Peste o sută de rase de cîini, prezentate la expoziția internațională de la Chișinău
Noi.md, 30 noiembrie 2025 13:00
Iubitorii de animale au ocazia să admire peste 120 de rase de cîini din 17 țări. La Chișinău se desfășoară o expoziție internațională. Patrupezi, dichisiți de stăpînii lor pînă la cele mai mici detalii, au defilat și au participat la diverse probe. Dmitrii și Anastasia au venit la competiție din Kiev împreună cu cîinele lor, Charles. Patrupedul, de rasă dog german, are 90 de centimentri în
• • •
Acum 30 minute
13:00
Forțele aeriene ale SUA au trimis în aer un avion de vînătoare F-16 pentru a intercepta un avion civil. Acesta a încălcat spațiul aerian temporar restricționat pentru zboruri deasupra reședinței lui Donald Trump din Florida.Potrivit Oxu.Az, încălcarea zonei temporar restricționate pentru zboruri a fost semnalată de North American Aerospace Defense Command (NORAD) pe rețeaua de socializare X.
13:00
Acum o oră
12:30
Turcia ar putea deveni cea mai probabilă destinație de emigrare a liderului venezuelean Nicolas Maduro, dacă acesta va decide să părăsească țara pe fondul presiunii crescînde din partea SUA și al creșterii prezenței militare americane în regiunea Caraibelor.{{821576}}Despre acest lucru scrie The Washington Post. Potrivit publicației, un eventual acord ar putea include garanții că Maduro nu va
Acum 2 ore
12:00
Igor Dodon, despre camionul cu armament: "Nu exclud că ar putea fi o schemă de contrabandă" # Noi.md
"Eu nu exclud că, poate, aceasta este o schemă de contrabandă mult mai amplă". Declarația a fost făcută pentru Noi.md de către Igor Dodon, președintele Partidului Socialiștilor (PSRM), deputat, despre incidentul din data de 20 noiembrie de la frontiera moldo-română, cînd la Vama Leușeni-Albița, vameșii români au stopat un camion cu armament."Pentru a rezolva această problemă, este necesar ca a
12:00
Deputatul Radu Marian spune că nu poate răspunde pentru dirijorul Nicolae Botgros, ales PAS în noul Parlament, în ceea ce ține de incompatibilitatea funcțiilor. {{849046}}Marian a menționat că, în legislatura precedentă, colegul său Vitali Gavrouc a avut concerte neplătite, iar situația s-ar putea repeta. Declarațiile au fost făcute în cadrul unei emisiuni de la TVR. „În legislatur
11:30
Pe 30 noiembrie, în Kîrgîzstan au loc alegeri parlamentare anticipate pentru Jogoorku Keneș — parlamentul unicameral. Acestea au fost programate după ce, pe 25 septembrie 2025, parlamentul actual a luat decizia de a se dizolva anticipat. Secțiile de votare pentru alegerile anticipate în Jogoorku Keneș s-au deschis în țară la ora 08:00, ora locală, informează haqqin.az.{{849337}}În Kîrgîzst
Acum 4 ore
11:00
Purtătorul de cuvînt oficial al Ministerului Afacerilor Externe al Kazahstanului, Aibek Smadiarov, a făcut o declarație în legătură cu atacul asupra Consorțiului Conductei Caspice (CPC), relatează Nur.kz.În declarația Ministerului Afacerilor Externe al Kazahstanului este exprimat protestul „în legătură cu un nou atac țintit asupra infrastructurii critice a consorțiului internațional al conduct
11:00
Numărul unu în clasamentul UFC la categoria semiușoară, Movsar Evloev, a decis să acționeze pe cont propriu pentru a-și consolida poziția în fruntea diviziei.Luptătorul rus i-a lansat o provocare britanicului de neînvins Leron Murphy, care ocupă locul patru în clasament.„Leron Murphy, îți voi da șansa să lupți cu pretendentul numărul unu. Spune-le oamenilor tăi că ești gata să te lupți cu
10:00
Vă invităm zilnic să cunoașteți cele mai importante evenimente ale zilei. An de an fiecare zi este unică în felul său. Cele mai importante știri ale zilei de 30 noiembrie sînt:30 noiembrie — a 335-a zi a anului conform Calendarului Gregorian. Pînă la sfîrşitul anului au rămas 31 de zile.Sărbători religioase sau Ortodoxe:17 30 Sf. Ier. Grigorie al NeocezareiiCe se sărbătorește în lu
10:00
În punctele de trecere a frontierei fluxul de persoane a constituit 60 881 traversări. Cele mai tranzitate puncte de trecere a frontierei rămîn a fi:PTF Aeroportul Internațional Chișinău – 15 469 traversări persoane;PTF Leușeni – 8 297 traversări persoane;PTF Sculeni – 8 324 traversări persoane;PTF Palanca – 4 505 traversări persoane;PTF Otaci – 4 214 traversări persoan
09:30
Astăzi, sinopticienii prognozează cer variabil. În cea mai mare parte a țării se va forma ceață.Pe alocuri sînt așteptate precipitații slabe. Vîntul va sufla din nord-vest, slab pînă la moderat.Ziua, în sudul țării aerul se va încălzi pînă la +8…+10°C, în raioanele centrale temperatura va fi de +7…+8°C, iar în nord se vor înregistra valori de aproximativ +2…+5°C.
Acum 6 ore
08:00
Moldoveanca Ludmila Posiletcaia: „Recalificarea și curajul schimbării pot schimba destinul femeilor din diaspora” # Noi.md
Antreprenoarea Ludmila Posiletcaia, stabilită de aproape trei decenii în Italia, vorbește deschis despre una dintre cele mai sensibile teme ale diasporei moldovenești: dificultatea femeilor de a-și reconstrui o carieră peste hotare.Absolventă a Facultății de Psihologie a USM, Ludmila a fost nevoită să înceapă de la zero într-o țară străină, într-un domeniu diferit de cel pentru care s-a pregăt
Acum 8 ore
06:30
Descoperire surprinzătoare la Cernobîl: radiațiile s-au dovedit a fi mai blînde decît omul, iar lumea trăiește perfect fără noi # Noi.md
Radiațiile s-au dovedit a fi mai blînde decât omul, deoarece în Zona de Excludere a Centralei Nucleare de la Cernobîl radiațiile au „ajutat” de fapt natura să se refacă după activitatea umană, creînd o rezervație naturală unică.O afirmație paradoxală – fraza „radiația s-a dovedit a fi mai blîndă decît omul” a fost rostită la conferința de la Praga de un biolog din Cernobîl, care trăiește de pe
05:30
Anatolie Dirun: „După încheierea acordului de pace privind Ucraina, relațiile dintre Chișinău și Tiraspol vor căpăta noi contururi” # Noi.md
Încheierea acordului de pace în Ucraina, promovat activ de Statele Unite ale Americii, va avea un impact asupra dinamicii relațiilor dintre Chișinău și Tiraspol, care vor începe să se schimbe, vor deveni mai intense și vor căpăta noi contururi.Această opinie a fost exprimată de politologul Anatolie Dirun, în cadrul emisiunii „Без галстуков cu Alexandru Stahurschi” de pe canalul N4, relatează N
Acum 12 ore
04:30
Casa Albă a deschis o „sală a rușinii” virtuală, unde sînt enumerate mass-media „acuzate de distribuirea de știri false”.{{850753}}În această „sală” sînt menționate canalele de televiziune CNN, MSNBC și CBS News, precum și ziarul The Washington Post. Există, de asemenea, o secțiune intitulată „infractorul media al săptămînii”, în care sînt menționate CBS News, Boston Globe și publicația britan
03:30
Din cauza pretențiilor lui Trump asupra Groenlandei, în guvernul danez a apărut un paznic de noapte special # Noi.md
Din cauza pretențiilor lui Trump asupra Groenlandei, în guvernul danez a apărut un paznic de noapte special. El trebuie să dea alarma dacă se întîmplă ceva. La etajul șase al Ministerului Afacerilor Externe al Danemarcei, în fiecare seară, paznicul de noapte de serviciu își începe munca responsabilă.Tura lui durează de la 17 la 7 dimineața. Potrivit ziarului danez Politiken, acest angajat treb
02:30
Centrul comercial și de divertisment Dubai Square Mall, care se construiește în zona Dubai Creek Harbour, este prevăzut să fie inaugurat în trei ani. Obiectul va deveni unul dintre cele mai mari din regiune.Potrivit Oxu.Az, informația a fost comunicată de compania Emaar Properties. {{850437}}Potrivit dezvoltatorului, costul proiectului este estimat la 180 miliarde de dirhami (aproximativ 5
01:30
Pentru prima dată din anii '90, regele Suediei a organizat exerciții militare în caz de război # Noi.md
Pentru prima dată după mulți ani, Suedia a organizat exerciții militare în caz de război, la care au participat armata, Majestatea Sa Regele, Alteța Sa Regală Prințesa Moștenitoare și deputații Riksdagului. {{846826}} Guvernul a publicat o declarație în acest sens, inclusiv în limba rusă, relatează Bild. „Este important să ne antrenăm împreună, mai ales avînd în vedere situația actuală
Acum 24 ore
23:30
Fostul pilot de Formula 1 Adrian Sutil a fost reținut la Stuttgart, fiind suspectat de fraudă și deturnare de fonduri.Informația a fost publicată de Bild. Detaliile cazului deocamdată nu se cunosc. Se menționează că pe 27 noiembrie au fost efectuate percheziții la trei adrese: în Monaco, Elveția și Stuttgart, unde a fost reținut Sutil, în vîrstă de 42 de ani, relatează rbc. Procuratura a r
22:30
„Tuturor companiilor aeriene, piloților, traficanților de droguri și traficanților de persoane: vă rog să considerați spațiul aerian deasupra Venezuelei și în jurul ei complet închis”, a scris președintele american pe rețeaua sa de socializare, Truth Social.Anterior, Donald Trump anunțase o operațiune terestră împotriva unor presupuși traficanți de droguri din Venezuela, fără a oferi detalii,
22:30
Turcia a început remorcarea navei Virat, avariată în urma exploziei. Potrivit Oxu.Az, despre acest lucru au anunțat autoritățile din cadrul Direcției Generale a Navigației Maritime din Turcia.Se menționează că operațiunea de transport a navei într-un loc sigur a început astăzi la ora 17:45, ora locală.{{851086}}Se estimează că nava va ajunge în Turcia pe 1 decembrie, aproximativ la ora 13:
22:30
În luna decembrie, locuitorii Pămîntului vor putea vedea o serie de fenomene astronomice.Potrivit Oxu.Az, cu referire la mk.ru, cele mai interesante dintre acestea pot fi considerate cîteva ploi de stele și Luna plină. {{568621}}De asemenea, luna viitoare va avea loc solstițiul de iarnă (21 decembrie), iar Pămîntul se va apropia la maximum de cometa interstelară 3I/ATLAS. Locuitorii planet
22:30
Secretarul de Stat al SUA, Marco Rubio, trimisul special al președintelui, Steve Witkoff, și ginerele lui Donald Trump, Jared Kushner, se vor întîlni cu delegația ucraineană duminică, 30 noiembrie, în Florida, transmite Reuters, citînd un oficial american de rang înalt.{{851135}}Pe 29 noiembrie, delegația ucraineană a plecat în Statele Unite pentru negocieri privind planul de pace. Ucraina va
21:30
Negocierile dintre trimisul special al președintelui american Steve Whitcoff și reprezentantul special al șefului Rusiei pentru cooperarea investițională și economică cu țările străine, Kirill Dmitriev, au fost clasificate drept secrete pentru oficialii americani.Potrivit Oxu.Az, despre acest lucru a relatat ziarul Wall Street Journal, cu referire la surse apropiate situației.{{849221}}Pot
20:30
În Letonia a fost interzisă publicarea fotografiilor cu președintele și prim-ministrul țării # Noi.md
În Letonia a intrat în vigoare interdicția de a publica pe internet fotografii și înregistrări video cu primii oameni ai statului, inclusiv președintele Edgars Rinkēvičs și prim-ministrul Evita Silīna.Potrivit Oxu.Az, cu referire la Biroul leton pentru drepturile omului, motivul oficial al acestei măsuri este publicarea prea frecventă a unor astfel de materiale fără motive întemeiate.{{849
19:30
Anatolie Dirun: „Dacă Chișinăul va da dovadă de creativitate diplomatică, iar Tiraspolul va ieși din matricea locală - vom vedea progrese” # Noi.md
Rezultatele alegerilor în Consiliul Suprem al autoproclamatei RMN pot influența viitoarele relații dintre Chișinău și Tiraspol, dar acest lucru depinde de voința celor două părți.Această opinie a fost exprimată de politologul Anatolie Dirun, în cadrul emisiunii „Без галстуков cu Alexandru Stahurschi” difuzată de canalul de televiziune N4, relatează Noi.md.El a menționat că, dacă Chișinăul
18:30
Șase persoane au fost remunerate cu cîte 50 de euro după ce au nformat Agenția Națională pentru Siguranța Alimentelor (ANSA) despre faptul că au identificat cadavre de mistreți. {{847237}}S-a întîmplat în cursul anului 2025, după ce ANSA a lansat un apel de sprijin din partea populației în lupta cu pesta porcină. Datele au fost comunicate de agenție pentru AGORA.În total, în anul curen
18:30
Mod de preparare:Aluatul se pregăteşte ca în reţeta „Aluat pentru plăcinte și învîrtite”. Foile de aluat (varianta veche) se pun cate 5-8 împreună, ungîndu-le bine cu ulei sau cu unt topit. Umplutură se pune pe foaie grămăjoare nu prea mari, foaia se taie pătrăţele, colţurile pătrăţelelor se ung cu ou, se unesc în centru, se lipesc şi se apasă uşor. Plăcintele se pun cu cusătura în jos în tăvi
18:00
Clădirea Circului din Chișinău va fi reparată capital, fiind inclusă în Planul de Creștere pentru Republica Moldova, ceea ce asigură continuarea lucrărilor de reabilitare.Anunțul a fost făcut de ministrul Culturii, Cristian Jardan, care a întreprins o vizită de documentare la fața locului, transmite Moldpres.{{848028}}„Am fost în vizită de lucru la Circul din Chișinău pentru a vedea cu och
17:30
Poliția Națională informează participanții la trafic că, în mai multe zone ale țării persistǎ #ceața densă, iar pe alocuri sînt semnalate ploi, care generează vizibilitate redusă și carosabil umed.Aceste condiții meteo pot favoriza producerea accidentelor rutiere, motiv pentru care solicităm tuturor conducătorilor auto să manifeste prudență maximă.{{851015}}Adaptați viteza la condițiile me
17:30
S-a încheiat perioada de înregistrare a cererilor pentru compensații: Cîte familii au reușit să depună cererea # Noi.md
Pe data de 28 noiembrie s-a încheiat perioada de înregistrare a cererilor pentru compensațiile aferente lunii noiembrie.Pînă în acest moment, aproximativ 780.187 de gospodării s-au înregistrat, dintre care peste 409.494 cu suportul registratorilor.{{850341}}Potrivit Ministerului Muncii, Începînd cu ziua de astăzi, toate cererile vor trece printr-un proces detaliat de analiză. Informațiile
17:00
În Lituania, de vineri seara pînă sîmbătă dimineața, aeroportul din capitala Vilnius nu a funcționat din cauza baloanelor meteorologice, înregistrate în spațiul aerian.Despre acest lucru a anunțat „Европейская правда” cu referire la LRT.{{850430}}Se menționează că, drept urmare a restricțiilor impuse în spațiul aerian, trei zboruri au fost anulate, nouă au fost redirecționate către aeropor
17:00
Singura soluție durabilă posibilă pentru conflictul din Ucraina este revenirea acesteia la statutul de „stat tampon” între Rusia și NATO, pe care l-a dobîndit după extinderea blocului spre est, a declarat premierul Ungariei, Viktor Orban.În opinia sa, după aderarea țărilor baltice la NATO, s-a format granița estică a blocului, iar Ucraina a devenit „stat tampon” între bloc și Rusia, ceea ce „a
16:30
Antrenorul moldovean Emil Caras nu va mai lucra la clubul Dinamo Kiev. Specialistul a părăsit clubul împreună cu antrenorul principal Alexandr Șovkovski și întreg staff-ul tehnic după înfrîngerea în fața echipei Omonia (0:2) în Liga Conferințelor.{{850065}}Caras făcea parte din structura „Dinamo” din 2020 și era unul dintre cei mai stabili membri ai staffului tehnic. La început a lucrat ca asi
16:30
Cetățenii vor resimți beneficii concrete pe măsură ce Republica Moldova avansează în procesul de integrare europeană, afirmă viceprim-ministra pentru integrare europeană, Cristina Gherasimov.Într-un interviu pentru IPN, oficiala a subliniat că aderarea la Uniunea Europeană va deschide calea către un nivel de trai comparabil cu cel al statelor membre, ceea ce înseamnă salarii mai mari, infrastr
16:30
Fotbalista de 20 de ani din Moldova, Vanessa Manoil, a încheiat sezonul în Statele Unite ale Americii cu o realizare importantă – echipa sa, Daytona, a devenit campioană națională între colegii, ediția 2025.Manoil a fost una dintre figurile-cheie ale echipei sale, a disputat 20 de meciuri, a marcat trei goluri și a oferit șapte pase decisive, relatează Media Sport.{{851066}}Campionatul stu
16:00
Republica Moldova marchează 32 de ani de la introducerea în circulație a Leului moldovenesc # Noi.md
Republica Moldova marchează 32 de ani de la introducerea în circulație a Leului moldovenesc. Banca Națională subliniază că această aniversare coincide cu o etapă decisivă pentru integrarea sistemului financiar în Uniunea Europeană, odată cu aderarea la Zona Unică de Plăți în Euro (SEPA) și modernizarea infrastructurii de plăți.„Astăzi celebrăm 32 de ani de la momentul în care Republica Moldova
15:30
Luptătorul MMA, Jeff Monson, nu a fost lăsat să intre în Moldova – meciul cu Ion Șoltoianu a fost anulat # Noi.md
Luptătorul american-rus de MMA și kickboxer Jeff Monson nu a primit permisiunea de a intra în Moldova. Meciul său din cadrul turneului FEA Championship, programat pentru 29 noiembrie, a fost anulat.Potrivit lui Monson, autoritățile i-au refuzat intrarea „din cauza sprijinului meu pentru Rusia”, relatează Media Sport.{{835888}}„Eu și antrenorul meu am fost reținuți la aeroportul din Moldova
15:30
SUA l-au îndemnat pe Zelenski să-l concedieze pe Ermak după întîlnirea cu Trump de la Casa Albă, care s-a încheiat cu o ceartă, în parte din cauza necunoașterii limbii engleze, scrie The Telegraph.{{850876}}Ziarul notează că, potrivit Financial Times, anume Ermak l-a convins pe Zelenski să obțină această întîlnire, iar propunerile sale privind desfășurarea dialogului au dus la o altercație, re
15:00
Descinderi într-un bloc din sectorul centru al capitalei: Acțiunile ar avea loc în cadrul dosarului contrabandei cu armament # Noi.md
Percheziții au avut loc în seara zilei de 28 noiembrie, într-un bloc din sectorul centru al capitalei.Potrivit surselor AGORA, acțiunile procesuale ar fi avut loc în cadrul dosarului contrabandei cu armament de la Leușeni.{{851019}}Perchezițiile au avut loc în dosarul contrabandei cu armament de la Leușeni. Purtătorul de cuvânt al PCCOCS, Emil Gaitur, nu ne-a infirmat, dar nici nu ne-a con
15:00
Marele maestru uzbec Javokhir Sindarov, în vîrstă de 19 ani, a intrat în istorie cîștigînd Cupa Mondială 2025, care s-a desfășurat în India.În meciul decisiv, Sindarov l-a învins pe șahistul chinez Wei Yi cu scorul de 2,5:1,5 și a devenit cel mai tînăr cîștigător al trofeului din istoria turneului.Wei Yi a ocupat locul doi. Pe locul trei s-a clasat rusul Andrei Esipenko, care în meciul pen
14:30
Agenția Servicii Publice (ASP) a venit cu mai multe precizări cu privire la cartea de identitate cerută pe numele minorilor.Primul milion de persoane fizice, cetățeni ai Republicii Moldova, care obțin primul certificat calificat pentru semnătură electronică ce se înscrie în cartea de identitate, inclusiv acelea care beneficiază de înlesniri la prestarea serviciilor de certificare a cheilor pub
14:00
Compania Airbus a anunțat că mii de avioane produse de ea vor avea nevoie de actualizări software și, uneori, hardware, deoarece radiațiile solare puternice pot distorsiona datele necesare pentru navigație.Acest lucru poate duce la întreruperi și anulări de zboruri. Problema a fost descoperită după incidentul cu avionul A320 al companiei aeriene Jet Blue, pe 30 octombrie, în statul american Fl
14:00
Alexander Volkanovski: „Lopez nu merită revanșa, dar spectatorii vor aprecia lupta noastră” # Noi.md
Campionul UFC la categoria semiușoară Alexander Volkanovski a recunoscut că programarea meciului de revanșă cu Diego Lopez a fost o surpriză pentru el și a contravenit planurilor sale.Poziția campionului„Voiam să lupt mai devreme. Credeam că în decembrie voi lupta împotriva lui Leron Murphy, dar UFC aștepta rezultatul meciului dintre Jean Silva și Lopez. Apoi au spus: Lopez. Iar noi am rea
13:30
La cîteva ore după demisie, șeful biroului lui Volodimir Zelenski, Andrei Ermak, și-a exprimat intenția de a pleca pe front.Potrivit Oxu.Az, Ermak a comunicat acest lucru într-o scrisoare adresată New York Post.{{850876}}„Voi merge pe front și sînt pregătit pentru orice represalii”, a spus el.El a explicat că nu dorește „să creeze probleme lui Zelenski”, de aceea a luat această decizie
Ieri
13:00
Politicianul, economistul și analistul Serghei Banari și-a exprimat poziția cu privire la scandalul de corupție care a izbucnit în Ucraina, declarînd acest lucru în cadrul emisiunii „Фёдорова Show”.Comentînd investigația în centrul căreia se află Andrei Ermak, șeful Biroului Președintelui Ucrainei, Banari a presupus că consecințele ar putea afecta și cercul politic apropiat al lui Volodimir Ze
13:00
O delegație a Ucrainei pleacă în SUA pentru a discuta planul american de încetare a războiului în Ucraina, informează agenția AFP. Negocierile ar putea avea loc în statul Florida.{{850876}}După demisia lui Andrei Ermak din cauza suspiciunilor de corupție, delegația va fi condusă de președintele Consiliului Național de Securitate, Rustem Umerov. În zilele următoare, reprezentanții SUA sînt aște
13:00
Cel puțin 123 de persoane au devenit victime ale ciclonului tropical „Ditwah”, care a lovit Sri Lanka.Potrivit Oxu.Az, despre acest lucru a comunicat Centrul de gestionare a dezastrelor al țării.{{849897}}„Numărul morților înregistrați ca urmare a condițiilor meteorologice nefavorabile din întreaga țară în ultimele cîteva zile a crescut la 123”, a comunicat departamentul, adăugînd că alte
12:30
Alexandr Trubca, deputat PAS, despre cazul camionului cu armament: "Cineva a luat mită" # Noi.md
Alexandr Trubca, deputat din partea Partidului Acțiune și Solidaritate (PAS), a comentat pentru Noi.md incidentul din data de 20 noiembrie de la frontiera moldo-română, cînd la Vama Leușeni-Albița, vameșii români au stopat un camion cu armament.Referindu-se la cauzele unor asemenea incidente grave cum este cazul camionului cu armament, deputatul PAS, Alexandr Trubca, a menționat că, după părer
12:00
Purtătorul de cuvînt al Kremlinului, Dmitri Peskov, a susținut vineri, 28 noiembrie curent, că demisia șefului de cabinet al președintelui ucrainean Volodimir Zelenski a aruncat țara într-o profundă criză politică. {{851045}}„La Kiev au loc evenimente care reflectă o profundă criză politică provocată de scandaluri de corupție”, a spus Peskov reporterilor, potrivit agenției de știri TAS
