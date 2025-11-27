Jurnaliștii italieni intră în grevă generală din cauza salariilor

15:20

O femeie din Elveția a pierdut aproape 107.000 de euro după ce a fost convinsă, printr-o înșelătorie online, că actorul american Brad Pitt s-a îndrăgostit de ea și că urmează să se întâlnească. Promisiunile unei „iubiri eterne” s-au dovedit a fi o fraudă coordonată, iar cazul scoate la lumină dimensiunile tot mai mari ale rețelelor … Articolul Pensionară din Elveția înșelată cu 107.000 € după ce a crezut că este într-o relație cu Brad Pitt apare prima dată în BreakingNews.