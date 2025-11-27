O femeie a murit după ce a fost atacată de un rechin

11:10

Autoritățile au descoperit un transport de droguri în valoare de peste un milion de lei și au reținut două persoane implicate în distribuție. Drogurile au fost găsite în urma perchezițiilor la un automobil închiriat și la un apartament, unde anchetatorii au ridicat substanțe precum cocaină, marijuana, hașiș și mefedronă. Potrivit anchetei, cei doi suspecți ar … Articolul Droguri de peste un milion de lei scoase din circuit: două persoane reținute apare prima dată în BreakingNews.