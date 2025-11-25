Nisporeni: Grădinița „Povestea” pune incluziunea pe primul loc

16:50

Serviciul național unic pentru apelurile de urgență 112 informează că, de la începutul lunii noiembrie 2025, la numărul unic de urgență 112 au fost înregistrate 25 de apeluri care semnalau tentative de escrocherie, majoritatea dintre acestea vizând situații în care apelanții s-au prezentat drept reprezentanți ai unor instituții bancare. Cetățenii... The post Atenție, cetățeni: la 112 se semnalează tot mai multe apeluri privind tentative de escrocherie appeared first on ALBASAT.