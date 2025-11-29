Republica Moldova marchează 32 de ani de la introducerea în circulație a Leului moldovenesc

22:00

În India, numărul de înmatriculare HR88B8888 a fost vîndut la o licitație online din statul Haryana cu 11,7 milioane de rupii, adică peste 130 de mii de dolari.Particularitatea numărului este că litera „B” seamănă cu cifra opt — astfel, întreaga combinație formează o succesiune de cifre opt.{{839469}}În numerologie, această cifră este asociată cu bogăția, succesul și prosperitatea.