VIDEO | Bărbat din Fălești, reținut în Orhei pentru cultivare și distribuire de marijuana

15:30

Schimbarea în clasament este rezultatul unei noi metodologii mai consecvente în modul de clasificare a orașelor, localităților și zonelor rurale, potrivit oficialilor ONU, citați de The Guardian. Jakarta a depășit Tokyo pentru a deveni cel mai populat oraș din lume, potrivit unui studiu al ONU care utilizează noi criterii pentru a oferi o imagine mai precisă […] Articolul Tokyo nu mai este cel mai populat oraș din lume, potrivit unui nou clasament ONU. Care este metropola cu cei mai mulți locuitori: 42 de milioane apare prima dată în SafeNews.