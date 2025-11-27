Averile președintelui raionului Rîșcani și a unui consilier de la Bălți, vizați în dosarul privind dezordinilor în masă, verificate de ANI

09:40

Mădălina Cojocari, o fetiță din Cornelius, Carolina de Nord, avea 11 ani când a dispărut pe 21 noiembrie 2022, iar trei ani mai târziu autoritățile americane nu au reușit să stabilească ce s-a întâmplat cu ea. Dispariția rămâne un mister care frământă anchetatorii locali, de stat și federali. Mădălina coborâse din autobuzul școlar chiar lângă […]