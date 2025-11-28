07:20

Maria Zaharova susține că autoritățile din Moldova ar organiza contrabandă de arme în România, pentru a acuza Rusia de destabilizări. Oficiala rusă a mai spus că Moscova ne-ar respecta suveranitatea, scrie realitatea.md. Funcționara susține că dronele care au survolat spațiul aerian al Moldovei nu ar fi rusești și că nu ar exista pericol pentru moldoveni, […] Articolul Zaharova acuză fără scrupule Moldova de provocări la adresa Rusiei: Fac contrabandă de arme, ca să ne acuze apare prima dată în SafeNews.