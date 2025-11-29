Protecția temporară a refugiaților ucraineni: măsuri concrete și drepturi garantate la Nisporeni

21:40

Într-o perioadă în care Republica Moldova accelerează procesul de apropiere de Uniunea Europeană, întrebarea esențială pentru oameni rămâne una simplă: Cum se traduce acest parcurs în viața de zi cu zi a cetățeanului? Nicolae Drumea, șef adjunct al Oficiului teritorial Ungheni al Cancelariei de Stat, explică faptul că integrarea europeană...