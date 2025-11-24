Militarii moldoveni au plecat azi la București, la repetițiile pentru parada de Ziua României
Albasat, 24 noiembrie 2025 13:30
28 de militari moldoveni s-au deplasat astăzi la București, unde, toată săptămâna, vor participa la repetițiile pentru parada militară de Ziua Națională a României, marcată în data de 1 decembrie. Contingentul va defila în Piața Arcului de Triumf, alături de soldați români și detașamente străine venite la eveniment, transmite IPN.
Valuta Cod Abr Rata Cursul Valuta Cod Abr Rata Cursul Euro 978 EUR 1 19.8256 Dolar S.U.A. 840 USD 1 17.2307 Hrivna ucraineana 980 UAH 1 0.4076 Leu romanesc 946 RON 1 3.8959 Rubla ruseasca 643 RUB 1 0.2179 Coroana ceha 203 CZK 1 0.8184 Coroana daneza 208 DKK 1
LIVE: Sărbătoare în Nisporeni! Hramul orașului 2025 – Concert festiv pe scena Casei Naționale


Polițiștii din Nisporeni au fost sesizați ieri de o persoană care a anunțat că, într-o gospodărie din oraș, a descoperit cadavrul unei tinere strangulate. La fața locului, oamenii legii au găsit, în locuință, cadavrul unei femei de 42 de ani, cu o plagă la nivelul gâtului. În curtea gospodăriei a
Parcul de ambulanțe din sistemul de sănătate de stat numără în prezent 471 de autosanitare, dintre care aproximativ 170 sunt uzate în proporție de peste 80%, iar 142 sunt complet uzate. Cu toate acestea, Ministerul Sănătății consideră că asigurarea Asistenței Medicale Urgente cu autosanitare rămâne satisfăcătoare. Într-un răspuns pentru IPN,
Secretarul general al Consiliului Europei, Alain Berset, își începe astăzi vizita oficială de două zile la Chișinău, prilejuită de preluarea de către Republica Moldova a președinției semestriale a Comitetului de Miniștri al Consiliului Europei, transmite IPN. Pe parcursul vizitei, Alain Berset urmează să se întâlnească cu președinta Maia Sandu și
Valuta Cod Abr Rata Cursul Euro 978 EUR 1 19.6945 Dolar S.U.A. 840 USD 1 16.9985 Hrivna ucraineana 980 UAH 1 0.4039 Leu romanesc 946 RON 1 3.8703 Rubla ruseasca 643 RUB 1 0.2108 Coroana ceha 203 CZK 1 0.8150 Coroana daneza 208 DKK 1 2.6369 Coroana islandeza 352 ISK
Guvernul de la Vilnius a anunțat miercuri că va redeschide punctele de trecere a frontierei cu Belarus, după ce au fost închise luna trecută pe fondul mai multor incidente legate de pătrunderea în spațiul aerian lituanian a unor baloane suspecte, transmite IPN. Nu este clar deocamdată când exact vor fi
Senatul României și Parlamentul Republicii Moldova au adoptat o declarație comună prin care își exprimă susținerea pentru deschiderea efectivă a negocierilor de aderare a Republicii Moldova la Uniunea Europeană. Anunțul a fost făcut de vicepreședinta legislativului, Doina Gherman, după ședința comună a comisiilor pentru politică externă din Parlamentele de la
Operatorul finlandez de benzinării „Teboil", al cărui acționar majoritar este compania petrolieră rusă „Lukoil", a anunțat miercuri că se pregătește să închidă toate stațiile PECO din Finlanda. Decizia vine pe fondul epuizării combustibilului, cauzată de sancțiunile americane impuse companiei ruse. Astfel, Finlanda devine primul stat membru al Uniunii Europene care
MAE convoacă ambasadorul Rusiei după survolul ilegal al unei drone în spațiul aerian național
Ministerul Afacerilor Externe condamnă ferm incidentul din noaptea trecută, când spațiul aerian al Republicii Moldova a fost survolat ilegal de o dronă. În acest context, MAE anunță că joi va convoca ambasadorul agreat al Federației Ruse la Chișinău pentru a-i transmite protestul ferm al autorităților moldovenești, transmite IPN. „Astfel de
Un aparat de zbor asemănător unei drone a survolat spațiul aerian al Moldovei. Precizările IGPF
Un aparat de zbor neidentificat, asemănător unei drone, a survolat noaptea trecută traseul Alexandrovca (Ucraina) – Săiți (Republica Moldova), continuându-și drumul spre localitățile Tocuz și Opaci din raionul Căușeni. Inspectoratul General al Poliției de Frontieră precizează că aparatul s-ar fi aflat la o altitudine de până la 100 de metri
Moldova a făcut progrese remarcabile în parcursul european și își dorește deschiderea cât mai curând a capitolelor de negociere. Guvernul își propune să avanseze hotărât, astfel încât tratatul de aderare să poată fi semnat până în 2028. Obiectivele au fost reconfirmate de premierul Alexandru Munteanu în cadrul întrevederilor cu comisara
UE își consolidează parteneriatul cu Guvernul Munteanu pentru aderarea Moldovei, eurodeputat
Europarlamentarul Siegfried Mureșan anunță continuarea parteneriatului strâns dintre Parlamentul European și Guvernul Republicii Moldova în procesul de aderare la Uniunea Europeană și în atragerea fondurilor europene. Declarația vine după întrevederea avută la Bruxelles cu prim-ministrul Republicii Moldova, Alexandru Munteanu, transmite IPN. Potrivit europarlamentarului, noul executiv de la Chișinău, sprijinit de
Un judecător va fi cercetat penal pentru conducerea mașinii sub influența alcoolului sau în stare de ebrietate provocată de alte substanțe. Consiliul Superior al Magistraturii a aprobat solicitarea procurorului general interimar, Alexandru Machidon, de a permite pornirea urmării penale în privința magistratului, transmite IPN. Potrivit CSM, demersul procurorului general interimar
Valuta Cod Abr Rata Cursul Euro 978 EUR 1 19.6445 Dolar S.U.A. 840 USD 1 16.9320 Hrivna ucraineana 980 UAH 1 0.4027 Leu romanesc 946 RON 1 3.8639 Rubla ruseasca 643 RUB 1 0.2083 Coroana ceha 203 CZK 1 0.8127 Coroana daneza 208 DKK 1 2.6306 Coroana islandeza 352 ISK
Guvernul a plantat, la Mihailovca, raionul Cimișlia, peste 110 mii de puieți, pe o suprafață de 27 de hectare. Acțiunea face parte din campania de reabilitare a fondului forestier degradat și de creare a noilor păduri – „Generația pădurii", lansată în anul 2023 la inițiativa președintei Maia Sandu, transmite IPN.
Valuta Cod Abr Rata Cursul Euro 978 EUR 1 19.6334 Dolar S.U.A. 840 USD 1 16.8977 Hrivna ucraineana 980 UAH 1 0.4022 Leu romanesc 946 RON 1 3.8607 Rubla ruseasca 643 RUB 1 0.2088 Coroana ceha 203 CZK 1 0.8117 Coroana daneza 208 DKK 1 2.6291 Coroana islandeza 352 ISK
„Reforma teritorial-administrativă este inevitabilă. Viitorul cere administrații locale puternice și eficiente" — Valeriu Guțu, primarul comunei Ciorești
Republica Moldova se apropie de momentul unei decizii strategice majore: reforma teritorial-administrativă. Deși subiectul este intens dezbătut, puțini vorbesc cu atâta claritate și sinceritate precum Valeriu Guțu, primarul comunei Ciorești, cu 24 de ani de experiență în administrația locală. Pentru el, lucrurile sunt evidente: actualul model administrativ nu mai poate
Nicolae Drumea: „Integrarea europeană înseamnă instituții mai puternice și drepturi mai bine protejate"
Într-o perioadă în care Republica Moldova accelerează procesul de apropiere de Uniunea Europeană, întrebarea esențială pentru oameni rămâne una simplă: Cum se traduce acest parcurs în viața de zi cu zi a cetățeanului? Nicolae Drumea, șef adjunct al Oficiului teritorial Ungheni al Cancelariei de Stat, explică faptul că integrarea europeană
Valeriu Guțu: „Reforma teritorial-administrativă este inevitabilă și esențială pentru comunități mai puternice"
Primarul comunei Ciorești, Valeriu Guțu, cu o experiență de 24 de ani în administrația publică locală, afirmă că Republica Moldova nu mai poate amâna reforma teritorial-administrativă, o schimbare necesară pentru ca localitățile să devină funcționale, moderne și capabile să răspundă nevoilor cetățenilor. Potrivit edilului, administrațiile locale, în forma actuală, „sunt
Nicolae Drumea: „Integrarea europeană înseamnă instituții mai puternice și drepturi cu adevărat protejate pentru cetățeni"
În cadrul unui interviu acordat pentru ALBASAT, Nicolae Drumea, șef adjunct al Oficiului Teritorial Ungheni al Cancelariei de Stat, a explicat cum se reflectă, în mod concret, procesul de integrare europeană în viața de zi cu zi a cetățenilor Republicii Moldova. Potrivit lui Drumea, democrația nu este un dar, ci
Poliția Națională a recepționat din partea Germaniei un lot de drone, echipamente de investigare și tehnică criminalistică de ultimă generație. Tehnologia primită va permite analiza compoziției chimice a urmelor găsite la locul faptei – precum vopsea, metale, sol sau fibre textile – fără a compromite probele, transmite IPN. Odată cu
„Stop alcool la volan – cineva drag te așteaptă acasă" – Acțiune comună de prevenire la Nisporeni
În contextul Zilei Internaționale de Comemorare a Victimelor Accidentelor Rutiere, Biroul de Probațiune Nisporeni, în colaborare cu Inspectoratul de Poli
Polițiștii din raionul Nisporeni promovează siguranța tinerilor în cadrul campaniei „Educația pentru viață – Siguranța sexuală” # Albasat
În luna noiembrie curent, polițiștii din raionul Nisporeni au desfășurat activități de prevenire în cadrul campaniei „Educația pentru viață – Siguranța sexuală”, organizate în două instituții de învățământ: Școala Profesională Nisporeni și Gimnaziul Bursuc. Acțiunile au avut drept scop informarea elevilor despre aspecte esențiale pentru protecția și siguranța lor personală,... The post Polițiștii din raionul Nisporeni promovează siguranța tinerilor în cadrul campaniei „Educația pentru viață – Siguranța sexuală” appeared first on ALBASAT.
Valuta Cod Abr Rata Cursul Euro 978 EUR 1 19.6379 Dolar S.U.A. 840 USD 1 16.9205 Hrivna ucraineana 980 UAH 1 0.4023 Leu romanesc 946 RON 1 3.8628 Rubla ruseasca 643 RUB 1 0.2101 Coroana ceha 203 CZK 1 0.8118 Coroana daneza 208 DKK 1 2.6298 Coroana islandeza 352 ISK... The post Cursul valutar oficial la 14.11.2025 appeared first on ALBASAT.
Denunțarea Acordului cultural cu Federația Rusă, pe ordinea de zi a ședinței Parlamentului # Albasat
Biroul permanent al Parlamentului a aprobat ordinea de zi a ședinței plenare din această săptămână, care include și proiectul privind denunțarea Acordului cultural cu Federația Rusă. Măsura va duce la suspendarea activității Centrului Rus de Știință și Cultură din Chișinău, cunoscut și sub denumirea de „Ruskii Dom”, transmite IPN, Raportul... The post Denunțarea Acordului cultural cu Federația Rusă, pe ordinea de zi a ședinței Parlamentului appeared first on ALBASAT.
Comisia Europeană a prezentat astăzi „Scutul European pentru Democrației” și „Strategia UE pentru Societatea Civilă”. Ambele inițiative vor fi implementate în următorii ani, pentru a proteja blocul comunitar și statele candidate la aderare de ingerințele străine și manipulare politică, transmite IPN. Inițiativele executivului european prezintă măsuri să consolideze apărarea valorilor... The post Comisia UE a prezentat „Scutul pentru Democrație” care include suport pentru Moldova appeared first on ALBASAT.
Educația incluzivă este un proces care asigură acces egal tuturor copiilor, indiferent de diferențele de sănătate, intelectuale sau alte particularități. În acest context, Doamna Tamara Tentiuc, Șefa Direcției Drepturile Copilului, Oficiul Avocatului Poporului, explică cum analiza cererilor și rapoartelor tematice ajută la identificarea obstacolelor și propune recomandări pentru îmbunătățirea cadrului... The post Incluziunea prin educație – șanse egale pentru toți copiii appeared first on ALBASAT.
Materialul prezintă ideile lui Ion Bouroș, profesor pensionar, despre cum persoanele în etate pot fi mai implicate în viața comunității și cum experiența lor poate fi valorificată. El propune înființarea unui Consiliu al Înțelepților, format din seniori cu experiență de viață, care să ofere sfaturi și să reprezinte interesele persoanelor... The post Consiliul Înțelepților: idei vii pentru comunitatea din Nisporeni appeared first on ALBASAT.
Reels-ul prezintă modul în care Casa Națională de Asigurări Sociale răspunde nevoilor persoanelor în etate, dincolo de suportul financiar. Dl. Alexandru Vrabie, Șef al Subdiviziunii Teritoriale, explică cum instituția promovează respectul, demnitatea și calitatea vieții seniorilor prin măsuri concrete: Toate aceste inițiative contribuie la reducerea birocrației și la crearea unui... The post Cum construim o societate care recunoaște contribuția și necesitățile seniorilor appeared first on ALBASAT.
În cadrul emisiunii despre incluziunea persoanelor în etate, profesorul și pensionarul Ion Bouroș a vorbit cu sinceritate despre una dintre cele mai sensibile realități ale comunității noastre: singurătatea vârstnicilor. Migrația, schimbările sociale, plecarea copiilor și a rudelor peste hotare au lăsat mulți seniori în case goale, cu televizorul drept singur... The post Seniorii din Nisporeni, o resursă valoroasă pentru comunitate appeared first on ALBASAT.
În regiunea Ulianovsk din Federația Rusă au fost impuse restricții asupra utilizării internetului mobil, valabile până la sfârșitul războiului din Ucraina, dacă guvernul federal nu va decide altfel. Anunțul a fost făcut marți, în cadrul unei conferințe de presă, de ministrul regional al dezvoltării digitale, Oleg Iagfarov, transmite IPN Autoritățile... The post Internetul mobil, interzis în Ulianovsk până la sfârșitul războiului din Ucraina appeared first on ALBASAT.
Republica Moldova a înregistrat cel mai mare progres anual dintre toate statele candidate la aderarea la Uniunea Europeană, a declarat comisara europeană pentru extindere, Marta Kos. În cadrul evenimentului de prezentare a Raportului de extindere 2025, la Chișinău, oficiala a subliniat că progresul este unul semnificativ și consecvent, fapt confirmat... The post Moldova a făcut cel mai mare progres anual dintre toate statele candidate, Marta Kos appeared first on ALBASAT.
Incluziunea persoanelor în etate – respect, sprijin și valorizare în comunitate (Emisiune TV) # Albasat
Într-o comunitate sănătoasă, vârsta nu trebuie să devină o barieră. Emisiunea abordează importanța incluziunii persoanelor în etate, rolul lor în viața socială și necesitatea sprijinului adaptat nevoilor reale. Invitații vorbesc despre respectul între generații, provocările actuale și soluțiile care pot valorifica experiența seniorilor în folosul întregii societăți. Invitați: Ion Bouroș,... The post Incluziunea persoanelor în etate – respect, sprijin și valorizare în comunitate (Emisiune TV) appeared first on ALBASAT.
Serviciile de înmatriculare a autovehiculelor vor fi prestate în locații noi, deschise în municipiul Chișinău și orașul Rezina. Agenția Servicii Publice informează că în capitală a fost creat un oficiu pe șoseaua Muncești 795 și un ghișeu la Centrul multifuncțional Rezina de pe strada Matrosov 4, transmite IPN. ASP anunță... The post Noi locații de înmatriculare auto, la Rezina și Chișinău appeared first on ALBASAT.
Valuta Cod Abr Rata Cursul Euro 978 EUR 1 19.6912 Dolar S.U.A. 840 USD 1 17.0369 Hrivna ucraineana 980 UAH 1 0.4058 Leu romanesc 946 RON 1 3.8723 Rubla ruseasca 643 RUB 1 0.2102 Coroana ceha 203 CZK 1 0.8094 Coroana daneza 208 DKK 1 2.6372 Coroana islandeza 352 ISK... The post Cursul valutar oficial la 10.11.2025 appeared first on ALBASAT.
Locatarii la bloc trebuie să asigure cel puțin 18 grade Celsius în propriile apartamente pe parcursul sezonului de încălzire, pentru a menține balanța energetică a clădirii și a nu „umfla” facturile vecinilor. Despre această obligație a amintit Vasile Leu, șeful Secției investiții gaze naturale din cadrul ANRE, la un club... The post Locatarii trebuie să mențină cel puțin 18°C în apartamente pentru facturi corecte appeared first on ALBASAT.
Cum predăm cu empatie în școala de azi? | Live din Nisporeni Astăzi, de la Nisporeni, deschidem o discuție sinceră despre cum se simt elevii în școală și cum pot profesorii să predea cu empatie, răbdare și înțelegere, în realitatea de zi cu zi. Vorbim despre rolul relației dintre profesor... The post Cum predăm cu empatie în școala de azi? | Live din Nisporeni appeared first on ALBASAT.
Nisporeni: Incluziunea începe cu respectul și acțiunea — provocările și soluțiile pentru o societate fără bariere # Albasat
Într-o lume în care egalitatea de șanse și drepturile omului sunt valori tot mai discutate, realitatea din comunitățile noastre arată că drumul spre o societate cu adevărat incluzivă este încă plin de obstacole. Emisiunea cu tematica „Incluziunea persoanelor cu nevoi speciale”, difuzată de Televiziunea ALBASAT, a adus în prim-plan vocile... The post Nisporeni: Incluziunea începe cu respectul și acțiunea — provocările și soluțiile pentru o societate fără bariere appeared first on ALBASAT.
Începe selecția națională a reprezentantului Moldovei la concursul internațional de muzică Eurovision Song Contest. Dosarele pot fi depuse până pe 7 decembrie, transmite IPN. Compania „Teleradio-Moldova” a dat vineri startul înscrierilor și anunță că selecția națională va avea loc în trei etape: examinarea dosarelor, audierile live și finala națională. Organizatorii... The post Începe înscrierea pentru selecția Eurovision Moldova appeared first on ALBASAT.
Într-o perioadă în care Republica Moldova vorbește tot mai des despre drepturi, egalitate și incluziune, realitatea din teren arată că persoanele cu nevoi speciale continuă să întâmpine obstacole – nu doar fizice, ci și de mentalitate. Emisiunea „Incluziunea persoanelor cu nevoi speciale”, difuzată de Televiziunea ALBASAT, a adus în atenția... The post Nisporeni: infrastructura și atitudinea – două chei pentru o societate incluzivă appeared first on ALBASAT.
Atenție, cetățeni: la 112 se semnalează tot mai multe apeluri privind tentative de escrocherie # Albasat
Serviciul național unic pentru apelurile de urgență 112 informează că, de la începutul lunii noiembrie 2025, la numărul unic de urgență 112 au fost înregistrate 25 de apeluri care semnalau tentative de escrocherie, majoritatea dintre acestea vizând situații în care apelanții s-au prezentat drept reprezentanți ai unor instituții bancare. Cetățenii... The post Atenție, cetățeni: la 112 se semnalează tot mai multe apeluri privind tentative de escrocherie appeared first on ALBASAT.
Metsola: Biroul Parlamentului European la Chișinău va consolida susținerea reformelor necesare # Albasat
Parlamentul European va colabora și mai strâns cu Republica Moldova, datorită deschiderii recente a biroului Parlamentului European la Chișinău. Declarația a fost făcută de șefa forului european în cadrul unei întrevederi cu premierul de la Chișinău, Alexandru Munteanu, transmite IPN. Biroul va facilita procesul de aliniere la standardele europene și... The post Metsola: Biroul Parlamentului European la Chișinău va consolida susținerea reformelor necesare appeared first on ALBASAT.
Accesul în unele zone publice din centrul capitalei va fi restricționat astăzi până la orele 17:00. Măsura este luată în contextul vizitei oficiale a președintei Parlamentului European, Roberta Metsola, transmite IPN. Primaria Chișinău anunță că restricțiile vor viza centrul capitalei și arterele care duc spre Aeroport. În aceste zone va... The post Acces limitat în centrul capitalei, în contextul vizitei Robertei Metsola appeared first on ALBASAT.
Premierul Moldovei și ambasadorul Ucrainei au convenit să consolideze cooperarea între state # Albasat
Prim-ministrul Alexandru Munteanu a avut astăzi o întrevedere cu ambasadorul Ucrainei în Moldova, Rohovei Paun. Oficialii au convenit consolidarea relațiilor bilaterale și cooperarea în domenii strategice, transmite IPN. Ambele părți au subliniat importanța continuării dialogului politic și a colaborării în domenii precum energia, economia, infrastructura și asistența umanitară. Discuțiile s-au... The post Premierul Moldovei și ambasadorul Ucrainei au convenit să consolideze cooperarea între state appeared first on ALBASAT.
Valuta Cod Abr Rata Cursul Euro 978 EUR 1 19.7102 Dolar S.U.A. 840 USD 1 17.1118 Hrivna ucraineana 980 UAH 1 0.4067 Leu romanesc 946 RON 1 3.8763 Rubla ruseasca 643 RUB 1 0.2110 Coroana ceha 203 CZK 1 0.8094 Coroana daneza 208 DKK 1 2.6397 Coroana islandeza 352 ISK... The post Cursul valutar oficial la 07.11.2025 appeared first on ALBASAT.
Republica Moldova preia, în premieră, președinția Protocolului privind apa și sănătatea, pentru perioada 2026-2028. Protocolul respectiv este un instrument juridic internațional, gestionat de Organizația Mondială a Sănătății și Comisia Economică ONU pentru Europa, și urmărește protejarea sănătății populației, prin asigurarea accesului la apă potabilă sigură și servicii de sanitație adecvate,... The post În premieră, Moldova conduce Protocolul OMS privind apa și sănătatea appeared first on ALBASAT.
Persoanele cu dizabilități au voce: intervenția Avocatului Poporului în cazurile de încălcare a drepturilor # Albasat
În cadrul emisiunii „Incluziunea persoanelor cu nevoi speciale”, difuzată de Televiziunea ALBASAT, Oxana Gumennaia, Adjuncta Avocatului Poporului, a vorbit despre tipurile de sesizări care ajung cel mai des la instituția pe care o reprezintă. Potrivit acesteia, Avocatul Poporului intervine în special în situațiile în care instituțiile statului nu reușesc să... The post Persoanele cu dizabilități au voce: intervenția Avocatului Poporului în cazurile de încălcare a drepturilor appeared first on ALBASAT.
