Tragedie într-un apartament din Chișinău: bărbat omorât cu ciocanul
SafeNews, 28 noiembrie 2025 10:50
Un tânăr a murit, după ce ar fi mers în ospeție la un cunoscut. Crima a avut loc noaptea trecută, în jurul orei 21:00, într-un apartament de pe strada Vișinilor din sectorul Buiucani al Capitalei. Potrivit surselor pulsmedia.md, Poliția a fost alertată de către un vecin despre faptul că în apartament are loc o bătaie. La […] Articolul Tragedie într-un apartament din Chișinău: bărbat omorât cu ciocanul apare prima dată în SafeNews.
Cum a ajuns public apelul lui Witkoff, care sfătuia Kremlinul cum să-l convingă pe Trump în privința planului de pace pentru Ucraina # SafeNews
Scopul celor de la Bloomberg, care arată cum Steve Witkoff, trimisul special al lui Donald Trump, a sfătuit Kremlinul cu privire la cea mai bună modalitate de a intra în grațiile președintelui american, este extraordinar pentru ceea ce ne spune despre loialitatea dubioasă a lui Witkoff și influența potențială a Kremlinului asupra eforturilor de negociere […] Articolul Cum a ajuns public apelul lui Witkoff, care sfătuia Kremlinul cum să-l convingă pe Trump în privința planului de pace pentru Ucraina apare prima dată în SafeNews.
11:10
VIDEO | Curier de droguri reținut în flagrant. Peste 170 de pachețele cu substanțe narcotice ridicate în urma perchezițiilor # SafeNews
Angajații Inspectoratului de Poliție Centru au reținut în flagrant un bărbat în vârstă de 29 de ani, suspectat de distribuirea substanțelor narcotice pe teritoriul municipiului Chișinău. În zona unei fâșii forestiere din sectorul Buiucani, polițiștii au observat ieri, 27 noiembrie, un bărbat care ar fi amplasat droguri în ascunzișuri. Asupra acestuia au fost găsite 66 […] Articolul VIDEO | Curier de droguri reținut în flagrant. Peste 170 de pachețele cu substanțe narcotice ridicate în urma perchezițiilor apare prima dată în SafeNews.
11:00
Bilanţul victimelor în incendiul de la Hong Kong creşte la 128 de morţi. Lupta împotriva flăcărilor s-a încheiat, căutarea dispăruţilor continuă # SafeNews
Pompierii din Hong Kong au încheiat vineri operaţiunile de luptă împotriva incendiului care a devastat un complex rezidenţial, soldat cu 128 de morţi, cel mai grav incendiu în oraş din 1948 încoace, anunţă Guvernul local, relatează AFP. Flăcările au fost ”în mare parte stinse” vineri, la ora locală 10.18 (4.18, ora României), iar ”operaţiunile de […] Articolul Bilanţul victimelor în incendiul de la Hong Kong creşte la 128 de morţi. Lupta împotriva flăcărilor s-a încheiat, căutarea dispăruţilor continuă apare prima dată în SafeNews.
11:00
Odată cu destrămarea URSS, Rusia nu mai este un centru de putere în lume, dar și-ar dori să redevină, consideră fostul ministru al Apărării din Republica Moldova, Anatol Șalaru. Politicianul a declarat că, în opinia sa, războiul din Ucraina a fost pornit de Kremlin pentru ca țara să nu adere la NATO. Fostul oficial consideră […] Articolul Șalaru: Moscova a văzut că NATO nu vine spre ea și a luat inițiativa apare prima dată în SafeNews.
10:50
O turistă elveţiană în vârstă de 25 de ani a murit după ce a fost atacată de un rechin, partenerul ei fiind rănit, pe o plajă din New South Wales, Australia, potrivit The Guardian. Un cuplu din Elveţia înota în zona plajei Kylies din parcul naţional Crowdy Bay, joi, la răsăritul soarelui, când un rechin-taur […] Articolul Australia: Turistă elveţiană, ucisă de un rechin, în timp ce partenerul ei a fost rănit apare prima dată în SafeNews.
10:50
10:40
Aproape 200 de morţi şi pagube însemnate, în urma inundaţiilor din Asia de Sud-Est şi Sri Lanka # SafeNews
Cel puţin 90 de persoane au murit în urma inundaţiilor şi a alunecărilor de teren produse în insula Sumatra din Indonezia. În Sri Lanka, într-unul dintre cele mai grave dezastre provocate de vreme în ultimii ani, au murit cel puţin 56 de persoane, în timp ce în Thailanda cantităţile record de precipitaţii au provocat moartea […] Articolul Aproape 200 de morţi şi pagube însemnate, în urma inundaţiilor din Asia de Sud-Est şi Sri Lanka apare prima dată în SafeNews.
10:40
Energocom va transmite luni către ANRE toate calculele privind costurile de achiziție a gazelor naturale, iar datele preliminare indică un preț final mediu ponderat de aproximativ 390 euro pentru 1.000 de metri cubi, a anunțat Alexandr Slusari solicitat de redacția BANI.MD. Potrivit acestuia, calculele confirmă premise solide pentru reducerea tarifului achitat de consumatori. „Prognoza mea […] Articolul Reducere la gaze: Prețul ar putea coborî cu mai mult de 10% apare prima dată în SafeNews.
10:40
Pace în pericol: Belgia avertizează că planul cu activele rusești ar putea exploda în instanțe # SafeNews
Prim-ministrul belgian Bart de Wever afirmă că planul Uniunii Europene de a folosi activele de stat rusești înghețate pentru finanțarea Ucrainei ar putea afecta șansele unui eventual acord de pace. Potrivit MediaFax.ro, acesta a transmis îngrijorările sale Comisiei Europene printr-o scrisoare citată de Reuters. În document, De Wever avertizează că o implementare rapidă a schemei propuse, care […] Articolul Pace în pericol: Belgia avertizează că planul cu activele rusești ar putea exploda în instanțe apare prima dată în SafeNews.
10:30
Procuratura Căușeni, Oficiul Ștefan Vodă informează despre pronunțarea unei sentințe de condamnare într-o cauză penală de învinuire a unui bărbat, care deținea funcția de șef al secției obstetrico-ginecologice a Spitalului raional Ștefan Vodă, pentru încălcarea din neglijență a regulilor și metodelor de acordare a asistenței medicale, faptă soldată cu decesul unei paciente. Prin hotărârea Judecătoriei […] Articolul Medic obstetrician-ginecolog, condamnat după decesul unei femei însărcinate apare prima dată în SafeNews.
10:20
Ședința Consiliului Municipal Chișinău din 28 noiembrie 2025 Articolul LIVE | Ședința Consiliului Municipal Chișinău din 28 noiembrie 2025 apare prima dată în SafeNews.
09:50
VIDEO | Contrabandă cu piese auto din Italia și cocaină, destructurată de PCCOCS și Poliția de Frontieră # SafeNews
Procurorii PCCOCS, împreună cu angajații Poliției de Frontieră, au destructurat un grup infracțional implicat într-o amplă schemă de contrabandă cu mijloace de transport și piese auto, estimată la peste 1.200.000 lei. În cadrul operațiunii, a fost reținut un bărbat de 41 de ani, organizator al schemei, iar un complice de aceeași vârstă din Chișinău este […] Articolul VIDEO | Contrabandă cu piese auto din Italia și cocaină, destructurată de PCCOCS și Poliția de Frontieră apare prima dată în SafeNews.
09:20
VIDEO | Bărbat din Fălești, reținut în Orhei pentru cultivare și distribuire de marijuana # SafeNews
Polițiștii și procurorii din Orhei l-au reținut pe un tânăr de 26 de ani, originar din raionul Fălești, după ce au descoperit că ar fi cultivat și distribuit marijuana. Bărbatul lucra de aproximativ șase luni la o întreprindere specializată în producerea articolelor decorative și arhitecturale din beton și metal. În urma investigațiilor, oamenii legii au […] Articolul VIDEO | Bărbat din Fălești, reținut în Orhei pentru cultivare și distribuire de marijuana apare prima dată în SafeNews.
09:10
LITUANIA | Președintele Gitanas Nausėda, înregistrează cel mai slab rating de aprobare din mandat, după implicarea în scandaluri # SafeNews
Popularitatea președintelui lituanian Gitanas Nausėda a ajuns la cel mai scăzut nivel din 2019. Cel puțin asta arată un sondaj realizat de Vilmorus, care indică o scădere semnificativă a încrederii publicului în liderul statului. Deși Nausėda rămâne cel mai apreciat politician din Lituania, nivelul de încredere în el este doar ușor mai ridicat decât cel […] Articolul LITUANIA | Președintele Gitanas Nausėda, înregistrează cel mai slab rating de aprobare din mandat, după implicarea în scandaluri apare prima dată în SafeNews.
09:00
În sediul guvernamental din Ucraina au loc percheziții la biroul șefului administrației prezidențiale, Andrei Ermak, potrivit publicației „Украинская правда” și declarațiilor deputatului Iaroslav Jelezniak, din fracțiunea „Golos”. Conform Administrației Prezidențiale, la fața locului sunt prezenți aproximativ zece angajați ai Biroului Național Anticorupție și ai Procuraturii Specializate Anticorupție. Autoritățile nu au oferit, deocamdată, detalii suplimentare cu […] Articolul FLASH | Percheziții la șeful biroului președintelui Ucrainei, Andrei Ermak apare prima dată în SafeNews.
09:00
Ofițerii Direcției investigații infracțiuni economice și ai Direcției urmărire penală ai Inspectoratului Național de Investigații (INI), cu sprijinul mascaților din cadrul BPDS „Fulger” și sub conducerea procurorilor PCCOCS, desfășoară astăzi acțiuni în cadrul cauzei penale denumite „Tux”. Potrivit autorităților, sunt în curs peste 20 de percheziții pe întreg teritoriul Republicii Moldova, vizând domiciliile și automobilele […] Articolul ULTIMA ORĂ | Peste 20 de percheziții în cadrul dosarului „Tux” în Republica Moldova apare prima dată în SafeNews.
08:50
Opt români, printre care un minor, salvați din sclavie la o spălătorie auto din Londra. Proprietarul, condamnat la închisoare # SafeNews
Opt români, inclusiv un băiat de 15 ani, au fost salvați de poliția britanică după ce au fost exploatați luni de zile într-o spălătorie auto din sudul Londrei. Oamenii fuseseră aduși în Marea Britanie sub promisiuni false de cazare și locuri de muncă bine plătite, însă, odată ajunși la destinație, au fost transformați în sclavi […] Articolul Opt români, printre care un minor, salvați din sclavie la o spălătorie auto din Londra. Proprietarul, condamnat la închisoare apare prima dată în SafeNews.
08:50
Peste 51.000 de traversări la frontieră în ultimele 24 de ore: Poliția de Frontieră recomandă rute alternative pentru evitarea aglomerației # SafeNews
În ultimele 24 de ore, punctele de trecere a frontierei Republicii Moldova au înregistrat 51.249 de traversări, potrivit datelor oficiale ale Poliției de Frontieră. Cele mai tranzitate puncte au fost Aeroportul Internațional Chișinău, cu 14.390 persoane, urmat de Leușeni (6.979), Sculeni (5.459), Otaci (3.942) și Palanca (3.756). Autoritățile au raportat că pe sensul de intrare […] Articolul Peste 51.000 de traversări la frontieră în ultimele 24 de ore: Poliția de Frontieră recomandă rute alternative pentru evitarea aglomerației apare prima dată în SafeNews.
08:40
TRAGEDIA din Hong Kong: Bilanțul incendiului din complexul Wang Fuk urcă la 94 de victime # SafeNews
Tragedia din districtul Tai Po, Hong Kong, continuă să se adâncească. Numărul persoanelor decedate în incendiul devastator care a cuprins complexul rezidențial Wang Fuk a ajuns la 94, în timp ce echipele de intervenție lucrează neîntrerupt pentru a doua zi la rând. Autoritățile anunță că legătura cu alți 279 de locuitori nu a mai putut […] Articolul TRAGEDIA din Hong Kong: Bilanțul incendiului din complexul Wang Fuk urcă la 94 de victime apare prima dată în SafeNews.
08:40
Creștinii ortodocși de stil vechi încep astăzi Postul Nașterii Domnului: 40 de zile de pregătire spirituală pentru Crăciun # SafeNews
Credincioșii ortodocși care urmează calendarul bisericesc vechi intră astăzi în Postul Nașterii Domnului, o perioadă de 40 de zile dedicată pregătirii sufletești pentru sărbătoarea Crăciunului, celebrată pe 7 ianuarie. În timpul postului, alimentația credincioșilor exclude carnea, lactatele și alte produse de origine animală. Până la 31 decembrie, zilele de sâmbătă și duminică sunt marcate de […] Articolul Creștinii ortodocși de stil vechi încep astăzi Postul Nașterii Domnului: 40 de zile de pregătire spirituală pentru Crăciun apare prima dată în SafeNews.
08:30
Kylian Mbappé continuă să impresioneze Europa fotbalistică. Starul lui Real Madrid a fost desemnat jucătorul săptămânii în Liga Campionilor, după prestația uluitoare din duelul cu Olympiakos, în care a marcat toate cele patru goluri ale echipei sale, contribuind decisiv la victoria cu 4-3. Performanța sa include și un nou record: Mbappé a reușit al treilea […] Articolul VIDEO | Real Madrid, salvat de Mbappé: atacantul francez, cel mai bun al săptămânii apare prima dată în SafeNews.
08:20
Parlamentul a dat undă verde noilor rectificări bugetare, care duc deficitul de stat la 18,2 miliarde de lei, echivalentul a 5,2% din PIB. Deși veniturile bugetare au fost majorate cu 4,3 miliarde de lei, ajungând la 75,8 miliarde, creșterea cheltuielilor rămâne semnificativ mai mare, totalul acestora ajungând la 94 de miliarde de lei. Executivul justifică […] Articolul Buget mai mare, deficit și mai mare: Cheltuielile cresc la 94 de miliarde de lei apare prima dată în SafeNews.
08:10
Vreme mohorâtă la final de noiembrie. Meteorologii anunță pentru vineri, 28 noiembrie, ploi slabe în nordul și centrul țării, în timp ce în sud cerul va rămâne predominant înnorat. Temperaturile maxime ale zilei se vor încadra între +5 și +10 grade Celsius. Potrivit Serviciului Hidrometeorologic de Stat (SHS), vântul va sufla slab, din nord-vest, cu […] Articolul METEO | Ploi slabe în nord și centru, cer înnorat în sudul țării apare prima dată în SafeNews.
08:10
Președintele Statelor Unite, Donald Trump, a anunțat decesul unei militare a Gărzii Naționale care fusese grav rănită în urma unei confruntări armate ce a avut loc joi în apropierea Casei Albe. Potrivit Fox News, citat de „Europеan Pravda”, victima este Sara Bekkstrom, în vârstă de 20 de ani. Tatăl tinerei declarase anterior că fiica sa […] Articolul MOARTE LA CASA ALBĂ! Donald Trump a făcut anunțul apare prima dată în SafeNews.
08:00
Curtea Supremă a Rusiei a desemnat joi Fundația Anticorupție a lui Alexei Navalnîi drept organizație teroristă, intensificând represiunea de ani de zile asupra rețelei fostului lider al opoziției și expunând membrii și susținătorii acesteia la pedepse și mai severe, scrie The Moscow Times. Decizia vizează în mod specific Fundația Anticorupție (ACF), Inc., o entitate înregistrată […] Articolul Rusia a desemnat grupul anticorupție al lui Navalnîi drept organizație teroristă apare prima dată în SafeNews.
07:50
Iubitorii de cafea care speră la o ieftinire rapidă, de la cotațiile istorice înregistrate în ultimele luni, ar putea fi nevoiți să aștepte mai mult, deoarece reducerea așteptată a tarifelor vamale americane nu s-a materializat încă, susține compania italiană care se ocupă cu prăjitul cafelei Illycaffe SpA, transmite Bloomberg, citat de agerpres.ro. Firma italiană, cunoscută pentru […] Articolul Europenii plătesc tot mai mult pentru cafea: de ce nu se vor vedea ieftiniri prea curând apare prima dată în SafeNews.
07:40
Un accident s-a produs în joi seară pe drumul Chișinău–Hâncești, în apropierea satului Sociteni, raionul Ialoveni. Potrivit poliției, șoferul unei Skoda Fabia, care se deplasa din direcția Hâncești spre Chișinău, într-o curbă, ar fi pierdut controlul volanului și, ieșind pe contrasens, s-a lovit frontal cu un Nissan. La volanul Nissanului se afla un bărbat de […] Articolul Accident pe drumul Chișinău – Hâncești: Trei persoane au fost transportate la spital apare prima dată în SafeNews.
07:40
Scandal uriaş într-un aeroport din Spania. O luptătoare profesionistă de arte marţiale mixte a rănit doi ofiţeri ai Gărzii Civile. Conflictul a început la bordul unei aeronave. Femeia avea un comportament violent, iar însoţitorii de zbor nu au reuşit să o liniştească. Atunci, poliţiştii au fost nevoiţi să intervină, însă luptătoarea de 39 de ani, […] Articolul O luptătoare MMA a băgat în spital 2 polițiști care voiau să o dea jos dintr-un avion apare prima dată în SafeNews.
07:40
Orașul Bansko din Bulgaria are unele dintre cele mai ieftine băuturi și tarife de cazare din Europa. Orașul se află la două ore de capitala Sofia și este renumit pentru stațiunile sale de schi și peisajele montane spectaculoase. În acest frumos oraș bulgar, prețul mediu al unei beri pintă este de doar 90 de penny […] Articolul Bansko din Bulgaria, recunoscută drept cea mai accesibilă stațiune de schi din Europa apare prima dată în SafeNews.
07:40
Luni, 1 decembrie 2025, între orele 13:00 și 16:30, mai multe străzi din capitală vor rămâne temporar fără energie electrică. Despre aceasta anunță Primăria Chișinău. Premier Energy SRL va efectua lucrări de reparație la echipamentele electrice, ceea ce impune sistarea alimentării în perimetrul vizat. Deconectările vor afecta locuitori de pe străzile Budăi, Ciocana, Mâlăiești, Nicolae […] Articolul 1 decembrie cu surprize neplăcute: întreruperi de energie în capitală apare prima dată în SafeNews.
07:30
Republica Moldova va denunța trei acorduri încheiate cu țările membre ale Comunității Statelor Independente (CSI). Cele trei proiecte de lege pentru denunțare, elaborate de Ministerul Afacerilor Externe și Ministerul Finanțelor, au fost votate de Parlament în prima lectură, scrie noi.md. În particular, va fi denunțat Acordul privind călătoria fără vize a cetățenilor CSI, semnat la Bișkek, […] Articolul Republica Moldova renunță la trei acorduri cu CSI. apare prima dată în SafeNews.
07:20
Bilanțul incendiului de la Hong Kong a ajuns la 83 de morți și 300 de persoane date dispărute # SafeNews
Cel puțin 83 de persoane au decedat în incendiul devastator de la un complex rezidențial din Hong Kong, unde echipajele de pompieri continuau joi eforturile pentru a stinge flăcările. Autoritățile din Hong Kong au declarat joi seară (vineri după miezul nopții, ora locală) că incendiul va fi stins complet în următoarele ore, după ce joi […] Articolul Bilanțul incendiului de la Hong Kong a ajuns la 83 de morți și 300 de persoane date dispărute apare prima dată în SafeNews.
07:20
Zaharova acuză fără scrupule Moldova de provocări la adresa Rusiei: Fac contrabandă de arme, ca să ne acuze # SafeNews
Maria Zaharova susține că autoritățile din Moldova ar organiza contrabandă de arme în România, pentru a acuza Rusia de destabilizări. Oficiala rusă a mai spus că Moscova ne-ar respecta suveranitatea, scrie realitatea.md. Funcționara susține că dronele care au survolat spațiul aerian al Moldovei nu ar fi rusești și că nu ar exista pericol pentru moldoveni, […] Articolul Zaharova acuză fără scrupule Moldova de provocări la adresa Rusiei: Fac contrabandă de arme, ca să ne acuze apare prima dată în SafeNews.
07:10
Vestea dramatică anunțată de Trump: tânăra de 20 de ani din Garda Națională, împușcată la Washington, a murit # SafeNews
Sarah Beckstrom, tânăra de 20 de ani membră a Gărzii Naţionale care a fost împuşcată miercuri la Washington de un suspect afgan, într-un atac comis în apropiere de Casa Albă, a murit, a anunţat joi seara preşedintele Donald Trump, relatează CNN şi The Guardian, citate de news.ro. Andrew Wolfe, celălalt membru al Gărzii Naţionale care […] Articolul Vestea dramatică anunțată de Trump: tânăra de 20 de ani din Garda Națională, împușcată la Washington, a murit apare prima dată în SafeNews.
07:10
Republica Moldova continuă să se situeze printre cele mai periculoase țări europene atunci când vine vorba de siguranța rutieră. În 2024, țara noastră a ocupat ultimul loc în Europa la calitatea drumurilor, cu un scor de doar 2,6 puncte, de peste două ori mai mic decât al Țărilor de Jos – liderul european. Consecințele se […] Articolul Drumuri spre moarte. De ce Moldova este una dintre cele mai periculoase țări din Europa apare prima dată în SafeNews.
07:00
Călcâiul lui Ahile al Rusiei: sancțiuni care ar putea încetini mașinăria de război. „Lucrurile pe care nu le pot produce singuri” # SafeNews
Un grup american specializat în analiza economiei de război a Rusiei a identificat sancțiuni puțin cunoscute, dar potențial decisive, care ar putea afecta serios capacitatea Moscovei de a continua războiul din Ucraina, relatează The Guardian. Runde anterioare de sancțiuni au vizat companiile energetice rusești, băncile, furnizorii militari și așa-numita „flotă fantomă” ce transportă petrol. Grupul […] Articolul Călcâiul lui Ahile al Rusiei: sancțiuni care ar putea încetini mașinăria de război. „Lucrurile pe care nu le pot produce singuri” apare prima dată în SafeNews.
06:50
Circa 30 de procurori au demisionat sau au fost excluși din vetting. Evaluarea continuă în 112 dosare # SafeNews
De la declanșarea procesului de vetting, 29 de procurori au demisionat sau au fost excluși din procedură, iar 50 de evaluări au fost finalizate. Cea mai recentă l-a vizat pe Anatolie Ciuleacu, procuror în cadrul Procuraturii Anticorupție, transmite IPN. Comisia a constatat că acesta corespunde criteriilor de integritate etică și financiară prevăzute de lege și […] Articolul Circa 30 de procurori au demisionat sau au fost excluși din vetting. Evaluarea continuă în 112 dosare apare prima dată în SafeNews.
06:40
EVADARE SPECTACULOASĂ: Un individ a încercat să dispară, dar peste o săptămână, autoritățile l-au prins # SafeNews
Emile Siegler, cunoscut sub porecla „Gino”, în vârstă de 37 de ani, deținut la penitenciarul Vezin-le-Coquet, a fost prins joi după-amiază, 27 noiembrie, la Nantes, după ce fugise în urmă cu o săptămână. Fugitivul evadase pe 14 noiembrie în timpul unei permisiuni culturale la planétarium din Rennes și fusese căutat de autorități de atunci. Joi, […] Articolul EVADARE SPECTACULOASĂ: Un individ a încercat să dispară, dar peste o săptămână, autoritățile l-au prins apare prima dată în SafeNews.
06:30
Verificare externă încheiată. Cine este procurorul anticorupție care primește undă verde la capitolul integritate # SafeNews
Comisia de evaluare a procurorilor a încheiat verificarea procurorului Anatolie Ciuleacu de la Procuratura Anticorupție. Membrii Completului A au stabilit că acesta respectă criteriile de integritate etică și financiară prevăzute de Legea 252 din 2023. Raportul a fost trimis procurorului și Consiliului Superior al Procurorilor, cu recomandarea de a fi promovat. Pe durata evaluării, Comisia […] Articolul Verificare externă încheiată. Cine este procurorul anticorupție care primește undă verde la capitolul integritate apare prima dată în SafeNews.
06:20
Aleksandr Lukașenko amenință Kievul: Accesul la mare „ar putea dispărea într-o clipă” dacă Ucraina nu semnează acordul cu Rusia # SafeNews
Președintele Belarusului, Aleksandr Lukașenko, a declarat recent că Ucraina ar trebui să negocieze cu Rusia dacă dorește să păstreze granițele actuale, lansând totodată o avertizare voalată cu privire la pierderea accesului la Marea Neagră. Afirmațiile sale au fost preluate de mass-media rusă și relatate de RBC-Ucraina. Lukașenko a criticat planul de pace propus de administrația […] Articolul Aleksandr Lukașenko amenință Kievul: Accesul la mare „ar putea dispărea într-o clipă” dacă Ucraina nu semnează acordul cu Rusia apare prima dată în SafeNews.
06:10
SALVAT DE LA MOARTE, DAR AMENDAT: Povestea unui bărbat după ce a încercat să traverseze ilegal Nistrul pe o saltea gonflabilă # SafeNews
Un bărbat în vârstă de 28 de ani din Vinnița a fost salvat de patrula grănicerilor ucraineni, după ce a încercat să treacă ilegal râul Nistru pe o saltea gonflabilă, dar a fost prins de curenți și aproape s-a înecat. Incidentul a avut loc în timpul unei patrule de rutină pe sectorul de frontieră, când […] Articolul SALVAT DE LA MOARTE, DAR AMENDAT: Povestea unui bărbat după ce a încercat să traverseze ilegal Nistrul pe o saltea gonflabilă apare prima dată în SafeNews.
20:50
Muzeul Luvru va majora cu 45% preţul biletului de intrare pentru vizitatorii din afara Europei # SafeNews
Muzeul Luvru a decis joi să majoreze cu 45% preţul biletului de intrare pentru vizitatorii din afara Europei începând cu 2026, o măsură promovată de guvern şi denunţată de sindicate, relatează presa franceză. Începând cu 14 ianuarie, cetăţenii din afara Spaţiului Economic European (SEE, care include Uniunea Europeană, Islanda, Liechtenstein şi Norvegia) vor trebui să […] Articolul Muzeul Luvru va majora cu 45% preţul biletului de intrare pentru vizitatorii din afara Europei apare prima dată în SafeNews.
20:50
Ministrul italian al apărării, Guido Crosetto, a propus joi reintroducerea serviciului militar voluntar în Italia – la 20 de ani de la abolirea serviciului militar obligatoriu – în faţa unor potenţiale noi ameninţări externe cum este Rusia, relatează ANSA, preluată de Agerpres. Crosetto, aflat în vizită de lucru la Paris, a precizat că va prezenta […] Articolul Italia preia modelul franco-german și vrea să introducă serviciul militar voluntar apare prima dată în SafeNews.
20:40
Modificarea regimului explozibililor de uz civil a fost aprobată în prima lectură, cu votul a 76 de deputați. Principalele prevederi îi vizează pe producători, importatori și distribuitori, care vor fi obligați să treacă verificarea produselor, înainte de introducerea pe piață, întocmirea și păstrarea „declarației UE de conformitate”, transmite IPN. Va fi consolidat cadrul normativ pentru […] Articolul Modificarea regimului explozibililor de uz civil, aprobată în prima lectură apare prima dată în SafeNews.
20:40
Boeing va construi elicoptere Apache pentru Polonia, într-un contract de 4,7 miliarde de dolari # SafeNews
Boeing a anunţat miercuri că va produce elicoptere de atac AH-64E Apache pentru mai mulţi clienţi internaţionali, inclusiv 96 de unităţi destinate Forţelor Armate Poloneze, în baza unui contract de achiziţii militare externe acordat de Armata SUA, în valoare totală de aproape 4,7 miliarde de dolari, relatează Reuters. Livrările sunt programate să înceapă în 2028, […] Articolul Boeing va construi elicoptere Apache pentru Polonia, într-un contract de 4,7 miliarde de dolari apare prima dată în SafeNews.
19:40
FOTO // Alexandru Munteanu, în inspecție la „Podul de Flori”: E un proiect simbolic și strategic pentru R. Moldova # SafeNews
Premierul Alexandru Munteanu, alături de ministrul Infrastructurii și Dezvoltării Regionale Vladimir Bolea, a inspectat lucrările de construcție a noului pod de la Ungheni, denumit simbolic și „Podul de Flori”. „Podul de la Ungheni e un proiect simbolic și strategic pentru Republica Moldova. Va fi primul pod construit după mai bine de 60 ani peste râul […] Articolul FOTO // Alexandru Munteanu, în inspecție la „Podul de Flori”: E un proiect simbolic și strategic pentru R. Moldova apare prima dată în SafeNews.
19:30
Suspectul ucrainean în cazul exploziei gazoductului Nord Stream, extrădat de Italia, a ajuns în Germania # SafeNews
Un cetăţean ucrainean suspectat de coordonarea sabotajului conductei de gaz Nord Stream, în 2022, a sosit joi în Germania, după ce instanţa supremă italiană a aprobat extrădarea sa săptămâna trecută, au anunţat procurorii federali germani, relatează Reuters. „Acuzatul a fost transferat astăzi din Italia. El urmează să compară mâine în faţa judecătorului de instrucţie la […] Articolul Suspectul ucrainean în cazul exploziei gazoductului Nord Stream, extrădat de Italia, a ajuns în Germania apare prima dată în SafeNews.
17:30
VIDEO | Grup criminal specializat în trafic de droguri, destructurat de polițiștii de frontieră din Moldova # SafeNews
Polițiștii de frontieră ai Direcției regionale Vest, cu sprijinul Direcției acțiuni speciale la frontieră și sub coordonarea Procuraturii Ungheni, au destructurat un grup infracțional specializat în traficul de droguri de tip PVP cu scop de comercializare. Rețeaua era formată din cetățeni ai Republicii Moldova, cu roluri clar stabilite în activitatea ilegală. În urma anchetei, doi […] Articolul VIDEO | Grup criminal specializat în trafic de droguri, destructurat de polițiștii de frontieră din Moldova apare prima dată în SafeNews.
17:20
FUGEA DE ZĂRBOI? Finlanda reține un bărbat după ce a traversat ilegal frontiera din Rusia # SafeNews
Un bărbat a fost reținut joi, 27 noiembrie 2025, în orașul Inari, la frontiera dintre Finlanda și Rusia, după ce a intrat pe teritoriul finlandez fără autorizație, informează „Yle”, preluat de „European Pravda”. Pentru localizarea și reținerea acestuia au fost mobilizate, printre altele, mașini ale serviciului de frontieră și un elicopter. Conform declarațiilor adjunctului comandantului […] Articolul FUGEA DE ZĂRBOI? Finlanda reține un bărbat după ce a traversat ilegal frontiera din Rusia apare prima dată în SafeNews.
17:00
ȘOCANT | Un șofer de 17 ani a scos o pușcă pe geam și a tras asupra șoferului care „a îndrăznit” să-l depășească # SafeNews
Un incident șocant a avut loc pe 19 noiembrie în Haute-Garonne, Franța, când un adolescent de 17 ani a scos o pușcă pe geam și a tras asupra unui șofer care l-a depășit pe o șosea din Saint-Gaudens. Victima, un tânăr de 21 de ani, nu a fost rănită, dar glonțul a lovit caroseria vehiculului […] Articolul ȘOCANT | Un șofer de 17 ani a scos o pușcă pe geam și a tras asupra șoferului care „a îndrăznit” să-l depășească apare prima dată în SafeNews.
