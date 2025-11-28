Tragedie lângă Casa Albă: O tânără membră a Gărzii Naționale a fost ucisă de un atacator afgan, iar colegul ei se zbate între viață și moarte
Ziarul National, 28 noiembrie 2025 04:45
Sarah Beckstrom, o tânără de 20 de ani, membră a Gărzii Naționale, a fost împușcată miercuri la Washington de către un suspect afgan. Atacul a avut...
Președinta Maia Sandu, apel la unitate și reziliență în fața amenințărilor: Să ne ridicăm la înălțimea generației Marii Uniri! # Ziarul National
Stimate domnule Ambasador, Excelențele Voastre, Doamnelor și domnilor, Astăzi, ne amintim de momentul istoric din 1 decembrie ...
26 noiembrie 2025
23:00
Maia Sandu subliniază importanța sprijinului României pentru Moldova, la recepția de Ziua Națională a României # Ziarul National
Președinta Republicii Moldova, Maia Sandu, a participat recent, împreună cu Președintele Parlamentului Igor Grosu și Prim-ministrul Alexandru Mu...
20:30
Ungaria intensifică aprovizionarea cu petrol a Serbiei după sancțiunile SUA împotriva sectorului energetic rus # Ziarul National
Compania ungară MOL va majora livrările de țiței și combustibili către Serbia, după ce aprovizionarea rafinăriei NIS, controlată de Rusia, a fost o...
20:30
Ministerul Agriculturii colaborează cu asociațiile pentru crearea camerelor agricole după model european # Ziarul National
26 noiembrie 2025, Chișinău - Astăzi au avut loc discuții tehnice cu reprezentanți din mai multe asociații de agricultură. Printre participanți s-a...
20:30
19:30
Ambasadorul Rusiei, sceptic după confruntarea cu o dronă prăbușită în Moldova: „Voi credeți în asta?” # Ziarul National
Ambasadorul Federației Ruse la Chișinău, Oleg Ozerov, a fost chemat miercuri la Ministerul moldovean de Externe pentru a i se înmâna o notă de prot...
18:30
17:30
Atac devastator la Zaporojie: 18 răniți și 30 de clădiri avariate în contextul negocierilor diplomatice intense pentru pace în Ucraina # Ziarul National
Atacurile din partea Rusiei au continuat miercuri în Ucraina, în ciuda faptului că președintele american Donald Trump a indicat că mai sunt doar câ...
16:30
Moldova și Italia își unesc forțele pentru a promova sportul și inițiativele pentru tineret # Ziarul National
Consolidarea cooperării bilaterale în domeniul sportului și politicilor pentru tineret a fost subiectul discuției între secretarul de Stat al Minis...
16:30
Rubio neagă categoric zvonurile privind diviziuni interne în administrația Trump pe tema Războiului din Ucraina # Ziarul National
Secretarul de Stat american, Marco Rubio, respinge categoric orice sugestie că administrația lui Donald Trump ar fi divizată în „două tabere” în ce...
15:15
ULTIMA ORĂ, VIDEO, FOTO // Dodon a pregătit ieri TERENUL, iar ambasadorul neacreditat al Rusiei a reiterat poziția Moscovei în privința dronei prăbușite la Florești. Lui Ozerov i s-a adus dovada pe scările MAE # Ziarul National
Ministerul Afacerilor Externe i-a înaintat o notă de protest ambasadorului neacreditat al Rusiei la Chișinău, Oleg Ozerov, în legătură cu survol...
15:15
Kremlinul vede aspecte pozitive în planul american pentru Ucraina, dar respinge medierea europeană # Ziarul National
Kremlinul a confirmat miercuri că emisarul special american Steve Witkoff va efectua o vizită la Moscova săptămâna viitoare, catalogând drept ”pozi...
15:15
Comisia Europeană pregătește un text juridic pentru utilizarea activelor ruse blocate în contextul păcii durabile pentru Ucraina și Europa. # Ziarul National
Președinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, a declarat miercuri în Parlamentul European că ”viitorul Ucrainei este în Uniunea Europeana”. E...
15:00
Elevii din întreaga țară își testează pentru prima dată competențele digitale în cadrul unui exercițiu național # Ziarul National
Aproximativ 3200 de elevi din clasele a IX-a și a XII-a din întreaga țară și-au testat, în premieră, competențele digitale. Acest exercițiu naționa...
14:00
Căminele USM și UTM, transformate energetic prin proiectul INSPIREE: modernizare pentru un viitor sustenabil # Ziarul National
Șase cămine studențești, dintre care trei ale Universității de Stat din Moldova și trei ale Universității Tehnice a Moldovei, cu o suprafață totală...
13:00
Chișinăul își modernizează curțile blocurilor: Guvernul alocă 1,7 miliarde de lei pentru reparații și facilități noi # Ziarul National
Guvernul va continua să finanțeze toate proiectele selectate în cadrul Programului „Curtea Europeană”. O hotărâre recentă a Executivului a inclus î...
13:00
Guvernul dă undă verde pentru formarea a 12 comunități de energie regenerabilă destinate IMM-urilor din Moldova # Ziarul National
26 noiembrie 2025 - Cabinetul de miniștri a aprobat proiectul privind semnarea acordului de grant între Organizația pentru Dezvoltarea Antreprenori...
13:00
Căminele USM și UTM trec prin modernizări energetice mulțumită proiectului european INSPIREE # Ziarul National
Chișinău, 25 noiembrie 2025 – În cadrul Proiectului INSPIREE, șase cămine studențești, dintre care trei aparțin Universității de Stat din Moldova (...
13:00
Elevii claselor a IX-a și a XII-a, testați pentru competențe digitale la nivel național în premieră # Ziarul National
Astăzi, aproximativ 3200 de elevi din clasele a IX-a și a XII-a din întreaga țară sunt implicați într-un exercițiu național ce testează, în premier...
13:00
Republica Moldova face pas decisiv pentru protecția pasagerilor pe mare, aderând la Protocolul Convenției de la Atena # Ziarul National
Guvernul a aprobat inițierea demersurilor de aderare a Republicii Moldova la Protocolul din 2002 al Convenției de la Atena din 1974, care reglement...
