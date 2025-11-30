Două pensionare au devenit victime ale unor escroci în Transnistria

13:00

Iubitorii de animale au ocazia să admire peste 120 de rase de cîini din 17 țări. La Chișinău se desfășoară o expoziție internațională. Patrupezi, dichisiți de stăpînii lor pînă la cele mai mici detalii, au defilat și au participat la diverse probe. Dmitrii și Anastasia au venit la competiție din Kiev împreună cu cîinele lor, Charles. Patrupedul, de rasă dog german, are 90 de centimentri în