Ministrul Apărării din România demisionează după scandalul CV-ului falsificat, într-un moment critic pentru securitatea națională și cooperarea UE-NATO
Ziarul National, 28 noiembrie 2025 18:15
Demisia ministrului român al apărării, Ionuţ Moşteanu, este consemnată de agenţiile internaţionale, care evidențiază că România are cea mai lungă g...
Alte ştiri de Ziarul National
Acum 30 minute
18:15
18:15
Edineț încheie cu succes mandatul de „Capitala Tineretului 2025”, marcând un an de inițiative și investiții pentru viitorul tinerilor din Moldova # Ziarul National
Municipiul Edineț a celebrat astăzi evenimentul de închidere al Programului Național „Edineț – Capitala Tineretului 2025”. Acest program a benefici...
18:15
Republica Moldova face pași importanți spre integrarea în piața energetică a UE cu sprijin european continuu # Ziarul National
Ministrul Energiei din Republica Moldova a avut o întrevedere cu Ambasadoarea Uniunii Europene în Republica Moldova, Excelența Sa Iwona Piórko. Ace...
Acum 2 ore
17:15
Delegatie din Moldova preia bune practici spaniole pentru integrarea științei în serviciile publice # Ziarul National
O delegație formată din reprezentanți ai Ministerului Educatiei și Cercetării, Cancelariei de Stat și mediului academic din tara a participat la un...
Acum 4 ore
15:30
Moldova, lider în inovație, apreciată la Berlin pentru progresele remarcabile în cercetare în cadrul Parteneriatului Estic # Ziarul National
Reprezentanții Ministerului Educatiei si Cercetarii au luat parte la a 7-a ședință informală a grupului de lucru axat pe cercetare-inovare din Part...
15:30
Gala Premiilor TVR Moldova 2025, un nou eveniment de EXCEPȚIE organizat la Teatrul Naţional „Mihai Eminescu” din Chişinău # Ziarul National
TVR Moldova premiază excelența în promovarea limbii române, în apărarea democrației și a ordinii constituționale, pe dimensiunea integrării euro...
14:45
Întâlnire la Moscova: Viktor Orban discută cu Putin despre pacea în Ucraina și aprovizionarea cu hidrocarburi rusești # Ziarul National
Președintele rus, Vladimir Putin, îl primește vineri, la Moscova, pe premierul ungar Viktor Orban, a anunțat un purtător de cuvânt al Kremlinului, ...
14:45
Perchezițiile la șeful de cabinet al lui Zelenski, un semnal al eficienței instanțelor anticorupție din Ucraina, apreciază Comisia Europeană # Ziarul National
Comisia Europeană afirmă că investigațiile în desfășurare din Ucraina, în cadrul cărora vineri au avut loc percheziții la domiciliul influentului ș...
Acum 6 ore
13:45
Mii de elevi și profesori din toată țara învață despre riscurile fumatului într-un proiect ambițios de prevenire # Ziarul National
Centrul pentru Politici și Analize în Sănătate (Centrul PAS) a prezentat rezultatele proiectului „Viitorul fără fumat. NEXT STEP” la o ceremonie of...
13:45
Republica Moldova își întărește parteneriatul economic cu Germania pentru a stimula modernizarea și inovația # Ziarul National
28 noiembrie 2025 – Viceprim-ministrul și ministrul Dezvoltării Economice și Digitalizării, Eugeniu Osmochescu, a luat parte la Forumul Economic Ge...
13:45
Ludmila Catlabuga și Peter Hauk consolidează parteneriatul pentru agricultură durabilă între Chișinău și Baden-Württemberg # Ziarul National
28 noiembrie 2025, Chișinau - Ludmila Catlabuga și Peter Hauk, ministrul Alimentației, Afacerilor Rurale și Protecției Consumatorilor din Landul Ba...
12:45
Ministra Ludmila Catlabuga, prezentă la Stuttgart pentru dialog economic între Germania, România și Republica Moldova # Ziarul National
28 noiembrie 2025, Chișinău - Ministra Agriculturii și Industriei Alimentare, Ludmila Catlabuga, a fost prezentă la Forumul Economic Germania – Rom...
Acum 8 ore
11:45
Ministerul Agriculturii își unește forțele cu proiectul UE–UNIDO pentru a întări controlul reziduurilor în produsele agroalimentare # Ziarul National
28 noiembrie 2025, Chișinău - Ministerul Agriculturii și Industriei Alimentare (MAIA) a discutat cu reprezentanții proiectului UE–UNIDO privind arm...
10:45
Un vecin din sudul țării, condamnat la 7 ani pentru abuz repetat asupra unei femei în vârstă # Ziarul National
Campania „16 zile de activism împotriva violenței de gen” ne reamintește că violența sexuală nu este limitată de vârstă sau granițe. Procuratura UT...
10:45
Profesorii de limbă găgăuză din autonomia găgăuză își îmbunătățesc abilitățile printr-un program de formare inovator # Ziarul National
Profesorii care predau limba găgăuză în grădinițele din UTA Găgăuzia au încheiat recent programul de perfecționare care a avut loc între august și ...
10:45
Medicul acuzat de neglijență fatală după o operație nereușită asupra unei femei însărcinate în Ștefan Vodă # Ziarul National
Procuratura Căușeni, Oficiul Ștefan Vodă, a anunțat condamnarea într-o cauză penală a unui bărbat ce ocupa funcția de șef al secției obstetrico-gin...
Acum 12 ore
09:45
Dan Perciun sprijină educația multilingvă și cultura găgăuză în cadrul unei vizite la Comrat # Ziarul National
Peste 200 de profesori de limba gagauză din UTA Găgăuzia s-au întâlnit cu ministrul Educației și Cercetării, Dan Perciun, la Comrat, pentru a discu...
08:45
07:45
Sectorul militar impulsionează neașteptat producția industrială a Rusiei în octombrie # Ziarul National
Expansiunea rapidă a sectoarelor industriale legate de apărare a generat o creștere neașteptată a producției industriale rusești în octombrie, marc...
Acum 24 ore
04:45
Tragedie lângă Casa Albă: O tânără membră a Gărzii Naționale a fost ucisă de un atacator afgan, iar colegul ei se zbate între viață și moarte # Ziarul National
Sarah Beckstrom, o tânără de 20 de ani, membră a Gărzii Naționale, a fost împușcată miercuri la Washington de către un suspect afgan. Atacul a avut...
04:45
Contrabandă cu armament rusesc prin Transnistria înainte de alegeri: O nouă provocare pentru securitatea Republicii Moldova # Ziarul National
Armele descoperite în camionul de la vama Albiţa ar fi fost introduse în Republica Moldova prin contrabandă, cel puțin în 13 curse, înainte de aleg...
27 noiembrie 2025
22:30
Curtea de Apel Salonic oprește extrădarea lui Sorin Oprescu și ridică restricțiile impuse în Grecia # Ziarul National
Curtea de Apel din Salonic a hotărât joi că fostul primar al Bucureștiului, Sorin Opreșcu, în vârstă de 74 ani, condamnat la zece ani și opt luni d...
21:30
Vremea în Republica Moldova se va afla într-o ușoară tranziție pe 28 noiembrie 2025. În unele regiuni, temperaturile vor scădea cu până la 5 grade ...
21:30
Universitatea de Stat din Comrat deschide un centru dedicat promovării culturii și limbii bulgare în UTA Găgăuzia # Ziarul National
La Universitatea de Stat din Comrat, se va deschide un Centru de Limbă și Cultură Bulgară, având ca scop principal promovarea patrimoniului cultura...
20:30
Suspectul ucrainean al exploziei conductei Nord Stream, extrădat din Italia în Germania, neagă implicarea în sabotaj # Ziarul National
Un cetățean ucrainean suspectat de coordonarea sabotajului conductei de gaz Nord Stream, în 2022, a sosit joi în Germania. Instanța supremă italian...
20:30
Boeing va echipa Polonia cu cel mai mare lot de elicoptere Apache din afara SUA, într-un contract de 4,7 miliarde de dolari # Ziarul National
Boeing a anunțat miercuri că va produce elicoptere de atac AH-64E Apache pentru mai mulți clienți internaționali. Printre aceștia se numără și Forț...
19:30
Germania susține o armată ucraineană robustă și garanții de securitate după un acord de pace cu Rusia # Ziarul National
Ucraina va avea nevoie de forte armate puternice și de garanții de securitate după orice acord de pace încheiat cu Rusia. Kievul nu ar trebui să fi...
19:30
Lucrările la Podul de Flori de peste Prut continuă cu ritm susținut pe ambele maluri # Ziarul National
Lucrările de construcție ale podului peste râul Prut, la Ungheni, sunt realizate în proporție de aproximativ 20% pe malul stâng și 25% pe malul dre...
19:30
Moldova și Kazahstan își consolidează parteneriatul economic și agroindustrial prin noi oportunități de cooperare # Ziarul National
27 noiembrie 2025, Chișinău - Secretarul general al Ministerului Agriculturii și Industriei Alimentare, Sergiu Gherciu, a participat la o conferinț...
19:30
Universitatea din Comrat inaugurează o centrală solară pentru un viitor sustenabil și eficient energetic # Ziarul National
Universitatea de Stat din Comrat a instalat o centrală solară pentru a îmbunătăți eficiența energetică a campusului, integrând surse regenerabile d...
Ieri
18:30
Conducerea școlilor din țară descoperă noi orizonturi în pedagogia umană la un curs inovator în Chișinău # Ziarul National
Ministerul Educației și Cercetării, împreună cu Institutul Național pentru Educație și Leadership (INEL), a lansat pentru prima dată un program de ...
18:30
Educația din Republica Moldova primește un impuls digital: România donează echipamente moderne pentru 40 de școli # Ziarul National
Un număr de 40 de școli din Republica Moldova vor primi laptopuri, table interactive, imprimante și computere moderne, furnizate de Departamentul p...
17:30
Conferința Națională despre Evoluțiile Pieței Fructelor și Ocupația cheie a Agricultorilor din Moldova # Ziarul National
27 noiembrie 2025, Chișinău - Evoluțiile din piața fructelor din Moldova și ultimele tendințe din sectorul horticol au fost în prim-plan la Conferi...
17:30
Elevii din Chișinău, inclusiv refugiați, beneficiază de orientare profesională modernă la Liceul „Mihail Koțiubinski” # Ziarul National
Peste 80 de elevi din clasele IX–XII, inclusiv refugiați din Ucraina, de la Liceul Teoretic „Mihail Koțiubinski” din Chișinău, au fost parte a unei...
16:30
Dialog între Moldova și Uzbekistan pentru protecția copiilor în sistemul de justiție # Ziarul National
La 26 noiembrie 2025, s-a desfășurat la Procuratura Generală o întâlnire oficială între reprezentanții instituției și delegația procurorilor și alt...
15:30
Experți internaționali dezbat integrarea metodelor inovative în educația central-europeană la atelierul regional UPSHIFT organizat de CEI și UNICEF # Ziarul National
Consolidarea dialogului regional în jurul introducerii metodelor inovative de învățare în sistemele educaționale ale membrilor CEI a fost tema cent...
15:30
Pilot ucrainean reușește o performanță rară: doboară o rachetă rusă cu un Mirage francez în plină criză a negocierilor de pace # Ziarul National
Armata ucraineană a publicat pe rețelele de socializare un videoclip impresionant. În imagine apare un pilot ucrainean care doboară o rachetă rusă ...
15:30
Opt bărbați au fost găsiți vinovați pentru implicarea lor într-o "grupare criminală organizată" care avea ca scop "să comită un atentat" la podul c...
15:30
Program inovativ pentru modernizarea școlilor: zece instituții din proiectul „Școli Model” încep formarea strategică # Ziarul National
Echipe manageriale din zece Școli Model au început un program de formare, menit să faciliteze planificarea și implementarea unor schimbări strategi...
15:30
Investiții esențiale la Ungheni: piață agroalimentară și infrastructură modernizată pentru dezvoltare locală # Ziarul National
Astăzi, vicepremierul Vladimir Bolea a participat la semnarea contractului de antrepriză între ADR Centru, Primăria municipiului Ungheni și compani...
14:30
Noi contracte de finanțare pentru dezvoltarea urbană și infrastructură în nordul Moldovei: Bălți, Florești și Drochia în prim-plan # Ziarul National
Dezvoltarea urbană a regiunii de Nord a fost discutată la Conferința „Orașe inteligente – viitorul urban al regiunii”, organizată de ADR Nord, sub ...
13:30
Republica Moldova își consolidează poziția globală în telecomunicații la Conferința WTDC-2025 din Baku # Ziarul National
Reprezentanții Ministerului Dezvoltării Economice și Digitalizării participă la Conferința Mondială pentru Dezvoltare în Telecomunicații (WTDC-2025...
13:00
Hamas cere țărilor mediatoare să intervină pentru evacuarea combatanților blocați în tunelurile subterane ale Fâșiei Gaza # Ziarul National
Mişcarea islamistă palestiniană Hamas solicită ţărilor mediatoare să facă presiuni asupra Israelului. Scopul este de a permite ieșirea câtorva zeci...
13:00
A atacat un prieten cu furculița pentru a-i fura telefonul și a fost condamnat la închisoare # Ziarul National
Procuratura Bălți a anunțat condamnarea unui bărbat de 42 de ani pentru tâlhărie. Acesta a fost pedepsit cu 9 ani de închisoare. În 2024, indi...
13:00
Moldova își consolidează învățământul superior prin noi oportunități în cadrul Erasmus+ 2026 # Ziarul National
Reprezentanți din învățămânul superior au luat parte la o sesiune de informare dedicată oportunităților Programului Erasmus+ Apelul 2026. Acest eve...
12:00
Condamnare pentru abuz asupra unei minore și producere de materiale interzise: detalii șocante ale unui caz recent # Ziarul National
În cea de-a treia zi a campaniei de combatere a violenței de gen, Procuratura a anunțat pronunțarea unei sentințe recente într-un dosar penal care ...
08:45
08:45
Critici virulente din partea republicanilor față de planul lui Trump pentru Ucraina: Temerile privind concesiile făcute Rusiei se intensifică # Ziarul National
Mai mulți membri republicani din Congres au criticat aspru Casa Albă a președintelui Donald Trump pentru gestionarea unui plan de pace propus pentr...
06:45
Interdicția AliExpress împotriva vânzătorului de păpuși controversate reflectă reglementările stricte din UE și SUA # Ziarul National
AliExpress, platforma de comerţ online a Alibaba, a blocat un vânzător din China specializat în păpuşi cu aspect de copii, care erau sexualizate. A...
00:00
Președinta Maia Sandu, apel la unitate și reziliență în fața amenințărilor: Să ne ridicăm la înălțimea generației Marii Uniri! # Ziarul National
Stimate domnule Ambasador, Excelențele Voastre, Doamnelor și domnilor, Astăzi, ne amintim de momentul istoric din 1 decembrie ...
