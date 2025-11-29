REŢETA ZILEI: Plăcinte cu brînză de vaci
Noi.md, 29 noiembrie 2025 18:30
Mod de preparare:Aluatul se pregăteşte ca în reţeta „Aluat pentru plăcinte și învîrtite”. Foile de aluat (varianta veche) se pun cate 5-8 împreună, ungîndu-le bine cu ulei sau cu unt topit. Umplutură se pune pe foaie grămăjoare nu prea mari, foaia se taie pătrăţele, colţurile pătrăţelelor se ung cu ou, se unesc în centru, se lipesc şi se apasă uşor. Plăcintele se pun cu cusătura în jos în tăvi
Șase persoane au fost remunerate cu cîte 50 de euro după ce au nformat Agenția Națională pentru Siguranța Alimentelor (ANSA) despre faptul că au identificat cadavre de mistreți. {{847237}}S-a întîmplat în cursul anului 2025, după ce ANSA a lansat un apel de sprijin din partea populației în lupta cu pesta porcină. Datele au fost comunicate de agenție pentru AGORA.În total, în anul curen
Clădirea Circului din Chișinău va fi reparată capital, fiind inclusă în Planul de Creștere pentru Republica Moldova, ceea ce asigură continuarea lucrărilor de reabilitare.Anunțul a fost făcut de ministrul Culturii, Cristian Jardan, care a întreprins o vizită de documentare la fața locului, transmite Moldpres.{{848028}}„Am fost în vizită de lucru la Circul din Chișinău pentru a vedea cu och
Poliția Națională informează participanții la trafic că, în mai multe zone ale țării persistǎ #ceața densă, iar pe alocuri sînt semnalate ploi, care generează vizibilitate redusă și carosabil umed.Aceste condiții meteo pot favoriza producerea accidentelor rutiere, motiv pentru care solicităm tuturor conducătorilor auto să manifeste prudență maximă.{{851015}}Adaptați viteza la condițiile me
S-a încheiat perioada de înregistrare a cererilor pentru compensații: Cîte familii au reușit să depună cererea # Noi.md
Pe data de 28 noiembrie s-a încheiat perioada de înregistrare a cererilor pentru compensațiile aferente lunii noiembrie.Pînă în acest moment, aproximativ 780.187 de gospodării s-au înregistrat, dintre care peste 409.494 cu suportul registratorilor.{{850341}}Potrivit Ministerului Muncii, Începînd cu ziua de astăzi, toate cererile vor trece printr-un proces detaliat de analiză. Informațiile
În Lituania, de vineri seara pînă sîmbătă dimineața, aeroportul din capitala Vilnius nu a funcționat din cauza baloanelor meteorologice, înregistrate în spațiul aerian.Despre acest lucru a anunțat „Европейская правда” cu referire la LRT.{{850430}}Se menționează că, drept urmare a restricțiilor impuse în spațiul aerian, trei zboruri au fost anulate, nouă au fost redirecționate către aeropor
Singura soluție durabilă posibilă pentru conflictul din Ucraina este revenirea acesteia la statutul de „stat tampon” între Rusia și NATO, pe care l-a dobîndit după extinderea blocului spre est, a declarat premierul Ungariei, Viktor Orban.În opinia sa, după aderarea țărilor baltice la NATO, s-a format granița estică a blocului, iar Ucraina a devenit „stat tampon” între bloc și Rusia, ceea ce „a
Antrenorul moldovean Emil Caras nu va mai lucra la clubul Dinamo Kiev. Specialistul a părăsit clubul împreună cu antrenorul principal Alexandr Șovkovski și întreg staff-ul tehnic după înfrîngerea în fața echipei Omonia (0:2) în Liga Conferințelor.{{850065}}Caras făcea parte din structura „Dinamo” din 2020 și era unul dintre cei mai stabili membri ai staffului tehnic. La început a lucrat ca asi
Cetățenii vor resimți beneficii concrete pe măsură ce Republica Moldova avansează în procesul de integrare europeană, afirmă viceprim-ministra pentru integrare europeană, Cristina Gherasimov.Într-un interviu pentru IPN, oficiala a subliniat că aderarea la Uniunea Europeană va deschide calea către un nivel de trai comparabil cu cel al statelor membre, ceea ce înseamnă salarii mai mari, infrastr
Fotbalista de 20 de ani din Moldova, Vanessa Manoil, a încheiat sezonul în Statele Unite ale Americii cu o realizare importantă – echipa sa, Daytona, a devenit campioană națională între colegii, ediția 2025.Manoil a fost una dintre figurile-cheie ale echipei sale, a disputat 20 de meciuri, a marcat trei goluri și a oferit șapte pase decisive, relatează Media Sport.{{851066}}Campionatul stu
Republica Moldova marchează 32 de ani de la introducerea în circulație a Leului moldovenesc # Noi.md
Republica Moldova marchează 32 de ani de la introducerea în circulație a Leului moldovenesc. Banca Națională subliniază că această aniversare coincide cu o etapă decisivă pentru integrarea sistemului financiar în Uniunea Europeană, odată cu aderarea la Zona Unică de Plăți în Euro (SEPA) și modernizarea infrastructurii de plăți.„Astăzi celebrăm 32 de ani de la momentul în care Republica Moldova
Luptătorul MMA, Jeff Monson, nu a fost lăsat să intre în Moldova – meciul cu Ion Șoltoianu a fost anulat # Noi.md
Luptătorul american-rus de MMA și kickboxer Jeff Monson nu a primit permisiunea de a intra în Moldova. Meciul său din cadrul turneului FEA Championship, programat pentru 29 noiembrie, a fost anulat.Potrivit lui Monson, autoritățile i-au refuzat intrarea „din cauza sprijinului meu pentru Rusia”, relatează Media Sport.{{835888}}„Eu și antrenorul meu am fost reținuți la aeroportul din Moldova
SUA l-au îndemnat pe Zelenski să-l concedieze pe Ermak după întîlnirea cu Trump de la Casa Albă, care s-a încheiat cu o ceartă, în parte din cauza necunoașterii limbii engleze, scrie The Telegraph.{{850876}}Ziarul notează că, potrivit Financial Times, anume Ermak l-a convins pe Zelenski să obțină această întîlnire, iar propunerile sale privind desfășurarea dialogului au dus la o altercație, re
Descinderi într-un bloc din sectorul centru al capitalei: Acțiunile ar avea loc în cadrul dosarului contrabandei cu armament # Noi.md
Percheziții au avut loc în seara zilei de 28 noiembrie, într-un bloc din sectorul centru al capitalei.Potrivit surselor AGORA, acțiunile procesuale ar fi avut loc în cadrul dosarului contrabandei cu armament de la Leușeni.{{851019}}Perchezițiile au avut loc în dosarul contrabandei cu armament de la Leușeni. Purtătorul de cuvânt al PCCOCS, Emil Gaitur, nu ne-a infirmat, dar nici nu ne-a con
Marele maestru uzbec Javokhir Sindarov, în vîrstă de 19 ani, a intrat în istorie cîștigînd Cupa Mondială 2025, care s-a desfășurat în India.În meciul decisiv, Sindarov l-a învins pe șahistul chinez Wei Yi cu scorul de 2,5:1,5 și a devenit cel mai tînăr cîștigător al trofeului din istoria turneului.Wei Yi a ocupat locul doi. Pe locul trei s-a clasat rusul Andrei Esipenko, care în meciul pen
Agenția Servicii Publice (ASP) a venit cu mai multe precizări cu privire la cartea de identitate cerută pe numele minorilor.Primul milion de persoane fizice, cetățeni ai Republicii Moldova, care obțin primul certificat calificat pentru semnătură electronică ce se înscrie în cartea de identitate, inclusiv acelea care beneficiază de înlesniri la prestarea serviciilor de certificare a cheilor pub
Compania Airbus a anunțat că mii de avioane produse de ea vor avea nevoie de actualizări software și, uneori, hardware, deoarece radiațiile solare puternice pot distorsiona datele necesare pentru navigație.Acest lucru poate duce la întreruperi și anulări de zboruri. Problema a fost descoperită după incidentul cu avionul A320 al companiei aeriene Jet Blue, pe 30 octombrie, în statul american Fl
Alexander Volkanovski: „Lopez nu merită revanșa, dar spectatorii vor aprecia lupta noastră” # Noi.md
Campionul UFC la categoria semiușoară Alexander Volkanovski a recunoscut că programarea meciului de revanșă cu Diego Lopez a fost o surpriză pentru el și a contravenit planurilor sale.Poziția campionului„Voiam să lupt mai devreme. Credeam că în decembrie voi lupta împotriva lui Leron Murphy, dar UFC aștepta rezultatul meciului dintre Jean Silva și Lopez. Apoi au spus: Lopez. Iar noi am rea
La cîteva ore după demisie, șeful biroului lui Volodimir Zelenski, Andrei Ermak, și-a exprimat intenția de a pleca pe front.Potrivit Oxu.Az, Ermak a comunicat acest lucru într-o scrisoare adresată New York Post.{{850876}}„Voi merge pe front și sînt pregătit pentru orice represalii”, a spus el.El a explicat că nu dorește „să creeze probleme lui Zelenski”, de aceea a luat această decizie
Politicianul, economistul și analistul Serghei Banari și-a exprimat poziția cu privire la scandalul de corupție care a izbucnit în Ucraina, declarînd acest lucru în cadrul emisiunii „Фёдорова Show”.Comentînd investigația în centrul căreia se află Andrei Ermak, șeful Biroului Președintelui Ucrainei, Banari a presupus că consecințele ar putea afecta și cercul politic apropiat al lui Volodimir Ze
O delegație a Ucrainei pleacă în SUA pentru a discuta planul american de încetare a războiului în Ucraina, informează agenția AFP. Negocierile ar putea avea loc în statul Florida.{{850876}}După demisia lui Andrei Ermak din cauza suspiciunilor de corupție, delegația va fi condusă de președintele Consiliului Național de Securitate, Rustem Umerov. În zilele următoare, reprezentanții SUA sînt aște
Cel puțin 123 de persoane au devenit victime ale ciclonului tropical „Ditwah”, care a lovit Sri Lanka.Potrivit Oxu.Az, despre acest lucru a comunicat Centrul de gestionare a dezastrelor al țării.{{849897}}„Numărul morților înregistrați ca urmare a condițiilor meteorologice nefavorabile din întreaga țară în ultimele cîteva zile a crescut la 123”, a comunicat departamentul, adăugînd că alte
Alexandr Trubca, deputat PAS, despre cazul camionului cu armament: "Cineva a luat mită" # Noi.md
Alexandr Trubca, deputat din partea Partidului Acțiune și Solidaritate (PAS), a comentat pentru Noi.md incidentul din data de 20 noiembrie de la frontiera moldo-română, cînd la Vama Leușeni-Albița, vameșii români au stopat un camion cu armament.Referindu-se la cauzele unor asemenea incidente grave cum este cazul camionului cu armament, deputatul PAS, Alexandr Trubca, a menționat că, după părer
Purtătorul de cuvînt al Kremlinului, Dmitri Peskov, a susținut vineri, 28 noiembrie curent, că demisia șefului de cabinet al președintelui ucrainean Volodimir Zelenski a aruncat țara într-o profundă criză politică. {{851045}}„La Kiev au loc evenimente care reflectă o profundă criză politică provocată de scandaluri de corupție”, a spus Peskov reporterilor, potrivit agenției de știri TAS
În timp ce la vamă sînt „despachetate” meticulos bagajele și coletele cetățenilor obișnuiți, aruncîndu-se jumătate din conținut ca fiind „interzis”, prin aceleași puncte de trecere a frontierei trec în liniște arme din Ucraina, trimise mai departe în zone de conflict.Paradoxal – într-o țară în care zilnic se duce o luptă cu corupția, oamenii încă nu au primit un răspuns clar: cum și de c
Și acest weekend vine la pachet cu o serie de evenimente culturale, pe care ar fi păcat să le ratezi.Echipa portalului de știri Noi.md a făcut o listă și îți recomandă să o răsfoiești.Diverse: Master-class - “Coșuleț cu mere” - 30 Noiembrie 2025, 14:00, Dis Bistro & Kids Pub Quiz по Вселенной Гарри Поттера - 30 Noiembrie 2025, 16:00, Draft Arena Aprinderea luminițelor de Crăciun!
Vă invităm zilnic să cunoașteți cele mai importante evenimente ale zilei. An de an fiecare zi este unică în felul său. Cele mai importante știri ale zilei de 29 noiembrie sînt:29 noiembrie — a 334-a zi a anului conform Calendarului Gregorian. Pînă la sfîrşitul anului au rămas 32 de zile.Sărbători religioase sau Ortodoxe:16 29 Sf. Ap. Matei EvanghelistulCe se sărbătorește în lume:
Prim-ministrul Ungariei, Viktor Orban, a calificat drept reușită întîlnirea de la Kremlin cu președintele rus Vladimir Putin. Politicianul a scris despre acest lucru pe Facebook (care aparține Meta – organizație recunoscută ca extremistă și interzisă în Federația Rusă).„Negocieri reușite la Moscova: aprovizionarea cu energie a Ungariei rămîne fiabilă”, a declarat el, transmite vedomosti.ru.
Ministerul Afacerior Interne a venit cu noi detalii, după ce două drone au survolat spațiul aerian al Republicii Moldova # Noi.md
Ministerul Afacerilor Interne a oferit noi precizări după incidentul în care două drone au traversat spațiul aerian al Republicii Moldova. Conform informațiilor prezentate, două aeronave care urmau să aterizeze pe aeroportul din Chișinău au fost redirecționate, iar un avion pregătit de decolare a fost reținut temporar la sol.„În noaptea de 28 – 29 noiembrie 2025, spațiul aerian al Republicii M
Incidentul din data de 20 noiembrie de la frontiera moldo-română, cînd la Vama Leușeni-Albița, vameșii români au stopat un camion cu armament, continuă să fie un subiect dezbătut în societatea noastră.Procuratura Generală a menționat că, potrivit datelor anchetei, munițiile au fost introduse pe teritoriul Republicii Moldova prin contrabandă cu ajutorul unui cărăuș, care circula cu camionul mar
Petrolierul Virat a fost lovit la aproximativ 35 de mile marine de coastele Turciei, în Marea Neagră. La locul accidentului au fost trimise echipe de salvare și un vas comercial.Cu puțin timp înainte, au apărut informații că petrolierul Kairos, care se îndrepta fără încărcătură către portul rus Novorossiysk, a atins o mină și a luat foc în Marea Neagră, relatează BBC. {{850881}}Ucraina și
Două drone au traversat spațiul aerian al Republicii Moldova, fiind detectate inițial în regiunea Vărăncău, pe traseul Stanislavka (regiunea Odesa, Ucraina) - Vărăncău (regiunea din stînga Nistrului).Autoritățile precizează că acestea erau nedetectabile pe radar, transmite TV8.{{849403}}Potrivit unui comunicat al Poliției de frontieră, autoritățile ucrainene au raportat că dronele au fost
În ultimele zile principalul subiect internațional a fost planul de pace, în 28 de puncte, al lui Donald Trump pentru Ucraina, care îi cere Kievului concesii semnificative, inclusiv teritoriale.Trump cere ca totul să fie acceptat și semnat săptămîna aceasta, altfel „condițiile vor fi mai rele”. Cu toate acestea, surse relatează deja, că termenul-limită ar putea fi prelungit. Noul reprezentant
Pentru astăzi, meteorologii prognozează cer variabil. În cea mai mare parte a țării se va forma ceață.Izolat vor cădea precipitații slabe.Vîntul va sufla predominant din nord-est, cu trecere spre vest, slab pînă la moderat.Ziua, în sudul țării temperatura aerului va fi de +10...+12°C.În centru se așteaptă +8...+10°C, iar în nord termometrele vor indica în jur de +5...+7°C.
Nicolae Pascaru: „Moldova se află într-un moment critic – între scandaluri, insecuritate și nevoia unei treziri naționale” # Noi.md
Președintele federației naționale de lupte ”VOIEVOD” Nicolae Pascaru, vicepreședinte al Alianței „MOLDOVENII”, trage un semnal de alarmă într-o analiză amplă publicată online, în care avertizează că Republica Moldova traversează una dintre cele mai tensionate perioade din ultimii ani.Potrivit lui, țara se confruntă simultan cu scandaluri majore, amenințări la adresa securității naționale și o
Chelsea – Arsenal (30 noiembrie, ora 18:30, ora Chișinăului)Derby-ul londonez promite întotdeauna o atmosferă încinsă. Chelsea încearcă să-și recîștige stabilitatea, iar Arsenal se află în cursa pentru pozițiile de lider. Întîlnirea poate fi decisivă pentru ambele cluburi în lupta pentru top 4.Bayer Leverkusen – Borussia Dortmund (29 noiembrie, 19:30)Bundesliga va oferi o bătălie între
„Diaspora noastră s-a schimbat radical”: Ludmila Posiletcaia vorbește despre noile generații de moldoveni din Italia # Noi.md
Ludmila Posiletcaia, într-un interviu acordat pentru redacția Noi.md, observă o transformare profundă în comunitatea moldovenilor din Italia, una dintre cele mai numeroase și diverse diaspore ale țării. Ea afirmă că evoluția este pozitivă și că generațiile noi schimbă complet dinamica socială.„Lumea nu mai este blocată ani întregi într-un singur loc. Oamenii pot călători, se pot recalifica, po
Moldova și Kazahstan își intensifică cooperarea în contextul cooperării europene și eurasiatice și intenționează să consolideze relațiile economice bilaterale, să extindă rutele logistice și să dezvolte cooperarea în domeniile agricol, industrial, digital și ecologic.Despre acest lucru s-a discutat în cadrul conferinței internaționale „Vectorii cursului economic al Kazahstanului în direcția Mo
Organizația Mondială a Sănătății (OMS) a publicat, vineri, pentru prima dată, directive mondiale pentru ameliorarea prevenției, diagnosticului și tratamentului infertilității – problemă care afectează milioane de persoane la nivel mondial.„La nivel global, o persoană din șase se confruntă cu infertilitatea de-a lungul vieții. Deși această problemă afectează indivizi și cupluri din toate regiun
Premierul Alexandru Munteanu a mers astăzi la fabrica de articole textile „Costa Smeralda” SRL, deschisă la Ungheni cu investiții italiene.Premierul a discutat cu antreprenorul italian Dario Fasson despre activitatea și planurile de dezvoltare ale întreprinderii. Fabrica, lansată în 2022, are în prezent aproximativ 200 de angajați și produce pantaloni bărbătești de înaltă calitate pentru un br
Delegația Parlamentului Republicii Moldova va participa la Reuniunea plenară COSAC de la Copenhaga # Noi.md
O delegație a Parlamentului Republicii Moldova va participa, în perioada 30 noiembrie – 2 decembrie, la cea de-a 74-a Reuniune plenară a Conferinței organelor specializate în afaceri comunitare ale Parlamentelor din Uniunea Europeană (COSAC), eveniment găzduit la Copenhaga, Regatul Danemarcei.Republica Moldova va fi reprezentată de:Marcel Spatari, președintele Comisiei pentru integrare eur
Beijingul nu-și dezvăluie secretele imediat. La început te întîmpină zgomotul — uniform, sigur, ca respirația unui oraș gigantic. Apoi mirosul: un amestec de mîncare stradală, vînt răcoros și o betonieră veche, care undeva, în depărtare, poartă o conversație la nesfîrșit cu drumul. Dar dacă te abați de la bulevardele largi, ajungi într-un loc unde Beijingul învață de mulți ani să vorbească limba a
Republica Moldova își consolidează cooperarea economică cu Germania la Forumul Economic de la Stuttgart # Noi.md
Republica Moldova a reconfirmat angajamentul de aprofundare a parteneriatului economic cu Germania, în cadrul Forumului Economic Germania–România–Republica Moldova, desfășurat la Stuttgart.Evenimentul a reunit oficiali guvernamentali, investitori și reprezentanți ai mediului de afaceri, fiind o platformă importantă pentru promovarea oportunităților economice regionale.Viceprim-ministrul și
Într-o lume în care sîntem învățați să „ne stabilim obiective”, să „ne disciplinăm” și să „profităm la maximum de viață”, un singur sfat pare aproape ridicol: bea mai multă apă. Dar anume în asta constă esența. De obicei, lucrurile cele mai simple funcționează.Dr. Jennifer Ashton, autoarea cărții „Un an de îngrijire de sine”, știe acest lucru din experiența personală. Atîția ani le-a spus paci
Radu Marian anticipează creștere de 2–3% în 2026, pe fondul dinamizării industriei și exporturilor de servicii # Noi.md
Deputatul Radu Marian afirmă că economia Republicii Moldova ar putea înregistra o creștere cuprinsă între 2 și 3% în 2026, dacă sînt menținute ritmurile actuale de dezvoltare și dacă factorii externi evoluează favorabil.„Vedem dinamizarea industriei, a exporturilor de servicii și asta ne bucură. Două–trei procente – acesta este coridorul de creștere pe care îl așteptăm în 2025. În 2026 depinde
Atacantul echipei Real Madrid, Kylian Mbappé, a fost desemnat cel mai bun jucător al săptămînii în Liga Campionilor.Decizia a fost luată în urma votului fanilor, în care francezul l-a devansat pe Pierre-Emerick Aubameyang (Marseille), Vitiņu (PSG) și Seru Giraci (Borussia Dortmund).În etapa a cincea a fazei grupelor, Mbappé a marcat patru goluri în meciul din deplasare împotriva lui Olympi
Conor McGregor și-a exprimat sprijinul pentru Paddy Pimblett înainte de lupta cu Justin Gaethje # Noi.md
Fostul campion UFC în două categorii de greutate, Conor McGregor, și-a exprimat public sprijinul pentru luptătorul britanic din categoria ușoară Paddy Pimblett. „Hai, Paddy!”, a scris irlandezul pe rețelele de socializare, adăugînd intrigă la evenimentul principal al turneului UFC 324.Pe 24 ianuarie, Pimblett se va întîlni cu americanul Justin Gaethje pentru titlul temporar de campion UFC
Prețurile biletelor de intrare în muzeul Luvru din Paris vor crește cu 45% pentru vizitatorii care nu sînt cetățeni ai Uniunii Europene, a decis conducerea muzeului.Începînd de anul viitor, turiștii din țări precum SUA, Marea Britanie și China vor trebui să plătească 32 de euro (37 de dolari) pentru intrarea în muzeu.{{849194}}Se așteaptă ca această creștere a prețurilor să aducă milioane
Luptătorul britanic din categoria ușoară Paddy Pimblett s-a adresat lui Arman Tsarukyan după anunțarea turneului UFC 324.Evenimentul principal al serii va fi lupta sa împotriva americanului Justin Gaethje pentru titlul temporar de campion la categoria ușoară. Cîștigătorul va avea dreptul să se întîlnească cu actualul campion Ilia Topuria, care și-a suspendat temporar activitatea din motive fam
Primăria Chișinău invită seniorii la o nouă ediție a spectacolelor muzicale, desfășurate în cadrul Proiectului socio-cultural de weekend „Dialog între generații”. {{837327}} Evenimentul va avea loc sîmbătă și duminică, 29 și 30 noiembrie, în incinta Casei de Cultură a USM, str. Tighina, 2, în intervalul orelor: 13:00-16:00.Locuitorii și oaspeții Capitalei se vor putea delecta cu muzică
