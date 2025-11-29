Modele feminine din Nisporeni care schimbă comunitatea (video)
Albasat, 29 noiembrie 2025 13:20
Modelele feminine care au inspirat o viață dedicată educației și comunității – Nisporeni (video) Georgeta Stroiescu ne povestește cum familia și mentorii i-au dat aripi pentru a urma drumul educației și al implicării sociale. „Primul etalon a fost mama și tata. Mama, învățătoare dedicată, a reușit să fie mamă, soție...
Acum 2 ore
12:30
Incluziunea femeilor în comunitățile din Nisporeni – liderism, solidaritate și oportunități egale
În studioul Albasat TV, în cadrul unei emisiuni dedicate incluziunii femeilor, discuția a vizat rolul activ al femeilor în viața socială și economică a comunităților din Nisporeni, realizările lor și obstacolele pe care încă le întâlnesc în drumul spre liderism. Invitatele emisiunii: Rodica Beschieru a povestit despre parcursul său profesional...
12:20
În studioul Albasat TV, în cadrul unei emisiuni cu tema „Incluziunea femeilor în viața socială și economică", am discutat despre rolul femeilor în dezvoltarea comunităților și provocările pe care încă le întâlnesc. Invitatele emisiunii:✔ Rodica Beschieru, vicepreședintă a raionului Nisporeni – despre mentorii și profesorii care i-au modelat drumul spre...
Acum 4 ore
11:50
Spitalul Raional Nisporeni se confruntă în continuare cu provocări majore privind infrastructura și personalul medical, aspecte esențiale pentru asigurarea unui acces echitabil la servicii de sănătate. În cadrul emisiunii „Incluziune în sănătate" difuzate la Albasat TV, Nadejda Ulinici, directoarea instituției, a detaliat nevoile curente și soluțiile implementate pentru a răspunde...
11:30
Incluziune în sănătate – modernizare și cadre medicale la Spitalul Raional Nisporeni (video)
Spitalul Raional Nisporeni continuă să se adapteze nevoilor pacienților și să ofere îngrijiri medicale de calitate, dar provocările rămân: modernizarea infrastructurii și deficitul de cadre medicale specializate. Doamna Nadejda Ulinici explică că, deși spitalul dispune de echipament și mobilier adecvat, există încă funcții vacante pentru medici oftalmologi, cardiologi și neurologi....
11:00
Accesul la servicii medicale adecvate continuă să reprezinte o provocare semnificativă pentru locuitorii din Republica Moldova, în special pentru persoanele din mediul rural și pentru grupurile vulnerabile. În noua ediție a emisiunii difuzate la Albasat TV Nisporeni, tema centrală a fost „Incluziunea în sănătate – acces echitabil pentru toți la...
10:00
Integrarea refugiaților ucraineni în Republica Moldova se lovește de provocări multiple, în special în domeniile sănătății, educației și accesului la piața muncii. În cadrul unei emisiuni la postul tv Albasat, experții au analizat dificultățile concrete cu care se confruntă persoanele care beneficiază de protecție internațională, subliniind necesitatea unor măsuri coordonate...
Acum 6 ore
09:40
Protecția temporară a refugiaților ucraineni: măsuri concrete și drepturi garantate la Nisporeni
Într-un context marcat de criza umanitară generată de războiul din Ucraina, Republica Moldova continuă să ofere sprijin refugiaților, printr-un cadru legal clar și măsuri instituționale concrete. În cadrul unei emisiuni la Albasat TV Nisporeni, Valentin Roșca, adjunctul Avocatului Poporului, a detaliat modul în care protecția temporară le asigură refugiaților ucraineni...
09:10
În cadrul unei emisiuni la postul Albasat TV Nisporeni, tema centrală a fost integrarea refugiaților ucraineni în comunitățile locale, cu accent pe experiențele personale și măsurile instituționale implementate. Invitați în studio au fost Valentin Roșca, adjunctul Avocatului Poporului, și Cristina, o elevă refugiată stabilită în Nisporeni. Emisiunea a oferit un...
Acum 24 ore
23:00
Astăzi, Secția Situații Excepționale Nisporeni a deschis porțile pentru tinerii interesați de activitatea salvatorilor și pompierilor, organizând evenimentul „Ziua Ușilor Deschise". Scopul principal al inițiativei a fost informarea și educarea elevilor cu privire la măsurile de protecție și intervențiile în situații de urgență. La eveniment au participat elevi din gimnaziile...
22:40
Refugiații ucraineni se confruntă cu provocări reale în trei domenii esențiale: sănătate, educație și integrare în câmpul muncii. Limba, nepotrivirea competențelor și accesul la locuri de muncă reprezintă obstacole zilnice. În plus, recunoașterea diplomelor și serviciile de îngrijire pentru copii afectează incluziunea socială.
21:00
Materialul video prezintă modul în care refugiații ucraineni din Nisporeni beneficiază de protecție temporară, acces la muncă, educație și servicii sociale. Discuția evidențiază măsurile autorităților și sprijinul oferit pentru integrarea și protejarea persoanelor aflate în situații vulnerabile. Această material face parte din Proiectul „Mass-media locală în sprijinul incluziunii și coeziunii...
16:50
Incluziunea refugiaților ucraineni Nisporeni, exemplu de solidaritate în fața unei crize fără precedent. Republica Moldova a demonstrat că este una dintre cele mai solidare țări din regiune atunci când valul de refugiați ucraineni a ajuns la frontierele noastre. Statul și societatea civilă au acționat rapid, împreună, pentru a oferi protecție...
15:30
Nisporeni, exemplu de solidaritate: integrarea refugiaților ucraineni între realitate și provocări
Invazia Federației Ruse în Ucraina, declanșată la 24 februarie 2022, a generat cea mai amplă criză de refugiați din Europa de la cel de-al Doilea Război Mondial încoace. Republica Moldova, aflată la graniță cu zona afectată, a devenit una dintre primele țări de tranzit și adăpost pentru persoanele care fugeau...
14:50
Incluziunea refugiaților ucraineni – realități, provocări și modele de integrare (Emisiune TV)
Incluziunea refugiaților ucraineni Realități, provocări și povești care inspiră.Alături de Valentin Roșca, adjunctul Avocatului Poporului, și de o elevă refugiată stabilită la Nisporeni, vorbim despre solidaritate, adaptare și sprijinul oferit în comunitate. Această emisiune face parte din Proiectul „Mass-media locală în sprijinul incluziunii și coeziunii sociale pentru o societate echitabilă",...
14:10
Agențiile de turism au raportat 252 de mii de persoane deservite în al treilea trimestru al acestui an – cel mai mare indicator trimestrial de turiști înregistrat vreodată în Moldova. Datele au fost prezentate de expertul economic IDIS „Viitorul", Veaceslav Ioniță, potrivit căruia 2025 este cel mai bun an pentru...
Ieri
12:50
Educația incluzivă este un drept fundamental, dar rămâne o provocare majoră pentru sistemul educațional din Republica Moldova. Deși s-au făcut pași importanți în direcția asigurării accesului egal la educație, realitatea din teren arată un tablou mult mai complex, mai ales în localitățile din afara centrelor mari, precum Nisporeni. În cadrul...
10:40
Creștinii ortodocși care respectă calendarul bisericesc vechi intră astăzi în Postul Nașterii Domnului, cunoscut și ca Postul Crăciunului. Acesta durează 40 de zile și se va încheia pe 7 ianuarie, de sărbătoarea Nașterii Domnului. În această perioadă, credincioșii se abțin de la carne, lactate și alte produse de origine animală,...
10:00
Oamenii legii efectuează percheziții în toată țara în cadrul cauzei penale „Tux". Inspectoratul General al Poliției precizează că descinderile au loc la domiciliile și în automobilele persoanelor vizate în dosar, transmite IPN. Acțiunile sunt desfășurate de către ofițerii Direcției investigații infracțiuni economice și ai Direcției urmărire penală ai Inspectoratului Național...
09:30
Valuta Cod Abr Rata Cursul Euro 978 EUR 1 19.6913 Dolar S.U.A. 840 USD 1 16.9958 Hrivna ucraineana 980 UAH 1 0.4029 Leu romanesc 946 RON 1 3.8682 Rubla ruseasca 643 RUB 1 0.2171 Coroana ceha 203 CZK 1 0.8152 Coroana daneza 208 DKK 1 2.6364 Coroana islandeza 352 ISK... The post Cursul valutar oficial la 28.11.2025 appeared first on ALBASAT.
27 noiembrie 2025
15:40
Drepturile omului în regiunea transnistreană sunt în continuă degradare, constată Promo-LEX
Garanțiile pentru libertate, securitate, drepturile copilului, libertatea de exprimare și de circulație, dar și drepturile socio-economice ale locuitorilor din regiunea transnistreană sunt în continuă degradare. Concluziile aparțin Asociației Promo-LEX și au fost formulate ca rezultat al monitorizării situației drepturilor omului în luna octombrie, transmite IPN. Potrivit organizației, una dintre probleme...
15:30
În premieră, în Moldova a fost lansat primul Registru electronic al garanțiilor de origine pentru energia regenerabilă, gestionat de Agenția Națională pentru Reglementare în Energetică. Noul registru permite emiterea, transferul, folosirea și anularea garanțiilor de origine, transmite IPN. Potrivit ANRE, registrul este conectat la sistemul regional al Comunității Energetice și...
Mai mult de 2 zile în urmă
09:20
Valuta Cod Abr Rata Cursul Euro 978 EUR 1 19.7721 Dolar S.U.A. 840 USD 1 17.0832 Hrivna ucraineana 980 UAH 1 0.4038 Leu romanesc 946 RON 1 3.8844 Rubla ruseasca 643 RUB 1 0.2169 Coroana ceha 203 CZK 1 0.8180 Coroana daneza 208 DKK 1 2.6474 Coroana islandeza 352 ISK... The post Cursul valutar oficial la 27.11.2025 appeared first on ALBASAT.
26 noiembrie 2025
21:10
Transformările sociale din ultimii ani au adus femeile tot mai aproape de centrul vieții publice. Astăzi, femeile nu mai sunt simple spectatoare ale schimbării — ele participă, decid, influențează și inspiră întreaga comunitate. În această ediție vorbim despre incluziunea femeilor în viața socială și economică, despre rolul lor în dezvoltarea...
20:00
Accesul la servicii medicale nu ar trebui să depindă de locul în care trăim, de venituri sau de statutul social. Totuși, persoanele din mediul rural și grupurile vulnerabile se confruntă zilnic cu bariere care le îngreunează dreptul fundamental la sănătate. În noua ediție a emisiunii discutăm despre aceste provocări reale:...
25 noiembrie 2025
22:50
Educație pentru toți: Grădinița Incluzivă „Povestea" din Nisporeni – un model de sprijin, empatie și șanse egale pentru fiecare copil
Într-o societate în continuă schimbare, unde diversitatea devine o realitate tot mai prezentă, grădinițele și școlile sunt chemate să ofere nu doar educație, ci și șanse egale pentru toți copiii. La Nisporeni, Grădinița Incluzivă „Povestea" se remarcă drept un exemplu de bune practici, unde incluziunea nu este doar un concept,...
22:20
Educația incluzivă rămâne una dintre cele mai complexe provocări ale sistemului educațional din Republica Moldova. Într-un interviu recent, Tamara Tentiuc, Șefa Direcției Drepturile Copilului din cadrul Oficiului Avocatului Poporului, a vorbit despre lacunele persistente care frânează implementarea reală a incluziunii. Potrivit ei, principala problemă este insuficiența resurselor financiare. Infrastructura multor...
21:50
La Grădinița Incluzivă „Povestea" din Nisporeni, incluziunea nu este doar un concept teoretic, ci un mod de lucru trăit zilnic în fiecare grupă, în fiecare clasă și în fiecare interacțiune cu copiii. Instituția condusă de Tatiana Cociu devine un exemplu local de bune practici în ceea ce privește educația timpurie...
21:10
În educația timpurie se pun bazele viitorului fiecărui copil. La Grădinița Incluzivă „Povestea" din Nisporeni, conceptul de șanse egale este trăit zi de zi, prin atenția, grija și dedicarea oferite fiecărui micuț care pășește pragul instituției. Potrivit Tatianei Cociu, Directoarea grădiniței, șanse egale nu înseamnă să oferi tuturor același lucru,...
09:30
Oamenii legii efectuează percheziții la mai multe adrese din Chișinău. Acțiunile se desfășoară într-un dosar privind finanțarea ilegală a unui partid politic și spălarea de bani în proporții deosebit de mari. Printre persoanele vizate se numără și un fost lider de partid, care a deținut anterior funcția de ministru, transmite...
09:30
O dronă de tip Shahed a survolat în această dimineață spațiul aerian în sudul Republicii Moldova. Poliția de Frontieră precizează că a fost informată despre survolare
09:20
Valuta Cod Abr Rata Cursul Valuta Cod Abr Rata Cursul Euro 978 EUR 1 19.8282 Dolar S.U.A. 840 USD 1 17.1732 Hrivna ucraineana 980 UAH 1 0.4049 Leu romanesc 946 RON 1 3.8979 Rubla ruseasca 643 RUB 1 0.2193 Coroana ceha 203 CZK 1 0.8199 Coroana daneza 208 DKK 1... The post Cursul valutar oficial la 25.11.2025 appeared first on ALBASAT.
24 noiembrie 2025
18:00
Incluziunea prin educație – șanse egale pentru toți copiiiAstăzi vă invităm să descoperiți cum arată, în realitate, provocările și reușitele din procesul de implementare a educației incluzive la nivel local. Vorbim despre șanse egale, sprijin, empatie și colaborare – elemente esențiale pentru construirea unui mediu în care fiecare copil este... The post Incluziunea prin educație – șanse egale pentru toți copiii (Emisiune tv) appeared first on ALBASAT.
14:50
Președintele Parlamentului, Igor Grosu, afirmă că poporul ucrainean protejează nu doar Ucraina, ci și Republica Moldova și Europa. La Summitul parlamentar al Platformei Internaționale Crimeea, șeful legislativului a subliniat implicarea activă a Moldovei în dimensiunea parlamentară a Platformei, al cărei scop principal este menținerea atenției internaționale asupra situației din Crimeea.... The post Igor Grosu, la Summitul Platformei Crimeea: Va veni ziua în care Crimeea va fi liberă appeared first on ALBASAT.
13:30
Militarii moldoveni au plecat azi la București, la repetițiile pentru parada de Ziua României # Albasat
28 de militari moldoveni s-au deplasat astăzi la București, unde, toată săptămâna, vor participa la repetițiile pentru parada militară de Ziua Națională a României, marcată în data de 1 decembrie. Contingentul va defila în Piața Arcului de Triumf, alături de soldați români și detașamente străine venite la eveniment, transmite IPN.... The post Militarii moldoveni au plecat azi la București, la repetițiile pentru parada de Ziua României appeared first on ALBASAT.
08:50
Valuta Cod Abr Rata Cursul Valuta Cod Abr Rata Cursul Euro 978 EUR 1 19.8256 Dolar S.U.A. 840 USD 1 17.2307 Hrivna ucraineana 980 UAH 1 0.4076 Leu romanesc 946 RON 1 3.8959 Rubla ruseasca 643 RUB 1 0.2179 Coroana ceha 203 CZK 1 0.8184 Coroana daneza 208 DKK 1... The post Cursul valutar oficial la 24.11.2025 appeared first on ALBASAT.
21 noiembrie 2025
16:30
LIVE: Sărbătoare în Nisporeni! Hramul orașului 2025 – Concert festiv pe scena Casei Naționale # Albasat
The post LIVE: Sărbătoare în Nisporeni! Hramul orașului 2025 – Concert festiv pe scena Casei Naționale appeared first on ALBASAT.
13:20
The post LIVE Nisporeni – Hramul Orașului: Emoții și recunoștință pentru cuplurile longevive appeared first on ALBASAT.
20 noiembrie 2025
13:40
Polițiștii din Nisporeni au fost sesizați ieri de o persoană care a anunțat că, într-o gospodărie din oraș, a descoperit cadavrul unei tinere strangulate. La fața locului, oamenii legii au găsit, în locuință, cadavrul unei femei de 42 de ani, cu o plagă la nivelul gâtului. În curtea gospodăriei a... The post Nisporeni: Bărbat reținut, suspectat de dublu omor appeared first on ALBASAT.
12:40
Parcul de ambulanțe din sistemul de sănătate de stat numără în prezent 471 de autosanitare, dintre care aproximativ 170 sunt uzate în proporție de peste 80%, iar 142 sunt complet uzate. Cu toate acestea, Ministerul Sănătății consideră că asigurarea Asistenței Medicale Urgente cu autosanitare rămâne satisfăcătoare. Într-un răspuns pentru IPN,... The post Sistemul de ambulanțe din Moldova: peste 140 de autosanitare sunt uzate complet appeared first on ALBASAT.
09:30
Secretarul general al Consiliului Europei, Alain Berset, își începe astăzi vizita oficială de două zile la Chișinău, prilejuită de preluarea de către Republica Moldova a președinției semestriale a Comitetului de Miniștri al Consiliului Europei, transmite IPN. Pe parcursul vizitei, Alain Berset urmează să se întâlnească cu președinta Maia Sandu și... The post Secretarul general al Consiliului Europei își începe astăzi vizita în Republica Moldova appeared first on ALBASAT.
09:10
Valuta Cod Abr Rata Cursul Euro 978 EUR 1 19.6945 Dolar S.U.A. 840 USD 1 16.9985 Hrivna ucraineana 980 UAH 1 0.4039 Leu romanesc 946 RON 1 3.8703 Rubla ruseasca 643 RUB 1 0.2108 Coroana ceha 203 CZK 1 0.8150 Coroana daneza 208 DKK 1 2.6369 Coroana islandeza 352 ISK... The post Cursul valutar oficial la 20.11.2025 appeared first on ALBASAT.
19 noiembrie 2025
18:20
Guvernul de la Vilnius a anunțat miercuri că va redeschide punctele de trecere a frontierei cu Belarus, după ce au fost închise luna trecută pe fondul mai multor incidente legate de pătrunderea în spațiul aerian lituanian a unor baloane suspecte, transmite IPN. Nu este clar deocamdată când exact vor fi... The post Lituania redeschide frontiera cu Belarus appeared first on ALBASAT.
18:20
Senatul României și Parlamentul Republicii Moldova au adoptat o declarație comună prin care își exprimă susținerea pentru deschiderea efectivă a negocierilor de aderare a Republicii Moldova la Uniunea Europeană. Anunțul a fost făcut de vicepreședinta legislativului, Doina Gherman, după ședința comună a comisiilor pentru politică externă din Parlamentele de la... The post Declarație comună: România și Moldova sprijină deschiderea negocierilor de aderare la UE appeared first on ALBASAT.
17:50
Operatorul finlandez de benzinării „Teboil”, al cărui acționar majoritar este compania petrolieră rusă „Lukoil”, a anunțat miercuri că se pregătește să închidă toate stațiile PECO din Finlanda. Decizia vine pe fondul epuizării combustibilului, cauzată de sancțiunile americane impuse companiei ruse. Astfel, Finlanda devine primul stat membru al Uniunii Europene care... The post „Teboil” se pregătește să închidă toate stațiile Lukoil din Finlanda appeared first on ALBASAT.
13:40
MAE convoacă ambasadorul Rusiei după survolul ilegal al unei drone în spațiul aerian național # Albasat
Ministerul Afacerilor Externe condamnă ferm incidentul din noaptea trecută, când spațiul aerian al Republicii Moldova a fost survolat ilegal de o dronă. În acest context, MAE anunță că joi va convoca ambasadorul agreat al Federației Ruse la Chișinău pentru a-i transmite protestul ferm al autorităților moldovenești, transmite IPN. „Astfel de... The post MAE convoacă ambasadorul Rusiei după survolul ilegal al unei drone în spațiul aerian național appeared first on ALBASAT.
11:50
Un aparat de zbor asemănător unei drone a survolat spațiul aerian al Moldovei. Precizările IGPF # Albasat
Un aparat de zbor neidentificat, asemănător unei drone, a survolat noaptea trecută traseul Alexandrovca (Ucraina) – Săiți (Republica Moldova), continuându-și drumul spre localitățile Tocuz și Opaci din raionul Căușeni. Inspectoratul General al Poliției de Frontieră precizează că aparatul s-ar fi aflat la o altitudine de până la 100 de metri... The post Un aparat de zbor asemănător unei drone a survolat spațiul aerian al Moldovei. Precizările IGPF appeared first on ALBASAT.
09:00
Moldova a făcut progrese remarcabile în parcursul european și își dorește deschiderea cât mai curând a capitolelor de negociere. Guvernul își propune să avanseze hotărât, astfel încât tratatul de aderare să poată fi semnat până în 2028. Obiectivele au fost reconfirmate de premierul Alexandru Munteanu în cadrul întrevederilor cu comisara... The post Premierul Munteanu reafirmă obiectivul semnării Tratatului de aderare la UE până în 2028 appeared first on ALBASAT.
18 noiembrie 2025
14:00
UE își consolidează parteneriatul cu Guvernul Munteanu pentru aderarea Moldovei, eurodeputat # Albasat
Europarlamentarul Siegfried Mureșan anunță continuarea parteneriatului strâns dintre Parlamentul European și Guvernul Republicii Moldova în procesul de aderare la Uniunea Europeană și în atragerea fondurilor europene. Declarația vine după întrevederea avută la Bruxelles cu prim-ministrul Republicii Moldova, Alexandru Munteanu, transmite IPN. Potrivit europarlamentarului, noul executiv de la Chișinău, sprijinit de... The post UE își consolidează parteneriatul cu Guvernul Munteanu pentru aderarea Moldovei, eurodeputat appeared first on ALBASAT.
12:30
Un judecător va fi cercetat penal pentru conducerea mașinii sub influența alcoolului sau în stare de ebrietate provocată de alte substanțe. Consiliul Superior al Magistraturii a aprobat solicitarea procurorului general interimar, Alexandru Machidon, de a permite pornirea urmării penale în privința magistratului, transmite IPN. Potrivit CSM, demersul procurorului general interimar... The post Judecător, cercetat penal pentru șofat în stare de ebrietate appeared first on ALBASAT.
