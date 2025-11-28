România: Ministrul Apărării, Ionuț Moșteanu, a demisionat. Decizia a fost luată după scandalul privind studiile sale
SafeNews, 28 noiembrie 2025 12:30
Ionuț Moșteanu a anunțat că a demisionat din funcția de ministru al Apărării al României, în urma scandalului legat de studiile sale. Anterior, mai mulți colegi din conducerea USR îi ceruseră retragerea. „Mi-am depus astăzi demisia din funcția de ministru al Apărării Naționale. Am discutat cu președintele, cu premierul, cu președintele partidului, cu o parte […] Articolul România: Ministrul Apărării, Ionuț Moșteanu, a demisionat. Decizia a fost luată după scandalul privind studiile sale apare prima dată în SafeNews.
Acum 10 minute
12:40
Ministerul Sănătății a inițiat evaluarea profesională a medicului cercetat anterior penal pentru viol și abuz asupra a două minore: Acesta a fost suspendat din funcţie # SafeNews
Ministerul Sănătății (MS) anunţă că a luat act de investigația jurnalistică publicată recent în mass-media, care semnalează implicarea medicului anesteziolog-reanimatolog Boris Meșteșug în fapte penale grave. Potrivit materialului, deși acesta a fost cercetat penal pentru viol, răpire, tentativă de viol și satisfacerea poftei sexuale în formă perversă asupra a două fetițe cu vârste de 10 și […] Articolul Ministerul Sănătății a inițiat evaluarea profesională a medicului cercetat anterior penal pentru viol și abuz asupra a două minore: Acesta a fost suspendat din funcţie apare prima dată în SafeNews.
Acum 30 minute
12:30
Guvernul Irlandei va oferi un milion de euro pentru a sprijini copiii vulnerabili din Moldova. Fondurile sunt acordate prin programul Irish Aid și vor fi folosite pentru noul program UNICEF, care consolidează serviciile de protecție a copilului și sprijinul social pentru familii și refugiați. Potrivit UNICEF, contribuția acoperă o perioadă de doi ani și are […] Articolul Irlanda oferă 1 milion de euro pentru a spori protecția copiilor în Moldova apare prima dată în SafeNews.
12:30
Presa: Kozak i-a trimis lui Putin o scrisoare, în care îl critică pentru declanșarea războiului în Ucraina # SafeNews
Fostul adjunct al șefului administrației prezidențiale a Federației Ruse, Dmitri Kozak, i-ar fi scris o scrisoare personală lui Vladimir Putin înainte de demisia sa din septembrie, în care a criticat în termeni duri invazia Rusiei în Ucraina. Informația este relatată de publicația „Agenția”, care citează surse apropiate fostului oficial, transmite Meduza. Potrivit uneia dintre surse, Kozak […] Articolul Presa: Kozak i-a trimis lui Putin o scrisoare, în care îl critică pentru declanșarea războiului în Ucraina apare prima dată în SafeNews.
12:30
România: Ministrul Apărării, Ionuț Moșteanu, a demisionat. Decizia a fost luată după scandalul privind studiile sale # SafeNews
Ionuț Moșteanu a anunțat că a demisionat din funcția de ministru al Apărării al României, în urma scandalului legat de studiile sale. Anterior, mai mulți colegi din conducerea USR îi ceruseră retragerea. „Mi-am depus astăzi demisia din funcția de ministru al Apărării Naționale. Am discutat cu președintele, cu premierul, cu președintele partidului, cu o parte […] Articolul România: Ministrul Apărării, Ionuț Moșteanu, a demisionat. Decizia a fost luată după scandalul privind studiile sale apare prima dată în SafeNews.
12:20
Institutul Mamei și Copilului susține că raporturile de muncă ale anestezistei Ecaterina Maniuc sunt suspendate, după ce, acum trei săptămâni, Roman Babuțchi a lansat noi acuzații privind investigarea decesului soției sale, Liubovi Babuțchi. Soțul victimei, care a murit într-un salon de înfrumusețare clandestin în ianuarie 2025, a declarat în cadrul unui interviu că Maniuc, învinuită […] Articolul IMC răspunde acuzațiilor lui Babuțchi privind angajarea Ecaterinei Maniuc apare prima dată în SafeNews.
12:20
Trump vrea să suspende imigraţia din toate „ţările din lumea a treia”, după atacul armat din Washington # SafeNews
Preşedintele SUA a declarat joi, într-o postare pe platforma Truth Social, că intenţionează să suspende imigraţia către Statele Unite din toate „ţările din lumea a treia”, în urma atacului armat din centrul capitalei Washington, soldat cu moartea unui membru al Gărzii Naţionale. Anunţul ridică numeroase semne de întrebare, întrucât administraţia nu a precizat când ar […] Articolul Trump vrea să suspende imigraţia din toate „ţările din lumea a treia”, după atacul armat din Washington apare prima dată în SafeNews.
Acum o oră
11:50
Schimbările climatice, defrișările, recoltele tot mai slabe și accesul dificil la finanțare apasă tot mai greu pe umerii pomicultorilor, un sector vital pentru economia agricolă a Republicii Moldova. Experții avertizează că, fără intervenții rapide, precum facilitarea accesului la produse de protecție a plantelor, extinderea sistemelor de irigare și dezvoltarea infrastructurii post-recoltare, industria fructelor riscă să […] Articolul Moldova rămâne fără fructe din cauza ploilor din octombrie. Ce spun experții apare prima dată în SafeNews.
11:50
Rusia nu mai poate trimite oameni în spațiu, pentru prima dată în 60 de ani. „Lansările sunt amânate pe termen nedeterminat” # SafeNews
La Baikonur, în timpul lansării navei Soiuz MS-28 către Stația Spațială Internațională (ISS), pe 27 noiembrie, s-a prăbușit cabina de service. Incidentul a fost confirmat de imaginile transmise de Roscosmos. Potrivit sursei The Insider, structura avariată este o cabină mobilă pliabilă situată sub platforma de lansare, unde se desfășoară lucrări la partea din spate a […] Articolul Rusia nu mai poate trimite oameni în spațiu, pentru prima dată în 60 de ani. „Lansările sunt amânate pe termen nedeterminat” apare prima dată în SafeNews.
Acum 2 ore
11:40
Zeci de familii care locuiesc într-un bloc nou construit din comuna Bubuieci, municipiul Chișinău, trăiesc de ani de zile în condiții periculoase, printre cabluri electrice expuse, incendii repetate, deconectări prelungite de la electricitate și lipsa actelor de proprietate. Imobilul, aflat pe strada Pietrarilor 27, a fost ridicat de compania „Serelena Imobil”, administrată de Sergiu și […] Articolul VIDEO | Bubuieci: Locatari blocați între datorii, proprietăți neclare și pericol apare prima dată în SafeNews.
11:40
Cine este tânărul căutat de mai multe zile în Munții Bucegi. El a reușit să anunțe salvatorii spunându-le că este epuizat și în hipotermie # SafeNews
Operațiunea de căutare a tânărului de 18 ani din Marea Britanie, dispărut duminică seara în Munții Bucegi, a fost sistată joi seară din cauza vremii. Va fi reluată vineri dimineață, dacă vor permite condițiile meteo. Părinții, care abia acum au aflat situația, au ajuns în România, iar salvatorii folosesc drone, câini specializați și un elicopter […] Articolul Cine este tânărul căutat de mai multe zile în Munții Bucegi. El a reușit să anunțe salvatorii spunându-le că este epuizat și în hipotermie apare prima dată în SafeNews.
11:30
Fostul prim-ministru Vlad Filat a lansat critici la adresa autorităților pentru modul în care Republica Moldova a gestionat achizițiile de gaze în ultimii doi ani. Potrivit lui Filat, țara a cumpărat gaz natural mult peste prețul mediu din Uniunea Europeană, diferențele ajungând între 25% și 90%. În total, consumatorii și economia au înregistrat pierderi directe […] Articolul Fostul premier acuză autoritățile: Gazul cumpărat mult mai scump decât în UE apare prima dată în SafeNews.
11:30
VIDEO | Patru tineri reținuți în Chișinău pentru escrocherii online cu autovehicule către SUA # SafeNews
Ofițerii Direcției combaterea criminalității organizate a INI, împreună cu procurorii PCCOCS și cu sprijinul mascaților BPDS „Fulger”, au reținut patru tineri bănuiți de escrocherii internaționale în domeniul vânzărilor de autovehicule, prejudiciul estimat fiind de aproximativ 500.000 USD. Cei patru tineri, specialiști în tehnologia informației, cu vârste între 20 și 25 de ani, ar fi creat […] Articolul VIDEO | Patru tineri reținuți în Chișinău pentru escrocherii online cu autovehicule către SUA apare prima dată în SafeNews.
11:20
Președintele Parlamentului, Igor Grosu, a reacționat față de deranjul exprimat de Alexandr Stoianoglo privind expunerea publică a unei drone rusești pe scările Ministerului de Externe. „De ce oare nu ne miră acest lucru? Acest personaj, care a fost beneficiarul direct al schemei de corupere a alegătorilor în 2024, n-a spus o vorbă că condamnă corupția […] Articolul VIDEO | Grosu critică reacția lui Stoianoglo față de expunerea dronei rusești la MAE apare prima dată în SafeNews.
11:10
Cum a ajuns public apelul lui Witkoff, care sfătuia Kremlinul cum să-l convingă pe Trump în privința planului de pace pentru Ucraina # SafeNews
Scopul celor de la Bloomberg, care arată cum Steve Witkoff, trimisul special al lui Donald Trump, a sfătuit Kremlinul cu privire la cea mai bună modalitate de a intra în grațiile președintelui american, este extraordinar pentru ceea ce ne spune despre loialitatea dubioasă a lui Witkoff și influența potențială a Kremlinului asupra eforturilor de negociere […] Articolul Cum a ajuns public apelul lui Witkoff, care sfătuia Kremlinul cum să-l convingă pe Trump în privința planului de pace pentru Ucraina apare prima dată în SafeNews.
11:10
VIDEO | Curier de droguri reținut în flagrant. Peste 170 de pachețele cu substanțe narcotice ridicate în urma perchezițiilor # SafeNews
Angajații Inspectoratului de Poliție Centru au reținut în flagrant un bărbat în vârstă de 29 de ani, suspectat de distribuirea substanțelor narcotice pe teritoriul municipiului Chișinău. În zona unei fâșii forestiere din sectorul Buiucani, polițiștii au observat ieri, 27 noiembrie, un bărbat care ar fi amplasat droguri în ascunzișuri. Asupra acestuia au fost găsite 66 […] Articolul VIDEO | Curier de droguri reținut în flagrant. Peste 170 de pachețele cu substanțe narcotice ridicate în urma perchezițiilor apare prima dată în SafeNews.
11:00
Bilanţul victimelor în incendiul de la Hong Kong creşte la 128 de morţi. Lupta împotriva flăcărilor s-a încheiat, căutarea dispăruţilor continuă # SafeNews
Pompierii din Hong Kong au încheiat vineri operaţiunile de luptă împotriva incendiului care a devastat un complex rezidenţial, soldat cu 128 de morţi, cel mai grav incendiu în oraş din 1948 încoace, anunţă Guvernul local, relatează AFP. Flăcările au fost ”în mare parte stinse” vineri, la ora locală 10.18 (4.18, ora României), iar ”operaţiunile de […] Articolul Bilanţul victimelor în incendiul de la Hong Kong creşte la 128 de morţi. Lupta împotriva flăcărilor s-a încheiat, căutarea dispăruţilor continuă apare prima dată în SafeNews.
11:00
Odată cu destrămarea URSS, Rusia nu mai este un centru de putere în lume, dar și-ar dori să redevină, consideră fostul ministru al Apărării din Republica Moldova, Anatol Șalaru. Politicianul a declarat că, în opinia sa, războiul din Ucraina a fost pornit de Kremlin pentru ca țara să nu adere la NATO. Fostul oficial consideră […] Articolul Șalaru: Moscova a văzut că NATO nu vine spre ea și a luat inițiativa apare prima dată în SafeNews.
10:50
O turistă elveţiană în vârstă de 25 de ani a murit după ce a fost atacată de un rechin, partenerul ei fiind rănit, pe o plajă din New South Wales, Australia, potrivit The Guardian. Un cuplu din Elveţia înota în zona plajei Kylies din parcul naţional Crowdy Bay, joi, la răsăritul soarelui, când un rechin-taur […] Articolul Australia: Turistă elveţiană, ucisă de un rechin, în timp ce partenerul ei a fost rănit apare prima dată în SafeNews.
10:50
Un tânăr a murit, după ce ar fi mers în ospeție la un cunoscut. Crima a avut loc noaptea trecută, în jurul orei 21:00, într-un apartament de pe strada Vișinilor din sectorul Buiucani al Capitalei. Potrivit surselor pulsmedia.md, Poliția a fost alertată de către un vecin despre faptul că în apartament are loc o bătaie. La […] Articolul Tragedie într-un apartament din Chișinău: bărbat omorât cu ciocanul apare prima dată în SafeNews.
Acum 4 ore
10:40
Aproape 200 de morţi şi pagube însemnate, în urma inundaţiilor din Asia de Sud-Est şi Sri Lanka # SafeNews
Cel puţin 90 de persoane au murit în urma inundaţiilor şi a alunecărilor de teren produse în insula Sumatra din Indonezia. În Sri Lanka, într-unul dintre cele mai grave dezastre provocate de vreme în ultimii ani, au murit cel puţin 56 de persoane, în timp ce în Thailanda cantităţile record de precipitaţii au provocat moartea […] Articolul Aproape 200 de morţi şi pagube însemnate, în urma inundaţiilor din Asia de Sud-Est şi Sri Lanka apare prima dată în SafeNews.
10:40
Energocom va transmite luni către ANRE toate calculele privind costurile de achiziție a gazelor naturale, iar datele preliminare indică un preț final mediu ponderat de aproximativ 390 euro pentru 1.000 de metri cubi, a anunțat Alexandr Slusari solicitat de redacția BANI.MD. Potrivit acestuia, calculele confirmă premise solide pentru reducerea tarifului achitat de consumatori. „Prognoza mea […] Articolul Reducere la gaze: Prețul ar putea coborî cu mai mult de 10% apare prima dată în SafeNews.
10:40
Pace în pericol: Belgia avertizează că planul cu activele rusești ar putea exploda în instanțe # SafeNews
Prim-ministrul belgian Bart de Wever afirmă că planul Uniunii Europene de a folosi activele de stat rusești înghețate pentru finanțarea Ucrainei ar putea afecta șansele unui eventual acord de pace. Potrivit MediaFax.ro, acesta a transmis îngrijorările sale Comisiei Europene printr-o scrisoare citată de Reuters. În document, De Wever avertizează că o implementare rapidă a schemei propuse, care […] Articolul Pace în pericol: Belgia avertizează că planul cu activele rusești ar putea exploda în instanțe apare prima dată în SafeNews.
10:30
Procuratura Căușeni, Oficiul Ștefan Vodă informează despre pronunțarea unei sentințe de condamnare într-o cauză penală de învinuire a unui bărbat, care deținea funcția de șef al secției obstetrico-ginecologice a Spitalului raional Ștefan Vodă, pentru încălcarea din neglijență a regulilor și metodelor de acordare a asistenței medicale, faptă soldată cu decesul unei paciente. Prin hotărârea Judecătoriei […] Articolul Medic obstetrician-ginecolog, condamnat după decesul unei femei însărcinate apare prima dată în SafeNews.
10:20
Ședința Consiliului Municipal Chișinău din 28 noiembrie 2025 Articolul LIVE | Ședința Consiliului Municipal Chișinău din 28 noiembrie 2025 apare prima dată în SafeNews.
09:50
VIDEO | Contrabandă cu piese auto din Italia și cocaină, destructurată de PCCOCS și Poliția de Frontieră # SafeNews
Procurorii PCCOCS, împreună cu angajații Poliției de Frontieră, au destructurat un grup infracțional implicat într-o amplă schemă de contrabandă cu mijloace de transport și piese auto, estimată la peste 1.200.000 lei. În cadrul operațiunii, a fost reținut un bărbat de 41 de ani, organizator al schemei, iar un complice de aceeași vârstă din Chișinău este […] Articolul VIDEO | Contrabandă cu piese auto din Italia și cocaină, destructurată de PCCOCS și Poliția de Frontieră apare prima dată în SafeNews.
09:20
VIDEO | Bărbat din Fălești, reținut în Orhei pentru cultivare și distribuire de marijuana # SafeNews
Polițiștii și procurorii din Orhei l-au reținut pe un tânăr de 26 de ani, originar din raionul Fălești, după ce au descoperit că ar fi cultivat și distribuit marijuana. Bărbatul lucra de aproximativ șase luni la o întreprindere specializată în producerea articolelor decorative și arhitecturale din beton și metal. În urma investigațiilor, oamenii legii au […] Articolul VIDEO | Bărbat din Fălești, reținut în Orhei pentru cultivare și distribuire de marijuana apare prima dată în SafeNews.
09:10
LITUANIA | Președintele Gitanas Nausėda, înregistrează cel mai slab rating de aprobare din mandat, după implicarea în scandaluri # SafeNews
Popularitatea președintelui lituanian Gitanas Nausėda a ajuns la cel mai scăzut nivel din 2019. Cel puțin asta arată un sondaj realizat de Vilmorus, care indică o scădere semnificativă a încrederii publicului în liderul statului. Deși Nausėda rămâne cel mai apreciat politician din Lituania, nivelul de încredere în el este doar ușor mai ridicat decât cel […] Articolul LITUANIA | Președintele Gitanas Nausėda, înregistrează cel mai slab rating de aprobare din mandat, după implicarea în scandaluri apare prima dată în SafeNews.
09:00
În sediul guvernamental din Ucraina au loc percheziții la biroul șefului administrației prezidențiale, Andrei Ermak, potrivit publicației „Украинская правда” și declarațiilor deputatului Iaroslav Jelezniak, din fracțiunea „Golos”. Conform Administrației Prezidențiale, la fața locului sunt prezenți aproximativ zece angajați ai Biroului Național Anticorupție și ai Procuraturii Specializate Anticorupție. Autoritățile nu au oferit, deocamdată, detalii suplimentare cu […] Articolul FLASH | Percheziții la șeful biroului președintelui Ucrainei, Andrei Ermak apare prima dată în SafeNews.
09:00
Ofițerii Direcției investigații infracțiuni economice și ai Direcției urmărire penală ai Inspectoratului Național de Investigații (INI), cu sprijinul mascaților din cadrul BPDS „Fulger” și sub conducerea procurorilor PCCOCS, desfășoară astăzi acțiuni în cadrul cauzei penale denumite „Tux”. Potrivit autorităților, sunt în curs peste 20 de percheziții pe întreg teritoriul Republicii Moldova, vizând domiciliile și automobilele […] Articolul ULTIMA ORĂ | Peste 20 de percheziții în cadrul dosarului „Tux” în Republica Moldova apare prima dată în SafeNews.
08:50
Opt români, printre care un minor, salvați din sclavie la o spălătorie auto din Londra. Proprietarul, condamnat la închisoare # SafeNews
Opt români, inclusiv un băiat de 15 ani, au fost salvați de poliția britanică după ce au fost exploatați luni de zile într-o spălătorie auto din sudul Londrei. Oamenii fuseseră aduși în Marea Britanie sub promisiuni false de cazare și locuri de muncă bine plătite, însă, odată ajunși la destinație, au fost transformați în sclavi […] Articolul Opt români, printre care un minor, salvați din sclavie la o spălătorie auto din Londra. Proprietarul, condamnat la închisoare apare prima dată în SafeNews.
08:50
Peste 51.000 de traversări la frontieră în ultimele 24 de ore: Poliția de Frontieră recomandă rute alternative pentru evitarea aglomerației # SafeNews
În ultimele 24 de ore, punctele de trecere a frontierei Republicii Moldova au înregistrat 51.249 de traversări, potrivit datelor oficiale ale Poliției de Frontieră. Cele mai tranzitate puncte au fost Aeroportul Internațional Chișinău, cu 14.390 persoane, urmat de Leușeni (6.979), Sculeni (5.459), Otaci (3.942) și Palanca (3.756). Autoritățile au raportat că pe sensul de intrare […] Articolul Peste 51.000 de traversări la frontieră în ultimele 24 de ore: Poliția de Frontieră recomandă rute alternative pentru evitarea aglomerației apare prima dată în SafeNews.
Acum 6 ore
08:40
TRAGEDIA din Hong Kong: Bilanțul incendiului din complexul Wang Fuk urcă la 94 de victime # SafeNews
Tragedia din districtul Tai Po, Hong Kong, continuă să se adâncească. Numărul persoanelor decedate în incendiul devastator care a cuprins complexul rezidențial Wang Fuk a ajuns la 94, în timp ce echipele de intervenție lucrează neîntrerupt pentru a doua zi la rând. Autoritățile anunță că legătura cu alți 279 de locuitori nu a mai putut […] Articolul TRAGEDIA din Hong Kong: Bilanțul incendiului din complexul Wang Fuk urcă la 94 de victime apare prima dată în SafeNews.
08:40
Creștinii ortodocși de stil vechi încep astăzi Postul Nașterii Domnului: 40 de zile de pregătire spirituală pentru Crăciun # SafeNews
Credincioșii ortodocși care urmează calendarul bisericesc vechi intră astăzi în Postul Nașterii Domnului, o perioadă de 40 de zile dedicată pregătirii sufletești pentru sărbătoarea Crăciunului, celebrată pe 7 ianuarie. În timpul postului, alimentația credincioșilor exclude carnea, lactatele și alte produse de origine animală. Până la 31 decembrie, zilele de sâmbătă și duminică sunt marcate de […] Articolul Creștinii ortodocși de stil vechi încep astăzi Postul Nașterii Domnului: 40 de zile de pregătire spirituală pentru Crăciun apare prima dată în SafeNews.
08:30
Kylian Mbappé continuă să impresioneze Europa fotbalistică. Starul lui Real Madrid a fost desemnat jucătorul săptămânii în Liga Campionilor, după prestația uluitoare din duelul cu Olympiakos, în care a marcat toate cele patru goluri ale echipei sale, contribuind decisiv la victoria cu 4-3. Performanța sa include și un nou record: Mbappé a reușit al treilea […] Articolul VIDEO | Real Madrid, salvat de Mbappé: atacantul francez, cel mai bun al săptămânii apare prima dată în SafeNews.
08:20
Parlamentul a dat undă verde noilor rectificări bugetare, care duc deficitul de stat la 18,2 miliarde de lei, echivalentul a 5,2% din PIB. Deși veniturile bugetare au fost majorate cu 4,3 miliarde de lei, ajungând la 75,8 miliarde, creșterea cheltuielilor rămâne semnificativ mai mare, totalul acestora ajungând la 94 de miliarde de lei. Executivul justifică […] Articolul Buget mai mare, deficit și mai mare: Cheltuielile cresc la 94 de miliarde de lei apare prima dată în SafeNews.
08:10
Vreme mohorâtă la final de noiembrie. Meteorologii anunță pentru vineri, 28 noiembrie, ploi slabe în nordul și centrul țării, în timp ce în sud cerul va rămâne predominant înnorat. Temperaturile maxime ale zilei se vor încadra între +5 și +10 grade Celsius. Potrivit Serviciului Hidrometeorologic de Stat (SHS), vântul va sufla slab, din nord-vest, cu […] Articolul METEO | Ploi slabe în nord și centru, cer înnorat în sudul țării apare prima dată în SafeNews.
08:10
Președintele Statelor Unite, Donald Trump, a anunțat decesul unei militare a Gărzii Naționale care fusese grav rănită în urma unei confruntări armate ce a avut loc joi în apropierea Casei Albe. Potrivit Fox News, citat de „Europеan Pravda”, victima este Sara Bekkstrom, în vârstă de 20 de ani. Tatăl tinerei declarase anterior că fiica sa […] Articolul MOARTE LA CASA ALBĂ! Donald Trump a făcut anunțul apare prima dată în SafeNews.
08:00
Curtea Supremă a Rusiei a desemnat joi Fundația Anticorupție a lui Alexei Navalnîi drept organizație teroristă, intensificând represiunea de ani de zile asupra rețelei fostului lider al opoziției și expunând membrii și susținătorii acesteia la pedepse și mai severe, scrie The Moscow Times. Decizia vizează în mod specific Fundația Anticorupție (ACF), Inc., o entitate înregistrată […] Articolul Rusia a desemnat grupul anticorupție al lui Navalnîi drept organizație teroristă apare prima dată în SafeNews.
07:50
Iubitorii de cafea care speră la o ieftinire rapidă, de la cotațiile istorice înregistrate în ultimele luni, ar putea fi nevoiți să aștepte mai mult, deoarece reducerea așteptată a tarifelor vamale americane nu s-a materializat încă, susține compania italiană care se ocupă cu prăjitul cafelei Illycaffe SpA, transmite Bloomberg, citat de agerpres.ro. Firma italiană, cunoscută pentru […] Articolul Europenii plătesc tot mai mult pentru cafea: de ce nu se vor vedea ieftiniri prea curând apare prima dată în SafeNews.
07:40
Un accident s-a produs în joi seară pe drumul Chișinău–Hâncești, în apropierea satului Sociteni, raionul Ialoveni. Potrivit poliției, șoferul unei Skoda Fabia, care se deplasa din direcția Hâncești spre Chișinău, într-o curbă, ar fi pierdut controlul volanului și, ieșind pe contrasens, s-a lovit frontal cu un Nissan. La volanul Nissanului se afla un bărbat de […] Articolul Accident pe drumul Chișinău – Hâncești: Trei persoane au fost transportate la spital apare prima dată în SafeNews.
07:40
Scandal uriaş într-un aeroport din Spania. O luptătoare profesionistă de arte marţiale mixte a rănit doi ofiţeri ai Gărzii Civile. Conflictul a început la bordul unei aeronave. Femeia avea un comportament violent, iar însoţitorii de zbor nu au reuşit să o liniştească. Atunci, poliţiştii au fost nevoiţi să intervină, însă luptătoarea de 39 de ani, […] Articolul O luptătoare MMA a băgat în spital 2 polițiști care voiau să o dea jos dintr-un avion apare prima dată în SafeNews.
07:40
Orașul Bansko din Bulgaria are unele dintre cele mai ieftine băuturi și tarife de cazare din Europa. Orașul se află la două ore de capitala Sofia și este renumit pentru stațiunile sale de schi și peisajele montane spectaculoase. În acest frumos oraș bulgar, prețul mediu al unei beri pintă este de doar 90 de penny […] Articolul Bansko din Bulgaria, recunoscută drept cea mai accesibilă stațiune de schi din Europa apare prima dată în SafeNews.
07:40
Luni, 1 decembrie 2025, între orele 13:00 și 16:30, mai multe străzi din capitală vor rămâne temporar fără energie electrică. Despre aceasta anunță Primăria Chișinău. Premier Energy SRL va efectua lucrări de reparație la echipamentele electrice, ceea ce impune sistarea alimentării în perimetrul vizat. Deconectările vor afecta locuitori de pe străzile Budăi, Ciocana, Mâlăiești, Nicolae […] Articolul 1 decembrie cu surprize neplăcute: întreruperi de energie în capitală apare prima dată în SafeNews.
07:30
Republica Moldova va denunța trei acorduri încheiate cu țările membre ale Comunității Statelor Independente (CSI). Cele trei proiecte de lege pentru denunțare, elaborate de Ministerul Afacerilor Externe și Ministerul Finanțelor, au fost votate de Parlament în prima lectură, scrie noi.md. În particular, va fi denunțat Acordul privind călătoria fără vize a cetățenilor CSI, semnat la Bișkek, […] Articolul Republica Moldova renunță la trei acorduri cu CSI. apare prima dată în SafeNews.
07:20
Bilanțul incendiului de la Hong Kong a ajuns la 83 de morți și 300 de persoane date dispărute # SafeNews
Cel puțin 83 de persoane au decedat în incendiul devastator de la un complex rezidențial din Hong Kong, unde echipajele de pompieri continuau joi eforturile pentru a stinge flăcările. Autoritățile din Hong Kong au declarat joi seară (vineri după miezul nopții, ora locală) că incendiul va fi stins complet în următoarele ore, după ce joi […] Articolul Bilanțul incendiului de la Hong Kong a ajuns la 83 de morți și 300 de persoane date dispărute apare prima dată în SafeNews.
07:20
Zaharova acuză fără scrupule Moldova de provocări la adresa Rusiei: Fac contrabandă de arme, ca să ne acuze # SafeNews
Maria Zaharova susține că autoritățile din Moldova ar organiza contrabandă de arme în România, pentru a acuza Rusia de destabilizări. Oficiala rusă a mai spus că Moscova ne-ar respecta suveranitatea, scrie realitatea.md. Funcționara susține că dronele care au survolat spațiul aerian al Moldovei nu ar fi rusești și că nu ar exista pericol pentru moldoveni, […] Articolul Zaharova acuză fără scrupule Moldova de provocări la adresa Rusiei: Fac contrabandă de arme, ca să ne acuze apare prima dată în SafeNews.
07:10
Vestea dramatică anunțată de Trump: tânăra de 20 de ani din Garda Națională, împușcată la Washington, a murit # SafeNews
Sarah Beckstrom, tânăra de 20 de ani membră a Gărzii Naţionale care a fost împuşcată miercuri la Washington de un suspect afgan, într-un atac comis în apropiere de Casa Albă, a murit, a anunţat joi seara preşedintele Donald Trump, relatează CNN şi The Guardian, citate de news.ro. Andrew Wolfe, celălalt membru al Gărzii Naţionale care […] Articolul Vestea dramatică anunțată de Trump: tânăra de 20 de ani din Garda Națională, împușcată la Washington, a murit apare prima dată în SafeNews.
07:10
Republica Moldova continuă să se situeze printre cele mai periculoase țări europene atunci când vine vorba de siguranța rutieră. În 2024, țara noastră a ocupat ultimul loc în Europa la calitatea drumurilor, cu un scor de doar 2,6 puncte, de peste două ori mai mic decât al Țărilor de Jos – liderul european. Consecințele se […] Articolul Drumuri spre moarte. De ce Moldova este una dintre cele mai periculoase țări din Europa apare prima dată în SafeNews.
07:00
Călcâiul lui Ahile al Rusiei: sancțiuni care ar putea încetini mașinăria de război. „Lucrurile pe care nu le pot produce singuri” # SafeNews
Un grup american specializat în analiza economiei de război a Rusiei a identificat sancțiuni puțin cunoscute, dar potențial decisive, care ar putea afecta serios capacitatea Moscovei de a continua războiul din Ucraina, relatează The Guardian. Runde anterioare de sancțiuni au vizat companiile energetice rusești, băncile, furnizorii militari și așa-numita „flotă fantomă” ce transportă petrol. Grupul […] Articolul Călcâiul lui Ahile al Rusiei: sancțiuni care ar putea încetini mașinăria de război. „Lucrurile pe care nu le pot produce singuri” apare prima dată în SafeNews.
06:50
Circa 30 de procurori au demisionat sau au fost excluși din vetting. Evaluarea continuă în 112 dosare # SafeNews
De la declanșarea procesului de vetting, 29 de procurori au demisionat sau au fost excluși din procedură, iar 50 de evaluări au fost finalizate. Cea mai recentă l-a vizat pe Anatolie Ciuleacu, procuror în cadrul Procuraturii Anticorupție, transmite IPN. Comisia a constatat că acesta corespunde criteriilor de integritate etică și financiară prevăzute de lege și […] Articolul Circa 30 de procurori au demisionat sau au fost excluși din vetting. Evaluarea continuă în 112 dosare apare prima dată în SafeNews.
