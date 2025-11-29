Spațiul aerian al Republicii Moldova, încălcat din nou de drone neidentificate. Autoritățile au închis temporar zona

10:40

Comisarul european pentru Extindere, Marta Kos, a revenit la Chișinău, unde a fost întâmpinată de noul premier Alexandru Munteanu, care a subliniat că cele patru vizite ale Martei Kos din ultimii doi ani reprezintă „un semn clar al parteneriatului tot mai strâns” dintre țara sa și UE.