Wizz Air atinge pragul de 250 de aeronave: un pas major spre obiectivul de 500 de avioane

14:50

Un accident grav s-a produs ieri, 25 noiembrie, pe o stradă din Bender, unde două automobile s-au ciocnit frontal. Potrivit organelor de ordine din regiune, șoferul unui Audi, care circula din direcția străzii Benderskogo Vostania, ar fi intrat pe contrasens, în timpul unui viraj la dreapta, neadaptând viteza. Mașina sa a lovit un Alfa Romeo ce venea …