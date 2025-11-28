REACȚIE | Comisia Europeană salută anchetele anti-corupție din Ucraina, inclusiv percheziția la șeful Oficiului Președintelui

09:50

Procurorii PCCOCS, împreună cu angajații Poliției de Frontieră, au destructurat un grup infracțional implicat într-o amplă schemă de contrabandă cu mijloace de transport și piese auto, estimată la peste 1.200.000 lei. În cadrul operațiunii, a fost reținut un bărbat de 41 de ani, organizator al schemei, iar un complice de aceeași vârstă din Chișinău este […] Articolul VIDEO | Contrabandă cu piese auto din Italia și cocaină, destructurată de PCCOCS și Poliția de Frontieră apare prima dată în SafeNews.