugit de poliție și s-a lovit de o stație # Curentul.md
În această dimineață, Poliția din Criuleni a fost sesizată despre producerea unui accident grav pe traseul Ohrincea–Cruglic. Conform datelor preliminare, un Volkswagen s-a tamponat în stația de așteptare a transportului public din apropierea satului Cruglic. În urma impactului, automobilul a luat foc, iar conducătorul auto, un bărbat de 33 de ani, originar din raionul Rîbnița, […]
14:30
CCRM a prezentat în cadrul Comisiei parlamentare rezultatele auditurilor la Ministerul Apărării și Ministerul Afacerilor Interne # Curentul.md
Curtea de Conturi a Republicii Moldova (CCRM) a prezentat la data de 26 noiembrie curent, în cadrul Comisiei pentru control al finanțelor publice, rezultatele Raportului de audit asupra rapoartelor financiare consolidate ale Ministerului Apărării încheiate la 31 decembrie 2024 și rezultatele Raportului de audit asupra rapoartelor financiare consolidate ale Ministerului Afacerilor Interne (MAI) încheiate la 31 decembrie […]
14:10
La ședința de astăzi a Adunării Populare a Găgăuziei (APG) a fost decisă data alegerilor pentru deputații Adunării — 22 martie 2026. Al doilea tur de scrutin este programat peste două săptămâni, pe 5 aprilie. Totodată, potrivit Gagauzia24, Adunarea Populară a luat act de demisia lui Dmitri Constantinov din funcția de președinte al legislativului. În discursul […]
13:40
În caz de alegeri anticipate… Corneliu Ciurea a analizat posibilii candidați la funcția de bașcan: Surpriza ar putea fi furnizată de fostul deputat liberal-democrat Piotr Vlah # Curentul.md
Analistul Corneliu Ciurea analizează, într-un editorial pentru portalul politics.md, posibilii candidați la funcția de bașcan al Găgăuziei în cazul în care concomitent cu alegerile în Adunarea Populară din 22 martie vor avea loc și alegeri pentru funcția de Bașcan. Analistul spune că, chiar dacă Curtea de Apel încă nu a dat verdictul în cazul Evgheniei […]
13:10
ANSA blochează la frontieră un lot de ciocolată neconform. Importatorii, avertizați să respecte termenele de valabilitate # Curentul.md
Agenția Națională pentru Siguranța Alimentelor atenționează operatorii implicați în importul de produse alimentare asupra respectării stricte a legislației privind termenele de valabilitate. Orice abatere atrage sancțiuni și poate afecta siguranța consumatorilor. În acest context, ANSA anunță reținerea la frontieră a unui lot de 4680 de bucăți de ciocolată, cu termenul de expirare 26.12.2025, care nu […]
12:40
Deputatul Lilian Carp: 99% din drogurile sintetice vin din import. E nevoie de tehnologie și controale mai stricte # Curentul.md
Comisia pentru securitate națională, apărare și ordine publică a organizat o serie de audieri ale autorităților competente privind creșterea consumului și traficului de droguri în Republica Moldova, incidentul de la Hotelul Național, soldat cu decesul unei adolescente, și privind cazul depistării la punctul de trecere a frontierei Leușeni-Albița a unui mijloc de transport cu muniții […]
12:10
Moldova atinge capacități de 932 MW în energie regenerabilă: creșteri record în fotovoltaic și eolian # Curentul.md
Republica Moldova continuă să înregistreze creșteri semnificative ale capacităților instalate din surse regenerabile de energie. La sfârșitul lunii octombrie 2025, capacitatea totală instalată a urcat la 932,81 MW, în creștere cu 35,31 MW față de luna anterioară și cu 353,41 MW comparativ cu finalul anului 2024. În ultimii cinci ani, sectorul a avansat accelerat, capacitățile […]
11:40
Irina Vlah anunță sesizarea Curţii Constituţionale referitor la „modificările abuzive” ale articolului 21 din Legea privind partidele: Observatorii internaționali au constatat mai multe probleme # Curentul.md
Partidul Republican „Inima Moldovei” va solicita Curţii de Apel Centru să sesizeze Curtea Constituţională în vederea verificării constituţionalităţii mai multor prevederi abuzive din articolul 21 al Legii privind partidele politice. Solicitarea va fi făcută pe data de 28 septembrie 2025, când, la Curtea de Apel Centru, este programată o nouă şedinţă de examinare a acţiunii […]
11:10
Ion Ceban și deputații MAN au înregistrat în Parlament un proiect de lege privind organizarea și funcționarea parcărilor auto în Republica Moldova # Curentul.md
Primarul municipiului Chișinău și președintele MAN, Ion Ceban, împreună cu deputații formațiunii, au înregistrat în Parlament proiectul de lege privind organizarea și funcționarea parcărilor și parcajelor auto în Chișinău și pe întreg teritoriul Republicii Moldova. Inițiativa își propune să ofere o bază legală clară și modernă, armonizată cu practicile europene, pentru gestionarea spațiilor de parcare […]
Ieri
10:40
Președintele Partidului Socialiștilor, liderul fracțiunii parlamentare PSRM, Igor Dodon, a declarat că PSRM insistă asupra desfășurării unor audieri parlamentare pe subiectul tranzitului și contrabandei cu arme din Ucraina către Uniunea Europeană, informează CURENTUL. „Procuratura Generală a confirmat astăzi ceea ce noi, opoziția, spunem de câțiva ani: Republica Moldova s-a transformat într-o țară de contrabandă și […]
10:10
Prima vizită de lucru a Prim-ministrului Alexandru Munteanu va avea loc astăzi, 27 noiembrie, în raionul Ungheni. Prim-ministrul va participa la ceremonia de primire a 14 unități de transport, ce vor îmbunătăți mobilitatea urbană și confortul pasagerilor. Mijloacele de transport au fost cumpărate de către autoritatea publică locală, cu sprijinul Guvernului. De asemenea, Premierul va […]
09:40
Deputații PSRM au susținut astăzi un briefing în care s-au pronunțat categoric împotriva închiderii școlilor din mediul rural. Este vorba despre patru localități din raionul Florești, unde autoritățile locale au decis închiderea școlilor pentru 370 de elevi, inclusiv a celor din ciclul primar. În urma acestor decizii, 95 de cadre didactice, precum și personalul tehnic, […]
09:10
Agenția Franceză pentru Dezvoltare (AFD) va continua să ajute Republica Moldova în implementarea reformelor care îmbunătățesc viața cetățenilor și realizarea agendei de integrare europeană. Direcțiile de cooperare și domeniile în care țara noastră poate beneficia de sprijin au fost discutate la întrevederea premierului Alexandru Munteanu cu Directorul regional al Agenției Franceze pentru Dezvoltare (AFD), Mathieu […]
26 noiembrie 2025
18:10
Siguranța cetățenilor la domiciliu, în spațiile publice, precum și în mediul online va crește. Guvernul a aprobat, astăzi, Programul de ordine și securitate publică pentru anii 2026-2030. Programul prevede reducerea timpului de reacție la apelurile 112 de la 32 la 15 minute și majorarea numărului echipelor de patrulare, în special în localitățile rurale. Un alt […]
17:40
Vicepreședintele Oficiului Teritorial Anenii Noi al fostului Partid Politic „Șor” a fost condamnat la 4 ani și 6 luni de închisoare # Curentul.md
La data de 25 noiembrie, Judecătoria Chișinău, sediul Buiucani, a pronunțat sentința de condamnare în privința vicepreședintelui Oficiului Teritorial Anenii Noi al fostului Partid Politic „Șor”, pentru săvârșirea infracțiunii de complicitate la acceptarea cu bună știință a finanțării partidului politic din partea unui grup criminal organizat. Instanța i-a aplicat o pedeapsă de 4 ani și […]
17:10
Guvernul a aprobat astăzi avizul asupra amendamentelor la proiectul de lege privind modificarea bugetului de stat pentru anul 2025. Principala sursă realocată, în sumă de 147,6 milioane de lei, este destinată autorităților publice locale de nivelul întâi, pentru a acoperi cheltuielile legate de plățile salariale. Suma va fi direcționată către majorarea transferurilor cu destinație generală, […]
16:40
Curtea de Conturi identifică nereguli în autorizarea și monitorizarea ajutoarelor de stat din perioada 2023–2025 # Curentul.md
Curtea de Conturi a Republicii Moldova (CCRM) a examinat, la data de 26 noiembrie curent, proiectul Raportului de audit al conformității asupra procesului de autorizare, monitorizare și raportare a ajutorului de stat acordat beneficiarilor în Republica Moldova, în anii 2023-2025. Scopul auditului a constat în evaluarea conformității procesului de autorizare, monitorizare și raportare a ajutorului […]
16:10
Elena Panuș și Natalia Ixari primesc noi funcții în echipa Mișcării Alternativa Națională # Curentul.md
Ion Ceban, primar al capitalei și lider al Mișcării Alternativa Națională (MAN), a anunțat noile funcții pe care le vor deține Elena Panuș și Natalia Ixari, care anterior au făcut parte din echipa de la Primăria Chișinău. „Vreau sa le mulțumesc doamnei Elena Panuș pentru acceptul activității ce urmează a fi îndeplinită în continuare de […]
15:40
Guvernul va reabilita încă 380 de curți ale blocurilor de locuit din Chișinău, în cadrul Programului „Curtea Europeană” # Curentul.md
Guvernul va finanța realizarea tuturor proiectele selectate în cadrul Programului „Curtea Europeană”. O decizie de completare a Documentul unic de program pentru anii 2025-2027 cu alte 380 de proiecte de amenajare a curților blocurilor de locuit din Chișinău a fost aprobată de Executiv. Valoarea totală a proiectelor incluse astăzi este de peste 1,7 miliarde de […]
15:10
Ambasadorul Rusiei, chemat să dea explicații: drona din Florești, expusă chiar la intrarea în MAE # Curentul.md
Ministerul Afacerilor Externe a convocat astăzi ambasadorul agreat al Federației Ruse la Chișinău și i-a înmânat o notă de protest în legătură cu survolarea ilegală a spațiului aerian al Republicii Moldova de către șase drone, la data de 25 noiembrie 2025. Ministerul a calificat aceste acțiuni drept absolut inadmisibile, subliniind că ele reprezintă o încălcare […]
14:40
Pentru a răspunde riscurilor tot mai mari legate de consumul și traficul de droguri, Ministerul Afacerilor Interne, de comun cu Poliția Republicii Moldova, inițiază procesul de actualizare a legislației, prin introducerea unor măsuri mai ferme de control și supraveghere, precum și prin înăsprirea pedepselor aplicate celor care se implică în traficul de droguri, astfel încât […]
14:10
În perioada 8–31 decembrie, în sectoarele capitalei va fi organizat comerțul cu arbori de Crăciun, pentru a asigura accesul locuitorilor la această marfă în apropierea locuințelor. Dispoziția a fost semnată de Primarul General, Ion Ceban. Potrivit documentului, pretorii de sector vor stabili condițiile de desfășurare a activității și vor elibera permise de acces pentru comercializarea […]
13:10
Irina Vlah cere Parlamentului anularea modificărilor abuzive la Legea partidelor: „Riscăm compromiterea angajamentelor europene” # Curentul.md
Irina Vlah, preşedinte al Partidului Republican „Inima Moldovei”, s-a adresat preşedintelui Parlamentului Republicii Moldova, Igor Grosu, în contextul constatărilor îngrijorătoare formulate în Raportul APCE privind observarea alegerilor parlamentare din 28 septembrie 2025, publicat la 20 noiembrie 2025. Politiciana a solicitat majorității parlamentare să anuleze modificările operate la Legea partidelor la 14 iunie 2025. Potrivit spuselor […]
12:20
Avocat: S-a încercat să se genereze percepția că Partidul Republican „Inima Moldovei” a avut finanțare de la Șor, însă, nicio probă nu a fost prezentată # Curentul.md
Avocatul Fadei Nagacevschi afirmă că în cazul Partidului Republican „Inima Moldovei” s-a încercat să se genereze percepția că partidul a avut finanțare de la Șor, însă, a remarcat el, nicio probă în acest sens nu a fost prezentată. „S-a spus că unii membri de partid ar fi primit bani prin aplicația PSB. Din numărul prezentat de […]
12:10
Schimbări majore în instituțiile statului: trei demisii acceptate, un mandat prelungit # Curentul.md
Guvernul, astăzi, în ședință, a aprobat câteva demisii. Ion Bulmaga a fost eliberat din funcția de șef al Inspectoratului pentru Protecția Mediului, în baza cererii de demisie. Ivan Bocancea a fost eliberat din funcția de director adjunct al Agenției Naționale Transport Auto. Viorel Garaz a fost eliberat din funcția de secretar de stat al Ministerului […]
11:30
Șase orașe din Moldova au primit utilaje pentru intervenții rapide în situații de urgență din partea UE # Curentul.md
Locuitorii din Drochia, Iargara, Sîngerei, Criuleni, Strășeni și Cantemir vor fi mai bine protejați în fața calamităților. Astăzi, 25 noiembrie, întreprinderile municipale din aceste orașe au recepționat seturi moderne de utilaje pentru a interveni mai prompt în situații de urgență, în valoare totală de aproape 2 milioane de lei. Echipamentele au fost oferite de Uniunea […]
11:00
Serviciul 112 și Administrația Națională a Drumurilor vor colabora pentru intervenții rapide în incidentele rutiere # Curentul.md
Serviciul național unic pentru apelurile de urgență 112 și Administrația Națională a Drumurilor au semnat un acord de colaborare care va permite schimbul rapid de informații privind incidentele ce afectează infrastructura rutieră, inclusiv în situații provocate de condiții meteorologice dificile. Acordul își propune să îmbunătățească intervențiile pe drumurile publice și să crească nivelul de siguranță […]
Mai mult de 2 zile în urmă
10:40
Implementarea votului prin corespondență la alegerile parlamentare din 28 septembrie 2025 – în atenția CEC # Curentul.md
Fundația Internațională pentru Sisteme Electorale (IFES) a prezentat astăzi, 25 noiembrie, în cadrul unui eveniment găzduit de Comisia Electorală Centrală (CEC), raportul privind monitorizarea implementării votului prin corespondență la alegerile parlamentare din 28 septembrie 2025. Documentul include constatări formulate pe baza activității misiunii de observare IFES în birourile electorale constituite în Canada, Suedia și Statele […]
10:40
Banca Națională a Moldovei a aplicat o amendă de 2 015 365,12 lei companiei „INTACT Asigurări Generale” SA, sancțiune echivalentă cu 8% din cerința de capital minim, după un control tematic desfășurat între 28 octombrie și 6 decembrie 2024. În Hotărârea din 5 noiembrie 2025, Comitetul executiv al BNM menționează că sancțiunea financiară este justificată „în […]
10:10
Camion cu armament descoperit la Leușeni–Albița: Autoritățile exclud proveniența armelor din depozite strategice # Curentul.md
Autoritățile din Republica Moldova și România investighează cazul camionului cu armament depistat la punctul de trecere Leușeni–Albița, fiind constituit un grup de lucru comun pentru desfășurarea acțiunilor de urmărire penală și schimbul de informații și probe. Procuratura generală anunță că, potrivit datelor obținute prin cooperare internațională, în cargoul camionului au fost identificate 18 elemente de […]
09:40
Prim-ministrul Alexandru Munteanu s-a întâlnit cu Șeful Oficiului Consiliului Europei (CoE) la Chișinău, Falk Lange. Oficialul a apreciat progresul țării noastre în parcursul european și a asigurat că Republica Moldova va continua să beneficieze de asistența CoE în implementarea reformelor. Premierul a mulțumit pentru sprijinul constant oferit de Consiliul Europei în procesul de integrare europeană, […]
09:10
Ion Ceban: Contradicțiile oficiale în cazuri precum TUX, dronele și facturile Energocom creează confuzie în rândul cetățenilor # Curentul.md
Ion Ceban, liderul Mișcării Alternativa Națională (MAN), condamnă vehement „toate declarațiile publice, eronate și chiar pe alocuri în batjocură, inclusiv din partea reprezentanților puterii, cu privire la drona care a fost depistată la Florești, dar și asupra altor subiecte de interes major pentru cetățeni și țară”. „Atât în cazul camionului cu arme, depistat în vama […]
25 noiembrie 2025
18:10
Nereguli depistate în transportul de taxi: amenzi pentru 7 persoane și multiple încălcări fiscale # Curentul.md
În perioada 17-21 noiembrie 2025, de comun cu angajații Agenției Naționale Transport Auto și Inspectoratului Național de Securitate Publică, inspectorii fiscali au efectuat mai multe controale în Chișinău, Ialoveni, Hîncești și Cimișlia fiind vizați contribuabilii care prestează servicii în domeniul transportului de pasageri în regim de taxi, atât ocazional, cât și prin intermediul platformelor electronice […]
17:40
Ministrul Finanțelor discută cu SIGMA noi direcții de cooperare pentru modernizarea managementului financiar public # Curentul.md
Ministrul Finanțelor, Andrian Gavriliță, a avut o întrevedere cu Ferdinand Pot, managerul de țară al programului SIGMA pentru Republica Moldova. Discuțiile s-au referit la direcțiile de cooperare viitoare, precum și activitățile de asistență derulate până în prezent, susținute de SIGMA, în domenii precum achizițiile publice, controlul financiar public intern, structura bugetară și managementul finanțelor publice. […]
17:30
Declarația companiei SRL KirsanCom: Solicităm respectuos jurnaliștilor din Republica Moldova să respecte dreptul nostru la replică și dreptul nostru de a ne exprima punctul de vedere # Curentul.md
Compania KirsanCom din Republica Moldova, într-o declarație, se arată indignată de faptul că, „cetățeanul estonian Kirill Tripolski este prezentat în calitate de victimă în țara noastră, în timp ce este condamnat în Estonia pentru delapidări de fonduri”. Mai mult – potrivit companiei, „anume Kirill Tripolski este cel care a depus eforturi pentru a falimenta compania KirsanCom […]
17:10
MEC va transmite Primăriei Chișinău două clădiri mari pentru a deschide noi instituții de învățământ # Curentul.md
Ministerul Educației și Cercetării (MEC) va transmite în comodat Primăriei Chișinău două clădiri mari ale unor foste instituții de învățământ, astfel încât acestea să poată fi folosite pentru extinderea rețelei școlare din capitală. Decizia vine după o analiză efectuată de minister, care arată că unele școli din Chișinău au un număr de elevi care depășește […]
16:30
APIT solicită clarificări oficiale privind posibila reorganizare a domeniului turismului # Curentul.md
Asociația Patronală a Industriei Turismului din Republica Moldova (APIT) s-a autosesizat în urma informațiilor apărute în spațiul public referitoare la posibila trecere a responsabilității de elaborare a politicilor publice și de gestionare a instituțiilor din domeniul turismului de la Ministerul Culturii către un alt minister. Decizia survine ca urmare a numeroaselor solicitări și sesizări primite […]
15:40
Eugeniu Osmochescu a reprezentat Republica Moldova la Summitul Global pentru Industrie și la cea de-a 21-a sesiune a Conferinței Generale UNIDO # Curentul.md
Viceministrul și ministrul Dezvoltării Economice și Digitalizării, Eugeniu Osmochescu a reprezentat Republicii Moldova la Summitul Global pentru Industrie și la cea de-a 21-a sesiune a Conferinței Generale a Organizației Națiunilor Unite pentru Dezvoltare Industrială (UNIDO). În intervenția din deschiderea evenimentului, ministrul Osmochescu a subliniat că dezvoltarea industrială modernă trebuie să fie bazată pe un leadership […]
15:40
Primarul Ceban avertizează: Fără votul CMC, nu pot fi plătite salariile și compensațiile # Curentul.md
Ion Ceban, primarul municipiului Chișinău, spune că blocarea votului înseamnă blocarea salariilor și afectarea directă a funcționării instituțiilor municipale – o responsabilitate pe care consilierii trebuie să și-o asume în fața locuitorilor municipiului Chișinău. „Nu faceți politică pe seama oamenilor! Ministerul Finanțelor prezintă doar o parte din cadrul legal și lasă impresia că Primarul General […]
15:20
Conducerea fracțiunii Partidului Acțiune și Solidaritate (PAS) în Consiliul Municipal Chișinău (CMC), astăzi, a depus o sesizare la CNA privind pretinsele ilegalități comise de primarul Ion Ceban în gestionarea bugetului provizoriu al municipiului Chișinău. Zinaida Popa, președintele fracțiunii, a spus că, un an întreg, banii orașului au fost cheltuiți după bunul plac, fără buget aprobat […]
