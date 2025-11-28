Închisoare pe viață pentru omorul unei femei. Italia – prima țară europeană care aplică legea

08:50

Opt români, inclusiv un băiat de 15 ani, au fost salvați de poliția britanică după ce au fost exploatați luni de zile într-o spălătorie auto din sudul Londrei. Oamenii fuseseră aduși în Marea Britanie sub promisiuni false de cazare și locuri de muncă bine plătite, însă, odată ajunși la destinație, au fost transformați în sclavi […] Articolul Opt români, printre care un minor, salvați din sclavie la o spălătorie auto din Londra. Proprietarul, condamnat la închisoare apare prima dată în SafeNews.