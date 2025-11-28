REACȚIE | Comisia Europeană salută anchetele anti-corupție din Ucraina, inclusiv percheziția la șeful Oficiului Președintelui
SafeNews, 28 noiembrie 2025 16:40
Comisia Europeană consideră că anchetele anti-corupție în curs în Ucraina, care includ percheziții la înalți oficiali, printre care și șeful Oficiului Președintelui, Andriy Yermak, arată că instituțiile anti-corupție din țară funcționează. Declarația a fost făcută de Paula Pinheiro, purtătorul de cuvânt principal al Comisiei Europene, în cadrul unei discuții cu jurnaliștii, după ce dimineața zilei
• • •
Acum 5 minute
17:00
ULTIMA ORĂ! „Moldova, mulțumim și la revedere! Ciao a tutti!” Ion Bulmaga, fostul director al IPM, pleacă din țară după demitere # SafeNews
„Moldova, mulțumim și la revedere! Ciao a tutti!" – a scris Ion Bulmaga pe rețelele de socializare, anunțând astfel plecarea sa din țară. Se întâmplă după ce Guvernul l-a eliberat din funcția de director al Inspectoratului pentru Protecția Mediului, pe 26 septembrie. Anterior, Bulmaga declara că actualul ministru i-ar fi transmis că „nu se mai
Acum 15 minute
16:50
Astăzi, în municipiul Bălți, un băiețel s-a grăbit să vină pe lume chiar la domiciliul său, înainte ca mama să ajungă la spital. La ora 10:59, o gravidă de 29 de ani, aflată în săptămâna a 38-a de sarcină, a sunat la ambulanță după ce au început contracțiile intense. Echipa SAMU Bălți a ajuns la
Acum 30 minute
16:40
REACȚIE | Comisia Europeană salută anchetele anti-corupție din Ucraina, inclusiv percheziția la șeful Oficiului Președintelui # SafeNews
Comisia Europeană consideră că anchetele anti-corupție în curs în Ucraina, care includ percheziții la înalți oficiali, printre care și șeful Oficiului Președintelui, Andriy Yermak, arată că instituțiile anti-corupție din țară funcționează. Declarația a fost făcută de Paula Pinheiro, purtătorul de cuvânt principal al Comisiei Europene, în cadrul unei discuții cu jurnaliștii, după ce dimineața zilei
Acum o oră
16:30
VIDEO | REȚINERILE CONTINUĂ: Doi minori prinși în flagrant în timp ce distribuiau droguri în Chișinău # SafeNews
Doi adolescenți, de 16 și 17 ani, distribuiau droguri în Chișinău, acționând ca „curieri" într-o rețea de trafic ilegal, când au fost prinși în flagrant de polițiștii Inspectoratului de Poliție Centru. La controlul corporal, oamenii legii au descoperit asupra lor mai multe pachețele cu substanțe asemănătoare drogurilor de tip „sare". În timpul verificărilor suplimentare, au
16:20
Debut exploziv în One Championship: Moldoveanul Valeriu Strungari îl trimite la podea pe Aekmuangnom # SafeNews
Luptătorul moldovean Valeriu Strungari a pășit pentru prima dată în cușca promoției „One Championship" ca un gladiator pregătit de bătălie — și a ieșit de acolo victorios, cu brațul ridicat și adversarul la podea. În Bangkok, în fața unui public în fierbere, Strungari l-a înfruntat pe thailandezul Sanit Aekmuangnom, un luptător obișnuit cu atmosfera incandescentă
16:20
VIDEO | Percheziții la Ialoveni și Chișinău într-un dosar de trafic de droguri. Cinci bărbați, vizați în anchetă # SafeNews
Polițiștii și procurorii din raionul Ialoveni au descins astăzi la mai multe adrese, în cadrul unei operațiuni care vizează un grup de persoane suspectate de implicare în traficul ilicit de droguri. Ancheta este în desfășurare încă din 2023, iar autoritățile spun că ar fi vorba de o rețea care prepara, transporta și vindea substanțe narcotice
16:10
FOTO | Au depus jurământul de credință: 52 de noi specialiști s-au alăturat oficial Poliției de Frontieră # SafeNews
52 de tineri specialiști au depus, astăzi, jurământul și au intrat în rândurile Poliției de Frontieră, angajându-se să contribuie la securitatea cetățenilor și protecția frontierei de stat. Ceremonia oficială a avut loc la Academia „Ștefan cel Mare" a Ministerului Afacerilor Interne, în prezența conducerii instituției, a șefului adjunct al Poliției de Frontieră, Andrei Trofimov, a
Acum 2 ore
16:00
Instanța sectorului Ciocana a decis plasarea în arest preventiv pentru 30 de zile a bărbatului reținut în dosarul contrabandei cu arme descoperite în punctul vamal „Albița". Suspectul este unul dintre cei implicați în transportul ilegal de armament, interceptat la frontiera moldo-română. Șeful Inspectoratului General al Poliției, Viorel Cernăuțeanu, a anunțat anterior că, pe lângă acesta,
16:00
Justiția internațională spune „nu” eliberării lui Duterte: fostul președinte filipinez rămâne în detenție # SafeNews
Camera de apel a Curții Penale Internaționale (CPI) a decis să mențină în detenție fostul președinte al Filipinelor, Rodrigo Duterte, respingând solicitarea avocaților acestuia pentru eliberare. Apărarea ceruse eliberarea din motive umanitare, invocând starea de sănătate a lui Duterte și vârsta înaintată, însă judecătorii au considerat argumentele insuficiente pentru a modifica măsura arestului preventiv. În
15:10
Închisoare pe viață pentru omorul unei femei. Italia – prima țară europeană care aplică legea # SafeNews
Parlamentul Italiei a adoptat legea care introduce în codul penal infracțiunea „femicid", pedepsită cu închisoare pe viață. Italia a devenit astfel prima țară europeană care aplică pedeapsa maximă pentru uciderea unei femei. Decizia legislativului de la Roma vine în contextul în care, potrivit Organizației Națiunilor Unite, în jur de 83.000 de femei au fost ucise
Acum 4 ore
15:00
Donald Trump jignește din nou o jurnalistă: „Pui întrebări doar pentru că ești o persoană proastă” # SafeNews
Seria de insulte pe care Donald Trump a lansat-o la adresa unor jurnaliste în ultima lună de zile continuă. Liderul SUA a jignit-o joi pe o repoteră care l-a întrebat despre controlul asupra imigranţilor afgani, în urma împușcării a doi membri ai Gărzii Naționale, potrivit New York Post. „Ești proastă? Ești o persoană proastă?", i-a spus
15:00
Ex-deputatul Vladimir Andronachi rămâne în izolator pentru încă 20 de zile. Magistrații Judecătoriei Chișinău au admis parțial cererea procurorilor privind prelungirea măsurii preventive. Potrivit informațiilor oferite de Procuratura Anticorupție, Vladimir Andronachi este suspectat de spălare de bani în proporții deosebit de mari. De menționat că, Andronachi a fost reținut în seara zilei de 2 septembrie.
14:50
Consiliul municipal Chișinău a ajustat bugetul provizoriu pentru anul 2025, ca urmare a modificării indicatorilor bugetului de stat. Proiectul a fost votat de consilierii fracțiunii Partidului Mișcarea Alternativă Națională, ai Partidului Acțiune și Solidaritate, precum și de consilierii neafiliați, scrie realitatea.md. În momentul votului, consilierii Partidului Socialiștilor au absentat din sală, transmite IPN. După ajustarea
14:30
Anchetele şi percheziţiile care-l vizează pe Iermak arată că instanţele anticorupţie ”îşi fac treaba”, salută Comisia Europeană # SafeNews
Comisia Europeană consideră că anchete aflate în curs în Ucraina, în cadrul cărora au loc vineri percheziţii la domiciliul puternicului şef de cabinet al preşedintelui ucrainean Volodimir Zelenski Andrii Iermak, arată că instanţele anticorupţie ucrainene "îşi fac treaba", declară vineri o purtătoare de cuvânt a CE, Paula Pinho. "Asta arată că că organismul anticorupţie există
14:20
Statul Major General al armatei ucrainene a comunicat vineri despre două atacuri efectuate în cursul nopții de joi spre vineri, primul vizând o rafinărie din regiunea rusă Saratov (Districtul federal Volga, la granița cu Kazahstanul), al doilea vizând aerodromul Saki, din peninsula Crimeea, anexată ilegal de Moscova în 2014, relatează EFE. Rafinăria din Saratov, care
14:20
Anatolie Nosatîi, la Reuniunea miniștrilor apărării din Europa de Sud-Est: R. Moldova își va putea proteja cetățenii doar făcând parte din lumea liberă # SafeNews
Ministrul apărării, Anatolie Nosatîi, a reiterat faptul că R. Moldova își va putea proteja cu adevărat cetățenii prin implicarea sa la familia europeană, supranumită – lume liberă cu state suverane. Declarația în cauză a fost lansată astăzi, 28 noiembrie, în cadrul Reuniunii miniștrilor apărării din Europa de Sud-Est (South-Eastern Defence Ministerial — SEDM), care a
14:00
VIDEO | Bărbatul care ar fi organizat transportul armelor depistate în camionul reținut la vama Leușeni, adus în faţa judecătorilor: Procurorii solicită 30 de zile de arest # SafeNews
Bărbatul care ar fi organizat transportul armelor depistate în camionul reținut la vama Leușeni – Albița a fost adus, pe 28 noiembrie, în fața magistraților. Procurorii solicită plasarea acestuia în arest preventiv pentru 30 de zile. Suspectul, originar din Chișinău, și-a acoperit capul și a evitat orice interacțiune cu presa pe holurile instanței, trecând rapid
13:50
STOP CADRU | VIDEO | Vladimir Andronachi, jurnaliștilor: „Am spălat bani în mașina de spălat” # SafeNews
Fostul deputat, Vladimir Andronachi, a fost adus în fața magistraților de la judecătoria Ciocana. Procurorii cer prelungirea arestului preventiv cu încă 30 de zile. Întrebat dacă își recunoaște vina, în dosarul penal pornit pentru spălare de bani în proporții deosebit de mari, acesta a spus că nu. „Sînt jertfă. -Sînteți acuzat de spălare de bani.
13:20
Putin urmează să efectueze o vizită de stat în India, la 4 şi 5 decembrie, anunţă Kremlinul # SafeNews
Preşedintele rus Vladimir Putin urmează să efectueze – o vizită de stat – în India, la 4 şi 5 decembrie, la invitaţia premierului indian Narendra Modi, anunţă vineri într-un comunicat Kremlinul, relatează AFP. Această vizită "va permite să se discute toate aspectele agendei variate a relaţiilor ruso-indiene de parteneriat strategic privilegiat" şi despre "subiectele de
13:10
Miniștrii Apărării din statele UE se reunesc la 1 decembrie la Bruxelles. Discuțiile se vor axa pe Ucraina și pregătiri pentru apărare # SafeNews
Consiliul Afaceri Externe al UE, în configuraţia apărare, se reuneşte la 1 decembrie, la Bruxelles, luând în discuţie, în principal pregătirea pentru apărare a Europei şi sprijinul militar pentru Ucraina, informează site-ul https://www.consilium.europa.eu, relatează Agerpres. Consiliul Afaceri Externe reunind miniştrii Apărării va fi prezidat de Înalta Reprezentantă a UE pentru afaceri externe şi politica de
13:10
VIDEO | Cultivatori de droguri depistați la Cahul și Cantemir: Poliția a ridicat 7 kg de substanțe interzise # SafeNews
Ofițerii Direcției investigații „Sud" a INI au documentat, pe parcursul lunii noiembrie, activitatea mai multor persoane bănuite de creșterea, păstrarea, consumul și comercializarea drogurilor pe teritoriul raioanelor Cahul și Cantemir. În urma perchezițiilor autorizate la domiciliile a patru persoane cu vârste cuprinse între 39 și 53 de ani, polițiștii au descoperit droguri de tip hidropon,
Acum 6 ore
12:50
Polițiștii din cadrul Inspectoratului de Poliție Glodeni au prevenit o tentativă de comercializare a substanțelor narcotice, în urma unei informații operative. În flagrant, oamenii legii au depistat un bărbat de 39 de ani și concubina sa, în vârstă de 29 de ani, care intenționau să vândă droguri de tip marijuana. În timpul percheziției efectuate la
12:50
Primarul municipiului Chișinău, Ion Ceban, a revenit astăzi la ședința Consiliului Municipal cu propunerile de numire a doi viceprimari – Olesea Pșenițchi și Victor Pruteanu. Dacă la ședința precedentă proiectele nu au întrunit numărul necesar de voturi, astăzi acestea nici nu au fost incluse pe ordinea de zi, transmite IPN. Propunerea de includere a subiectului
12:50
Fostul primar al Bucureștiului, Sorin Oprescu, condamnat în lipsă la 9 ani și 8 luni de închisoare pentru corupție în România, nu va fi extrădat din Grecia. Magistrații eleni au admis apelul depus de Oprescu și au respins cererea de extrădare, exprimând un aviz negativ. Sorin Oprescu a fost reținut pe 4 octombrie, în apropierea
12:40
Ministerul Sănătății a inițiat evaluarea profesională a medicului cercetat anterior penal pentru viol și abuz asupra a două minore: Acesta a fost suspendat din funcţie # SafeNews
Ministerul Sănătății (MS) anunţă că a luat act de investigația jurnalistică publicată recent în mass-media, care semnalează implicarea medicului anesteziolog-reanimatolog Boris Meșteșug în fapte penale grave. Potrivit materialului, deși acesta a fost cercetat penal pentru viol, răpire, tentativă de viol și satisfacerea poftei sexuale în formă perversă asupra a două fetițe cu vârste de 10 și
12:30
Guvernul Irlandei va oferi un milion de euro pentru a sprijini copiii vulnerabili din Moldova. Fondurile sunt acordate prin programul Irish Aid și vor fi folosite pentru noul program UNICEF, care consolidează serviciile de protecție a copilului și sprijinul social pentru familii și refugiați. Potrivit UNICEF, contribuția acoperă o perioadă de doi ani și are
12:30
Presa: Kozak i-a trimis lui Putin o scrisoare, în care îl critică pentru declanșarea războiului în Ucraina # SafeNews
Fostul adjunct al șefului administrației prezidențiale a Federației Ruse, Dmitri Kozak, i-ar fi scris o scrisoare personală lui Vladimir Putin înainte de demisia sa din septembrie, în care a criticat în termeni duri invazia Rusiei în Ucraina. Informația este relatată de publicația „Agenția", care citează surse apropiate fostului oficial, transmite Meduza. Potrivit uneia dintre surse, Kozak
12:30
România: Ministrul Apărării, Ionuț Moșteanu, a demisionat. Decizia a fost luată după scandalul privind studiile sale # SafeNews

12:20
Institutul Mamei și Copilului susține că raporturile de muncă ale anestezistei Ecaterina Maniuc sunt suspendate, după ce, acum trei săptămâni, Roman Babuțchi a lansat noi acuzații privind investigarea decesului soției sale, Liubovi Babuțchi. Soțul victimei, care a murit într-un salon de înfrumusețare clandestin în ianuarie 2025, a declarat în cadrul unui interviu că Maniuc, învinuită […] Articolul IMC răspunde acuzațiilor lui Babuțchi privind angajarea Ecaterinei Maniuc apare prima dată în SafeNews.
12:20
Trump vrea să suspende imigraţia din toate „ţările din lumea a treia”, după atacul armat din Washington # SafeNews
Preşedintele SUA a declarat joi, într-o postare pe platforma Truth Social, că intenţionează să suspende imigraţia către Statele Unite din toate „ţările din lumea a treia”, în urma atacului armat din centrul capitalei Washington, soldat cu moartea unui membru al Gărzii Naţionale. Anunţul ridică numeroase semne de întrebare, întrucât administraţia nu a precizat când ar […] Articolul Trump vrea să suspende imigraţia din toate „ţările din lumea a treia”, după atacul armat din Washington apare prima dată în SafeNews.
11:50
Schimbările climatice, defrișările, recoltele tot mai slabe și accesul dificil la finanțare apasă tot mai greu pe umerii pomicultorilor, un sector vital pentru economia agricolă a Republicii Moldova. Experții avertizează că, fără intervenții rapide, precum facilitarea accesului la produse de protecție a plantelor, extinderea sistemelor de irigare și dezvoltarea infrastructurii post-recoltare, industria fructelor riscă să […] Articolul Moldova rămâne fără fructe din cauza ploilor din octombrie. Ce spun experții apare prima dată în SafeNews.
11:50
Rusia nu mai poate trimite oameni în spațiu, pentru prima dată în 60 de ani. „Lansările sunt amânate pe termen nedeterminat” # SafeNews
La Baikonur, în timpul lansării navei Soiuz MS-28 către Stația Spațială Internațională (ISS), pe 27 noiembrie, s-a prăbușit cabina de service. Incidentul a fost confirmat de imaginile transmise de Roscosmos. Potrivit sursei The Insider, structura avariată este o cabină mobilă pliabilă situată sub platforma de lansare, unde se desfășoară lucrări la partea din spate a […] Articolul Rusia nu mai poate trimite oameni în spațiu, pentru prima dată în 60 de ani. „Lansările sunt amânate pe termen nedeterminat” apare prima dată în SafeNews.
11:40
Zeci de familii care locuiesc într-un bloc nou construit din comuna Bubuieci, municipiul Chișinău, trăiesc de ani de zile în condiții periculoase, printre cabluri electrice expuse, incendii repetate, deconectări prelungite de la electricitate și lipsa actelor de proprietate. Imobilul, aflat pe strada Pietrarilor 27, a fost ridicat de compania „Serelena Imobil”, administrată de Sergiu și […] Articolul VIDEO | Bubuieci: Locatari blocați între datorii, proprietăți neclare și pericol apare prima dată în SafeNews.
11:40
Cine este tânărul căutat de mai multe zile în Munții Bucegi. El a reușit să anunțe salvatorii spunându-le că este epuizat și în hipotermie # SafeNews
Operațiunea de căutare a tânărului de 18 ani din Marea Britanie, dispărut duminică seara în Munții Bucegi, a fost sistată joi seară din cauza vremii. Va fi reluată vineri dimineață, dacă vor permite condițiile meteo. Părinții, care abia acum au aflat situația, au ajuns în România, iar salvatorii folosesc drone, câini specializați și un elicopter […] Articolul Cine este tânărul căutat de mai multe zile în Munții Bucegi. El a reușit să anunțe salvatorii spunându-le că este epuizat și în hipotermie apare prima dată în SafeNews.
11:30
Fostul prim-ministru Vlad Filat a lansat critici la adresa autorităților pentru modul în care Republica Moldova a gestionat achizițiile de gaze în ultimii doi ani. Potrivit lui Filat, țara a cumpărat gaz natural mult peste prețul mediu din Uniunea Europeană, diferențele ajungând între 25% și 90%. În total, consumatorii și economia au înregistrat pierderi directe […] Articolul Fostul premier acuză autoritățile: Gazul cumpărat mult mai scump decât în UE apare prima dată în SafeNews.
11:30
VIDEO | Patru tineri reținuți în Chișinău pentru escrocherii online cu autovehicule către SUA # SafeNews
Ofițerii Direcției combaterea criminalității organizate a INI, împreună cu procurorii PCCOCS și cu sprijinul mascaților BPDS „Fulger”, au reținut patru tineri bănuiți de escrocherii internaționale în domeniul vânzărilor de autovehicule, prejudiciul estimat fiind de aproximativ 500.000 USD. Cei patru tineri, specialiști în tehnologia informației, cu vârste între 20 și 25 de ani, ar fi creat […] Articolul VIDEO | Patru tineri reținuți în Chișinău pentru escrocherii online cu autovehicule către SUA apare prima dată în SafeNews.
11:20
Președintele Parlamentului, Igor Grosu, a reacționat față de deranjul exprimat de Alexandr Stoianoglo privind expunerea publică a unei drone rusești pe scările Ministerului de Externe. „De ce oare nu ne miră acest lucru? Acest personaj, care a fost beneficiarul direct al schemei de corupere a alegătorilor în 2024, n-a spus o vorbă că condamnă corupția […] Articolul VIDEO | Grosu critică reacția lui Stoianoglo față de expunerea dronei rusești la MAE apare prima dată în SafeNews.
11:10
Cum a ajuns public apelul lui Witkoff, care sfătuia Kremlinul cum să-l convingă pe Trump în privința planului de pace pentru Ucraina # SafeNews
Scopul celor de la Bloomberg, care arată cum Steve Witkoff, trimisul special al lui Donald Trump, a sfătuit Kremlinul cu privire la cea mai bună modalitate de a intra în grațiile președintelui american, este extraordinar pentru ceea ce ne spune despre loialitatea dubioasă a lui Witkoff și influența potențială a Kremlinului asupra eforturilor de negociere […] Articolul Cum a ajuns public apelul lui Witkoff, care sfătuia Kremlinul cum să-l convingă pe Trump în privința planului de pace pentru Ucraina apare prima dată în SafeNews.
11:10
VIDEO | Curier de droguri reținut în flagrant. Peste 170 de pachețele cu substanțe narcotice ridicate în urma perchezițiilor # SafeNews
Angajații Inspectoratului de Poliție Centru au reținut în flagrant un bărbat în vârstă de 29 de ani, suspectat de distribuirea substanțelor narcotice pe teritoriul municipiului Chișinău. În zona unei fâșii forestiere din sectorul Buiucani, polițiștii au observat ieri, 27 noiembrie, un bărbat care ar fi amplasat droguri în ascunzișuri. Asupra acestuia au fost găsite 66 […] Articolul VIDEO | Curier de droguri reținut în flagrant. Peste 170 de pachețele cu substanțe narcotice ridicate în urma perchezițiilor apare prima dată în SafeNews.
Acum 8 ore
11:00
Bilanţul victimelor în incendiul de la Hong Kong creşte la 128 de morţi. Lupta împotriva flăcărilor s-a încheiat, căutarea dispăruţilor continuă # SafeNews
Pompierii din Hong Kong au încheiat vineri operaţiunile de luptă împotriva incendiului care a devastat un complex rezidenţial, soldat cu 128 de morţi, cel mai grav incendiu în oraş din 1948 încoace, anunţă Guvernul local, relatează AFP. Flăcările au fost ”în mare parte stinse” vineri, la ora locală 10.18 (4.18, ora României), iar ”operaţiunile de […] Articolul Bilanţul victimelor în incendiul de la Hong Kong creşte la 128 de morţi. Lupta împotriva flăcărilor s-a încheiat, căutarea dispăruţilor continuă apare prima dată în SafeNews.
11:00
Odată cu destrămarea URSS, Rusia nu mai este un centru de putere în lume, dar și-ar dori să redevină, consideră fostul ministru al Apărării din Republica Moldova, Anatol Șalaru. Politicianul a declarat că, în opinia sa, războiul din Ucraina a fost pornit de Kremlin pentru ca țara să nu adere la NATO. Fostul oficial consideră […] Articolul Șalaru: Moscova a văzut că NATO nu vine spre ea și a luat inițiativa apare prima dată în SafeNews.
10:50
O turistă elveţiană în vârstă de 25 de ani a murit după ce a fost atacată de un rechin, partenerul ei fiind rănit, pe o plajă din New South Wales, Australia, potrivit The Guardian. Un cuplu din Elveţia înota în zona plajei Kylies din parcul naţional Crowdy Bay, joi, la răsăritul soarelui, când un rechin-taur […] Articolul Australia: Turistă elveţiană, ucisă de un rechin, în timp ce partenerul ei a fost rănit apare prima dată în SafeNews.
10:50
Un tânăr a murit, după ce ar fi mers în ospeție la un cunoscut. Crima a avut loc noaptea trecută, în jurul orei 21:00, într-un apartament de pe strada Vișinilor din sectorul Buiucani al Capitalei. Potrivit surselor pulsmedia.md, Poliția a fost alertată de către un vecin despre faptul că în apartament are loc o bătaie. La […] Articolul Tragedie într-un apartament din Chișinău: bărbat omorât cu ciocanul apare prima dată în SafeNews.
10:40
Aproape 200 de morţi şi pagube însemnate, în urma inundaţiilor din Asia de Sud-Est şi Sri Lanka # SafeNews
Cel puţin 90 de persoane au murit în urma inundaţiilor şi a alunecărilor de teren produse în insula Sumatra din Indonezia. În Sri Lanka, într-unul dintre cele mai grave dezastre provocate de vreme în ultimii ani, au murit cel puţin 56 de persoane, în timp ce în Thailanda cantităţile record de precipitaţii au provocat moartea […] Articolul Aproape 200 de morţi şi pagube însemnate, în urma inundaţiilor din Asia de Sud-Est şi Sri Lanka apare prima dată în SafeNews.
10:40
Energocom va transmite luni către ANRE toate calculele privind costurile de achiziție a gazelor naturale, iar datele preliminare indică un preț final mediu ponderat de aproximativ 390 euro pentru 1.000 de metri cubi, a anunțat Alexandr Slusari solicitat de redacția BANI.MD. Potrivit acestuia, calculele confirmă premise solide pentru reducerea tarifului achitat de consumatori. „Prognoza mea […] Articolul Reducere la gaze: Prețul ar putea coborî cu mai mult de 10% apare prima dată în SafeNews.
10:40
Pace în pericol: Belgia avertizează că planul cu activele rusești ar putea exploda în instanțe # SafeNews
Prim-ministrul belgian Bart de Wever afirmă că planul Uniunii Europene de a folosi activele de stat rusești înghețate pentru finanțarea Ucrainei ar putea afecta șansele unui eventual acord de pace. Potrivit MediaFax.ro, acesta a transmis îngrijorările sale Comisiei Europene printr-o scrisoare citată de Reuters. În document, De Wever avertizează că o implementare rapidă a schemei propuse, care […] Articolul Pace în pericol: Belgia avertizează că planul cu activele rusești ar putea exploda în instanțe apare prima dată în SafeNews.
10:30
Procuratura Căușeni, Oficiul Ștefan Vodă informează despre pronunțarea unei sentințe de condamnare într-o cauză penală de învinuire a unui bărbat, care deținea funcția de șef al secției obstetrico-ginecologice a Spitalului raional Ștefan Vodă, pentru încălcarea din neglijență a regulilor și metodelor de acordare a asistenței medicale, faptă soldată cu decesul unei paciente. Prin hotărârea Judecătoriei […] Articolul Medic obstetrician-ginecolog, condamnat după decesul unei femei însărcinate apare prima dată în SafeNews.
10:20
Ședința Consiliului Municipal Chișinău din 28 noiembrie 2025 Articolul LIVE | Ședința Consiliului Municipal Chișinău din 28 noiembrie 2025 apare prima dată în SafeNews.
09:50
VIDEO | Contrabandă cu piese auto din Italia și cocaină, destructurată de PCCOCS și Poliția de Frontieră # SafeNews
Procurorii PCCOCS, împreună cu angajații Poliției de Frontieră, au destructurat un grup infracțional implicat într-o amplă schemă de contrabandă cu mijloace de transport și piese auto, estimată la peste 1.200.000 lei. În cadrul operațiunii, a fost reținut un bărbat de 41 de ani, organizator al schemei, iar un complice de aceeași vârstă din Chișinău este […] Articolul VIDEO | Contrabandă cu piese auto din Italia și cocaină, destructurată de PCCOCS și Poliția de Frontieră apare prima dată în SafeNews.
09:20
VIDEO | Bărbat din Fălești, reținut în Orhei pentru cultivare și distribuire de marijuana # SafeNews
Polițiștii și procurorii din Orhei l-au reținut pe un tânăr de 26 de ani, originar din raionul Fălești, după ce au descoperit că ar fi cultivat și distribuit marijuana. Bărbatul lucra de aproximativ șase luni la o întreprindere specializată în producerea articolelor decorative și arhitecturale din beton și metal. În urma investigațiilor, oamenii legii au […] Articolul VIDEO | Bărbat din Fălești, reținut în Orhei pentru cultivare și distribuire de marijuana apare prima dată în SafeNews.
