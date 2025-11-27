Maia Sandu a retras cetățenia pentru 5 moldoveni înrolați într-o unitate militară rusească din Transnistria (DOC)
NewsMaker, 27 noiembrie 2025 20:10
Președinta Maia Sandu a retras cetățenia Republicii Moldova pentru 5 bărbați care sunt înrolați Grupul Operativ al Trupelor Ruse (GOTR) din regiunea transnistreană. Șefa statului a semnat un decret în acest sens pe 27 noiembrie. Potrivit decretului, cetățenia Republicii Moldova a fost retrasă lui Oleg Boț, Vladimir Coblai, Pavel Morozov, Vladimir Osipenco și Maxim Vasilatii. […] The post Maia Sandu a retras cetățenia pentru 5 moldoveni înrolați într-o unitate militară rusească din Transnistria (DOC) appeared first on NewsMaker.
Averile președintelui raionului Rîșcani și a unui consilier de la Bălți, vizați în dosarul privind dezordinilor în masă, verificate de ANI # NewsMaker
Averile președintelui raionului Rîșcani, Vladimir Mizdrenco, și consilierului municipal din Bălți, Maxim Moroșan, care sunt vizați în dosarul privind pregătirea dezordinilor în masă, vor fi verificate. Autoritatea Națională de Integritate (ANI) a emis două procese-verbale de inițiere a controlului pe 26 noiembrie. Pe 27 octombrie, Autoritatea Națională de Integritate a recepționat o sesizare în care […] The post Averile președintelui raionului Rîșcani și a unui consilier de la Bălți, vizați în dosarul privind dezordinilor în masă, verificate de ANI appeared first on NewsMaker.
Tiraspolul acuză Chișinăul de „provocări” la alegeri. Reacția Biroului: „Întotdeauna au promovat narative toxice” # NewsMaker
Tiraspolul acuză Chișinăul că ar încerca să saboteze „alegerile” planificate pe 30 noiembrie,în regiunea transnistreană. Pretinsul serviciul de securitate, MGB, susține că membrii „comisiilor electorale” ar fi primit amenințări telefonice de pe numere moldovenești, iar unele persoane ar fi fost inclusiv presate să demisioneze. Chișinăul respinge legitimitatea scrutinului și îl califică drept o sfidare la […] The post Tiraspolul acuză Chișinăul de „provocări” la alegeri. Reacția Biroului: „Întotdeauna au promovat narative toxice” appeared first on NewsMaker.
„Să pună mâna pe manualele de istorie”. Mitropolia Basarabiei, după ce Dodon a numit victoria în instanță „trădare națională” # NewsMaker
Fostul președinte și actual deputat, Igor Dodon, a declarat că, prin câștigul obținut în instanță de Mitropolia Basarabiei, sunt „promovate în mod trădător interesele Bucureștiului”. El a lansat mai multe acuzații la adresa PAS, susținând că formațiunea „face cadou pământuri și clădiri moldovenești Mitropoliei Basarabiei, care este de facto o filială a Patriarhiei Române”. În […] The post „Să pună mâna pe manualele de istorie”. Mitropolia Basarabiei, după ce Dodon a numit victoria în instanță „trădare națională” appeared first on NewsMaker.
O masă de Revelion bine pregătită este combinația perfectă între sărbătoare, tradiție și gusturi atent alese! Fiecare ingredient are rolul său. Iar armonia dintre ele transformă trecerea dintre ani într-o experiență culinară memorabilă! Un meniu complet trebuie să fie variat, echilibrat și suficient de atractiv încât invitații să se bucure de fiecare etapă a serii. […] The post Ce să incluzi într-un meniu de Revelion echilibrat și gustos appeared first on NewsMaker.
Yandex Go contestă amenda de 800.000 lei și invocă legislația UE. Consiliul Concurenței: neconformarea atrage noi penalități # NewsMaker
Operatorul platformelor „Yandex Go” și „Yandex Pro” anunță că nu este de acord cu amenda de aproape 800 de mii de lei – echivalentul a circa 40 de mii de euro – aplicată de Consiliul Concurenței pentru neprezentarea informațiilor solicitate în cadrul unei investigații privind posibile practici anticoncurențiale. Compania precizează că își rezervă dreptul de […] The post Yandex Go contestă amenda de 800.000 lei și invocă legislația UE. Consiliul Concurenței: neconformarea atrage noi penalități appeared first on NewsMaker.
Franța introduce serviciul militar voluntar pe fondul invaziei ruse în Ucraina. Anunțul lui Macron # NewsMaker
Autoritățile franceze vor introduce în legislația națională serviciul militar voluntar. Instruirile vor dura 10 luni și vor fi remunerate. Declarațiile au fost făcute de președintele Franței, Emmanuel Macron, pe 27 noiembrie, în faţa celei de-a 27 Brigăzi de Infanterie de Munte (BIM) din Varces. „Noul serviciu național va fi introdus treptat începând cu vara viitoare”, […] The post Franța introduce serviciul militar voluntar pe fondul invaziei ruse în Ucraina. Anunțul lui Macron appeared first on NewsMaker.
Putin condiționează pacea în Ucraina și promite că Rusia nu va ataca Europa: „Sincer, niciodată nu am avut de gând” # NewsMaker
Rusia va opri ostilitățile din Ucraina doar dacă armata ucraineană părăsește „teritoriile pe care le ocupă”. Declarația a fost făcută de președintele Federației Ruse, Vladimir Putin, la conferința de presă susținută după vizita la Bișkek, scrie The Moscow Times. „Trupele Ucrainei vor pleca de pe teritoriile ocupate de ele, atunci se vor opri și acțiunile […] The post Putin condiționează pacea în Ucraina și promite că Rusia nu va ataca Europa: „Sincer, niciodată nu am avut de gând” appeared first on NewsMaker.
Stație de epurare de 13 mln lei, folosită doar câteva luni în opt ani. Cum au fost irosiți banii europeni la Drochia # NewsMaker
Stația de epurare a apelor uzate menajere din orașul Drochia, construcția căreia a costat peste 13 milioane de lei, a funcționat doar câteva luni în cei opt ani de când a fost dată în exploatare, arată o anchetă Cu Sens. Aceasta a fost construită din bani oferiți de Uniunea Europeană sub formă de grant, dar […] The post Stație de epurare de 13 mln lei, folosită doar câteva luni în opt ani. Cum au fost irosiți banii europeni la Drochia appeared first on NewsMaker.
(VIDEO) Sandu retrage cetățenia a 7 moldoveni/ Ardezia moldovenească, un meme/ Alegeri în Găgăuzia: când? # NewsMaker
Cele mai importante știri din Moldova și din lume în noua ediție NewsMaker!— Locuitorii Găgăuziei își vor alege deputații locali în data de 22 martie— Șapte moldoveni au rămas fără cetățenie— Festivalul de film Moldox, la a 10-a ediție: ce documentare vor fi proiectate— Șofer decedat după ce s-a izbit cu mașina într-o stație de […] The post (VIDEO) Sandu retrage cetățenia a 7 moldoveni/ Ardezia moldovenească, un meme/ Alegeri în Găgăuzia: când? appeared first on NewsMaker.
(VIDEO) Corabia rusă „plânge” după Ozerov/ Se caută bani pentru compensații/ Salarii majorate pentru dascăli # NewsMaker
Cele mai importante știri din Moldova și din lume în noua ediție NewsMaker!— Protest la ambasada Rusiei: „Plânge corabia rusească după Ozerov”— Trump trimite emisari în Rusia și Ucraina: planul de pace a fost perfecționat— Încă o persoană reținută în cazul munițiilor de la vamă. Vor urma demisii?— Programul de ordine și securitate publică, de […] The post (VIDEO) Corabia rusă „plânge” după Ozerov/ Se caută bani pentru compensații/ Salarii majorate pentru dascăli appeared first on NewsMaker.
Primăria capitalei impune noi reguli școlilor din Chișinău. Perciun: Avem nevoie de profesori care să predea, nu să completeze hârtii # NewsMaker
Școlile din Chișinău au fost informate că, de acum înainte, orice activitate extrașcolară va putea fi organizată doar cu acordul Direcției Generale Educație, Tineret și Sport, solicitat cu cel puțin zece zile înainte. Anunțul a fost făcut miercuri, 26 noiembrie, de către ministrul Educației și Cercetării, Dan Perciun pe rețelele de socializare. Circulara vizează toate […] The post Primăria capitalei impune noi reguli școlilor din Chișinău. Perciun: Avem nevoie de profesori care să predea, nu să completeze hârtii appeared first on NewsMaker.
Socialiștii vor moratoriu pe închiderea școlilor. PAS: „Ne pare rău că preferă ca elevii să învețe în școli cu clase de 5 elevi” # NewsMaker
Partidul Socialiștilor cere instituirea unui moratoriu asupra închiderii școlilor, desfășurarea unui audit transparent al stării educației și majorarea finanțării pentru școlile din mediul rural. Reacția formațiunii de opoziție vine la câteva zile după ce Consiliul Raional Florești a decis să închidă 5 instituții de învățământ. Socialiștii califică această decizie drept „o greșeală strategică” și „un […] The post Socialiștii vor moratoriu pe închiderea școlilor. PAS: „Ne pare rău că preferă ca elevii să învețe în școli cu clase de 5 elevi” appeared first on NewsMaker.
Tot mai puțini moldoveni călătoresc cu trenul: pierderile înregistrate de CFM în primele 9 luni # NewsMaker
Tot mai puțini moldoveni aleg să călătorească cu trenul, iar transportul de mărfuri se orientează tot mai mult către rutele rutiere și maritime. Datele Biroului Național de Statistică arată că transportul feroviar din Republica Moldova a înregistrat scăderi semnificative în primele nouă luni ale anului, atât în ceea ce privește transportul de pasageri, cât și […] The post Tot mai puțini moldoveni călătoresc cu trenul: pierderile înregistrate de CFM în primele 9 luni appeared first on NewsMaker.
Echipa Moldox Festival anunță agenda ediției X a Festivalului care va avea loc între 26 și 30 noiembrie 2025, la Cineplex Loteanu din Chișinău. Cu tema „Haos. Reinventăm realitatea”, ediția aniversară propune o incursiune în zone de conflict, comunități fragile, spații intime și teritorii în schimbare. Documentarul devine martor și actor al lumii de azi […] The post Cinci zile de film documentar: pe 26 noiembrie începe Moldox Festival appeared first on NewsMaker.
Proprietarii clădirilor părăsite vor fi obligați să le îngrădească? Propunere, după tragedia de la Hotelul Național # NewsMaker
Proprietarii clădirilor părăsite ar putea fi obligați prin lege să le îngrădească și să semnalizeze riscurile pe care le prezintă. Subiectul a fost discutat în Parlament, în cadrul audierilor organizate de Comisia pentru securitate națională, după tragedia de la fostul Hotel Național, unde o fetiță de 13 ani și-a pierdut viața după ce a căzut […] The post Proprietarii clădirilor părăsite vor fi obligați să le îngrădească? Propunere, după tragedia de la Hotelul Național appeared first on NewsMaker.
„Vor exista demisii”. Noi detalii despre camionul cu armament, după audierile din Parlament # NewsMaker
În cazul camionului cu armament, în Moldova vor exista demisii. Declarația a fost făcută de Lilian Carp, președintele Comisiei parlamentare pentru securitate națională, apărare și ordine publică. Totodată, Carp a anunțat că armamentul depistat la vamă era nou, în afară de drona care a fost doborâtă anterior. Potrivit lui Carp, traseul armelor „duce până la […] The post „Vor exista demisii”. Noi detalii despre camionul cu armament, după audierile din Parlament appeared first on NewsMaker.
„Voi înșiși credeți în asta?” Ambasadorul agreat al Rusiei, despre drona prăbușită peste o casă din Florești VIDEO # NewsMaker
Ambasadorul agreat al Federației Ruse la Chișinău, Oleg Ozerov, a pus la îndoială circumstanțele cazului în care o dronă rusească s-a prăbușit pe acoperișul unei locuințe din raionul Florești. El a spus că experții trebuie să se clarifice și a sugerat că incidentul ar fi o „operațiune sub steag fals”. Precizările au fost făcute pe […] The post „Voi înșiși credeți în asta?” Ambasadorul agreat al Rusiei, despre drona prăbușită peste o casă din Florești VIDEO appeared first on NewsMaker.
Uniunea Europeană majorează sprijinul pentru Republica Moldova și Vecinătatea Estică, alocând suplimentar 25 de milioane de euro în cadrul bugetului UE pentru 2026. Anunțul a fost făcut de europarlamentarul Siegfried Mureșan, care a subliniat că aceste fonduri vor susține organizațiile societății civile, esențiale în apărarea democrației, mai ales în contextul presiunilor rusești și al diminuării […] The post Bugetul UE pentru 2026: Câți bani va primi Republica Moldova? appeared first on NewsMaker.
Serviciul Hidrometeorologic de Stat (SHS) a emis Cod galben de ceață, valabil pentru data de 27 noiembrie. Avertizarea meteo se va menține în intervalul 03:00 – 12:00. Potrivit meteorologilor, pe arii extinse se va forma ceață densă, cu vizibilitate limitată până la aproximativ 200 de metri. Șoferii sunt îndemnați să dea dovadă de prudență maximă […] The post Ceață densă în toată țara: când intră în vigoare codul galben appeared first on NewsMaker.
Un complex cu 2.000 de apartamente a luat foc în Hong Kong: cel puțin 13 oameni au murit FOTO/VIDEO # NewsMaker
Cel puțin 13 oameni și-au pierdut viața, iar alții sunt în stare critică, după ce un complex cu opt blocuri turn a luat foc miercuri în Hong Kong, scrie Reuters și presa chineză, citată de Hotnews. Bilanțul este unul provizoriu și ar putea crește, având în vedere că un număr necunoscut de oameni au fost […] The post Un complex cu 2.000 de apartamente a luat foc în Hong Kong: cel puțin 13 oameni au murit FOTO/VIDEO appeared first on NewsMaker.
UE cere interzicerea accesului copiilor sub 16 ani la rețelele sociale. Deputat: „Experimentul se încheie aici” # NewsMaker
Parlamentul European a adoptat un raport fără valoare legislativă prin care recomandă statelor membre să stabilească vârsta minimă unică de 16 ani pentru accesul la rețelele sociale, platforme video și asistenți digitali bazați pe inteligență artificială. Documentul, aprobat de 483 de eurodeputați, exprimă îngrijorarea instituției față de impactul negativ al utilizării intensive a internetului asupra […] The post UE cere interzicerea accesului copiilor sub 16 ani la rețelele sociale. Deputat: „Experimentul se încheie aici” appeared first on NewsMaker.
„Eu aici vorbesc ca la târg” vs „Nu sunteți la dvs în „bus”: schimb de replici între Costiuc și Istratii pe tema TUX # NewsMaker
Cazul TUX a stârnit scântei la audierile publice organizate de Comisia pentru economie, buget și finanțe. Mai exact au urmat o serie de replici dintre liderul Partidului Democrația Acasă, Vasile Costiuc și vicepreședintele comisiei, Dorian Istratii, despre modul în care au reacționat autoritățile în prevenirea fraudării financiare de pe urma TUX. Costiuc a spus că […] The post „Eu aici vorbesc ca la târg” vs „Nu sunteți la dvs în „bus”: schimb de replici între Costiuc și Istratii pe tema TUX appeared first on NewsMaker.
(VIDEO) Dronă „Z”, peste o casă în Moldova/ Fost ministru, pe banca acuzaților?/ Ambasadorul rus expulzat? # NewsMaker
Cele mai importante știri din Moldova și din lume în noua ediție NewsMaker!— Ironii și explicații după ce o dronă a căzut la Florești— Vrei să corectezi erorile din facturile la gaz? Ai timp până pe 5 decembrie— Dronă cu inscripția „Z” a căzut pe o casă, în raionul Florești— Percheziții în Chișinău. Ar fi […] The post (VIDEO) Dronă „Z”, peste o casă în Moldova/ Fost ministru, pe banca acuzaților?/ Ambasadorul rus expulzat? appeared first on NewsMaker.
Ministerul Educației, gata să transmită două clădiri Primăriei Chișinău, pentru a rezolva problema școlilor supraaglomerate. Reacție # NewsMaker
Ministerul Educației este gata să transmită Primăriei Chișinău, în comodat, două clădiri din capitală, pentru a rezolva pe termen scurt problema supraaglomerării școlilor din municipiu. Anunțul a fost făcut de ministrul Dan Perciun. Totodată, el a propus ca Primăria „să adopte câteva decizii necesare” pe termen scurt, care „necesită doar voință administrativă din partea Primăriei”. […] The post Ministerul Educației, gata să transmită două clădiri Primăriei Chișinău, pentru a rezolva problema școlilor supraaglomerate. Reacție appeared first on NewsMaker.
Curtea de Apel menține condamnarea Irinei Lozovan și a soțului acesteia. Decizia poate fi atacată la CSJ # NewsMaker
Curtea de Apel a menținut sentința de condamnare a fostei deputate Irina Lozovan și a soțului acesteia. Informația a fost comunicată pe 25 noiembrie de Procuratura Anticorupție. „Prin decizia din 25 noiembrie, Curtea de Apel Centru a respins ca nefondate apelurile declarate de avocații inculpaților împotriva sentinței Judecătoriei Chișinău, sediul Buiucani, din 31 martie 2025, […] The post Curtea de Apel menține condamnarea Irinei Lozovan și a soțului acesteia. Decizia poate fi atacată la CSJ appeared first on NewsMaker.
Igor Dodon solicită excluderea judecătorului Vladislav Gribincea din completul care îi examinează dosarul la Curtea Supremă de Justiție, invocând îndoieli privind imparțialitatea magistratului. Cererea de recuzare urmează să fie examinată astăzi de CSJ. Liderul PSRM susține că există mai multe aspecte care ar putea afecta imparțialitatea judecătorului Vladislav Gribincea. Printre acestea, politicianul menționează legături familiale […] The post Dosarul „kuliok”: Dodon cere excluderea unui judecător din completul CSJ appeared first on NewsMaker.
Proiectul privind salariile profesorilor, retras și trimis spre reexaminare. PAS: „Suntem martorii unei alianțe PSRM-MAN” # NewsMaker
Proiectul de ajustare a indicatorilor bugetari ai municipiului Chișinău – prezentat de Primărie drept necesar pentru plata salariilor și primelor cadrelor didactice – a fost retras de pe ordinea de zi și trimis la reexaminare, după ce nu a acumulat numărul necesar de voturi. Socialiștii s-au abținut, dar au anunțat că ar putea susține documentul […] The post Proiectul privind salariile profesorilor, retras și trimis spre reexaminare. PAS: „Suntem martorii unei alianțe PSRM-MAN” appeared first on NewsMaker.
Începând cu 8 decembrie, în Chișinău vor fi vânduți pomi de Crăciun. Pe 25 noiembrie, Primăria a anunțat locațiile de comercializare. Reprezentanții Primăriei Chișinău au anunțat că, între 8 și 31 decembrie, în sectoarele capitalei va fi organizat comerțul cu arbori de conifere, cu ocazia sărbătorilor de iarnă. „O dispoziție în acest sens a fost […] The post Când începe vânzarea brazilor de Crăciun în Chișinău? Data și locațiile appeared first on NewsMaker.
„Чемодан – вокзал – Россия!”: Reacții, după ce o dronă rusească a fost depistată pe o casă din Florești # NewsMaker
Incidentul cu drona rusească aterizată pe acoperișul unei case din raionul Florești a provocat un val de reacții pe rețelele de socializare. În timp ce unii declară că incidentul ar fi o înscenare, alții au sugerat că ambasadorul agreat al Federației Ruse la Chișinău, Oleg Ozerov, ar trebui să fie expulzat. NM vă prezintă o […] The post „Чемодан – вокзал – Россия!”: Reacții, după ce o dronă rusească a fost depistată pe o casă din Florești appeared first on NewsMaker.
Persoanele care cultivă droguri și le vând minorilor riscă pedepse mai dure: pachet legislativ propus de MAI și IGPT # NewsMaker
Comercianții de droguri, inclusiv membrii organizațiilor criminale, vor risca până la 20 de ani de închisoare, potrivit unui pachet legislativ propus de Ministerul Afacerilor Interne și Poliție. Fenomenul creșterii drogurilor în țară a fost intens discutat în ultimele săptămâni în spațiul public, iar opoziția cerea și o platformă parlamentară dedicată. Potrivit poliției, noile reguli urmăresc […] The post Persoanele care cultivă droguri și le vând minorilor riscă pedepse mai dure: pachet legislativ propus de MAI și IGPT appeared first on NewsMaker.
„Violența digitală nu lasă vânătăi, dar lasă răni adânci”. La Chișinău a fost lansată o campanie de 16 zile # NewsMaker
Violența digitală devine un fenomen tot mai alarmant în Republica Moldova, unde 46% dintre femei spun că au fost victime ale unor forme de abuz online. La nivel global, procentul ajunge la 85%, arătând amploarea unui tip de violență care, deși se manifestă în spatele ecranelor, lasă consecințe grave asupra sănătății emoționale și sentimentului de […] The post „Violența digitală nu lasă vânătăi, dar lasă răni adânci”. La Chișinău a fost lansată o campanie de 16 zile appeared first on NewsMaker.
Audieri în Parlament, după ce TUX a lăsat zeci de mii de oameni fără bani. Costiuc și socialiștii cer comisii speciale # NewsMaker
Parlamentul Republicii Moldova va organiza marți, 25 noiembrie, audieri publice în cadrul comisiei de profil pe cazul TUX – piramida financiară care ar fi lăsat, potrivit estimărilor, circa 50 de mii de cetățeni fără economiile depuse. Anunțul a fost făcut de deputatul PAS Radu Marian, pe rețelele de socializare. Între timp, două fracțiuni ale opoziției […] The post Audieri în Parlament, după ce TUX a lăsat zeci de mii de oameni fără bani. Costiuc și socialiștii cer comisii speciale appeared first on NewsMaker.
Portul Giurgiulești, aflat în proprietatea Guvernului, va fi extins și modernizat. Cojuhari: „Nu au fost discuții despre vânzare” # NewsMaker
Portul de stat Giurgiulești, singurul port aflat în proprietatea Republicii Moldova, va fi modernizat și extins în următorii ani. Planul include reparația danei, modernizarea infrastructurii operaționale și curățarea albiei râului, lucrări care vor fi finanțate integral din sursele proprii ale portului. Declarația a fost făcută de directorul General al Agenției Proprietăți Publice, Roman Cojuhari, în […] The post Portul Giurgiulești, aflat în proprietatea Guvernului, va fi extins și modernizat. Cojuhari: „Nu au fost discuții despre vânzare” appeared first on NewsMaker.
În regiunea transnistreană a început votarea anticipată, în secții special amenajate. Doar la Tiraspol, în prima parte a zilei, peste 50 de persoane care știu că nu vor putea ajunge la urne pe 30 noiembrie – ziua principală a alegerilor – și-au exprimat deja opțiunea de vot, scrie IPN. Votul anticipat este disponibil pentru cei […] The post Alegătorii din regiunea transnistreană – la urne: cine poate vota anticipat appeared first on NewsMaker.
(VIDEO) „Kuliokul”lui Dodon, de la zero/În Transnistria se votează anticipat/TIR-ul cu arme „ajunge” în plen # NewsMaker
Cele mai importante știri din Moldova și din lume în noua ediție NewsMaker!— PSRM cere crearea a două comisii parlamentare de anchetă— Casă mistuită de flăcări într-un sat din raionul Dondușeni— Dosarul „Kuliok” va fi reexaminat de la zero— Alegeri nerecunoscute în stânga Nistrului. Start vot anticipat— Munteanu: drumul european trece prin localitățile noastre— SUA, […] The post (VIDEO) „Kuliokul”lui Dodon, de la zero/În Transnistria se votează anticipat/TIR-ul cu arme „ajunge” în plen appeared first on NewsMaker.
Trei ani de la dispariția Mădălinei Cojocari. Șef de poliție: „Scopul nostru a fost să o găsim, și nu ne vom opri până nu reușim” # NewsMaker
Mădălina Cojocari, o fetiță din Cornelius, Carolina de Nord, avea 11 ani când a dispărut pe 21 noiembrie 2022, iar trei ani mai târziu autoritățile americane nu au reușit să stabilească ce s-a întâmplat cu ea. Dispariția rămâne un mister care frământă anchetatorii locali, de stat și federali. Mădălina coborâse din autobuzul școlar chiar lângă […] The post Trei ani de la dispariția Mădălinei Cojocari. Șef de poliție: „Scopul nostru a fost să o găsim, și nu ne vom opri până nu reușim” appeared first on NewsMaker.
„A fost o licitație trucată”: Șeful APP spune care sunt șansele ca Hotelul Național să revină în proprietatea statului # NewsMaker
Hotelul „Național” din Chișinău ar putea reveni în proprietatea statului, însă verdictul final va fi dat de instanțe, în urma examinării unui dosar aflat în atenția procuraturii și a Centrului Național Anticorupție (CNA). Vara aceasta, Agenția Proprietăți Publice (APP) a prezentat noi dovezi privind „licitațiile truncate” care au marcat procedurile de privatizare a hotelului, cauzând […] The post „A fost o licitație trucată”: Șeful APP spune care sunt șansele ca Hotelul Național să revină în proprietatea statului appeared first on NewsMaker.
NM Espresso: Dosarul «kuliok» va fi revizuit, camionul cu arme «a ajuns» în Parlament, profesorii din capitală au rămas fără salarii? # NewsMaker
Gaz: rezerve, facturi Moldova a depozitat aproape 100% din gazul necesar pentru iarnă, a anunțat Agenția Națională pentru Reglementare în Energetică. Potrivit instituției, doar un singur furnizor încă nu și-a îndeplinit obligațiile privind rezervele de gaze. Între timp, Ministerul Energiei a cerut ca Moldovagaz, Chișinău-gaz și Energocom să corecteze urgent erorile din facturile pentru august—octombrie, după ce aproximativ 30 de mii de consumatori s-au plâns că sumele din facturi sunt exagerate. Ministrul Dorin […] The post NM Espresso: Dosarul «kuliok» va fi revizuit, camionul cu arme «a ajuns» în Parlament, profesorii din capitală au rămas fără salarii? appeared first on NewsMaker.
Poliția de Frontieră: O dronă Shahed a survolat spațiul aerian al R. Moldova, în regiunea de sud # NewsMaker
În dimineața zilei de marți, Poliția de Frontieră a fost informată de către Ministerul Apărării privind survolarea spațiului aerian al Republicii Moldova de către o dronă de tip Shahed. Informația a fost comunicată de reprezentanții instituției de la frontieră. „În dimineața zilei de 25 noiembrie 2025, Poliția de Frontieră a fost informată de către Serviciul […] The post Poliția de Frontieră: O dronă Shahed a survolat spațiul aerian al R. Moldova, în regiunea de sud appeared first on NewsMaker.
Percheziții la Chișinău: ex-lider de partid și fost ministru, vizat într-un dosar de finanțare ilegală a partidelor # NewsMaker
În dimineața zilei de 25 noiembrie, pe mai multe adrese din Chișinău au loc noi percheziții într-o cauză penală pornită pentru finanțarea ilegală a partidelor politice și spălare de bani în proporții deosebit de mari. Informația a fost comunicată de Inspectoratul General al Poliției (IGP), care a precizat că printre persoanele vizate în anchetă se […] The post Percheziții la Chișinău: ex-lider de partid și fost ministru, vizat într-un dosar de finanțare ilegală a partidelor appeared first on NewsMaker.
De ce s-au scumpit ouăle în R. Moldova? Explicația Agenției pentru Siguranța Alimentelor # NewsMaker
Prețurile la ouă au crescut și în Uniunea Europeană, care se confruntă în prezent cu un val de gripă aviară. În ceea ce privește Republica Moldova, țara se află printre cele șase din lume care au dreptul să exporte ouă pe piața UE. Astfel, o cantitate considerabilă de ouă se exportă în Uniunea Europeană, în […] The post De ce s-au scumpit ouăle în R. Moldova? Explicația Agenției pentru Siguranța Alimentelor appeared first on NewsMaker.
Cântăreața de 18 ani, arestată după un concert stradal la Sankt-Petersburg, a fost eliberată și a plecat din Rusia # NewsMaker
Naoko (pe numele real Diana Loghinova), vocalista trupei „Stoptime”, a părăsit Rusia după trei aresturi administrative. Împreună cu aceasta, a plecat și colegul ei, chitaristul Alexandr Orlov, transmite Meduza. Naoko și Orlov au fost eliberați pe în cursul zile de 23 noiembrie. În total, muzicienii au petrecut mai mult de o lună în centrul de […] The post Cântăreața de 18 ani, arestată după un concert stradal la Sankt-Petersburg, a fost eliberată și a plecat din Rusia appeared first on NewsMaker.
Pe teritoriul centralei electrice din orașul Șatura, regiunea Moscova, în noaptea de 22 spre 23 noiembrie, a izbucnit un incendiu, după un atac cu drone. Informația a fost confirmată de guvernatorul regiunii, Andrei Vorobiov. Potrivit lui Vorobiov, o parte din drone care au atacat centrala au fost doborâte, iar câteva au căzut pe teritoriul acesteia. […] The post Incendiu la o centrală electrică din regiunea Moscova, după un atac cu drone (VIDEO) appeared first on NewsMaker.
Președintele Parlamentului, Igor Grosu, va participa la cea de-a patra ediție a Summitului parlamentar al Platformei Internaționale Crimeea. Evenimentul se va desfășura luni, 24 noiembrie, și va fi găzduit de Riksdagul Suediei. Summitul va reuni președinți ai parlamentelor naționale și ai organizațiilor interparlamentare. Din delegația legislativului Republicii Moldova face parte Igor Grosu și Ana Calinici, […] The post Igor Grosu va participa la o nouă ediție a Summit-ului Platforma Internațională Crimeea appeared first on NewsMaker.
Jaf într-un schimb valutar din Florești, în toiul nopții. Poliția caută făptașii (VIDEO) # NewsMaker
Doi bărbați au jefuit, în noaptea de 22 spre 23 noiembrie, un schimb valutar din Florești. Anunțul a fost făcut de Inspectoratul General al Poliției (IGP), precizând că făptașii au furat „o sumă mare de bani”, care a fost ulterior găsită în stradă. Potrivit unui comunicat emis de IGP, în jurul orei 03:00, oamenii legii […] The post Jaf într-un schimb valutar din Florești, în toiul nopții. Poliția caută făptașii (VIDEO) appeared first on NewsMaker.
Un microbuz care transporta 18 persoane din Republica Moldova a fost cuprins de flăcări în timp ce se deplasa pe drumul național 11A, în județul Bacău. Informațiile au fost confirmate de Centrul Infotrafic al Poliției Române, potrivit Jurnalul de Argeș. Potrivit sursei citate, incidentul s-a produs pe porțiunea dintre localitățile Huruiești și Homocea. Vehiculul a […] The post România: Un microbuz cu 18 pasageri din Republica Moldova a luat foc în mers appeared first on NewsMaker.
Când ar putea începe reconstrucția clădirii Filarmonicii Naționale? Răspunsul ministrului Culturii # NewsMaker
Ministrul Culturii, Cristian Jardan, a declarat că autoritățile intenționează să realizeze un studiu de fezabilitate asupra clădirii Filarmonicii Naționale „Serghei Lunchevici” înainte de începerea reconstrucției. El a menționat că lucrările de reabilitare vor demara cel mai târziu în anul 2027. Precizările au fost făcute în cadrul unui interviu pentru Cu Sens, publicat pe 22 noiembrie. […] The post Când ar putea începe reconstrucția clădirii Filarmonicii Naționale? Răspunsul ministrului Culturii appeared first on NewsMaker.
Jardan, despre oferta de a deveni ministru: Am fost sunat de o persoană apropiată de dl. Munteanu # NewsMaker
Ministrul Culturii, Cristian Jardan, a declarat că propunerea de a fi parte a Guvernului Munteanu a fost una „neașteptată”. El a relatat că a fost contactat de „o persoană apropiată” de Alexandru Munteanu, care l-a invitat la o discuție cu viitorul premier. Jardan a menționat că, ulterior, s-a întâlnit cu Munteanu, care i-a înaintat propunerea […] The post Jardan, despre oferta de a deveni ministru: Am fost sunat de o persoană apropiată de dl. Munteanu appeared first on NewsMaker.
Rusia: O fostă însoțitoare de bord a fost condamnată la 7 ani de închisoare, din cauza unui mesaj despre invazia din Ucraina # NewsMaker
Varvara Volkova, o fostă însoțitoare de bord din Rusia, a fost condamnată la 7 ani de închisoare din cauza unei postări despre invazia din Ucraina. Sentința a fost pronunțată de tribunalul orășenesc Vidnoe din regiunea Moscova, relatează Mediazona. Volkova a fost găsită vinovată de răspândirea „fake-urilor” despre armată din motive de ură. Aceasta a fost […] The post Rusia: O fostă însoțitoare de bord a fost condamnată la 7 ani de închisoare, din cauza unui mesaj despre invazia din Ucraina appeared first on NewsMaker.
