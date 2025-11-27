O femeie a murit după ce a fost atacată de un rechin
BreakingNews, 27 noiembrie 2025 13:00
O femeie a fost ucisă, iar un bărbat a fost grav rănit joi într-un atac de rechin pe o plajă din apropierea unui loc popular pentru surf de pe coasta de est a Australiei, au anunțat autoritățile. Serviciile de urgență au fost chemate joi dimineață la Kylies Beach, în Crowdy Bay, lângă Port Macquarie
• • •
Acum 30 minute
13:00
12:50
Poliția R. Moldova informează că a reținut un cetățean străin suspectat de distribuirea substanțelor narcotice în Chișinău. Valoarea totală estimată a drogurilor depistate la acest bărbat pe piața neagră ajunge la 10 milioane de lei, precizează oamenii legii. Incidentul a avut loc pe 25 noiembrie, când, în timpul măsurilor speciale de investigație, polițiștii au observat
Acum o oră
12:40
Tragedie în Hong Kong: foc devastator la un complex rezidențial — bilanț provizoriu de 44 de decese și 279 dispăruți # BreakingNews
Un incendiu puternic a izbucnit într-un complex rezidențial din districtul Tai Po, Hong Kong, transformând clădirile în adevărate capcane pentru locatari. Flăcările s-au extins rapid pe fațadele aflate în renovare și au cuprins mai multe etaje în doar câteva minute, provocând panică și blocând ieșirile. Bilanțul tragediei a crescut la 44 de morți, iar numărul
12:40
Partidul Nostru cere suplinirea Fondului pentru Agricultură cu 500 milioane de lei pentru plata subvențiilor restante, iar PAS se opune # BreakingNews
Deputatul Partidului Nostru, Serghei Ivanov, președintele Comisiei pentru agricultură și industrie alimentară, cere suplimentarea cu 500 milioane de lei a Fondului Național de Dezvoltare a Agriculturii și Mediului Rural, pentru a achita restanțele către fermierii care au depus cereri de subvenționare în 2024 și pentru a evita blocajele financiare din sectorul agricol. Amendamentul la proiectul
Acum 2 ore
12:10
Raport: Ministerul Apărării întâmpină probleme serioase în administrarea locuințelor de serviciu # BreakingNews
Un audit recent relevă că Ministerul Apărării are dificultăți semnificative în administrarea locuințelor de serviciu destinate militarilor și altor angajați. Raportul prezentat în cadrul comisiei parlamentare specializate arată că distribuirea, evidența, întreținerea și gestionarea acestor locuințe sunt realizate neuniform — unele apartamente sunt alocate fără respectarea criteriilor, iar altele sunt ținute neocupate. Mai mult,
11:40
Un bărbat a fost oprit de polițiști pe străzile din Ungheni, după ce a fost identificat conducând sub influența alcoolului și fără a deține permis de conducere. Conducătorul auto — în vârstă de 45 de ani — a prezentat un comportament care a stârnit suspiciuni, iar testarea alcoolscopică a confirmat starea de ebrietate. Oprirea lui
Acum 4 ore
11:00
Ședința Parlamentului Republicii Moldova din 27 noiembrie 2025
10:10
Astăzi, împreună cu deputații Partidului MAN, am înregistrat în Parlament proiectul de lege privind organizarea și funcționarea parcărilor și parcajelor auto din Chișinău și din întreaga țară. Este o lege specială, necesară de ani de zile, care va pune bazele unui sistem modern și european de gestionare a parcărilor din intravilanul administrat de autoritățile locale.
09:40
O femeie din orașul Irpin, din apropierea Kievului, este reţinută după ce și-a ucis soțul într-o dispută domestică. Potrivit declarației sale, motivul conflictului au fost opiniile proruse ale bărbatului și legăturile sale cu rude din Rusia. Incidentul ar fi avut loc într-un moment de tensiune, în timpul unei ceasuri obișnuite de zi cu zi. Concilierea
Acum 6 ore
09:10
La doar 43 de ani — comunitatea media din Moldova își ia rămas-bun de la Valentina Basiul # BreakingNews
Presa din Republica Moldova este în doliu după ce jurnalista Valentina Basiul s-a stins din viață la vârsta de 43 de ani, în urma unei boli incurabile. Vestea dispariției sale a provocat durere profundă în rândul colegilor de breaslă și al cititorilor care i-au apreciat munca. De-a lungul carierei, Valentina Basiul a activat în mai
Acum 24 ore
17:10
Percheziții la doi suspecți din Chișinău și Strășeni — acuzați de falsificarea actelor românești # BreakingNews
O amplă acțiune a forțelor de ordine s‑a soldat cu percheziții la domiciliile a doi bărbați — unul din Chișinău și altul din raionul Strășeni — suspectați de falsificarea cărților de identitate și a permiselor de conducere cu documente românești. Cei doi sunt acuzați că ar face parte dintr‑o rețea care produce actele false
16:40
Cel puțin patru persoane au murit, iar altele se află în stare critică după ce un incendiu violent a cuprins, joi, mai multe blocuri rezidențiale înalte din Hong Kong. Flăcările s-au extins rapid pe exteriorul clădirilor, unde schelele de bambus ar fi acționat ca un combustibil care a accelerat propagarea focului. Incendiul a izbucnit
16:10
Un bărbat care acționa ca „curier" de droguri a fost reținut de poliție în urma unei acțiuni operative. În timpul reținerii, pe numele său a fost deschis un dosar penal pentru trafic de substanțe interzise. Potrivit anchetatorilor, suspectul transporta și distribuia stupefiante prin ascunzișuri și canalul online de vânzare, dar a fost prins în
15:30
Nina Cereteu: „Investim în siguranța locuitorilor și în infrastructura orașului Drochia” # BreakingNews
Drochia a intrat în rândul celor șase orașe ale Republicii Moldova care devin mai bine pregătite pentru situații de urgență! Nina Cereteu, primar: „Siguranța locuitorilor și drumurile – priorități ale primăriei" Întreprinderea municipală din Drochia a primit un set modern de utilaje pentru intervenții rapide în caz de furtuni, inundații, ninsori abundente sau căderi de
15:10
Un șofer a fost depistat de autorități în timp ce transporta peste 200 de pături care nu fuseseră declarate la vamă, incident ce a declanșat investigații pentru contrabandă. Controlul a avut loc în cadrul unor verificări de rutină — transportul a fost oprit, iar marfa confiscată de către vameși. Potrivit procedurilor, lipsa declarației și tentativa
14:50
Un accident grav s-a produs ieri, 25 noiembrie, pe o stradă din Bender, unde două automobile s-au ciocnit frontal. Potrivit organelor de ordine din regiune, șoferul unui Audi, care circula din direcția străzii Benderskogo Vostania, ar fi intrat pe contrasens, în timpul unui viraj la dreapta, neadaptând viteza. Mașina sa a lovit un Alfa Romeo ce venea
14:30
Un bărbat de 72 de ani a avut nevoie de asistență medicală după ce a fost lovit de o mașină astăzi dimineață, 26 noiembrie, pe strada Decebal din municipiul Bălți. Potrivit Poliției, un automobil Toyota Avensis, condus de un bărbat de 42 de ani, circula pe strada Decebal și a surprins pietonul care traversa neregulamentar,
13:40
Ion Ceban: Lucrările la proiectul „Deșeuri Solide Chișinău” avansează înainte de termen # BreakingNews
Lucrările din cadrul etapei a II-a a proiectului municipal „Deșeuri Solide Chișinău" avansează rapid pe cele două șantiere din sectorul Ciocana, fiind chiar înaintea graficului aprobat. Acesta este un proiect important, care va transforma complet modul în care Capitala gestionează deșeurile. LOT I – Recultivarea gunoiștii temporare:Lucrările de recultivare a terenului unde s-au depozitat ilegal
Ieri
13:10
O instituţie de învăţământ care a beneficiat recent de reparaţii în valoare de circa 700.000 de lei va fi închisă. Decizia a fost criticată de ministrul Educaţiei, care a declarat că nu sunt întotdeauna luate decizii inspirate de autorități. În ciuda investiției semnificative pentru modernizarea clădirii — proiect de reparaţii finalizat — consiliile raionale au
13:10
Start pentru atmosfera festivă în Capitală — Primarul Ceban prezintă programul Târgului de Crăciun # BreakingNews
Chișinăul intră, oficial, în atmosfera magică a sărbătorilor de iarnă! Invit cu drag toți locuitorii și oaspeții Capitalei la deschiderea celui mai mare Târg de Crăciun din Republica Moldova, amenajat de Primăria Chișinău în Piața Marii Adunări Naționale. Evenimentul de lansare a Târgului, împreună cu aprinderea principalului Pom de Crăciun al orașului, va avea loc
12:40
În urma unui apel la poliție, carabinierii au intervenit pentru aplanarea unui incident în care doi bărbați, aflați sub influența alcoolului, au încălcat ordinea publică. Cei doi au fost identificați de forțele de ordine și neutralizați pentru a preveni escaladarea situației. Conform declarațiilor martorilor, bărbații se aflau pe o stradă dintr-o localitate, scandând și manifestând
12:10
Scandal la un festival cultural — 1TV îl concediază pe operatorul filmare vizat de acuzații # BreakingNews
Un cameraman al postului 1TV a fost concediat după ce a fost acuzat de hărțuire în timpul unui eveniment cultural. Incidentul a avut loc în cadrul unei manifestări publice, unde mai mulți participanți au semnalat comportamentul indecent al operatorului. Potrivit organizatorilor, situația a creat disconfort și tensiune printre cei prezenți, motiv pentru care au
11:40
Armele descoperite la vamă ar fi fost aduse din Ucraina printr-o rețea de contrabandă # BreakingNews
Autoritățile au anunțat că armele și munițiile descoperite recent într-un camion oprit la punctul de trecere Leușeni–Albița ar fi fost introduse ilegal în Republica Moldova — provenind din Ucraina și transportate printr-o rețea de contrabandă. Potrivit anchetei, transportul a implicat un cărăuș care efectua curse regulate dintr-un depozit neidentificat din Ucraina. Mărfurile — armament militar,
11:10
Un incendiu izbucnit în noaptea trecută într-o locuință din satul Miclești s-a soldat cu moartea unui tânăr de 28 de ani. Flăcările au cuprins casa rapid, iar la sosirea echipelor de intervenție, victima a fost găsită decedată. Primele cercetări sugerează că focul ar fi izbucnit din cauza unei țigări nestinse, însă ancheta urmează să stabilească
10:40
„Noi stăm cu grijă” — locuitorii din Cuhureștii de Jos speriați după căderea unei drone # BreakingNews
Locuitorii din Cuhureștii de Jos trăiesc cu neliniște după ce o dronă s-a prăbușit în apropierea satului. Oamenii spun că incidentul i-a speriat, iar ideea că astfel de dispozitive pot ajunge atât de aproape de gospodăriile lor le creează nesiguranță. Mulți afirmă că, după descoperirea dronei, atmosfera din sat s-a schimbat — oamenii sunt
10:10
Localnic despre drona găsită la Cuhureștii de Jos: „Stătea de vreo două săptămâni acolo” # BreakingNews
Drona descoperită pe acoperișul casei paznicului unei livezi din Cuhureștii de Jos, raionul Florești, ar fi fost acolo de aproape două săptămâni, susține un localnic. Acesta declară că a observat obiectul încă de acum câteva zile, dar nimeni nu ar fi acordat atenție prezenței sale până în momentul în care incidentul a fost raportat
09:40
Autoritățile italiene au decis să suspende temporar procedura de extrădare a manelistului Dani Mocanu și a fratelui său, după ce aceștia au fost reținuți pe teritoriul Italiei la scurt timp după ce au fugit din România. Frații Mocanu — condamnați pentru tentativă de omor și tulburarea ordinii publice — se află în prezent în
09:10
„Scandalul Mrs. Doubtfire”: un italian s-a deghizat în mama sa decedată ca să continue să primească pensia # BreakingNews
Un bărbat din Italia este cercetat după ce a fost descoperit că s-a deghizat în mama sa, decedată cu câțiva ani în urmă, pentru a continua să-i încaseze pensia. Mama sa a murit în 2022, dar el nu a raportat decesul autorităților și a păstrat cadavrul într-o cameră din locuință. Timp de circa trei ani,
25 noiembrie 2025
19:10
Contrabandă cu peste 200 de piese auto: Patru persoane cercetate de Poliția de Frontieră # BreakingNews
Patru persoane au fost puse sub urmărire penală după ce autoritățile au descoperit peste 200 de piese auto introduse ilegal în Republica Moldova. Schema urmărea ascunderea provenienței pieselor: acestea fuseseră dezmembrate pentru a evita detectarea. Poliția de Frontieră și procurorii PCCOCS au efectuat 17 percheziții — atât în municipiul Chișinău, cât și în localități
17:40
Noi percheziții într-un dosar de finanțare ilegală a partidelor: este vizat un fost ministru # BreakingNews
Procurorii, alături de ofițerii Inspectoratului Național de Investigații și polițiștii BPDS „Fulger", au desfășurat astăzi percheziții la mai multe adrese din Chișinău, inclusiv într-un dosar ce vizează finanțarea ilegală a partidelor politice și spălare de bani. Printre persoanele vizate se află un fost ministru, suspectat că ar fi avut un rol în fluxurile financiare frauduloase.
17:00
Ion Ceban critică gestionarea incidentelor de către autorități: „Oamenii nu sunt informați corect” # BreakingNews
Condamnăm vehement toate declarațiile publice, eronate și chiar pe alocuri în batjocură, inclusiv din partea reprezentanților puterii, cu privire la drona care a fost depistată la Florești, dar și asupra altor subiecte de interes major pentru cetățeni și țară. Atât în cazul camionului cu arme, depistat în vama României , în cazul dronei, dar și
16:40
Glocatarii unui bloc din capitală cer ajutor de la Președinție într-un protest public # BreakingNews
Un grup de locatari
16:10
În raionul Orhei, o femeie în vârstă de 58 de ani și cei doi nepoți ai săi, băieți de 13 și 11 ani, au fost găsiți inconștienți într-o locuință, după ce s-au intoxicat cu monoxid de carbon emanat de la o sobă defectă. La intervenția echipajelor medicale, victimele au fost resuscitate și transportate la spital … Articolul Tragedie evitată la Orhei — trei persoane salvate după intoxicație cu CO apare prima dată în BreakingNews.
15:40
Experții avertizează: Foametea din Găgăuzia ridică temeri că istoria s-ar putea repeta # BreakingNews
Fenomenul foametei din actualul teritoriu al UTA Găgăuzia, impactul asupra comunităților și responsabilitatea autorităților în păstrarea memoriei victimelor au fost analizate în cadrul unei dezbateri publice la IPN. La discuții au participat experți, istorici și reprezentanți ai administrației locale, care au abordat foametea atât ca tragedie istorică, cât și ca lecție pentru generațiile tinere. Expertul … Articolul Experții avertizează: Foametea din Găgăuzia ridică temeri că istoria s-ar putea repeta apare prima dată în BreakingNews.
15:30
O dronă de fabricație rusească, model Gerbera, a aterizat luni în localitatea Cuhureștii de Jos, raionul Florești. La fața locului au intervenit specialiști ai Poliției și Armatei Naționale, iar în urma verificărilor s-a stabilit că aparatul nu avea încărcătură explozivă. Zona a fost securizată, iar investigarea circumstanțelor producerii incidentului este în desfășurare. Datele tehnice colectate … Articolul O dronă rusească a aterizat în Florești: autoritățile confirmă că nu avea explozibil apare prima dată în BreakingNews.
15:20
Grindină gigantică a căzut deasupra statului australian Queensland şi peste 95.000 de locuinţe au rămas fără electricitate, marţi, după ce o furtună puternică de primăvară s-a abătut asupra coastei estice a ţării, scrie Reuters. Grindină cu dimensiuni de până la 14 centimetri a fost raportată în timpul nopţii în oraşul Brisbane, potrivit Biroului naţional de … Articolul VIDEO// Grindină gigantică lovește Australia apare prima dată în BreakingNews.
15:10
În cadrul unei operațiuni rutiere, mai mulți șoferi au fost prinși „pe picior greșit” de autorități și s-au ales cu amenzi totale de peste 15.000 de lei. Poliția a mărit controalele pe drumurile naționale, vizând respectarea legislației rutiere și prevenirea comportamentelor periculoase la volan. Printre cauzele sancțiunilor se numără depășirea vitezei, lipsa documentelor în regulă … Articolul Mai mulți șoferi sancționați: amenzi de peste 15.000 de lei aplicate de poliție apare prima dată în BreakingNews.
14:50
Partidul Național Moldovenesc (PNM) a anunțat organizarea unui protest miercuri la Ambasada Federației Ruse la Chișinău, în reacție la incidentul în care șase drone au traversat neautorizat spațiul aerian al Republicii Moldova. Potrivit liderului partidului, Dragoș Galbur, aceste incursiuni pun în pericol siguranța cetățenilor și reprezintă un act de agresiune. Protestul va avea loc la … Articolul Protest la Ambasada Rusiei după traversarea a șase drone peste Moldova apare prima dată în BreakingNews.
14:20
Un tânăr a murit după ce locuința în care se afla ar fi luat foc. Cazul a avut loc ieri, 24 noiembrie, în localitatea Miclești din raionul Criuleni. La fața locului s-au deplasat polițiștii, grupa operativă și medicul legist. Victima este un tânăr de 28 de ani, ne-a comunicat ofițerul de presă al IP Criuleni, … Articolul Tânăr găsit mort într-o casă cuprinsă de flăcări la Miclești apare prima dată în BreakingNews.
13:50
Viorel Cernăuțeanu confirmă: Foști angajați ai instituțiilor statului, implicați în schema TUX # BreakingNews
Șeful Poliției Naționale, Viorel Cernăuțeanu, a declarat în cadrul audierilor parlamentare de astăzi, 25 noiembrie 2025, că aproximativ 50 de persoane au fost identificate în schema de investiții frauduloase „TUX”, printre care se numără și foști angajați ai instituțiilor statului. Ancheta continuă, iar lista suspecților ar putea crește pe măsură ce sunt analizate tranzacțiile suspecte, … Articolul Viorel Cernăuțeanu confirmă: Foști angajați ai instituțiilor statului, implicați în schema TUX apare prima dată în BreakingNews.
13:40
Deputatul Partidului Nostru, Elena Grițco: Guvernarea trebuie să renunțe la secretomanie și să înceapă un dialog deschis cu cetățenii! # BreakingNews
Oamenii sunt sătui de faptul că puterea ascunde mereu totul: contractele de gaze – secret, planul de reintegrare a țării – de asemenea secret. A venit timpul să învățăm să vorbim cu cetățenii cinstit și deschis. Despre aceasta a vorbit vicepreședinta fracțiunii parlamentare a Partidului Nostru, Elena Grițco, în cadrul programului „Новая неделя” cu Anatol … Articolul Deputatul Partidului Nostru, Elena Grițco: Guvernarea trebuie să renunțe la secretomanie și să înceapă un dialog deschis cu cetățenii! apare prima dată în BreakingNews.
13:30
Carabinierii au oprit recent doi bărbați al căror comportament le-a stârnit suspiciuni în timpul unei patrulări. După verificări, s-a stabilit că ambii se aflau în căutare de către Poliție. Primul bărbat, în vârstă de 39 de ani, era dat în urmărire pentru furt, iar celălalt, de 43 de ani, era căutat într-un dosar penal … Articolul Carabinierii rețin două persoane căutate de autorități după verificări în patrulare apare prima dată în BreakingNews.
Mai mult de 2 zile în urmă
13:10
VIDEO// Primăria acuză PAS de manipulare: salariile profesorilor, blocate fără vot în CMC # BreakingNews
Primăria Chișinău acuză manipularea subiectului privind plata salariilor cadrelor didactice și afirmă că decizia legală privind includerea transferurilor financiare trebuie votată în Consiliul Municipal Chișinău (CMC), nu emisă prin dispoziție a primarului. Municipalitatea susține că Ministerul Finanțelor „prezintă doar o parte din cadrul legal”, lăsând impresia că primarul poate introduce transferuri salariale printr-o simplă dispoziție. … Articolul VIDEO// Primăria acuză PAS de manipulare: salariile profesorilor, blocate fără vot în CMC apare prima dată în BreakingNews.
13:00
Ion Ceban cere acțiuni urgente împotriva drogurilor: „Nu transformați subiectul într-o luptă politică” # BreakingNews
Primarul Capitalei, Ion Ceban, a anunțat că miercuri, problema răspândirii și consumului de droguri va fi examinată în Comisia Parlamentară pentru Securitate. Edilul subliniază că acest subiect trebuie abordat separat de traficul și contrabanda de armament, fiind teme distincte care necesită soluții diferite și intervenții urgente. Ion Ceban a menționat că, în ultimele zile, a … Articolul Ion Ceban cere acțiuni urgente împotriva drogurilor: „Nu transformați subiectul într-o luptă politică” apare prima dată în BreakingNews.
13:00
Captură de droguri de 1,2 milioane de lei: un bărbat dintr-un cuplu reținut de poliție # BreakingNews
Un bărbat de 32 de ani a fost reținut în urma unei operațiuni a poliției, după ce autoritățile au descoperit droguri în valoare de aproximativ 1,2 milioane de lei. Acesta se afla într-un autoturism alături de soția sa, de 35 de ani, pe traseul Chișinău–Bălți. În masina și locuința cuplului au fost găsite substanțe narcotice … Articolul Captură de droguri de 1,2 milioane de lei: un bărbat dintr-un cuplu reținut de poliție apare prima dată în BreakingNews.
12:40
Un incendiu devastator a izbucnit într-o locuință din raionul Criuleni, unde un tânăr a fost găsit fără viață după ce casa a fost cuprinsă de flăcări. Autoritățile și salvatorii au intervenit rapid la fața locului, însă, din păcate, nu au mai putut salva viața victimei. Inspectoratul General pentru Situații de Urgență și poliția investighează circumstanțele … Articolul Incendiu mortal la Criuleni — victima, un bărbat tânăr apare prima dată în BreakingNews.
12:00
Incident la salvatori: un angajat ISU riscă dosar penal pentru conducere în stare de ebrietate # BreakingNews
Un pompier este cercetat penal după ce a fost depistat conducând sub influența alcoolului. Incidentul a declanșat o anchetă oficială, iar autoritățile urmează să stabilească circumstanțele exacte ale faptei și posibilele consecințe disciplinare și juridice. Potrivit anchetatorilor, poliția a identificat o concentrație de alcool peste limita legală în aerul expirat al angajatului. El riscă nu … Articolul Incident la salvatori: un angajat ISU riscă dosar penal pentru conducere în stare de ebrietate apare prima dată în BreakingNews.
11:40
Alertă în raionul Florești, după ce o dronă a căzut pe casa paznicului unei livezi din localitatea Cuhureștii de Jos. Incidentul s-a produs cu doar câteva minute în urmă, iar autoritățile au fost mobilizate imediat. Poliția anunță că persoanele aflate în locuință au fost evacuate, iar zona a fost izolată pentru siguranță. La fața … Articolul Panică în Cuhureștii de Jos după ce o dronă a căzut peste o locuință apare prima dată în BreakingNews.
11:10
Autoritățile au descoperit un transport de droguri în valoare de peste un milion de lei și au reținut două persoane implicate în distribuție. Drogurile au fost găsite în urma perchezițiilor la un automobil închiriat și la un apartament, unde anchetatorii au ridicat substanțe precum cocaină, marijuana, hașiș și mefedronă. Potrivit anchetei, cei doi suspecți ar … Articolul Droguri de peste un milion de lei scoase din circuit: două persoane reținute apare prima dată în BreakingNews.
10:40
Un accident rutier grav s-a produs în această dimineață în raionul Soroca, în apropierea satului Șeptelici. Două persoane au fost transportate de urgență la spital cu traumatisme, după ce două mașini s-au lovit violent. Potrivit poliției, o femeie de 53 de ani, la volanul unui Ford, nu ar fi acordat prioritate altui vehicul — un … Articolul Accident grav în raionul Soroca — două persoane rănite transportate la spital apare prima dată în BreakingNews.
