VIDEO | Procurorul pe caz: imaginile din dosarul „Kuliok” au fost compilate. Următoarea ședință va avea loc pe 10 decembrie

14:40

Olena, 19 ani, și Bohdan, 22 de ani, zâmbesc fericiți în timp ce intră în încăpere, sunt încătușați și însoțiți de agenți înarmați ai Serviciului de Securitate al Ucrainei (SBU), scrie Politico. Este prima dată când cuplul se vede după o lună, ambii sunt reținuți într-un centru de detenție până la procesul lor pentru acuzații …