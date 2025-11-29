Ion Ceban anunță plantarea a noi arbori în Sîngera și investiții de peste 39 de milioane de lei în infrastructură
BreakingNews, 29 noiembrie 2025 19:50
Primarul Capitalei, Ion Ceban, a anunțat că împreună cu echipa municipală, administrația locală și mai mulți locuitori din Sîngera, au participat astăzi la o acțiune de plantare a copacilor în preajma Liceului Teoretic „Al. cel Bun" și a grădiniței nr. 202. Evenimentul face parte din campania anuală de extindere a zonelor verzi din municipiu.
• • •
Ieri
18:10
Polițiștii din Bălți au desfășurat o acțiune surpriză de supraveghere aeriană — folosind drona — și au sancționat imediat zeci de șoferi surprinși încălcând regulile de circulație. Echipajele de la sol și de sus au lucrat sincronizat: în doar câteva ore, acțiunea a scos la iveală abateri grave, de la depășirea vitezei la stationări neregulamentare
17:10
Wizz Air atinge pragul de 250 de aeronave: un pas major spre obiectivul de 500 de avioane # BreakingNews
Chișinău, 28 noiembrie 2025: Wizz Air, compania aeriană cu cea mai rapidă creștere din Europa și lider în Europa Centrală și de Est, a prezentat astăzi aeronava cu numărul 250, marcând un pas important în dezvoltarea companiei și poziționând-o la jumătatea drumului către obiectivul de 500 de aeronave. Această realizare confirmă ritmul accelerat al creșterii Wizz
16:20
La o lună după tragedia de la Regia Transport Electric, unde Vadim Munteanu, în vârstă de 31 de ani, și-a pierdut viața fiind strivit de un troleibuz, familia sa cere dreptate. Mama victimei, Tatiana, susține că fiul său lucra singur, fără echipament complet de protecție, iar troleibuzul era conectat la rețea — încălcări grave
14:40
Scandalul armelor de la frontieră se adâncește: suspecții, trimiși după gratii pentru 30 de zile # BreakingNews
Un camion încărcat cu armament și muniții a fost reținut la punctul de trecere Albița — un caz care a declanșat o anchetă amplă. Autoritățile au identificat mai multe persoane implicate în transportul ilegal: exportatorul, brokerul vamal și firma de transport. Procurorii au cerut, și judecătorii au aprobat, aplicarea măsurii preventive: cei trei suspecți reținuți
14:10
Primarul capitalei respinge ferm zvonurile potrivit cărora Primăria Chișinău ar avea datorii, calificând aceste afirmații drept „un fals grosolan și o manipulare intenționată". Edilul critică dur astfel de practici, afirmând că jurnaliștii au obligația să informeze corect cetățenii și să nu distorsioneze realitatea. „Este un fals atunci când se manipulează cu astfel de minciuni. Condamn
13:40
O rețea de exploatare care funcționa chiar sub ochii londonezilor a fost destructurată, după ce opt români au fost găsiți ținuți în condiții de sclavie modernă. Printre victime se afla și un minor, un băiat de numai 15 ani, obligat să muncească ore în șir într-o spălătorie auto. Românii au fost ademeniți în Marea Britanie
13:10
Grav accident pe traseul Chișinău–Hâncești: trei persoane transportate de urgență la spital # BreakingNews
În seara de 27 noiembrie, șoseaua dintre Chișinău și Hâncești a fost scena unui accident violent: un automobil a pierdut controlul într-o curbă, a intrat pe contrasens și s-a ciocnit frontal cu un alt vehicul. Impactul a fost atât de puternic încât trei persoane au fost rănite grav și transportate de urgență la spital.
13:00
Denis Șova: Guvernul Republicii Moldova are propria „matematică” a salariilor, care nu coincide cu cerințele UE. # BreakingNews
În Moldova, guvernarea vorbește despre calea europeană, dar, în același timp, propune calcule privind salariile care nu corespund standardelor UE. Despre aceasta a vorbit consilierul municipal al Chișinăului din partea Partidului Nostru, economistul Denis Șova, în emisiunea „Glavnoie" de la TVC21. „Termenele pentru aderarea Republicii Moldova la Uniunea Europeană permanent se schimbă: inițial se
12:10
Medic din Ştefan Vodă condamnat: ginecolog trimis după gratii pentru moartea unei gravide # BreakingNews
Un caz cutremurător zguduie comunitatea medicală din Ştefan Vodă: un ginecolog a fost condamnat la închisoare după ce o gravidă și-a pierdut viața în urma unei intervenții efectuate de acesta. Decizia instanței subliniază gravitatea erorilor medicale și responsabilitatea strictă a medicilor față de pacienți. Potrivit verdictului, medicul nu a respectat protocoalele de siguranță pentru o
12:10
O operațiune de amploare a poliției din Chișinău s-a încheiat cu arestarea unui bărbat surprins în flagrant, în momentul în care încerca să ascundă droguri într-un ascunziș — acțiune organizată pentru distribuție ulterioară. Agenții specializați l-au observat plasând pachete suspecte, moment în care suspectul nu a avut timp să reacționeze: a fost imobilizat imediat. La
10:40
Tentativă periculoasă de traversare a Nistrului: bărbat de 28 de ani salvat de grăniceri, amendat ulterior # BreakingNews
Un bărbat de 28 de ani din Vinnița a avut parte de o experiență terifiantă după ce a încercat să traverseze ilegal râul Nistru pe o saltea gonflabilă. Din cauza curenților puternici și a temperaturilor scăzute, el a fost luat de apă și aproape s-a înecat. Grănicerii ucraineni aflați în patrulare de rutină l-au observat
10:20
Investiție majoră în sănătate: Spitalul Municipal „Sfânta Treime” se modernizează complet # BreakingNews
Un nou bloc operator centralizat va fi deschis în curând la Spitalul Municipal „Sfânta Treime" din Chișinău, reprezentând unul dintre cele mai importante proiecte medicale realizate în municipiu în ultimii ani. Blocul dispune de 15 săli operatorii, construite conform standardelor internaționale, care pot funcționa simultan, și include o zonă de terapie intensivă postanestezică. Personalul
10:10
Atac sângeros în DC: o gardistă moare, un coleg luptă pentru viață după un atac aproape de Casa Albă # BreakingNews
O lovitură violentă a cutremurat Washington-ul: o tânără de doar 20 de ani, membră a Gărzii Naționale americane, a fost împușcată mortal într-o zonă centrală — la doar câteva blocuri de Casa Albă. În aceeași ambuscadă, un alt soldat a fost rănit grav și luptă acum pentru viață. Ce se credea a fi o misiune
09:40
Fost ministru spaniol al transporturilor, arestat — o schemă care zguduie guvernul lui Sánchez # BreakingNews
Un scandal uriaș zguduie scena politică din Spania, după ce fostul ministru al Transporturilor a fost reținut în urma unei anchete de proporții privind presupuse acte de corupție. Fostul oficial, considerat ani la rând o figură influentă în partidul de guvernare, a fost plasat în custodie după ore întregi de audieri intense. Potrivit anchetatorilor, cazurile
09:10
Droguri de 170 000 lei — rețea destructurată de poliţiştii de frontieră, doi tineri reţinuți # BreakingNews
O captură impresionantă de droguri, în valoare de aproximativ 170 000 de lei, a fost realizată după o operațiune fulger a polițiștilor de frontieră. Doi tineri de 18 și 19 ani au fost prinși în momentul în care pregăteau pachete de PVP pentru distribuție. În timpul perchezițiilor, oamenii legii au găsit peste 210 grame de substanțe narcotice, ambalate în porții mici,
Mai mult de 2 zile în urmă
18:40
Jurnaliștii din Italia, inclusiv reporteri ai agenției naționale de presă ANSA, vor intra vineri în grevă, după ce discuțiile privind reînnoirea contractului colectiv de muncă au eșuat. Contractul a expirat în anul 2016, iar de atunci salariile jurnaliștilor au rămas înghețate. Potrivit agenției ANSA, sindicaliștii acuză patronatul media că dorește introducerea unui sistem cu două
18:00
O fetiță de 6 ani a murit, iar o alta de 4 ani se află în stare gravă, după ce au fost tratate în aceeași zi la un cabinet stomatologic din Alcira, în Valencia. Clinica a fost închisă, iar autoritățile au deschis o anchetă, luând în calcul ipoteza unui lot de anestezic defectuos, transmite News.ro.
17:50
Scuarul panoramic de pe strada Maria Drăgan, Ciocana, a fost restabilit și redeschis publicului # BreakingNews
Scuarul cu vedere panoramică de pe strada Maria Drăgan, din sectorul Ciocana, a fost restabilit după intervențiile necesare, efectuate în urma alunecărilor de teren din zonă. Locul preferat pentru panoramele asupra Chișinăului poate fi din nou vizitat de locuitori și oaspeții capitalei. Zona oferă o perspectivă amplă și spectaculoasă asupra orașului și este accesibilă pentru
17:40
Președinția anunță retragerea cetățeniei pentru șapte cetățeni implicați în structuri militare ruse # BreakingNews
Președinta Republicii Moldova, Maia Sandu, a semnat două decrete privind retragerea cetățeniei pentru șapte persoane. Anunțul a fost făcut de purtătorul de cuvânt al Președinției, Igor Zaharov. Potrivit acestuia, cinci dintre persoanele vizate sunt înrolate în Grupul Operativ al Trupelor Ruse (GOTR), dislocat ilegal pe teritoriul Republicii Moldova. Documentele au fost semnate și publicate pe
17:20
Liderul rus Vladimir Putin a declarat joi că actuala conducere de la Kiev este „nelegitimă" și că „nu are sens" să fie semnate documente cu aceasta, transmite Reuters. Potrivit lui Putin, autoritățile ucrainene și-ar fi pierdut legitimitatea după refuzul de a organiza alegeri la expirarea mandatului președintelui Volodimir Zelenski. Ucraina argumentează că alegerile nu pot
16:40
Deputatul Partidului Nostru Serghei Ivanov face apel către agricultori: „Să luptăm pentru un fond de subvenționare mai mare!” # BreakingNews
Serghei Ivanov, președintele Comisiei pentru agricultură și industrie alimentară, a lansat un apel direct către agricultori după ce fracțiunea PAS a respins amendamentul său privind majorarea fondului de subvenții. Deputatul Partidului Nostru i-a îndemnat pe fermieri să vorbească deschis despre problemele din teritoriu și să nu rămână pasivi în fața crizei subvențiilor. Ivanov a
16:30
Opt bărbați au fost găsiți vinovați pentru implicarea lor într-o „grupare criminală organizată" care avea ca scop „să comită un atentat" la podul care leagă Crimeea de Rusia. Această acțiune s-a soldat cu cinci morți în octombrie 2022. Anunțul a fost făcut de Tribunalul Militar regional din Rostov-pe-Don. Explozia a avut loc la opt luni
15:50
Italia este prima țară din Europa care introduce femicidul în legislația penală, precum și pedeapsa cu închisoarea pe viață pentru această faptă. Măsura a fost adoptată marți, după ce parlamentul a aprobat proiectul de lege. Proiectul a obținut sprijinul bipartid al majorității de centru-dreapta și al opoziției de centru-stânga în votul final din Camera Inferioară,
15:40
PAS a respins în Parlament amendamentul Partidului Nostru pentru orașul Glodeni. Primarul Stela Onuțu: „Stimați concetățeni, vă rog să trageți concluziile necesare!" Primarul orașului Glodeni, Stela Onuțu, trage un semnal de alarmă după ce majoritatea PAS în Parlament a respins amendamentele esențiale pentru finanțarea serviciilor publice din oraș. Amendamentele, depuse de Partidul Nostru la
15:20
Pensionară din Elveția înșelată cu 107.000 € după ce a crezut că este într-o relație cu Brad Pitt # BreakingNews
O femeie din Elveția a pierdut aproape 107.000 de euro după ce a fost convinsă, printr-o înșelătorie online, că actorul american Brad Pitt s-a îndrăgostit de ea și că urmează să se întâlnească. Promisiunile unei „iubiri eterne" s-au dovedit a fi o fraudă coordonată, iar cazul scoate la lumină dimensiunile tot mai mari ale rețelelor
14:50
Deși pandemia de COVID-19 a paralizat lumea și a declanșat dezbateri internaționale aprinse despre siguranța laboratoarelor, China continuă cercetările de virusologie cu risc înalt și ar fi creat un nou virus extrem de periculos, scrie Berliner Zeitung. Informațiile reanimează temerile privind potențialul unui nou incident de laborator. Potrivit publicației germane, cercetătorii din laboratorul din Guangzhou
14:50
Primarul Ion Ceban acuză deturnarea deliberată a agendei publice și susține că „cele mai actuale și stringente probleme cu care se confruntă cetățenii nu sunt acceptate pentru a fi discutate". Potrivit edilului, subiectele importante sunt în mod intenționat înlocuite cu teme secundare, pentru ca oamenii să nu afle realitatea. Ceban afirmă că probleme precum micșorarea
14:20
Organizatorii Miss Univers 2025, acuzați de crime financiare. Investigații pentru arme, droguri și 1 milion $ fraudă # BreakingNews
Scandal global în jurul concursului Miss Univers 2025, câștigat de reprezentanta Mexicului, Fatima Bosch, după ce competiția a fost lovită de anchete penale și acuzații grave la nivel internațional. Cei doi coproprietari ai concursului se confruntă cu investigații majore: Tribunalul din Thailanda a
14:10
Joi dimineața, un tren care circula în condiții normale a lovit un grup de muncitori care se aflau pe șine, în apropierea unei gări din provincia chineză Yunnan. Administrația feroviară din Kunming, capitala provinciei Yunnan, a anunțat că impactul s-a soldat cu 11 morți și doi răniți. „Conducerea căilor ferate a activat imediat planul său … Articolul Unsprezece muncitori au murit în urma unui accident feroviar în sud-vestul Chinei apare prima dată în BreakingNews.
13:30
Primarul capitalei, Ion Ceban, acuză consilierii municipali că blochează intenționat aprobarea bugetului Chișinăului, transformând tema financiară într-un instrument politic. Potrivit edilului, proiectul bugetului a fost inclus pe ordinea de zi de opt ori, iar toate propunerile venite din partea consilierilor au fost integrate. Ceban afirmă că situația actuală afectează direct angajații din sistemul educațional. El … Articolul Jocuri politice murdare în CMC: Bugetul Chișinăului refuzat de 8 ori apare prima dată în BreakingNews.
13:00
O femeie a fost ucisă, iar un bărbat a fost grav rănit joi într-un atac de rechin pe o plajă din apropierea unui loc popular pentru surf de pe coasta de est a Australiei, au anunțat autoritățile. Serviciile de urgență au fost chemate joi dimineață la Kylies Beach, în Crowdy Bay, lângă Port Macquarie, la … Articolul O femeie a murit după ce a fost atacată de un rechin apare prima dată în BreakingNews.
12:50
Poliția R. Moldova informează că a reținut un cetățean străin suspectat de distribuirea substanțelor narcotice în Chișinău. Valoarea totală estimată a drogurilor depistate la acest bărbat pe piața neagră ajunge la 10 milioane de lei, precizează oamenii legii. Incidentul a avut loc pe 25 noiembrie, când, în timpul măsurilor speciale de investigație, polițiștii au observat … Articolul VIDEO// Droguri în valoare de 10 milioane de lei au fost confiscate la Chișinău apare prima dată în BreakingNews.
12:40
Tragedie în Hong Kong: foc devastator la un complex rezidențial — bilanț provizoriu de 44 de decese și 279 dispăruți # BreakingNews
Un incendiu puternic a izbucnit într-un complex rezidențial din districtul Tai Po, Hong Kong, transformând clădirile în adevărate capcane pentru locatari. Flăcările s-au extins rapid pe fațadele aflate în renovare și au cuprins mai multe etaje în doar câteva minute, provocând panică și blocând ieșirile. Bilanțul tragediei a crescut la 44 de morți, iar numărul … Articolul Tragedie în Hong Kong: foc devastator la un complex rezidențial — bilanț provizoriu de 44 de decese și 279 dispăruți apare prima dată în BreakingNews.
12:40
Partidul Nostru cere suplinirea Fondului pentru Agricultură cu 500 milioane de lei pentru plata subvențiilor restante, iar PAS se opune # BreakingNews
Deputatul Partidului Nostru, Serghei Ivanov, președintele Comisiei pentru agricultură și industrie alimentară, cere suplimentarea cu 500 milioane de lei a Fondului Național de Dezvoltare a Agriculturii și Mediului Rural, pentru a achita restanțele către fermierii care au depus cereri de subvenționare în 2024 și pentru a evita blocajele financiare din sectorul agricol. Amendamentul la proiectul … Articolul Partidul Nostru cere suplinirea Fondului pentru Agricultură cu 500 milioane de lei pentru plata subvențiilor restante, iar PAS se opune apare prima dată în BreakingNews.
12:10
Raport: Ministerul Apărării întâmpină probleme serioase în administrarea locuințelor de serviciu # BreakingNews
Un audit recent relevă că Ministerul Apărării are dificultăți semnificative în administrarea locuințelor de serviciu destinate militarilor și altor angajați. Raportul prezentat în cadrul comisiei parlamentare specializate arată că distribuirea, evidența, întreținerea și gestionarea acestor locuințe sunt realizate neuniform — unele apartamente sunt alocate fără respectarea criteriilor, iar altele sunt ținute neocupate. Mai mult, … Articolul Raport: Ministerul Apărării întâmpină probleme serioase în administrarea locuințelor de serviciu apare prima dată în BreakingNews.
11:40
Un bărbat a fost oprit de polițiști pe străzile din Ungheni, după ce a fost identificat conducând sub influența alcoolului și fără a deține permis de conducere. Conducătorul auto — în vârstă de 45 de ani — a prezentat un comportament care a stârnit suspiciuni, iar testarea alcoolscopică a confirmat starea de ebrietate. Oprirea lui … Articolul Bărbat din Ungheni oprit la timp — beat și fără permis la volan apare prima dată în BreakingNews.
11:00
Ședința Parlamentului Republicii Moldova din 27 noiembrie 2025 ț Pentru știri de ultimă oră, urmărește-ne pe canalul nostru de TELEGRAM! Articolul LIVE// Ședința Parlamentului Republicii Moldova din 27 noiembrie 2025 apare prima dată în BreakingNews.
10:10
Astăzi, împreună cu deputații Partidului MAN, am înregistrat în Parlament proiectul de lege privind organizarea și funcționarea parcărilor și parcajelor auto din Chișinău și din întreaga țară. Este o lege specială, necesară de ani de zile, care va pune bazele unui sistem modern și european de gestionare a parcărilor din intravilanul administrat de autoritățile locale. … Articolul Legea parcărilor, în Parlament: Chișinăul are nevoie de ordine, nu de haos în trafic apare prima dată în BreakingNews.
09:40
O femeie din orașul Irpin, din apropierea Kievului, este reţinută după ce și-a ucis soțul într-o dispută domestică. Potrivit declarației sale, motivul conflictului au fost opiniile proruse ale bărbatului și legăturile sale cu rude din Rusia. Incidentul ar fi avut loc într-un moment de tensiune, în timpul unei ceasuri obișnuite de zi cu zi. Concilierea … Articolul Femeie din Ucraina și-a ucis soțul, susținând că avea opinii proruse apare prima dată în BreakingNews.
09:10
La doar 43 de ani — comunitatea media din Moldova își ia rămas-bun de la Valentina Basiul # BreakingNews
Presa din Republica Moldova este în doliu după ce jurnalista Valentina Basiul s-a stins din viață la vârsta de 43 de ani, în urma unei boli incurabile. Vestea dispariției sale a provocat durere profundă în rândul colegilor de breaslă și al cititorilor care i-au apreciat munca. De-a lungul carierei, Valentina Basiul a activat în mai … Articolul La doar 43 de ani — comunitatea media din Moldova își ia rămas-bun de la Valentina Basiul apare prima dată în BreakingNews.
26 noiembrie 2025
17:10
Percheziții la doi suspecți din Chișinău și Strășeni — acuzați de falsificarea actelor românești # BreakingNews
O amplă acțiune a forțelor de ordine s‑a soldat cu percheziții la domiciliile a doi bărbați — unul din Chișinău și altul din raionul Strășeni — suspectați de falsificarea cărților de identitate și a permiselor de conducere cu documente românești. Cei doi sunt acuzați că ar face parte dintr‑o rețea care produce actele false … Articolul Percheziții la doi suspecți din Chișinău și Strășeni — acuzați de falsificarea actelor românești apare prima dată în BreakingNews.
16:40
Cel puțin patru persoane au murit, iar altele se află în stare critică după ce un incendiu violent a cuprins, joi, mai multe blocuri rezidențiale înalte din Hong Kong. Flăcările s-au extins rapid pe exteriorul clădirilor, unde schelele de bambus ar fi acționat ca un combustibil care a accelerat propagarea focului. Incendiul a izbucnit … Articolul Incendiu uriaș în Hong Kong: Patru oameni au murit, iar alții sunt în stare critică apare prima dată în BreakingNews.
16:10
Un bărbat care acționa ca „curier” de droguri a fost reținut de poliție în urma unei acțiuni operative. În timpul reținerii, pe numele său a fost deschis un dosar penal pentru trafic de substanțe interzise. Potrivit anchetatorilor, suspectul transporta și distribuia stupefiante prin ascunzișuri și canalul online de vânzare, dar a fost prins în … Articolul Curier de droguri reținut de poliție — riscă până la 7 ani de închisoare apare prima dată în BreakingNews.
15:30
Nina Cereteu: „Investim în siguranța locuitorilor și în infrastructura orașului Drochia” # BreakingNews
Drochia a intrat în rândul celor șase orașe ale Republicii Moldova care devin mai bine pregătite pentru situații de urgență! Nina Cereteu, primar: „Siguranța locuitorilor și drumurile – priorități ale primăriei” Întreprinderea municipală din Drochia a primit un set modern de utilaje pentru intervenții rapide în caz de furtuni, inundații, ninsori abundente sau căderi de … Articolul Nina Cereteu: „Investim în siguranța locuitorilor și în infrastructura orașului Drochia” apare prima dată în BreakingNews.
15:10
Un șofer a fost depistat de autorități în timp ce transporta peste 200 de pături care nu fuseseră declarate la vamă, incident ce a declanșat investigații pentru contrabandă. Controlul a avut loc în cadrul unor verificări de rutină — transportul a fost oprit, iar marfa confiscată de către vameși. Potrivit procedurilor, lipsa declarației și tentativa … Articolul Camion cu pături nedeclarate oprit de vameși — riscă sancțiuni dure apare prima dată în BreakingNews.
14:50
Un accident grav s-a produs ieri, 25 noiembrie, pe o stradă din Bender, unde două automobile s-au ciocnit frontal. Potrivit organelor de ordine din regiune, șoferul unui Audi, care circula din direcția străzii Benderskogo Vostania, ar fi intrat pe contrasens, în timpul unui viraj la dreapta, neadaptând viteza. Mașina sa a lovit un Alfa Romeo ce venea … Articolul Două mașini s-au ciocnit violent la Bender. Unul dintre șoferi a fost rănit apare prima dată în BreakingNews.
14:30
Un bărbat de 72 de ani a avut nevoie de asistență medicală după ce a fost lovit de o mașină astăzi dimineață, 26 noiembrie, pe strada Decebal din municipiul Bălți. Potrivit Poliției, un automobil Toyota Avensis, condus de un bărbat de 42 de ani, circula pe strada Decebal și a surprins pietonul care traversa neregulamentar, … Articolul Un pensionar a fost lovit de o mașină pe o stradă din Bălți apare prima dată în BreakingNews.
13:40
Ion Ceban: Lucrările la proiectul „Deșeuri Solide Chișinău” avansează înainte de termen # BreakingNews
Lucrările din cadrul etapei a II-a a proiectului municipal „Deșeuri Solide Chișinău” avansează rapid pe cele două șantiere din sectorul Ciocana, fiind chiar înaintea graficului aprobat. Acesta este un proiect important, care va transforma complet modul în care Capitala gestionează deșeurile. LOT I – Recultivarea gunoiștii temporare:Lucrările de recultivare a terenului unde s-au depozitat ilegal … Articolul Ion Ceban: Lucrările la proiectul „Deșeuri Solide Chișinău” avansează înainte de termen apare prima dată în BreakingNews.
13:10
O instituţie de învăţământ care a beneficiat recent de reparaţii în valoare de circa 700.000 de lei va fi închisă. Decizia a fost criticată de ministrul Educaţiei, care a declarat că nu sunt întotdeauna luate decizii inspirate de autorități. În ciuda investiției semnificative pentru modernizarea clădirii — proiect de reparaţii finalizat — consiliile raionale au … Articolul Şcoală renovată cu 700.000 de lei va fi închisă — Ministrul Perciun critică decizia apare prima dată în BreakingNews.
