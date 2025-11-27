Jurnaliștii italieni intră în grevă generală din cauza salariilor
BreakingNews, 27 noiembrie 2025 18:40
Jurnaliștii din Italia, inclusiv reporteri ai agenției naționale de presă ANSA, vor intra vineri în grevă, după ce discuțiile privind reînnoirea contractului colectiv de muncă au eșuat. Contractul a expirat în anul 2016, iar de atunci salariile jurnaliștilor au rămas înghețate. Potrivit agenției ANSA, sindicaliștii acuză patronatul media că dorește introducerea unui sistem cu două
• • •
Acum 30 minute
18:40
Jurnaliștii din Italia, inclusiv reporteri ai agenției naționale de presă ANSA, vor intra vineri în grevă, după ce discuțiile privind reînnoirea contractului colectiv de muncă au eșuat. Contractul a expirat în anul 2016, iar de atunci salariile jurnaliștilor au rămas înghețate. Potrivit agenției ANSA, sindicaliștii acuză patronatul media că dorește introducerea unui sistem cu două
Acum 2 ore
18:00
O fetiță de 6 ani a murit, iar o alta de 4 ani se află în stare gravă, după ce au fost tratate în aceeași zi la un cabinet stomatologic din Alcira, în Valencia. Clinica a fost închisă, iar autoritățile au deschis o anchetă, luând în calcul ipoteza unui lot de anestezic defectuos, transmite News.ro.
17:50
Scuarul panoramic de pe strada Maria Drăgan, Ciocana, a fost restabilit și redeschis publicului # BreakingNews
Scuarul cu vedere panoramică de pe strada Maria Drăgan, din sectorul Ciocana, a fost restabilit după intervențiile necesare, efectuate în urma alunecărilor de teren din zonă. Locul preferat pentru panoramele asupra Chișinăului poate fi din nou vizitat de locuitori și oaspeții capitalei. Zona oferă o perspectivă amplă și spectaculoasă asupra orașului și este accesibilă pentru
17:40
Președinția anunță retragerea cetățeniei pentru șapte cetățeni implicați în structuri militare ruse # BreakingNews
Președinta Republicii Moldova, Maia Sandu, a semnat două decrete privind retragerea cetățeniei pentru șapte persoane. Anunțul a fost făcut de purtătorul de cuvânt al Președinției, Igor Zaharov. Potrivit acestuia, cinci dintre persoanele vizate sunt înrolate în Grupul Operativ al Trupelor Ruse (GOTR), dislocat ilegal pe teritoriul Republicii Moldova. Documentele au fost semnate și publicate pe
17:20
Liderul rus Vladimir Putin a declarat joi că actuala conducere de la Kiev este „nelegitimă" și că „nu are sens" să fie semnate documente cu aceasta, transmite Reuters. Potrivit lui Putin, autoritățile ucrainene și-ar fi pierdut legitimitatea după refuzul de a organiza alegeri la expirarea mandatului președintelui Volodimir Zelenski. Ucraina argumentează că alegerile nu pot
Acum 4 ore
16:40
Deputatul Partidului Nostru Serghei Ivanov face apel către agricultori: „Să luptăm pentru un fond de subvenționare mai mare!” # BreakingNews
Serghei Ivanov, președintele Comisiei pentru agricultură și industrie alimentară, a lansat un apel direct către agricultori după ce fracțiunea PAS a respins amendamentul său privind majorarea fondului de subvenții. Deputatul Partidului Nostru i-a îndemnat pe fermieri să vorbească deschis despre problemele din teritoriu și să nu rămână pasivi în fața crizei subvențiilor. Ivanov a
16:30
Opt bărbați au fost găsiți vinovați pentru implicarea lor într-o „grupare criminală organizată" care avea ca scop „să comită un atentat" la podul care leagă Crimeea de Rusia. Această acțiune s-a soldat cu cinci morți în octombrie 2022. Anunțul a fost făcut de Tribunalul Militar regional din Rostov-pe-Don. Explozia a avut loc la opt luni
15:50
Italia este prima țară din Europa care introduce femicidul în legislația penală, precum și pedeapsa cu închisoarea pe viață pentru această faptă. Măsura a fost adoptată marți, după ce parlamentul a aprobat proiectul de lege. Proiectul a obținut sprijinul bipartid al majorității de centru-dreapta și al opoziției de centru-stânga în votul final din Camera Inferioară,
15:40
PAS a respins în Parlament amendamentul Partidului Nostru pentru orașul Glodeni. Primarul Stela Onuțu: „Stimați concetățeni, vă rog să trageți concluziile necesare!" Primarul orașului Glodeni, Stela Onuțu, trage un semnal de alarmă după ce majoritatea PAS în Parlament a respins amendamentele esențiale pentru finanțarea serviciilor publice din oraș. Amendamentele, depuse de Partidul Nostru la
15:20
Pensionară din Elveția înșelată cu 107.000 € după ce a crezut că este într-o relație cu Brad Pitt # BreakingNews
O femeie din Elveția a pierdut aproape 107.000 de euro după ce a fost convinsă, printr-o înșelătorie online, că actorul american Brad Pitt s-a îndrăgostit de ea și că urmează să se întâlnească. Promisiunile unei „iubiri eterne" s-au dovedit a fi o fraudă coordonată, iar cazul scoate la lumină dimensiunile tot mai mari ale rețelelor
Acum 6 ore
14:50
Deși pandemia de COVID-19 a paralizat lumea și a declanșat dezbateri internaționale aprinse despre siguranța laboratoarelor, China continuă cercetările de virusologie cu risc înalt și ar fi creat un nou virus extrem de periculos, scrie Berliner Zeitung. Informațiile reanimează temerile privind potențialul unui nou incident de laborator. Potrivit publicației germane, cercetătorii din laboratorul din Guangzhou
14:50
Primarul Ion Ceban acuză deturnarea deliberată a agendei publice și susține că „cele mai actuale și stringente probleme cu care se confruntă cetățenii nu sunt acceptate pentru a fi discutate". Potrivit edilului, subiectele importante sunt în mod intenționat înlocuite cu teme secundare, pentru ca oamenii să nu afle realitatea. Ceban afirmă că probleme precum micșorarea
14:20
Organizatorii Miss Univers 2025, acuzați de crime financiare. Investigații pentru arme, droguri și 1 milion $ fraudă # BreakingNews
Scandal global în jurul concursului Miss Univers 2025, câștigat de reprezentanta Mexicului, Fatima Bosch, după ce competiția a fost lovită de anchete penale și acuzații grave la nivel internațional. Cei doi coproprietari ai concursului se confruntă cu investigații majore: Tribunalul din Thailanda a emis marți un mandat de arestare pe numele femeii de afaceri Anne
14:10
Joi dimineața, un tren care circula în condiții normale a lovit un grup de muncitori care se aflau pe șine, în apropierea unei gări din provincia chineză Yunnan. Administrația feroviară din Kunming, capitala provinciei Yunnan, a anunțat că impactul s-a soldat cu 11 morți și doi răniți. „Conducerea căilor ferate a activat imediat planul său
13:30
Primarul capitalei, Ion Ceban, acuză consilierii municipali că blochează intenționat aprobarea bugetului Chișinăului, transformând tema financiară într-un instrument politic. Potrivit edilului, proiectul bugetului a fost inclus pe ordinea de zi de opt ori, iar toate propunerile venite din partea consilierilor au fost integrate. Ceban afirmă că situația actuală afectează direct angajații din sistemul educațional. El
Acum 8 ore
13:00
O femeie a fost ucisă, iar un bărbat a fost grav rănit joi într-un atac de rechin pe o plajă din apropierea unui loc popular pentru surf de pe coasta de est a Australiei, au anunțat autoritățile. Serviciile de urgență au fost chemate joi dimineață la Kylies Beach, în Crowdy Bay, lângă Port Macquarie, la
12:50
Poliția R. Moldova informează că a reținut un cetățean străin suspectat de distribuirea substanțelor narcotice în Chișinău. Valoarea totală estimată a drogurilor depistate la acest bărbat pe piața neagră ajunge la 10 milioane de lei, precizează oamenii legii. Incidentul a avut loc pe 25 noiembrie, când, în timpul măsurilor speciale de investigație, polițiștii au observat
12:40
Tragedie în Hong Kong: foc devastator la un complex rezidențial — bilanț provizoriu de 44 de decese și 279 dispăruți # BreakingNews
Un incendiu puternic a izbucnit într-un complex rezidențial din districtul Tai Po, Hong Kong, transformând clădirile în adevărate capcane pentru locatari. Flăcările s-au extins rapid pe fațadele aflate în renovare și au cuprins mai multe etaje în doar câteva minute, provocând panică și blocând ieșirile. Bilanțul tragediei a crescut la 44 de morți, iar numărul
12:40
Partidul Nostru cere suplinirea Fondului pentru Agricultură cu 500 milioane de lei pentru plata subvențiilor restante, iar PAS se opune # BreakingNews
Deputatul Partidului Nostru, Serghei Ivanov, președintele Comisiei pentru agricultură și industrie alimentară, cere suplimentarea cu 500 milioane de lei a Fondului Național de Dezvoltare a Agriculturii și Mediului Rural, pentru a achita restanțele către fermierii care au depus cereri de subvenționare în 2024 și pentru a evita blocajele financiare din sectorul agricol. Amendamentul la proiectul
12:10
Raport: Ministerul Apărării întâmpină probleme serioase în administrarea locuințelor de serviciu # BreakingNews
Un audit recent relevă că Ministerul Apărării are dificultăți semnificative în administrarea locuințelor de serviciu destinate militarilor și altor angajați. Raportul prezentat în cadrul comisiei parlamentare specializate arată că distribuirea, evidența, întreținerea și gestionarea acestor locuințe sunt realizate neuniform — unele apartamente sunt alocate fără respectarea criteriilor, iar altele sunt ținute neocupate. Mai mult,
11:40
Un bărbat a fost oprit de polițiști pe străzile din Ungheni, după ce a fost identificat conducând sub influența alcoolului și fără a deține permis de conducere. Conducătorul auto — în vârstă de 45 de ani — a prezentat un comportament care a stârnit suspiciuni, iar testarea alcoolscopică a confirmat starea de ebrietate. Oprirea lui
Acum 12 ore
11:00
Ședința Parlamentului Republicii Moldova din 27 noiembrie 2025
10:10
Astăzi, împreună cu deputații Partidului MAN, am înregistrat în Parlament proiectul de lege privind organizarea și funcționarea parcărilor și parcajelor auto din Chișinău și din întreaga țară. Este o lege specială, necesară de ani de zile, care va pune bazele unui sistem modern și european de gestionare a parcărilor din intravilanul administrat de autoritățile locale.
09:40
O femeie din orașul Irpin, din apropierea Kievului, este reţinută după ce și-a ucis soțul într-o dispută domestică. Potrivit declarației sale, motivul conflictului au fost opiniile proruse ale bărbatului și legăturile sale cu rude din Rusia. Incidentul ar fi avut loc într-un moment de tensiune, în timpul unei ceasuri obișnuite de zi cu zi. Concilierea
09:10
La doar 43 de ani — comunitatea media din Moldova își ia rămas-bun de la Valentina Basiul # BreakingNews
Presa din Republica Moldova este în doliu după ce jurnalista Valentina Basiul s-a stins din viață la vârsta de 43 de ani, în urma unei boli incurabile. Vestea dispariției sale a provocat durere profundă în rândul colegilor de breaslă și al cititorilor care i-au apreciat munca. De-a lungul carierei, Valentina Basiul a activat în mai
Ieri
17:10
Percheziții la doi suspecți din Chișinău și Strășeni — acuzați de falsificarea actelor românești # BreakingNews
O amplă acțiune a forțelor de ordine s‑a soldat cu percheziții la domiciliile a doi bărbați — unul din Chișinău și altul din raionul Strășeni — suspectați de falsificarea cărților de identitate și a permiselor de conducere cu documente românești. Cei doi sunt acuzați că ar face parte dintr‑o rețea care produce actele false
16:40
Cel puțin patru persoane au murit, iar altele se află în stare critică după ce un incendiu violent a cuprins, joi, mai multe blocuri rezidențiale înalte din Hong Kong. Flăcările s-au extins rapid pe exteriorul clădirilor, unde schelele de bambus ar fi acționat ca un combustibil care a accelerat propagarea focului. Incendiul a izbucnit
16:10
Un bărbat care acționa ca „curier" de droguri a fost reținut de poliție în urma unei acțiuni operative. În timpul reținerii, pe numele său a fost deschis un dosar penal pentru trafic de substanțe interzise. Potrivit anchetatorilor, suspectul transporta și distribuia stupefiante prin ascunzișuri și canalul online de vânzare, dar a fost prins în
15:30
Nina Cereteu: „Investim în siguranța locuitorilor și în infrastructura orașului Drochia” # BreakingNews
Drochia a intrat în rândul celor șase orașe ale Republicii Moldova care devin mai bine pregătite pentru situații de urgență! Nina Cereteu, primar: „Siguranța locuitorilor și drumurile – priorități ale primăriei" Întreprinderea municipală din Drochia a primit un set modern de utilaje pentru intervenții rapide în caz de furtuni, inundații, ninsori abundente sau căderi de
15:10
Un șofer a fost depistat de autorități în timp ce transporta peste 200 de pături care nu fuseseră declarate la vamă, incident ce a declanșat investigații pentru contrabandă. Controlul a avut loc în cadrul unor verificări de rutină — transportul a fost oprit, iar marfa confiscată de către vameși. Potrivit procedurilor, lipsa declarației și tentativa
14:50
Un accident grav s-a produs ieri, 25 noiembrie, pe o stradă din Bender, unde două automobile s-au ciocnit frontal. Potrivit
14:30
Un bărbat de 72 de ani a avut nevoie de asistență medicală după ce a fost lovit de o mașină astăzi dimineață, 26 noiembrie, pe strada Decebal din municipiul Bălți. Potrivit Poliției, un automobil Toyota Avensis, condus de un bărbat de 42 de ani, circula pe strada Decebal și a surprins pietonul care traversa neregulamentar, … Articolul Un pensionar a fost lovit de o mașină pe o stradă din Bălți apare prima dată în BreakingNews.
13:40
Ion Ceban: Lucrările la proiectul „Deșeuri Solide Chișinău” avansează înainte de termen # BreakingNews
Lucrările din cadrul etapei a II-a a proiectului municipal „Deșeuri Solide Chișinău” avansează rapid pe cele două șantiere din sectorul Ciocana, fiind chiar înaintea graficului aprobat. Acesta este un proiect important, care va transforma complet modul în care Capitala gestionează deșeurile. LOT I – Recultivarea gunoiștii temporare:Lucrările de recultivare a terenului unde s-au depozitat ilegal … Articolul Ion Ceban: Lucrările la proiectul „Deșeuri Solide Chișinău” avansează înainte de termen apare prima dată în BreakingNews.
13:10
O instituţie de învăţământ care a beneficiat recent de reparaţii în valoare de circa 700.000 de lei va fi închisă. Decizia a fost criticată de ministrul Educaţiei, care a declarat că nu sunt întotdeauna luate decizii inspirate de autorități. În ciuda investiției semnificative pentru modernizarea clădirii — proiect de reparaţii finalizat — consiliile raionale au … Articolul Şcoală renovată cu 700.000 de lei va fi închisă — Ministrul Perciun critică decizia apare prima dată în BreakingNews.
13:10
Start pentru atmosfera festivă în Capitală — Primarul Ceban prezintă programul Târgului de Crăciun # BreakingNews
Chișinăul intră, oficial, în atmosfera magică a sărbătorilor de iarnă! Invit cu drag toți locuitorii și oaspeții Capitalei la deschiderea celui mai mare Târg de Crăciun din Republica Moldova, amenajat de Primăria Chișinău în Piața Marii Adunări Naționale. Evenimentul de lansare a Târgului, împreună cu aprinderea principalului Pom de Crăciun al orașului, va avea loc … Articolul Start pentru atmosfera festivă în Capitală — Primarul Ceban prezintă programul Târgului de Crăciun apare prima dată în BreakingNews.
12:40
În urma unui apel la poliție, carabinierii au intervenit pentru aplanarea unui incident în care doi bărbați, aflați sub influența alcoolului, au încălcat ordinea publică. Cei doi au fost identificați de forțele de ordine și neutralizați pentru a preveni escaladarea situației. Conform declarațiilor martorilor, bărbații se aflau pe o stradă dintr-o localitate, scandând și manifestând … Articolul Incident în stradă: doi indivizi alcoolizați opriți de forțele de ordine apare prima dată în BreakingNews.
12:10
Scandal la un festival cultural — 1TV îl concediază pe operatorul filmare vizat de acuzații # BreakingNews
Un cameraman al postului 1TV a fost concediat după ce a fost acuzat de hărțuire în timpul unui eveniment cultural. Incidentul a avut loc în cadrul unei manifestări publice, unde mai mulți participanți au semnalat comportamentul indecent al operatorului. Potrivit organizatorilor, situația a creat disconfort și tensiune printre cei prezenți, motiv pentru care au … Articolul Scandal la un festival cultural — 1TV îl concediază pe operatorul filmare vizat de acuzații apare prima dată în BreakingNews.
11:40
Armele descoperite la vamă ar fi fost aduse din Ucraina printr-o rețea de contrabandă # BreakingNews
Autoritățile au anunțat că armele și munițiile descoperite recent într-un camion oprit la punctul de trecere Leușeni–Albița ar fi fost introduse ilegal în Republica Moldova — provenind din Ucraina și transportate printr-o rețea de contrabandă. Potrivit anchetei, transportul a implicat un cărăuș care efectua curse regulate dintr-un depozit neidentificat din Ucraina. Mărfurile — armament militar, … Articolul Armele descoperite la vamă ar fi fost aduse din Ucraina printr-o rețea de contrabandă apare prima dată în BreakingNews.
11:10
Un incendiu izbucnit în noaptea trecută într-o locuință din satul Miclești s-a soldat cu moartea unui tânăr de 28 de ani. Flăcările au cuprins casa rapid, iar la sosirea echipelor de intervenție, victima a fost găsită decedată. Primele cercetări sugerează că focul ar fi izbucnit din cauza unei țigări nestinse, însă ancheta urmează să stabilească … Articolul Incendiu fatal la Miclești — locuință mistuită de flăcări, victimă identificată apare prima dată în BreakingNews.
10:40
„Noi stăm cu grijă” — locuitorii din Cuhureștii de Jos speriați după căderea unei drone # BreakingNews
Locuitorii din Cuhureștii de Jos trăiesc cu neliniște după ce o dronă s-a prăbușit în apropierea satului. Oamenii spun că incidentul i-a speriat, iar ideea că astfel de dispozitive pot ajunge atât de aproape de gospodăriile lor le creează nesiguranță. Mulți afirmă că, după descoperirea dronei, atmosfera din sat s-a schimbat — oamenii sunt … Articolul „Noi stăm cu grijă” — locuitorii din Cuhureștii de Jos speriați după căderea unei drone apare prima dată în BreakingNews.
10:10
Localnic despre drona găsită la Cuhureștii de Jos: „Stătea de vreo două săptămâni acolo” # BreakingNews
Drona descoperită pe acoperișul casei paznicului unei livezi din Cuhureștii de Jos, raionul Florești, ar fi fost acolo de aproape două săptămâni, susține un localnic. Acesta declară că a observat obiectul încă de acum câteva zile, dar nimeni nu ar fi acordat atenție prezenței sale până în momentul în care incidentul a fost raportat … Articolul Localnic despre drona găsită la Cuhureștii de Jos: „Stătea de vreo două săptămâni acolo” apare prima dată în BreakingNews.
09:40
Autoritățile italiene au decis să suspende temporar procedura de extrădare a manelistului Dani Mocanu și a fratelui său, după ce aceștia au fost reținuți pe teritoriul Italiei la scurt timp după ce au fugit din România. Frații Mocanu — condamnați pentru tentativă de omor și tulburarea ordinii publice — se află în prezent în … Articolul Italia blochează extrădarea Dani Mocanu și fratelui lui apare prima dată în BreakingNews.
09:10
„Scandalul Mrs. Doubtfire”: un italian s-a deghizat în mama sa decedată ca să continue să primească pensia # BreakingNews
Un bărbat din Italia este cercetat după ce a fost descoperit că s-a deghizat în mama sa, decedată cu câțiva ani în urmă, pentru a continua să-i încaseze pensia. Mama sa a murit în 2022, dar el nu a raportat decesul autorităților și a păstrat cadavrul într-o cameră din locuință. Timp de circa trei ani, … Articolul „Scandalul Mrs. Doubtfire”: un italian s-a deghizat în mama sa decedată ca să continue să primească pensia apare prima dată în BreakingNews.
25 noiembrie 2025
19:10
Contrabandă cu peste 200 de piese auto: Patru persoane cercetate de Poliția de Frontieră # BreakingNews
Patru persoane au fost puse sub urmărire penală după ce autoritățile au descoperit peste 200 de piese auto introduse ilegal în Republica Moldova. Schema urmărea ascunderea provenienței pieselor: acestea fuseseră dezmembrate pentru a evita detectarea. Poliția de Frontieră și procurorii PCCOCS au efectuat 17 percheziții — atât în municipiul Chișinău, cât și în localități … Articolul Contrabandă cu peste 200 de piese auto: Patru persoane cercetate de Poliția de Frontieră apare prima dată în BreakingNews.
Mai mult de 2 zile în urmă
17:40
Noi percheziții într-un dosar de finanțare ilegală a partidelor: este vizat un fost ministru # BreakingNews
Procurorii, alături de ofițerii Inspectoratului Național de Investigații și polițiștii BPDS „Fulger”, au desfășurat astăzi percheziții la mai multe adrese din Chișinău, inclusiv într-un dosar ce vizează finanțarea ilegală a partidelor politice și spălare de bani. Printre persoanele vizate se află un fost ministru, suspectat că ar fi avut un rol în fluxurile financiare frauduloase. … Articolul Noi percheziții într-un dosar de finanțare ilegală a partidelor: este vizat un fost ministru apare prima dată în BreakingNews.
17:00
Ion Ceban critică gestionarea incidentelor de către autorități: „Oamenii nu sunt informați corect” # BreakingNews
Condamnăm vehement toate declarațiile publice, eronate și chiar pe alocuri în batjocură, inclusiv din partea reprezentanților puterii, cu privire la drona care a fost depistată la Florești, dar și asupra altor subiecte de interes major pentru cetățeni și țară. Atât în cazul camionului cu arme, depistat în vama României , în cazul dronei, dar și … Articolul Ion Ceban critică gestionarea incidentelor de către autorități: „Oamenii nu sunt informați corect” apare prima dată în BreakingNews.
16:40
Glocatarii unui bloc din capitală cer ajutor de la Președinție într-un protest public # BreakingNews
Un grup de locatari dintr-un bloc de apartamente din Chișinău s-a adunat astăzi în fața Președinției pentru a-și exprima nemulțumirile. Ei cer intervenția autorităților pentru a rezolva probleme legate de condițiile de trai și întreținerea imobilului. Protestatarii au adus pancarte și au scandat mesaje legate de starea precară a blocului, întreținerea deficitară, costuri mari la … Articolul Glocatarii unui bloc din capitală cer ajutor de la Președinție într-un protest public apare prima dată în BreakingNews.
16:10
În raionul Orhei, o femeie în vârstă de 58 de ani și cei doi nepoți ai săi, băieți de 13 și 11 ani, au fost găsiți inconștienți într-o locuință, după ce s-au intoxicat cu monoxid de carbon emanat de la o sobă defectă. La intervenția echipajelor medicale, victimele au fost resuscitate și transportate la spital … Articolul Tragedie evitată la Orhei — trei persoane salvate după intoxicație cu CO apare prima dată în BreakingNews.
15:40
Experții avertizează: Foametea din Găgăuzia ridică temeri că istoria s-ar putea repeta # BreakingNews
Fenomenul foametei din actualul teritoriu al UTA Găgăuzia, impactul asupra comunităților și responsabilitatea autorităților în păstrarea memoriei victimelor au fost analizate în cadrul unei dezbateri publice la IPN. La discuții au participat experți, istorici și reprezentanți ai administrației locale, care au abordat foametea atât ca tragedie istorică, cât și ca lecție pentru generațiile tinere. Expertul … Articolul Experții avertizează: Foametea din Găgăuzia ridică temeri că istoria s-ar putea repeta apare prima dată în BreakingNews.
15:30
O dronă de fabricație rusească, model Gerbera, a aterizat luni în localitatea Cuhureștii de Jos, raionul Florești. La fața locului au intervenit specialiști ai Poliției și Armatei Naționale, iar în urma verificărilor s-a stabilit că aparatul nu avea încărcătură explozivă. Zona a fost securizată, iar investigarea circumstanțelor producerii incidentului este în desfășurare. Datele tehnice colectate … Articolul O dronă rusească a aterizat în Florești: autoritățile confirmă că nu avea explozibil apare prima dată în BreakingNews.
