UE condamnă survolarea spațiului aerian al R. Moldova: Cerul țării ,,nu poate deveni o victimă a războiului Rusiei”
Adevarul (Moldova), 30 noiembrie 2025 12:30
Șefa diplomației UE, Kaja Kallas, a condamnat survolarea spațiului aerian al Republicii Moldova de către dronele rusești, subliniind că acest lucru este inacceptabil și pune în pericol traficul aerian civil.
• • •
Alte ştiri de Adevarul (Moldova)
Acum 30 minute
12:30
UE condamnă survolarea spațiului aerian al R. Moldova: Cerul țării ,,nu poate deveni o victimă a războiului Rusiei” # Adevarul (Moldova)
Șefa diplomației UE, Kaja Kallas, a condamnat survolarea spațiului aerian al Republicii Moldova de către dronele rusești, subliniind că acest lucru este inacceptabil și pune în pericol traficul aerian civil.
Acum 24 ore
15:30
Ce avere declară noul premier al R. Moldova: conturi bancare, imobile scumpe și firme internaționale # Adevarul (Moldova)
Premierul Republicii Moldova, Alexandru Munteanu, deține peste 90 de mii de euro în bănci din țara sa, România și Italia, precum și mai multe imobile, inclusiv un apartament evaluat la aproape 670 de mii de euro și alte active de peste un milion de dolari, conform declarației de avere depuse la ANI.
Ieri
09:00
Spațiul aerian al Republicii Moldova, încălcat din nou de drone neidentificate. Autoritățile au închis temporar zona # Adevarul (Moldova)
Două drone au survolat ilegal, vineri seară, nordul Republicii Moldova, fapt ce a determinat autoritățile să închidă temporar spațiul aerian. Acesta a fost redeschis ulterior, cu excepția regiunii de nord.
28 noiembrie 2025
20:10
Organizatorul schemei de contrabandă cu armament de la vama, arestat la Chișinău. Ce spune despre acuzații # Adevarul (Moldova)
Organizatorul schemei de contrabandă cu armament de la vama Leușeni–Albița a fost arestat pentru 30 de zile, decizia fiind luată vineri de instanța din Chișinău, la solicitarea Procuraturii pentru Combaterea Criminalității Organizate și Cauze Speciale (PCCOCS).
18:40
„NET!”. Cum a decurs o întâlnire a Maiei Sandu cu atotputernicul Andriy Iermak, fostul consilier de încredere al lui Zelenski # Adevarul (Moldova)
Ion Sturza a povestit despre cum a decurs o întâlnire între președinta Maia Sandu și omologul său ucrainean, Volodimir Zelenski, la care a participat și Andriy Iermak, care a demisionat vineri din funcția de șef al Administrației Prezidențiale de la Kiev.
Mai mult de 2 zile în urmă
21:30
Cinci moldoveni au rămas fără cetățenie după ce s-au alăturat armatei ruse din Transnistria. Maia Sandu a semnat decretul # Adevarul (Moldova)
Cei cinci indivizi au fost lipsiți de cetățenia moldovenească după ce s-au înrolat în trupele ruse menținute ilegal în regiunea separatistă transnistreană. Măsura a fost aplicată după ce președinta Maia Sandu a semnat decretul în acest sens.
13:40
Vot final în Parlamentul moldovean privind denunțarea acordului dintre Moscova și Chișinău referitor la centrele culturale # Adevarul (Moldova)
Acordul dintre Guvernele Republicii Moldova și Federației Ruse privind înființarea și funcționarea centrelor culturale a fost denunțat în cadrul ședinței din 27 noiembrie, cu votul a 57 de aleși, astfel că Centrul Cultural Rus de la Chișinău va fi închis.
26 noiembrie 2025
18:40
Încă o persoană implicată cazul armamentului de contrabandă de la vamă a fost reținută. Ce rol avea în schemă # Adevarul (Moldova)
Structurile judiciare din Republica Moldova anunță reținerea celei de-a patra persoane în cazul armamentului de contrabandă de la vama Leușeni–Albița, aceasta având rolul de organizator.
18:20
Doliu în presa din R. Moldova: Valentina Basiul, fost redactor-șef adjunct la Adevărul Moldova, a murit la 43 de ani # Adevarul (Moldova)
Jurnalista Valentina Basiul a murit, răpusă de o boală incurabilă, la doar 43 de ani.
14:30
Ambasadorul lui Putin la Chișinău, convocat la MAE, unde drona rusească a fost expusă pe scări # Adevarul (Moldova)
Oleg Ozerov, ambasadorul agreat al Rusiei la Chișinău, a fost convocat de urgență la Ministerul de Externe al Republicii Moldova, unde a fost expusă pe scări drona rusească care a căzut cu o zi mai devreme în nordul țării vecine.
12:40
Procurorii moldoveni oferă noi detalii despre armamentul din camionul de la vamă: adus din Ucraina de un cărăuș # Adevarul (Moldova)
Conform procurorilor de la Chișinău, armamentul a fost introdus pe teritoriul Republicii Moldova prin contrabandă cu ajutorul unui cărăuș, acesta circulând periodic cu camionul marfar din Ucraina.
25 noiembrie 2025
18:30
Politicienii pro-ruși din R. Moldova, ironii pe seama dronelor care au survolat țara: ,,Arată ca o buburuză turbo” # Adevarul (Moldova)
Mai mulți politicieni pro-ruși din Republica Moldova, printre care Victoria Furtună și Igor Dodon, au ironizat pe seama dronelor și au pus la îndoială incidentele. În replică, liderul puterii, Igor Grosu, susține că aceste narațiuni au scopul de a submina instituțiile moldovene.
12:10
Reacția Chișinăului după ce șase drone au sorvolat țara: ambasadorul agreat al Moscovei este așteptat la MAE # Adevarul (Moldova)
Ministerul moldovean al Afacerilor Externe (MAE) condamnă ferm încălcarea gravă a spațiului aerian al Republicii Moldova de cele șase drone, anunțând că ambasadorul agreat al Federației Ruse, Oleg Ozerov, este așteptat miercuri la sediul pentru ca să ofere explicații.
09:10
Percheziții în R. Moldova pentru finanțare ilegală a partidelor și spălare de bani. Printre cei vizați, un fost ministru # Adevarul (Moldova)
Autoritățile judiciare moldovene fac percheziții într-un dosar penal inițiat pentru finanțare ilegală a partidelor și spălare de bani în proporții deosebit de mari, descinderile având loc în Chișinău, iar printre cei vizați este și un fost lider al unei formațiuni, precum și fost ministru.
08:50
Autoritățile din Republica Moldova anunță că o dronă Shahed a survolat teritoriul moldovean și apoi pe cel românesc # Adevarul (Moldova)
O dronă Shahed a survolat teritoriul moldovean și apoi pe cel românesc în dimineața zilei de marți, 25 noiembrie, anunță reprezentanții Poliției de Frontieră din Republica Moldova, subliniind că autoritățile române au fost informate despre acest caz.
24 noiembrie 2025
18:00
Chișinăul dezvăluie suma alocată de Kremlin pentru a-și aduce deputați loiali în Parlament # Adevarul (Moldova)
Președintele Parlamentului Republicii Moldova, Igor Grosu, afirmă că Kremlinul a investit aproape 400 de milioane de euro pentru a influența votul din 28 septembrie și pentru a aduce în legislativ deputați controlați de Moscova. Declarația a fost făcută luni, 24 noiembrie, în cadrul Summitului parla
14:30
Se ieftinesc benzina și motorina în Republica Moldova. Cât vor costa de marți, 25 noiembrie # Adevarul (Moldova)
Prețurile carburanților scad pentru prima dată după aproximativ o lună de creșteri cauzate de sancțiunile americane impuse asupra Lukoil. Agenția Națională pentru Reglementare în Energetică (ANRE) a anunțat noile prețuri valabile pentru marți, 25 noiembrie 2025.
12:40
Militarii moldoveni, printre participanții la parada militară de la București de Ziua României # Adevarul (Moldova)
Mai mulți militari moldoveni au plecat luni, 24 noiembrie, spre București, unde vor participa pe 1 decembrie la parada militară organizată cu prilejul Zilei României, au anunțat responsabilii Ministerului Apărării de la Chișinău.
23 noiembrie 2025
21:50
Cazul camionului cu arme din Vama Leuşeni-Albiţa: șefii MAI, Vămii și SIS, convocați în Parlamentul de la Chișinău. 3 persoane arestate în Republica Moldova # Adevarul (Moldova)
Șefii Ministerului Afacerilor Interne, Serviciului Vamal și Serviciului de Informații și Securitate din Republica Moldova au fost convocați în Parlamentul de la Chișinău, pentru audieri în cazul camionului încărcat cu arme depistat pe 20 noiembrie la punctul de trecere a frontierei Leușeni-Albița.
21 noiembrie 2025
18:10
Maia Sandu, întrevedere cu secretarul general al Consiliului Europei: „Pentru o Europă a Păcii și a Rezilienței” # Adevarul (Moldova)
Președintele Republicii Moldova, Maia Sandu, și secretarul general al Consiliului Europei, Alain Berset, au avut o întrevedere la Chișinău, aceasta având loc la scurt timp după ce Chișinăul a preluat șefia Comitetului de Miniștri al structurii europene.
17:10
Cine sunt cei trei indivizi din Rep. Moldova, ridicați de poliție în cazul armamentului descoperit în camionul de la vamă # Adevarul (Moldova)
Șeful firmei care a comandat transportul armamentului, cel al companiei care a efectuat transportul, precum și un broker vamal au fost încătușați în Republica Moldova, anunță structurile judiciare moldovene.
12:10
Indivizii, reținuți după ce un camion cu armament a fost oprit la vamă, sunt din regiunea separatistă transnistreană SURSE # Adevarul (Moldova)
Cei doi indivizi, reținuți după ce un camion cu armament a fost oprit în data de 20 noiembrie la Vama Leușeni–Albița, sunt din regiunea separatistă transnistreană, potrivit surselor ,,Adevărul”.
20 noiembrie 2025
19:40
Noi detalii privind camionul plin cu armament: două persoane au fost încătușate de structurile judiciare moldovene # Adevarul (Moldova)
Două persoane au fost încătușate pentru 72 de ore în cazul privind camionul plin cu armament depistat la intrarea în România, reținerile având loc joi, 20 noiembrie, în Republica Moldova.
19:10
Ce spune șeful Vămii din Republica Moldova despre camionul plin cu armament depistat la intrarea în România # Adevarul (Moldova)
Șeful Serviciului Vamal, Radu Vrabie, a reacționat în cazul vehiculului cu armament, subliniind că acesta a fost descoperit în noaptea de miercuri spre joi de vameșii români, după ce au fost alertați de colegii lor moldoveni.
18:40
Chișinăul i-a adus ultimul omagiu patriotului Ilie Ilașcu, înmormântat cu onoruri militare la București # Adevarul (Moldova)
Zeci de persoane, printre care oficiali și oameni simpli care l-au admirat pentru curajul său, au venit să-i aducă un ultim omagiu lui Ilie Ilașcu la Palatul Național din Chișinău, unde a avut loc o ceremonie simbolică în ziua în care patriotul a fost condus la București.
12:10
Ce spune diplomatul agreat al Moscovei la Chișinău despre drona care a survolat Republica Moldova: Nu sunt dovezi # Adevarul (Moldova)
Diplomatul agreat al Federației Ruse în Republica Moldova, Oleg Ozerov, a fost convocat în data de 20 noiembrie la sediul MAE moldovean, după ce o dronă a survolat Republica Moldova în noaptea de miercuri spre joi. Acesta susține că nu există probe care să confirme că aparatul de zbor este rusesc.
19 noiembrie 2025
13:10
Diplomatul agreat al Federației Ruse Oleg Ozerov, convocat la sediul MAE moldovean după ce drona survolat țara # Adevarul (Moldova)
Diplomatul agreat al Federației Ruse în Republica Moldova, Oleg Ozerov, va fi convocat în data de 20 noiembrie la sediul MAE moldovean după ce o dronă a survolat Republica Moldova în noaptea de miercuri spre joi.
12:20
O dronă a survolat Republica Moldova în urma atacului masiv lansat de armata lui Putin în Ucraina # Adevarul (Moldova)
O dronă a survolat Republica Moldova în partea de sud-est, incidentul având loc în raionul Ștefan Vodă, conform Ministerului moldovean al Apărării. Aceștia susțin însă că aparatul de zbor nu a fost detectat de radare din cauza altitudinii mici de zbor.
18 noiembrie 2025
19:10
Premierul moldovean, discuții la Bruxelles privind reformele pe fondul aderării la UE: ,,Moldova vrea să fie un partener credibil” # Adevarul (Moldova)
Premierul moldovean, Alexandru Munteanu, a avut întrevederi la Bruxelles cu lideri europeni, printre care Antonio Costa, președintele Consiliului European, și Kaja Kallas, șefa diplomației UE. Discuțiile au vizat în mare parte reformele Chișinăului pe fondul procesului de aderare la UE.
12:50
Moartea lui Ilie Ilașcu a îndoliat liderii de la Chișinău: ,,Un exemplu rar de demnitate și de identitate națională” # Adevarul (Moldova)
Liderii de la Chișinău, printre care președinta Republicii Moldova, Maia Sandu, și președintele Parlamentului, Igor Grosu, deplâng moartea patriotului Ilie Ilașcu, evidențiind că acesta a fost „un luptător dârz și neclintit, un exemplu rar de demnitate și de identitate națională”
17 noiembrie 2025
23:00
Activistul civic Vadim Pogorlețchi, supus unor tratamente inumane în Transnistria, a fost eliberat din închisoarea unde era încarcerat ilegal # Adevarul (Moldova)
Activistul civic Vadim Pogorlețchi, deținut ilegal în stânga Nistrului, a fost eliberat din închisoare după trei ani de detenție.
22:00
O fostă deputată afiliată fugarului penal Ilan Șor a cerut anularea sancțiunilor UE. Ce decizie a luat Tribunalul UE # Adevarul (Moldova)
Maria Albot, fostă deputată afiliată oligarhului fugar Ilan Șor, a dat în judecată Consiliul Uniunii Europene, cerând anularea sancțiunilor UE aplicate pentru destabilizarea Chișinăului. Tribunalul Uniunii Europene i-a respins cererea, obligând-o să achite cheltuielile de judecată.
19:20
Berlinul oferă Chișinăului susținere financiară pentru dezvoltare și reforme pe fondul aderării la UE # Adevarul (Moldova)
Berlinul oferă Chișinăului susținere financiară în valoare de 24,4 milioane de euro pentru dezvoltare și reforme pe fondul aderării la UE, anunțul fiind făcut de ambasadorul Germaniei în Republica Moldova, Hubert Knirsch, în timpul unei întrevederi cu prim-ministrul moldovean Alexandru Munteanu.
17:30
Premierul Alexandru Munteanu, la Bruxelles: ,,Moldova este în plină transformare în stat european, la viteză maximă” # Adevarul (Moldova)
Premierul Republicii Moldova, Alexandru Munteanu, întreprinde în perioada 17-18 noiembrie a doua sa vizită externă la Bruxelles, unde are planificate întrevederi cu lideri europeni, printre care Ursula von der Leyen, Antonio Costa, Kaja Kallas și Marta Kos.
16:10
Ce spun cadrele didactice din Republica Moldova despre înlocuirea manualelor de matematică cu cele din Estonia # Adevarul (Moldova)
Majoritatea cadrelor didactice din Republica Moldova nu văd cu ochi buni anunțul ministrului Educației și Cercetării, Dan Perciun, privind înlocuirea manualelor de matematică cu cele din Estonia. Aceștia susțin că manualele trebuie să fie create de autori locali.
14 noiembrie 2025
18:10
Șefia Comitetului de Miniștri al Consiliului Europei, preluată din nou de Chișinău. Printre priorități, susținerea Kievului # Adevarul (Moldova)
Chișinăul a preluat în data de 14 noiembrie Președinția Comitetului de Miniștri al Consiliului Europei în cadrul unui eveniment organizat la Strasbourg, în prezența secretarului general al structurii europene, precum și a celor 46 de diplomați ai statelor membre.
05:40
Semnificațiile vizitei noului premier moldovean la București. „Este locul ideal pentru a-și calibra mesajele, prioritățile și tonul" # Adevarul (Moldova)
Vizita premierului moldovean la București a confirmat orientarea pro europeană a Chișinăului. Liderii români au reafirmat sprijinul pentru integrarea în UE, energie și infrastructură, iar expertul Nicolae Tibrigan explică mizele politice, presiunile rusești și vulnerabilitățile Moldovei.
13 noiembrie 2025
21:10
Cum explică premierul moldovean afirmația controversată despre pensiile din România: ,,Ruptă din context” # Adevarul (Moldova)
Premierul Republicii Moldova, Alexandru Munteanu, a oferit explicații privind afirmația despre pensiile din România, care a stârnit controverse, subliniind că aceasta a fost „ruptă din context”. Precizările au fost făcute după întrevederea de la București cu omologul său român.
19:30
Alesul guvernării de la Chișinău reacționează după ce a renunțat la mandat pe fondul scandalului banilor de la Șor # Adevarul (Moldova)
Alesul guvernării de la Chișinău, care a renunțat la mandat în contextul scandalului banilor de la Ilan Șor, afirmă că nu a primit bani de la oligarhul fugar și susține că plecarea sa din Parlament nu are legătură cu acesta.
14:00
Alexandru Munteanu, la București: Moldova a reușit, datorită sprijinul românesc și european, să nu mai depindă de gazul rusesc # Adevarul (Moldova)
Premierul moldovean, Alexandru Munteanu, a afirmat că țara sa a reușit în ultimii ani, datorită sprijinul românesc și european, să nu mai depindă de gazul rusesc, afirmație făcută la București după întrevederea cu omologul său român Ilie Boloajn.
13:00
Grupare cu angajați ai Căii Ferate din Moldova, care aducea țigări cu trenul Chișinău–București, destructurată # Adevarul (Moldova)
Structurile judiciare din Republica Moldova au destructurat o grupare din care făceau parte angajați ai întreprinderii Căii Ferate din Moldova, implicați în aducerea de țigări cu trenul Chișinău–București. În acest caz au fost efectuate percheziții, iar în depoul întreprinderii au fost găsite peste
12 noiembrie 2025
23:10
Mitropolia Moldovei, sub Patriarhia Moscovei, susține că este ,,independentă”. Ce spune despre aderarea Chișinăului la UE # Adevarul (Moldova)
Într-o adresare, Mitropolia Moldovei, sub Patriarhia Moscovei, susține că nu este o „Biserică rusă”, ci este ,,liberă și independentă” și ,,nu s-a situat niciodată împotriva vectorului de dezvoltare” ales de stat.
21:50
O moldoveancă condamnată pentru crimă violentă, prinsă în America după ce a fugit de închisoare # Adevarul (Moldova)
Moldoveanca Victoria Sorocean a fost arestată în Los Angeles, SUA, după ce a ajuns ilegal în America pentru a scăpa de sentința de închisoare dictată în septembrie 2013 pentru crimă violentă în țara sa, anunță autoritățile americane.
19:10
Cinci deputați ai puterii de la Chișinău, printre care unul care ar fi primit bani de la Ilan Șor, renunță la mandat # Adevarul (Moldova)
Cinci deputați ai Partidului Acțiune și Solidaritate (PAS) renunță la mandat, a anunțat liderul formațiunii, Igor Grosu. Printre ei se numără și Maria Acbaș, o femeie de afaceri din Găgăuzia, a cărei firmă ar fi primit în 2023 prin persoane interpuse bani de la oligarhul fugar Ilan Șor.
11:30
Șeful SPPS din Republica Moldova, fostul bodyguard al Maiei Sandu, a demisionat. Președinta a semnat decretul # Adevarul (Moldova)
Șeful Serviciului de Protecție și Pază de Stat (SPPS), Vasile Popa, și unul dintre adjuncții săi, Vitalie Lupașcu, au renunțat la funcții, iar președinta Republicii Moldova, Maia Sandu, a semnat decretele în acest sens în data de 11 noiembrie.
11:20
Chișinăul a impus regimul de vize pentru unele state ale CSI: măsura se aplică doar Tadjikistanului și Kârgâzstanului # Adevarul (Moldova)
Guvernul, condus de Alexandru Munteanu, a aprobat denunțarea acordului privind călătoria fără vize a cetățenilor statelor Comunității Statelor Independente pe teritoriul membrilor acesteia, în cadrul ședinței din 12 noiembrie. Totuși, măsura vizează doar două state.
11 noiembrie 2025
23:10
Donație consistentă pentru Armata Republicii Moldova: a primit 66 de vehicule din partea Uniunii Europene # Adevarul (Moldova)
Armata Republicii Moldova a primit 66 de vehicule, lotul în valoare de 197 milioane de euro fiind oferit de Uniunea Europeană prin intermediul Instrumentului European pentru Pace (EPF).
19:00
Apelul Maiei Sandu către opoziția moldoveană la ședința Comisiei pentru Integrare Europeană: susținerea aderării la UE # Adevarul (Moldova)
Președinta Republicii Moldova, Maia Sandu, a îndemnat opoziția parlamentară și extraparlamentară să susțină aderarea țării la UE, apelul fiind lansat în timpul ședinței Comisiei Naționale pentru Integrare Europeană.
10:40
Marta Kos a revenit la Chișinău: a patra vizită a comisarului european pentru Extindere în ultimii doi ani # Adevarul (Moldova)
Comisarul european pentru Extindere, Marta Kos, a revenit la Chișinău, unde a fost întâmpinată de noul premier Alexandru Munteanu, care a subliniat că cele patru vizite ale Martei Kos din ultimii doi ani reprezintă „un semn clar al parteneriatului tot mai strâns” dintre țara sa și UE.
10 noiembrie 2025
22:20
Guvernul moldovean negociază cu compania rusă Lukoil preluarea infrastructurii de combustibil a aeroportului # Adevarul (Moldova)
Guvernul moldovean poartă negocieri cu Lukoil pentru preluarea infrastructurii de asigurare cu kerosen a Aeroportului Internațional Chișinău, în contextul în care compania rusă nu va mai putea furniza combustibil după 21 noiembrie.
©2004—2025 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.