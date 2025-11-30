„Va ajunge în toată lumea”. Ilustrația unei artiste din Moldova va fi imaginea felicitărilor de Crăciun ale Biroului pentru Integrare Europeană

19:10

Proprietarii clădirilor părăsite ar putea fi obligați prin lege să le îngrădească și să semnalizeze riscurile pe care le prezintă. Subiectul a fost discutat în Parlament, în cadrul audierilor organizate de Comisia pentru securitate națională, după tragedia de la fostul Hotel Național, unde o fetiță de 13 ani și-a pierdut viața după ce a căzut […] The post Proprietarii clădirilor părăsite vor fi obligați să le îngrădească? Propunere, după tragedia de la Hotelul Național appeared first on NewsMaker.