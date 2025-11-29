Ermak a anunțat că pleacă pe front. Cine îl va întâlni pe emisarii lui Trump în locul său?
NewsMaker, 29 noiembrie 2025 20:30
Fostul șef al Cancelariei Prezidențiale a Ucrainei, Andrii Ermak, care și-a părăsit funcția în urma unui scandal de corupție, a declarat pe 28 noiembrie, într-un interviu pentru New York Post, că „pleacă pe front”. Ermak nu a precizat când și cum intenționează să ajungă în linia întâi. Între timp, s-a aflat că, în locul său, […] The post Ermak a anunțat că pleacă pe front. Cine îl va întâlni pe emisarii lui Trump în locul său? appeared first on NewsMaker.
Acum o oră
20:30
Explozii în Kiev: cel puțin 2 persoane au murit și 15 au fost rănite, în urma unui atac masiv cu rachete rusești # NewsMaker
Trupele ruse au lansat în noaptea de vineri un atac combinat cu drone și rachete balistice asupra Kievului și localităților din regiunea capitalei ucrainene. Explozii au fost raportate în cel puțin 5 zone ale orașului, unde mai multe blocuri rezidențiale au fost lovite. Primele informații indică doi morți și 15 răniți, printre care un copil […] The post Explozii în Kiev: cel puțin 2 persoane au murit și 15 au fost rănite, în urma unui atac masiv cu rachete rusești appeared first on NewsMaker.
20:30
Situația la aeroport: Zborurile se desfășoară în regim obișnuit după alerta cu drone din Moldova. Precizările MAI # NewsMaker
Traficul aerian în Republica Moldova a fost puternic afectat în noaptea de 28–29 noiembrie, după ce două drone au traversat ilegal spațiul aerian național, determinând autoritățile să închidă temporar cerul țării. Măsura de urgență a fost menținută timp de o oră și 10 minute, între 22:43 și 23:53, și a avut impact direct asupra mai […] The post Situația la aeroport: Zborurile se desfășoară în regim obișnuit după alerta cu drone din Moldova. Precizările MAI appeared first on NewsMaker.
20:30
Leul moldovenesc la 32 de ani. Șefa BNM: „Leul rămâne un simbol al maturității economice și al viitorului european” # NewsMaker
Astăzi, 29 noiembrie, Republica Moldova marchează 32 de ani de la introducerea Leului moldovenesc, moneda națională care a însoțit toate transformările economice ale țării și a oferit stabilitate în perioadele complexe de dezvoltare. Guvernatoarea Băncii Naționale a Moldovei (BNM), Anca Dragu, a subliniat că această aniversare reprezintă și un moment de reflecție asupra direcției europene […] The post Leul moldovenesc la 32 de ani. Șefa BNM: „Leul rămâne un simbol al maturității economice și al viitorului european” appeared first on NewsMaker.
20:30
Ermak a anunțat că pleacă pe front. Cine îl va întâlni pe emisarii lui Trump în locul său? # NewsMaker
20:30
Stagnarea veniturilor, creșterea sărăciei și a creditelor. Care este situația economiei Moldovei? # NewsMaker
Economia Moldovei se află într-o stagnare evidentă, iar populația se sărăcește, deși consumul și activitatea antreprenorială continuă să crească. Analiza situației și a paradoxurilor din economia țării a fost prezentată de centrul analitic Expert Grup în cadrul conferinței Macro 2025, care a avut loc la Chișinău pe 28 noiembrie. Conferința anuală Macro a avut loc […] The post Stagnarea veniturilor, creșterea sărăciei și a creditelor. Care este situația economiei Moldovei? appeared first on NewsMaker.
20:30
VIDEO Muzica se aude chiar și după ce tavanul s-a prăbușit. Ce a rămas din casa de cultură din satul Căzănești? # NewsMaker
Casa de cultură din satul Căzănești, raionul Telenești, construită în 1960, se transformă treptat în ruine: grinzile care susțineau tavanul s-au prăbușit de mult, decorațiunile de pe pereți cad, iar drumul spre scenă este pur și simplu periculos. Și totuși, cândva, în sala principală abia mai erau suficiente scaune – pe scenă evoluau nu doar […] The post VIDEO Muzica se aude chiar și după ce tavanul s-a prăbușit. Ce a rămas din casa de cultură din satul Căzănești? appeared first on NewsMaker.
20:30
Au început verificările cererilor pentru compensații. Ce pot face cei care nu s-au înregistrat la timp? # NewsMaker
Începând de astăzi, 29 noiembrie, cererile pentru compensațiile aferente lunii noiembrie vor fi analizate, anunță Ministerul Muncii și Protecției Sociale. Informațiile declarate vor fi verificate comparativ cu date din 11 surse și baze de date, pentru a asigura corectitudinea și acuratețea procesării. Pentru gospodăriile eligibile, valoarea compensației va fi calculată individual, astfel încât să reflecte […] The post Au început verificările cererilor pentru compensații. Ce pot face cei care nu s-au înregistrat la timp? appeared first on NewsMaker.
20:30
Camere de supraveghere instalate la fostul Hotel Național. Ceban cere amplasarea unui punct de pază de stat # NewsMaker
Toate cele 25 de camere de supraveghere au fost instalate pe perimetrul clădirii abandonate a fostului Hotel Național, iar intrările au fost securizate, închise și îngrădite. Anunțul a fost făcut de primarul general al capitalei, Ion Ceban. Edilul a menționat că, pe lângă aceste măsuri, este necesară și prezența unui punct al pazei de stat […] The post Camere de supraveghere instalate la fostul Hotel Național. Ceban cere amplasarea unui punct de pază de stat appeared first on NewsMaker.
20:30
„Eminența cenușie”: Ce rol a jucat Ermak în politica ucraineană și de ce plecarea sa reprezintă un cutremur politic # NewsMaker
Președintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, a anunțat vineri seara că Andrii Ermak, șeful Biroului Președintelui și unul dintre cei mai influenți oameni din stat, și-a depus demisia, iar aceasta a fost acceptată. În cei cinci ani în funcție, Ermak a trecut de la statutul de consilier la cel de „emință cenușie” a administrației de la Kiev, […] The post „Eminența cenușie”: Ce rol a jucat Ermak în politica ucraineană și de ce plecarea sa reprezintă un cutremur politic appeared first on NewsMaker.
20:30
Două nave ale „flotei fantomă” a Rusiei au luat foc la țărmul Turciei. Presa: operațiunea ar fi fost a SBU # NewsMaker
Două petroliere atribuite așa-numitei „flote din umbră” a Rusiei au luat foc aproape simultan, pe 28 noiembrie, în Marea Neagră, în zona Bosforului, lângă coastele Turciei. Potrivit presei internaționale, este vorba despre navele Kairos și Virat, ambele îndreptându-se spre Rusia și incluse pe listele de sancțiuni impuse Moscovei după invazia din 2022. Ministerul Transporturilor din […] The post Două nave ale „flotei fantomă” a Rusiei au luat foc la țărmul Turciei. Presa: operațiunea ar fi fost a SBU appeared first on NewsMaker.
Ieri
20:30
Bărbatul care ar fi organizat contrabanda cu armament de la vama cu România, plasat în arest pentru 30 de zile # NewsMaker
Bărbatul de 52 de ani, suspectat că a orchestrat transportul de arme depistat la punctul vamal Leușeni, a fost plasat în arest preventiv pentru 30 de zile la solicitarea Procuraturii pentru Combaterea Criminalității Organizate și Cauze Speciale (PCCOCS). Decizia a fost emisă de Judecătoria Chișinău, iar administratorul companiei implicate va fi cercetat în custodia statului […] The post Bărbatul care ar fi organizat contrabanda cu armament de la vama cu România, plasat în arest pentru 30 de zile appeared first on NewsMaker.
20:30
Tarifele la gazele naturale ar putea scădea. Luni, Energocom va transmite Agenției Naționale pentru Reglementare în Energetică (ANRE) toate calculele privind costurile de achiziție a gazelor naturale. Informațiile au fost comunicate pentru NewsMaker de către membrul Consiliului de Administrație al Energocom, Alexandr Slusari, care prognozează că tariful ar urma să fie redus cu peste 10%. […] The post Gazul se va ieftini? Energocom, pregătit să transmită calculele către ANRE appeared first on NewsMaker.
20:30
Dosarul „Evrazia” inițiat de SIS: reprezentanții organizației afiliate lui Șor vor fi audiați prin videoconferință # NewsMaker
După mai multe amânări, pe 28 noiembrie, la Curtea de Apel Centru a avut loc ședința în dosarul în care se cere declararea organizației neguvernamentale „Evrazia”, care este afiliată oligarhului fugar Ilan Șor, drept extremistă. Instanța a admis cererea reprezentaților privind desfășurarea audierilor prin videoconferință, transmite IPN. Purtătoarea de cuvânt a Curții de Apel, Adelina […] The post Dosarul „Evrazia” inițiat de SIS: reprezentanții organizației afiliate lui Șor vor fi audiați prin videoconferință appeared first on NewsMaker.
20:30
Industria ospitalității din Republica Moldova a înregistrat în 2025 cel mai puternic ritm de creștere din ultimii 20 de ani, într-un context marcat de investiții accelerate și extinderea prezenței brandurilor internaționale. Unul dintre actorii care au influențat decisiv această evoluție este Summa, companie prezentă pe piața locală de aproape trei decenii și un investitor constant […] The post Compania Summa continuă să investească în economia Republicii Moldova appeared first on NewsMaker.
20:30
Rapperul rus Macan (pe numele real Andrei Kosolapov) a început serviciul militar obligatoriu. Acesta va servi în divizia „Dzerjinski” din orașul Balașiha, regiunea Moscova. Anunțul a fost făcut de Garda Națională a Federației Ruse (Rosgvardia) pe 28 noiembrie. „Împreună cu ceilalți recruți, va trece în curând cursul de pregătire inițială, care include instruire fizică, trageri […] The post Rapperul rus Macan a fost înrolat în armată. Ce sarcini va avea appeared first on NewsMaker.
20:30
Putin îl laudă pe Orbán pentru „poziția echilibrată” privind Ucraina. Merz critică vizita la Moscova: „Nu are mandatul UE” # NewsMaker
Premierul Ungariei, Viktor Orbán, s-a întâlnit la Moscova cu președintele Vladimir Putin, cu câteva zile înainte ca Rusia să poarte discuții privind inițiativa SUA de a pune capăt războiului din Ucraina, scrie BBC. Orbán este considerat unul dintre cei mai apropiați aliați ai lui Putin în Europa și i-a iritat constant pe partenerii săi din […] The post Putin îl laudă pe Orbán pentru „poziția echilibrată” privind Ucraina. Merz critică vizita la Moscova: „Nu are mandatul UE” appeared first on NewsMaker.
20:30
Protest la Ministerul Sănătății în cazul medicului acuzat de abuzuri sexuale: „Vrem o societate sigură pentru copii”. Poliția a inițiat anchetă # NewsMaker
Poliția a deschis o anchetă în cazul medicului acuzat de abuzuri asupra minorelor. Acțiunile vizează inclusiv posibila comitere a unor fapte de viol. Între timp, câțiva activiști și membri ai organizației „Femei pentru Femei / Women 4 Women” au ieșit în fața Ministerului Sănătății, pentru a protesta, cerând măsuri urgente pentru protejarea pacienților, în special […] The post Protest la Ministerul Sănătății în cazul medicului acuzat de abuzuri sexuale: „Vrem o societate sigură pentru copii”. Poliția a inițiat anchetă appeared first on NewsMaker.
20:30
Profesorii din Chișinău își vor primi salariile și primele. Cum și-a explicat fracțiunea PAS votul în CMC # NewsMaker
Aleșii locali din Consiliul Municipal Chișinău au votat proiectul privind transferurile bugetare pentru achitarea salariilor și primelor profesorilor. Consilierii au ajuns la un numitor comun pe acest subiect în ședința de 28 noiembrie. Totuși, nici de această dată reproșurile nu a fost lăsate la o parte. Președinta fracțiunii Partidului Acțiune și Solidaritate din CMC, Zinaida […] The post Profesorii din Chișinău își vor primi salariile și primele. Cum și-a explicat fracțiunea PAS votul în CMC appeared first on NewsMaker.
20:30
Șeful Oficiului Președintelui Ucrainei, Andrei Ermak, și-a dat demisia din funcție, a anunțat Zelenski. Decizia vine la câteva ore după ce NABU și Procuratura Anticorupție au efectuat vineri dimineață percheziții la domiciliul său, în cadrul unei investigații aflate în desfășurare. Zelenski i-a mulțumit lui Ermak „pentru poziția patriotică” reprezentată în negocierile internaționale. „Rusia dorește foarte […] The post Șeful Biroului președintelui Ucrainei, Andrei Ermak, și-a dat demisia appeared first on NewsMaker.
20:30
Poate Moldova să fie „coridor verde” pentru armele din Ucraina? Răspunsul șefului Centrului NATO de la Chișinău # NewsMaker
Șeful Centrului NATO de la Chișinău, Ion Tăbîrță, consideră că Moldova nu ar pututea fi „coridor verde” pentru contrabanda de arme din Ucraina. În cadrul emisiunii RealPolitik de la NewsMaker, el a declarat că, dacă unii angajați ai instituțiilor de stat au fost implicați în astfel de scheme, este vorba despre acte de corupție individuale, […] The post Poate Moldova să fie „coridor verde” pentru armele din Ucraina? Răspunsul șefului Centrului NATO de la Chișinău appeared first on NewsMaker.
Mai mult de 2 zile în urmă
20:10
Averile președintelui raionului Rîșcani și a unui consilier de la Bălți, vizați în dosarul privind dezordinilor în masă, verificate de ANI # NewsMaker
Averile președintelui raionului Rîșcani, Vladimir Mizdrenco, și consilierului municipal din Bălți, Maxim Moroșan, care sunt vizați în dosarul privind pregătirea dezordinilor în masă, vor fi verificate. Autoritatea Națională de Integritate (ANI) a emis două procese-verbale de inițiere a controlului pe 26 noiembrie. Pe 27 octombrie, Autoritatea Națională de Integritate a recepționat o sesizare în care […] The post Averile președintelui raionului Rîșcani și a unui consilier de la Bălți, vizați în dosarul privind dezordinilor în masă, verificate de ANI appeared first on NewsMaker.
20:10
Tiraspolul acuză Chișinăul de „provocări” la alegeri. Reacția Biroului: „Întotdeauna au promovat narative toxice” # NewsMaker
Tiraspolul acuză Chișinăul că ar încerca să saboteze „alegerile” planificate pe 30 noiembrie,în regiunea transnistreană. Pretinsul serviciul de securitate, MGB, susține că membrii „comisiilor electorale” ar fi primit amenințări telefonice de pe numere moldovenești, iar unele persoane ar fi fost inclusiv presate să demisioneze. Chișinăul respinge legitimitatea scrutinului și îl califică drept o sfidare la […] The post Tiraspolul acuză Chișinăul de „provocări” la alegeri. Reacția Biroului: „Întotdeauna au promovat narative toxice” appeared first on NewsMaker.
20:10
Maia Sandu a retras cetățenia pentru 5 moldoveni înrolați într-o unitate militară rusească din Transnistria (DOC) # NewsMaker
Președinta Maia Sandu a retras cetățenia Republicii Moldova pentru 5 bărbați care sunt înrolați Grupul Operativ al Trupelor Ruse (GOTR) din regiunea transnistreană. Șefa statului a semnat un decret în acest sens pe 27 noiembrie. Potrivit decretului, cetățenia Republicii Moldova a fost retrasă lui Oleg Boț, Vladimir Coblai, Pavel Morozov, Vladimir Osipenco și Maxim Vasilatii. […] The post Maia Sandu a retras cetățenia pentru 5 moldoveni înrolați într-o unitate militară rusească din Transnistria (DOC) appeared first on NewsMaker.
20:10
„Să pună mâna pe manualele de istorie”. Mitropolia Basarabiei, după ce Dodon a numit victoria în instanță „trădare națională” # NewsMaker
Fostul președinte și actual deputat, Igor Dodon, a declarat că, prin câștigul obținut în instanță de Mitropolia Basarabiei, sunt „promovate în mod trădător interesele Bucureștiului”. El a lansat mai multe acuzații la adresa PAS, susținând că formațiunea „face cadou pământuri și clădiri moldovenești Mitropoliei Basarabiei, care este de facto o filială a Patriarhiei Române”. În […] The post „Să pună mâna pe manualele de istorie”. Mitropolia Basarabiei, după ce Dodon a numit victoria în instanță „trădare națională” appeared first on NewsMaker.
20:10
O masă de Revelion bine pregătită este combinația perfectă între sărbătoare, tradiție și gusturi atent alese! Fiecare ingredient are rolul său. Iar armonia dintre ele transformă trecerea dintre ani într-o experiență culinară memorabilă! Un meniu complet trebuie să fie variat, echilibrat și suficient de atractiv încât invitații să se bucure de fiecare etapă a serii. […] The post Ce să incluzi într-un meniu de Revelion echilibrat și gustos appeared first on NewsMaker.
20:10
Yandex Go contestă amenda de 800.000 lei și invocă legislația UE. Consiliul Concurenței: neconformarea atrage noi penalități # NewsMaker
Operatorul platformelor „Yandex Go” și „Yandex Pro” anunță că nu este de acord cu amenda de aproape 800 de mii de lei – echivalentul a circa 40 de mii de euro – aplicată de Consiliul Concurenței pentru neprezentarea informațiilor solicitate în cadrul unei investigații privind posibile practici anticoncurențiale. Compania precizează că își rezervă dreptul de […] The post Yandex Go contestă amenda de 800.000 lei și invocă legislația UE. Consiliul Concurenței: neconformarea atrage noi penalități appeared first on NewsMaker.
20:10
Franța introduce serviciul militar voluntar pe fondul invaziei ruse în Ucraina. Anunțul lui Macron # NewsMaker
Autoritățile franceze vor introduce în legislația națională serviciul militar voluntar. Instruirile vor dura 10 luni și vor fi remunerate. Declarațiile au fost făcute de președintele Franței, Emmanuel Macron, pe 27 noiembrie, în faţa celei de-a 27 Brigăzi de Infanterie de Munte (BIM) din Varces. „Noul serviciu național va fi introdus treptat începând cu vara viitoare”, […] The post Franța introduce serviciul militar voluntar pe fondul invaziei ruse în Ucraina. Anunțul lui Macron appeared first on NewsMaker.
20:10
Putin condiționează pacea în Ucraina și promite că Rusia nu va ataca Europa: „Sincer, niciodată nu am avut de gând” # NewsMaker
Rusia va opri ostilitățile din Ucraina doar dacă armata ucraineană părăsește „teritoriile pe care le ocupă”. Declarația a fost făcută de președintele Federației Ruse, Vladimir Putin, la conferința de presă susținută după vizita la Bișkek, scrie The Moscow Times. „Trupele Ucrainei vor pleca de pe teritoriile ocupate de ele, atunci se vor opri și acțiunile […] The post Putin condiționează pacea în Ucraina și promite că Rusia nu va ataca Europa: „Sincer, niciodată nu am avut de gând” appeared first on NewsMaker.
20:10
Stație de epurare de 13 mln lei, folosită doar câteva luni în opt ani. Cum au fost irosiți banii europeni la Drochia # NewsMaker
Stația de epurare a apelor uzate menajere din orașul Drochia, construcția căreia a costat peste 13 milioane de lei, a funcționat doar câteva luni în cei opt ani de când a fost dată în exploatare, arată o anchetă Cu Sens. Aceasta a fost construită din bani oferiți de Uniunea Europeană sub formă de grant, dar […] The post Stație de epurare de 13 mln lei, folosită doar câteva luni în opt ani. Cum au fost irosiți banii europeni la Drochia appeared first on NewsMaker.
20:10
(VIDEO) Sandu retrage cetățenia a 7 moldoveni/ Ardezia moldovenească, un meme/ Alegeri în Găgăuzia: când? # NewsMaker
Cele mai importante știri din Moldova și din lume în noua ediție NewsMaker!— Locuitorii Găgăuziei își vor alege deputații locali în data de 22 martie— Șapte moldoveni au rămas fără cetățenie— Festivalul de film Moldox, la a 10-a ediție: ce documentare vor fi proiectate— Șofer decedat după ce s-a izbit cu mașina într-o stație de […] The post (VIDEO) Sandu retrage cetățenia a 7 moldoveni/ Ardezia moldovenească, un meme/ Alegeri în Găgăuzia: când? appeared first on NewsMaker.
26 noiembrie 2025
22:40
(VIDEO) Corabia rusă „plânge” după Ozerov/ Se caută bani pentru compensații/ Salarii majorate pentru dascăli # NewsMaker
Cele mai importante știri din Moldova și din lume în noua ediție NewsMaker!— Protest la ambasada Rusiei: „Plânge corabia rusească după Ozerov”— Trump trimite emisari în Rusia și Ucraina: planul de pace a fost perfecționat— Încă o persoană reținută în cazul munițiilor de la vamă. Vor urma demisii?— Programul de ordine și securitate publică, de […] The post (VIDEO) Corabia rusă „plânge” după Ozerov/ Se caută bani pentru compensații/ Salarii majorate pentru dascăli appeared first on NewsMaker.
22:40
Primăria capitalei impune noi reguli școlilor din Chișinău. Perciun: Avem nevoie de profesori care să predea, nu să completeze hârtii # NewsMaker
Școlile din Chișinău au fost informate că, de acum înainte, orice activitate extrașcolară va putea fi organizată doar cu acordul Direcției Generale Educație, Tineret și Sport, solicitat cu cel puțin zece zile înainte. Anunțul a fost făcut miercuri, 26 noiembrie, de către ministrul Educației și Cercetării, Dan Perciun pe rețelele de socializare. Circulara vizează toate […] The post Primăria capitalei impune noi reguli școlilor din Chișinău. Perciun: Avem nevoie de profesori care să predea, nu să completeze hârtii appeared first on NewsMaker.
19:10
Socialiștii vor moratoriu pe închiderea școlilor. PAS: „Ne pare rău că preferă ca elevii să învețe în școli cu clase de 5 elevi” # NewsMaker
Partidul Socialiștilor cere instituirea unui moratoriu asupra închiderii școlilor, desfășurarea unui audit transparent al stării educației și majorarea finanțării pentru școlile din mediul rural. Reacția formațiunii de opoziție vine la câteva zile după ce Consiliul Raional Florești a decis să închidă 5 instituții de învățământ. Socialiștii califică această decizie drept „o greșeală strategică” și „un […] The post Socialiștii vor moratoriu pe închiderea școlilor. PAS: „Ne pare rău că preferă ca elevii să învețe în școli cu clase de 5 elevi” appeared first on NewsMaker.
19:10
Tot mai puțini moldoveni călătoresc cu trenul: pierderile înregistrate de CFM în primele 9 luni # NewsMaker
Tot mai puțini moldoveni aleg să călătorească cu trenul, iar transportul de mărfuri se orientează tot mai mult către rutele rutiere și maritime. Datele Biroului Național de Statistică arată că transportul feroviar din Republica Moldova a înregistrat scăderi semnificative în primele nouă luni ale anului, atât în ceea ce privește transportul de pasageri, cât și […] The post Tot mai puțini moldoveni călătoresc cu trenul: pierderile înregistrate de CFM în primele 9 luni appeared first on NewsMaker.
19:10
Echipa Moldox Festival anunță agenda ediției X a Festivalului care va avea loc între 26 și 30 noiembrie 2025, la Cineplex Loteanu din Chișinău. Cu tema „Haos. Reinventăm realitatea”, ediția aniversară propune o incursiune în zone de conflict, comunități fragile, spații intime și teritorii în schimbare. Documentarul devine martor și actor al lumii de azi […] The post Cinci zile de film documentar: pe 26 noiembrie începe Moldox Festival appeared first on NewsMaker.
19:10
Proprietarii clădirilor părăsite vor fi obligați să le îngrădească? Propunere, după tragedia de la Hotelul Național # NewsMaker
Proprietarii clădirilor părăsite ar putea fi obligați prin lege să le îngrădească și să semnalizeze riscurile pe care le prezintă. Subiectul a fost discutat în Parlament, în cadrul audierilor organizate de Comisia pentru securitate națională, după tragedia de la fostul Hotel Național, unde o fetiță de 13 ani și-a pierdut viața după ce a căzut […] The post Proprietarii clădirilor părăsite vor fi obligați să le îngrădească? Propunere, după tragedia de la Hotelul Național appeared first on NewsMaker.
19:10
„Vor exista demisii”. Noi detalii despre camionul cu armament, după audierile din Parlament # NewsMaker
În cazul camionului cu armament, în Moldova vor exista demisii. Declarația a fost făcută de Lilian Carp, președintele Comisiei parlamentare pentru securitate națională, apărare și ordine publică. Totodată, Carp a anunțat că armamentul depistat la vamă era nou, în afară de drona care a fost doborâtă anterior. Potrivit lui Carp, traseul armelor „duce până la […] The post „Vor exista demisii”. Noi detalii despre camionul cu armament, după audierile din Parlament appeared first on NewsMaker.
19:10
„Voi înșiși credeți în asta?” Ambasadorul agreat al Rusiei, despre drona prăbușită peste o casă din Florești VIDEO # NewsMaker
Ambasadorul agreat al Federației Ruse la Chișinău, Oleg Ozerov, a pus la îndoială circumstanțele cazului în care o dronă rusească s-a prăbușit pe acoperișul unei locuințe din raionul Florești. El a spus că experții trebuie să se clarifice și a sugerat că incidentul ar fi o „operațiune sub steag fals”. Precizările au fost făcute pe […] The post „Voi înșiși credeți în asta?” Ambasadorul agreat al Rusiei, despre drona prăbușită peste o casă din Florești VIDEO appeared first on NewsMaker.
19:10
Uniunea Europeană majorează sprijinul pentru Republica Moldova și Vecinătatea Estică, alocând suplimentar 25 de milioane de euro în cadrul bugetului UE pentru 2026. Anunțul a fost făcut de europarlamentarul Siegfried Mureșan, care a subliniat că aceste fonduri vor susține organizațiile societății civile, esențiale în apărarea democrației, mai ales în contextul presiunilor rusești și al diminuării […] The post Bugetul UE pentru 2026: Câți bani va primi Republica Moldova? appeared first on NewsMaker.
19:10
Serviciul Hidrometeorologic de Stat (SHS) a emis Cod galben de ceață, valabil pentru data de 27 noiembrie. Avertizarea meteo se va menține în intervalul 03:00 – 12:00. Potrivit meteorologilor, pe arii extinse se va forma ceață densă, cu vizibilitate limitată până la aproximativ 200 de metri. Șoferii sunt îndemnați să dea dovadă de prudență maximă […] The post Ceață densă în toată țara: când intră în vigoare codul galben appeared first on NewsMaker.
19:10
Un complex cu 2.000 de apartamente a luat foc în Hong Kong: cel puțin 13 oameni au murit FOTO/VIDEO # NewsMaker
Cel puțin 13 oameni și-au pierdut viața, iar alții sunt în stare critică, după ce un complex cu opt blocuri turn a luat foc miercuri în Hong Kong, scrie Reuters și presa chineză, citată de Hotnews. Bilanțul este unul provizoriu și ar putea crește, având în vedere că un număr necunoscut de oameni au fost […] The post Un complex cu 2.000 de apartamente a luat foc în Hong Kong: cel puțin 13 oameni au murit FOTO/VIDEO appeared first on NewsMaker.
19:10
UE cere interzicerea accesului copiilor sub 16 ani la rețelele sociale. Deputat: „Experimentul se încheie aici” # NewsMaker
Parlamentul European a adoptat un raport fără valoare legislativă prin care recomandă statelor membre să stabilească vârsta minimă unică de 16 ani pentru accesul la rețelele sociale, platforme video și asistenți digitali bazați pe inteligență artificială. Documentul, aprobat de 483 de eurodeputați, exprimă îngrijorarea instituției față de impactul negativ al utilizării intensive a internetului asupra […] The post UE cere interzicerea accesului copiilor sub 16 ani la rețelele sociale. Deputat: „Experimentul se încheie aici” appeared first on NewsMaker.
25 noiembrie 2025
18:50
„Eu aici vorbesc ca la târg” vs „Nu sunteți la dvs în „bus”: schimb de replici între Costiuc și Istratii pe tema TUX # NewsMaker
Cazul TUX a stârnit scântei la audierile publice organizate de Comisia pentru economie, buget și finanțe. Mai exact au urmat o serie de replici dintre liderul Partidului Democrația Acasă, Vasile Costiuc și vicepreședintele comisiei, Dorian Istratii, despre modul în care au reacționat autoritățile în prevenirea fraudării financiare de pe urma TUX. Costiuc a spus că […] The post „Eu aici vorbesc ca la târg” vs „Nu sunteți la dvs în „bus”: schimb de replici între Costiuc și Istratii pe tema TUX appeared first on NewsMaker.
18:50
(VIDEO) Dronă „Z”, peste o casă în Moldova/ Fost ministru, pe banca acuzaților?/ Ambasadorul rus expulzat? # NewsMaker
Cele mai importante știri din Moldova și din lume în noua ediție NewsMaker!— Ironii și explicații după ce o dronă a căzut la Florești— Vrei să corectezi erorile din facturile la gaz? Ai timp până pe 5 decembrie— Dronă cu inscripția „Z” a căzut pe o casă, în raionul Florești— Percheziții în Chișinău. Ar fi […] The post (VIDEO) Dronă „Z”, peste o casă în Moldova/ Fost ministru, pe banca acuzaților?/ Ambasadorul rus expulzat? appeared first on NewsMaker.
18:50
Ministerul Educației, gata să transmită două clădiri Primăriei Chișinău, pentru a rezolva problema școlilor supraaglomerate. Reacție # NewsMaker
Ministerul Educației este gata să transmită Primăriei Chișinău, în comodat, două clădiri din capitală, pentru a rezolva pe termen scurt problema supraaglomerării școlilor din municipiu. Anunțul a fost făcut de ministrul Dan Perciun. Totodată, el a propus ca Primăria „să adopte câteva decizii necesare” pe termen scurt, care „necesită doar voință administrativă din partea Primăriei”. […] The post Ministerul Educației, gata să transmită două clădiri Primăriei Chișinău, pentru a rezolva problema școlilor supraaglomerate. Reacție appeared first on NewsMaker.
18:50
Curtea de Apel menține condamnarea Irinei Lozovan și a soțului acesteia. Decizia poate fi atacată la CSJ # NewsMaker
Curtea de Apel a menținut sentința de condamnare a fostei deputate Irina Lozovan și a soțului acesteia. Informația a fost comunicată pe 25 noiembrie de Procuratura Anticorupție. „Prin decizia din 25 noiembrie, Curtea de Apel Centru a respins ca nefondate apelurile declarate de avocații inculpaților împotriva sentinței Judecătoriei Chișinău, sediul Buiucani, din 31 martie 2025, […] The post Curtea de Apel menține condamnarea Irinei Lozovan și a soțului acesteia. Decizia poate fi atacată la CSJ appeared first on NewsMaker.
18:50
Igor Dodon solicită excluderea judecătorului Vladislav Gribincea din completul care îi examinează dosarul la Curtea Supremă de Justiție, invocând îndoieli privind imparțialitatea magistratului. Cererea de recuzare urmează să fie examinată astăzi de CSJ. Liderul PSRM susține că există mai multe aspecte care ar putea afecta imparțialitatea judecătorului Vladislav Gribincea. Printre acestea, politicianul menționează legături familiale […] The post Dosarul „kuliok”: Dodon cere excluderea unui judecător din completul CSJ appeared first on NewsMaker.
18:50
Proiectul privind salariile profesorilor, retras și trimis spre reexaminare. PAS: „Suntem martorii unei alianțe PSRM-MAN” # NewsMaker
Proiectul de ajustare a indicatorilor bugetari ai municipiului Chișinău – prezentat de Primărie drept necesar pentru plata salariilor și primelor cadrelor didactice – a fost retras de pe ordinea de zi și trimis la reexaminare, după ce nu a acumulat numărul necesar de voturi. Socialiștii s-au abținut, dar au anunțat că ar putea susține documentul […] The post Proiectul privind salariile profesorilor, retras și trimis spre reexaminare. PAS: „Suntem martorii unei alianțe PSRM-MAN” appeared first on NewsMaker.
18:50
Începând cu 8 decembrie, în Chișinău vor fi vânduți pomi de Crăciun. Pe 25 noiembrie, Primăria a anunțat locațiile de comercializare. Reprezentanții Primăriei Chișinău au anunțat că, între 8 și 31 decembrie, în sectoarele capitalei va fi organizat comerțul cu arbori de conifere, cu ocazia sărbătorilor de iarnă. „O dispoziție în acest sens a fost […] The post Când începe vânzarea brazilor de Crăciun în Chișinău? Data și locațiile appeared first on NewsMaker.
18:50
„Чемодан – вокзал – Россия!”: Reacții, după ce o dronă rusească a fost depistată pe o casă din Florești # NewsMaker
Incidentul cu drona rusească aterizată pe acoperișul unei case din raionul Florești a provocat un val de reacții pe rețelele de socializare. În timp ce unii declară că incidentul ar fi o înscenare, alții au sugerat că ambasadorul agreat al Federației Ruse la Chișinău, Oleg Ozerov, ar trebui să fie expulzat. NM vă prezintă o […] The post „Чемодан – вокзал – Россия!”: Reacții, după ce o dronă rusească a fost depistată pe o casă din Florești appeared first on NewsMaker.
