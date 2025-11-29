Circul din Chișinău va fi reabilitat

00:00

Prețurile biletelor de intrare în muzeul Luvru din Paris vor crește cu 45% pentru vizitatorii care nu sînt cetățeni ai Uniunii Europene, a decis conducerea muzeului.Începînd de anul viitor, turiștii din țări precum SUA, Marea Britanie și China vor trebui să plătească 32 de euro (37 de dolari) pentru intrarea în muzeu.{{849194}}Se așteaptă ca această creștere a prețurilor să aducă milioane