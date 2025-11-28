Accident pe drumul Chișinău – Hâncești: Trei persoane au fost transportate la spital
SafeNews, 28 noiembrie 2025 07:40
Un accident s-a produs în joi seară pe drumul Chișinău–Hâncești, în apropierea satului Sociteni, raionul Ialoveni. Potrivit poliției, șoferul unei Skoda Fabia, care se deplasa din direcția Hâncești spre Chișinău, într-o curbă, ar fi pierdut controlul volanului și, ieșind pe contrasens, s-a lovit frontal cu un Nissan. La volanul Nissanului se afla un bărbat de […] Articolul Accident pe drumul Chișinău – Hâncești: Trei persoane au fost transportate la spital apare prima dată în SafeNews.
• • •
Acum 10 minute
08:00
Curtea Supremă a Rusiei a desemnat joi Fundația Anticorupție a lui Alexei Navalnîi drept organizație teroristă, intensificând represiunea de ani de zile asupra rețelei fostului lider al opoziției și expunând membrii și susținătorii acesteia la pedepse și mai severe, scrie The Moscow Times. Decizia vizează în mod specific Fundația Anticorupție (ACF), Inc., o entitate înregistrată […] Articolul Rusia a desemnat grupul anticorupție al lui Navalnîi drept organizație teroristă apare prima dată în SafeNews.
Acum 30 minute
07:50
Iubitorii de cafea care speră la o ieftinire rapidă, de la cotațiile istorice înregistrate în ultimele luni, ar putea fi nevoiți să aștepte mai mult, deoarece reducerea așteptată a tarifelor vamale americane nu s-a materializat încă, susține compania italiană care se ocupă cu prăjitul cafelei Illycaffe SpA, transmite Bloomberg, citat de agerpres.ro. Firma italiană, cunoscută pentru […] Articolul Europenii plătesc tot mai mult pentru cafea: de ce nu se vor vedea ieftiniri prea curând apare prima dată în SafeNews.
07:40
07:40
Scandal uriaş într-un aeroport din Spania. O luptătoare profesionistă de arte marţiale mixte a rănit doi ofiţeri ai Gărzii Civile. Conflictul a început la bordul unei aeronave. Femeia avea un comportament violent, iar însoţitorii de zbor nu au reuşit să o liniştească. Atunci, poliţiştii au fost nevoiţi să intervină, însă luptătoarea de 39 de ani, […] Articolul O luptătoare MMA a băgat în spital 2 polițiști care voiau să o dea jos dintr-un avion apare prima dată în SafeNews.
07:40
Orașul Bansko din Bulgaria are unele dintre cele mai ieftine băuturi și tarife de cazare din Europa. Orașul se află la două ore de capitala Sofia și este renumit pentru stațiunile sale de schi și peisajele montane spectaculoase. În acest frumos oraș bulgar, prețul mediu al unei beri pintă este de doar 90 de penny […] Articolul Bansko din Bulgaria, recunoscută drept cea mai accesibilă stațiune de schi din Europa apare prima dată în SafeNews.
07:40
Luni, 1 decembrie 2025, între orele 13:00 și 16:30, mai multe străzi din capitală vor rămâne temporar fără energie electrică. Despre aceasta anunță Primăria Chișinău. Premier Energy SRL va efectua lucrări de reparație la echipamentele electrice, ceea ce impune sistarea alimentării în perimetrul vizat. Deconectările vor afecta locuitori de pe străzile Budăi, Ciocana, Mâlăiești, Nicolae […] Articolul 1 decembrie cu surprize neplăcute: întreruperi de energie în capitală apare prima dată în SafeNews.
Acum o oră
07:30
Republica Moldova va denunța trei acorduri încheiate cu țările membre ale Comunității Statelor Independente (CSI). Cele trei proiecte de lege pentru denunțare, elaborate de Ministerul Afacerilor Externe și Ministerul Finanțelor, au fost votate de Parlament în prima lectură, scrie noi.md. În particular, va fi denunțat Acordul privind călătoria fără vize a cetățenilor CSI, semnat la Bișkek, […] Articolul Republica Moldova renunță la trei acorduri cu CSI. apare prima dată în SafeNews.
07:20
Bilanțul incendiului de la Hong Kong a ajuns la 83 de morți și 300 de persoane date dispărute # SafeNews
Cel puțin 83 de persoane au decedat în incendiul devastator de la un complex rezidențial din Hong Kong, unde echipajele de pompieri continuau joi eforturile pentru a stinge flăcările. Autoritățile din Hong Kong au declarat joi seară (vineri după miezul nopții, ora locală) că incendiul va fi stins complet în următoarele ore, după ce joi […] Articolul Bilanțul incendiului de la Hong Kong a ajuns la 83 de morți și 300 de persoane date dispărute apare prima dată în SafeNews.
07:20
Zaharova acuză fără scrupule Moldova de provocări la adresa Rusiei: Fac contrabandă de arme, ca să ne acuze # SafeNews
Maria Zaharova susține că autoritățile din Moldova ar organiza contrabandă de arme în România, pentru a acuza Rusia de destabilizări. Oficiala rusă a mai spus că Moscova ne-ar respecta suveranitatea, scrie realitatea.md. Funcționara susține că dronele care au survolat spațiul aerian al Moldovei nu ar fi rusești și că nu ar exista pericol pentru moldoveni, […] Articolul Zaharova acuză fără scrupule Moldova de provocări la adresa Rusiei: Fac contrabandă de arme, ca să ne acuze apare prima dată în SafeNews.
07:10
Vestea dramatică anunțată de Trump: tânăra de 20 de ani din Garda Națională, împușcată la Washington, a murit # SafeNews
Sarah Beckstrom, tânăra de 20 de ani membră a Gărzii Naţionale care a fost împuşcată miercuri la Washington de un suspect afgan, într-un atac comis în apropiere de Casa Albă, a murit, a anunţat joi seara preşedintele Donald Trump, relatează CNN şi The Guardian, citate de news.ro. Andrew Wolfe, celălalt membru al Gărzii Naţionale care […] Articolul Vestea dramatică anunțată de Trump: tânăra de 20 de ani din Garda Națională, împușcată la Washington, a murit apare prima dată în SafeNews.
07:10
Republica Moldova continuă să se situeze printre cele mai periculoase țări europene atunci când vine vorba de siguranța rutieră. În 2024, țara noastră a ocupat ultimul loc în Europa la calitatea drumurilor, cu un scor de doar 2,6 puncte, de peste două ori mai mic decât al Țărilor de Jos – liderul european. Consecințele se […] Articolul Drumuri spre moarte. De ce Moldova este una dintre cele mai periculoase țări din Europa apare prima dată în SafeNews.
Acum 2 ore
07:00
Călcâiul lui Ahile al Rusiei: sancțiuni care ar putea încetini mașinăria de război. „Lucrurile pe care nu le pot produce singuri” # SafeNews
Un grup american specializat în analiza economiei de război a Rusiei a identificat sancțiuni puțin cunoscute, dar potențial decisive, care ar putea afecta serios capacitatea Moscovei de a continua războiul din Ucraina, relatează The Guardian. Runde anterioare de sancțiuni au vizat companiile energetice rusești, băncile, furnizorii militari și așa-numita „flotă fantomă” ce transportă petrol. Grupul […] Articolul Călcâiul lui Ahile al Rusiei: sancțiuni care ar putea încetini mașinăria de război. „Lucrurile pe care nu le pot produce singuri” apare prima dată în SafeNews.
06:50
Circa 30 de procurori au demisionat sau au fost excluși din vetting. Evaluarea continuă în 112 dosare # SafeNews
De la declanșarea procesului de vetting, 29 de procurori au demisionat sau au fost excluși din procedură, iar 50 de evaluări au fost finalizate. Cea mai recentă l-a vizat pe Anatolie Ciuleacu, procuror în cadrul Procuraturii Anticorupție, transmite IPN. Comisia a constatat că acesta corespunde criteriilor de integritate etică și financiară prevăzute de lege și […] Articolul Circa 30 de procurori au demisionat sau au fost excluși din vetting. Evaluarea continuă în 112 dosare apare prima dată în SafeNews.
06:40
EVADARE SPECTACULOASĂ: Un individ a încercat să dispară, dar peste o săptămână, autoritățile l-au prins # SafeNews
Emile Siegler, cunoscut sub porecla „Gino”, în vârstă de 37 de ani, deținut la penitenciarul Vezin-le-Coquet, a fost prins joi după-amiază, 27 noiembrie, la Nantes, după ce fugise în urmă cu o săptămână. Fugitivul evadase pe 14 noiembrie în timpul unei permisiuni culturale la planétarium din Rennes și fusese căutat de autorități de atunci. Joi, […] Articolul EVADARE SPECTACULOASĂ: Un individ a încercat să dispară, dar peste o săptămână, autoritățile l-au prins apare prima dată în SafeNews.
06:30
Verificare externă încheiată. Cine este procurorul anticorupție care primește undă verde la capitolul integritate # SafeNews
Comisia de evaluare a procurorilor a încheiat verificarea procurorului Anatolie Ciuleacu de la Procuratura Anticorupție. Membrii Completului A au stabilit că acesta respectă criteriile de integritate etică și financiară prevăzute de Legea 252 din 2023. Raportul a fost trimis procurorului și Consiliului Superior al Procurorilor, cu recomandarea de a fi promovat. Pe durata evaluării, Comisia […] Articolul Verificare externă încheiată. Cine este procurorul anticorupție care primește undă verde la capitolul integritate apare prima dată în SafeNews.
06:20
Aleksandr Lukașenko amenință Kievul: Accesul la mare „ar putea dispărea într-o clipă” dacă Ucraina nu semnează acordul cu Rusia # SafeNews
Președintele Belarusului, Aleksandr Lukașenko, a declarat recent că Ucraina ar trebui să negocieze cu Rusia dacă dorește să păstreze granițele actuale, lansând totodată o avertizare voalată cu privire la pierderea accesului la Marea Neagră. Afirmațiile sale au fost preluate de mass-media rusă și relatate de RBC-Ucraina. Lukașenko a criticat planul de pace propus de administrația […] Articolul Aleksandr Lukașenko amenință Kievul: Accesul la mare „ar putea dispărea într-o clipă” dacă Ucraina nu semnează acordul cu Rusia apare prima dată în SafeNews.
06:10
SALVAT DE LA MOARTE, DAR AMENDAT: Povestea unui bărbat după ce a încercat să traverseze ilegal Nistrul pe o saltea gonflabilă # SafeNews
Un bărbat în vârstă de 28 de ani din Vinnița a fost salvat de patrula grănicerilor ucraineni, după ce a încercat să treacă ilegal râul Nistru pe o saltea gonflabilă, dar a fost prins de curenți și aproape s-a înecat. Incidentul a avut loc în timpul unei patrule de rutină pe sectorul de frontieră, când […] Articolul SALVAT DE LA MOARTE, DAR AMENDAT: Povestea unui bărbat după ce a încercat să traverseze ilegal Nistrul pe o saltea gonflabilă apare prima dată în SafeNews.
Acum 12 ore
20:50
Muzeul Luvru va majora cu 45% preţul biletului de intrare pentru vizitatorii din afara Europei # SafeNews
Muzeul Luvru a decis joi să majoreze cu 45% preţul biletului de intrare pentru vizitatorii din afara Europei începând cu 2026, o măsură promovată de guvern şi denunţată de sindicate, relatează presa franceză. Începând cu 14 ianuarie, cetăţenii din afara Spaţiului Economic European (SEE, care include Uniunea Europeană, Islanda, Liechtenstein şi Norvegia) vor trebui să […] Articolul Muzeul Luvru va majora cu 45% preţul biletului de intrare pentru vizitatorii din afara Europei apare prima dată în SafeNews.
20:50
Ministrul italian al apărării, Guido Crosetto, a propus joi reintroducerea serviciului militar voluntar în Italia – la 20 de ani de la abolirea serviciului militar obligatoriu – în faţa unor potenţiale noi ameninţări externe cum este Rusia, relatează ANSA, preluată de Agerpres. Crosetto, aflat în vizită de lucru la Paris, a precizat că va prezenta […] Articolul Italia preia modelul franco-german și vrea să introducă serviciul militar voluntar apare prima dată în SafeNews.
20:40
Modificarea regimului explozibililor de uz civil a fost aprobată în prima lectură, cu votul a 76 de deputați. Principalele prevederi îi vizează pe producători, importatori și distribuitori, care vor fi obligați să treacă verificarea produselor, înainte de introducerea pe piață, întocmirea și păstrarea „declarației UE de conformitate”, transmite IPN. Va fi consolidat cadrul normativ pentru […] Articolul Modificarea regimului explozibililor de uz civil, aprobată în prima lectură apare prima dată în SafeNews.
20:40
Boeing va construi elicoptere Apache pentru Polonia, într-un contract de 4,7 miliarde de dolari # SafeNews
Boeing a anunţat miercuri că va produce elicoptere de atac AH-64E Apache pentru mai mulţi clienţi internaţionali, inclusiv 96 de unităţi destinate Forţelor Armate Poloneze, în baza unui contract de achiziţii militare externe acordat de Armata SUA, în valoare totală de aproape 4,7 miliarde de dolari, relatează Reuters. Livrările sunt programate să înceapă în 2028, […] Articolul Boeing va construi elicoptere Apache pentru Polonia, într-un contract de 4,7 miliarde de dolari apare prima dată în SafeNews.
19:40
FOTO // Alexandru Munteanu, în inspecție la „Podul de Flori”: E un proiect simbolic și strategic pentru R. Moldova # SafeNews
Premierul Alexandru Munteanu, alături de ministrul Infrastructurii și Dezvoltării Regionale Vladimir Bolea, a inspectat lucrările de construcție a noului pod de la Ungheni, denumit simbolic și „Podul de Flori”. „Podul de la Ungheni e un proiect simbolic și strategic pentru Republica Moldova. Va fi primul pod construit după mai bine de 60 ani peste râul […] Articolul FOTO // Alexandru Munteanu, în inspecție la „Podul de Flori”: E un proiect simbolic și strategic pentru R. Moldova apare prima dată în SafeNews.
19:30
Suspectul ucrainean în cazul exploziei gazoductului Nord Stream, extrădat de Italia, a ajuns în Germania # SafeNews
Un cetăţean ucrainean suspectat de coordonarea sabotajului conductei de gaz Nord Stream, în 2022, a sosit joi în Germania, după ce instanţa supremă italiană a aprobat extrădarea sa săptămâna trecută, au anunţat procurorii federali germani, relatează Reuters. „Acuzatul a fost transferat astăzi din Italia. El urmează să compară mâine în faţa judecătorului de instrucţie la […] Articolul Suspectul ucrainean în cazul exploziei gazoductului Nord Stream, extrădat de Italia, a ajuns în Germania apare prima dată în SafeNews.
Acum 24 ore
17:30
VIDEO | Grup criminal specializat în trafic de droguri, destructurat de polițiștii de frontieră din Moldova # SafeNews
Polițiștii de frontieră ai Direcției regionale Vest, cu sprijinul Direcției acțiuni speciale la frontieră și sub coordonarea Procuraturii Ungheni, au destructurat un grup infracțional specializat în traficul de droguri de tip PVP cu scop de comercializare. Rețeaua era formată din cetățeni ai Republicii Moldova, cu roluri clar stabilite în activitatea ilegală. În urma anchetei, doi […] Articolul VIDEO | Grup criminal specializat în trafic de droguri, destructurat de polițiștii de frontieră din Moldova apare prima dată în SafeNews.
17:20
FUGEA DE ZĂRBOI? Finlanda reține un bărbat după ce a traversat ilegal frontiera din Rusia # SafeNews
Un bărbat a fost reținut joi, 27 noiembrie 2025, în orașul Inari, la frontiera dintre Finlanda și Rusia, după ce a intrat pe teritoriul finlandez fără autorizație, informează „Yle”, preluat de „European Pravda”. Pentru localizarea și reținerea acestuia au fost mobilizate, printre altele, mașini ale serviciului de frontieră și un elicopter. Conform declarațiilor adjunctului comandantului […] Articolul FUGEA DE ZĂRBOI? Finlanda reține un bărbat după ce a traversat ilegal frontiera din Rusia apare prima dată în SafeNews.
17:00
ȘOCANT | Un șofer de 17 ani a scos o pușcă pe geam și a tras asupra șoferului care „a îndrăznit” să-l depășească # SafeNews
Un incident șocant a avut loc pe 19 noiembrie în Haute-Garonne, Franța, când un adolescent de 17 ani a scos o pușcă pe geam și a tras asupra unui șofer care l-a depășit pe o șosea din Saint-Gaudens. Victima, un tânăr de 21 de ani, nu a fost rănită, dar glonțul a lovit caroseria vehiculului […] Articolul ȘOCANT | Un șofer de 17 ani a scos o pușcă pe geam și a tras asupra șoferului care „a îndrăznit” să-l depășească apare prima dată în SafeNews.
16:50
Președintele Rusiei, Vladimir Putin, a declarat că, discutând orice acorduri, totul trebuie „redat în limbaj diplomatic”. Despre aceasta a vorbit Putin în timpul unei conferințe de presă joi, 27 noiembrie, citat de „Interfax”, transmite eurointegration.com.ua. „Este un lucru să spui, în general, că Rusia nu intenționează să atace Europa — pentru noi sună amuzant. Noi niciodată […] Articolul FLASH | Putin: ”Rusia este gata să confirme că nu intenționează să atace Europa” apare prima dată în SafeNews.
16:50
VIDEO | Proteste violente în Bulgaria față de bugetul de austeritate: Manifestanții au format un lanț uman în jurul Parlamentului. Maşini avariate sau vandalizate # SafeNews
Mii de persoane s-au adunat miercuri seara în centrul Sofiei pentru a protesta față de proiectul de buget al Bulgariei pentru 2026, organizat de coaliția de opoziție „Continuăm Schimbarea – Bulgaria Democrată” (WCC-DB). Manifestanții și-au exprimat nemulțumirile față de creșterea contribuțiilor la asigurările sociale, dublarea impozitului pe dividende și majorarea datoriei externe a statului. Protestul […] Articolul VIDEO | Proteste violente în Bulgaria față de bugetul de austeritate: Manifestanții au format un lanț uman în jurul Parlamentului. Maşini avariate sau vandalizate apare prima dată în SafeNews.
16:20
Președinta Maia Sandu a semnat un decret prin care retrage cetățenia Republicii Moldova pentru cinci persoane. Decizia se bazează pe articolul 88 litera c din Constituție și articolul 23 alin. 1 litera b din Legea cetățeniei, adică pe motiv că s-au înrolat benevol în forțele armate străine. Cetățenia este retrasă persoanelor care s-au înrolat benevol […] Articolul DOC | ULTIMA ORĂ | Cinci persoane rămân fără cetățenia Republicii Moldova. Motivul apare prima dată în SafeNews.
16:00
Organizația Promo-LEX atrage atenția asupra instruirii militar-patriotice a minorilor în Transnistria # SafeNews
Promo-LEX a prezentat un nou raport de monitorizare în care constată, pentru luna octombrie, noi măsuri restrictive și încălcări ale drepturilor fundamentale în regiunea transnistreană, evidențiind abuzuri în justiția juvenilă, alinierea forțată a educației la standardele rusești, folosirea intensă a instrumentelor propagandistice, organizarea unui proces electoral necompetitiv și agravarea situației socio-economice. Promo-LEX semnalează că regimul […] Articolul Organizația Promo-LEX atrage atenția asupra instruirii militar-patriotice a minorilor în Transnistria apare prima dată în SafeNews.
16:00
Președintele PLDM, Vlad Filat, acuză Guvernul PAS că ar compromite chiar domeniul pe care îl declară prioritar – dezvoltarea țării. Într-o analiză publicată astăzi, acesta afirmă că rectificarea bugetară demonstrează incapacitatea Executivului de a gestiona fondurile de investiții și de a atrage granturi externe. Filat susține că „717 milioane lei au fost tăiați direct din […] Articolul Vlad Filat comentează bugetul: „Aceasta e dezvoltarea Moldovei, versiunea PAS” apare prima dată în SafeNews.
15:50
Adunarea Populară a UTA Găgăuzia a stabilit data alegerilor pentru funcția de bașcan și pentru completarea organelor elective ale autonomiei. Scrutinul va avea loc la 22 martie 2026, iar, dacă va fi necesar, turul doi este programat pentru 5 aprilie 2026. Data a fost aprobată cu votul a 15 dintre cei 28 de deputați prezenți […] Articolul A fost stabilită data alegerilor în Adunarea Populară din Găgăuzia apare prima dată în SafeNews.
15:50
Opt bărbaţi, condamnaţi pe viaţă, de către un Tribunal Militar rus, cu privire la aruncarea în aer a Podului Crimeea în octombrie 2022 # SafeNews
Opt bărbaţi au fost găsiţi vinovaţi de faptul că au făcut parte dintr-o ”grupare criminală organizată” care viza ”să comită un atentat” la podul care leagă Crimeea de Rusia, soldat cu cinci morţi, în octombrie 2022, anunţă Tribunalul Militar regional din Rostov-pe-Don, relatează AFP. Explozia, care a avut loc la opt luni de la începutul […] Articolul Opt bărbaţi, condamnaţi pe viaţă, de către un Tribunal Militar rus, cu privire la aruncarea în aer a Podului Crimeea în octombrie 2022 apare prima dată în SafeNews.
15:50
Marea Britanie ar putea introduce o taxă pentru turiștii care rămân peste noapte în orașele din Anglia. Potrivit Euronews, măsura urmărește să sprijine finanțarea transportului și infrastructurii sociale locale. Propunerea ar permite primarilor din marile orașe să aplice o taxă de vizitare pentru turiștii care se cazează în unități de profil. Taxa ar fi valabilă pentru […] Articolul Turiștii, loviți din nou: Anglia vrea să pună taxă pentru fiecare noapte de cazare apare prima dată în SafeNews.
15:50
Macron anunță introducerea serviciului militar voluntar în Franța, un răspuns la amenințarea Rusiei # SafeNews
Noul serviciu militar voluntar va începe la jumătatea anului 2026, fiind adresat în special tinerilor de 18-19 ani, și va ajuta Franța să răspundă la „amenințările tot mai acute” de pe scena internațională, scriu Reuters și France 24 La aproape trei decenii după ce Franța a renunțat la serviciul militar obligatoriu, șeful statului a prezentat […] Articolul Macron anunță introducerea serviciului militar voluntar în Franța, un răspuns la amenințarea Rusiei apare prima dată în SafeNews.
15:40
VIDEO | Percheziție în Taraclia: PVP, marijuana și precursori, găsite la un bărbat de 32 de ani # SafeNews
Polițiștii au efectuat o operațiune în raionul Taraclia, în urma căreia au depistat substanțe narcotice și o încăpere improvizată destinată consumului ilegal de droguri. Percheziția a avut loc la domiciliul unui bărbat de 32 de ani. În locuință au fost găsite substanțe de tip PVP („sare”), marijuana, precum și precursori utilizați la fabricarea drogurilor. Totodată, […] Articolul VIDEO | Percheziție în Taraclia: PVP, marijuana și precursori, găsite la un bărbat de 32 de ani apare prima dată în SafeNews.
15:30
Tokyo nu mai este cel mai populat oraș din lume, potrivit unui nou clasament ONU. Care este metropola cu cei mai mulți locuitori: 42 de milioane # SafeNews
Schimbarea în clasament este rezultatul unei noi metodologii mai consecvente în modul de clasificare a orașelor, localităților și zonelor rurale, potrivit oficialilor ONU, citați de The Guardian. Jakarta a depășit Tokyo pentru a deveni cel mai populat oraș din lume, potrivit unui studiu al ONU care utilizează noi criterii pentru a oferi o imagine mai precisă […] Articolul Tokyo nu mai este cel mai populat oraș din lume, potrivit unui nou clasament ONU. Care este metropola cu cei mai mulți locuitori: 42 de milioane apare prima dată în SafeNews.
15:20
Autoritatea Națională de Integritate (ANI) a inițiat proceduri de control al averii și intereselor personale în privința a doi oficiali locali: Maxim Moroșan, consilier municipal în Bălți, și Vladimir Mizdrenco, președintele raionului Rîșcani. Ambele controale au fost declanșate în urma sesizărilor din oficiu, înregistrate la 27 octombrie 2025, care indică suspiciuni privind posibile neconcordanțe între […] Articolul ANI deschide procedura de control al averii pentru doi aleși locali apare prima dată în SafeNews.
15:20
Miliardarul american care a cumpărat „Chelsea” lui Abramovici intră în cursa pentru activele globale ale Lukoil # SafeNews
Miliardarul american Todd Boehly, cunoscut pentru achiziția clubului de fotbal Chelsea de la Roman Abramovici, s-a alăturat competiției internaționale pentru preluarea activelor externe ale gigantului rus Lukoil, scrie The Wall Street Journal. Pentru această tranzacție, Boehly a creat un consorțiu împreună cu un investitor din Emiratele Arabe Unite, potrivit companiei Xtellus Partners, care le reprezintă interesele. […] Articolul Miliardarul american care a cumpărat „Chelsea” lui Abramovici intră în cursa pentru activele globale ale Lukoil apare prima dată în SafeNews.
15:10
Ambasadorul Federației Ruse în Republica Moldova, Oleg Ozerov, nu va fi expulzat, a declarat președintele Parlamentului, Igor Grosu, în contextul incidentului provocat de șase drone care au survolat spațiul aerian al țării, iar una dintre ele a căzut pe acoperișul unei locuințe din raionul Florești. Grosu a subliniat că există măsuri mai eficiente decât expulzarea, […] Articolul VIDEO | Igor Grosu explică de ce Republica Moldova nu va expulza ambasadorul Rusiei apare prima dată în SafeNews.
15:00
Eventuale demisii în cazul camionului cu muniții depistat la intrarea în România pot fi luate doar după finalizarea verificărilor. O spune președintele Parlamentului, Igor Grosu, care afirmă că responsabilitățile trebuie determinate clar, iar măsurile nu se rezumă la schimbări de funcții. „Trebuie așteptate concluziile comisiei și ale organelor de anchetă. În funcție de acestea, pot […] Articolul VIDEO | Contrabanda cu muniții. Grosu așteaptă concluziile comisiei înaintea unor măsuri apare prima dată în SafeNews.
15:00
VIDEO | Armata ucraineană postează o înregistrare video în care un pilot al unui avion de tip Mirage doboară o rachetă rusă de croazieră # SafeNews
Armata ucraineană a postat pe reţele de socializare o înregistrare video în care un pilot ucrainean doboară, la bordul unui avion de luptă francez de tip Mirage 2000-5F, o rachetă rusă de croazieră deasupra Ucrainei, relatează BFMTV. Armata ucraineană a difuzat aceste imagini miercuri, în timp ce negocieri continuă cu privire la un plan american […] Articolul VIDEO | Armata ucraineană postează o înregistrare video în care un pilot al unui avion de tip Mirage doboară o rachetă rusă de croazieră apare prima dată în SafeNews.
14:50
VIDEO | Cimișlia: Percheziție într-un apartament transformat în „speluncă” pentru consum de droguri # SafeNews
Polițiștii din Cimișlia au descins într-un apartament despre care existau informații operative că ar fi fost folosit ca loc pentru consumul de droguri. Percheziția a fost efectuată în baza unei autorizații emise de instanță. În locuința unui bărbat de 41 de ani, oamenii legii au găsit mai multe dispozitive artizanale utilizate pentru consumul substanțelor narcotice, […] Articolul VIDEO | Cimișlia: Percheziție într-un apartament transformat în „speluncă” pentru consum de droguri apare prima dată în SafeNews.
14:50
Un schimb dur de replici a avut loc între PSRM și PAS pe tema portului Giurgiulești, după ce un oficial român a declarat public că portul ar putea fi vândut. Vicepreședintele Legislativului, Vlad Bătrîncea, deputatul PSRM, a cerut audierea premierului Alexandru Munteanu pentru clarificări în acest sens. „Am fost martori la un selfie plin de […] Articolul VIDEO | Dezbateri în Parlament privind situația Portului Giurgiulești apare prima dată în SafeNews.
14:50
Deputații au aprobat în prima lectură modificările la Legea privind regimul explozivilor de uz civil. Află noile prevederi # SafeNews
Parlamentul a aprobat în prima lectură modificările Legii privind regimul explozivilor de uz civil, care au scopul de a alinia legislația națională la standardele Uniunii Europene. Modificările prevăd consolidarea supravegherii pieței și a controlului operațiunilor cu explozivi, precum și clarificarea obligațiilor producătorilor, importatorilor și distribuitorilor de produse explozive de uz civil. Potrivit proiectului, produsele vor […] Articolul Deputații au aprobat în prima lectură modificările la Legea privind regimul explozivilor de uz civil. Află noile prevederi apare prima dată în SafeNews.
14:40
REACȚIE | Rusia închide Consulatul Poloniei din Irkutsk, ca răspuns la decizia Varșoviei de a suspenda activitatea consulatului rus din Gdańsk # SafeNews
Rusia a anunțat oficial retragerea acordului pentru funcționarea Consulatului General al Poloniei din Irkutsk, ca măsură de răspuns la decizia Poloniei de a închide consulatul rus din Gdańsk. Declarația a fost publicată joi de Ministerul rus de Externe, transmite European Pravda. Potrivit MAE rus, ambasadorul Poloniei la Moscova a fost convocat pe 27 noiembrie, unde […] Articolul REACȚIE | Rusia închide Consulatul Poloniei din Irkutsk, ca răspuns la decizia Varșoviei de a suspenda activitatea consulatului rus din Gdańsk apare prima dată în SafeNews.
14:40
FOTO | Suspectul în atacul de la Washington, identificat de presă ca fiind Rahmanullah Lakanwal, a lucrat cu armata americană şi CIA în Afganistan # SafeNews
Cetăţeanul afgan suspectat de faptul că a deschis focul împotriva a doi militari din cadrul Gărzii Naţionale la Washington, în apropierea Casei Albe, a lucrat cu armata americană şi Agenţia Centrală de Informaţii (CIA) în Afganistan înainte să fie scos din ţară şi adus în Statele Unite, scrie presa americană, relatează AFP. Potrivit postului Fox […] Articolul FOTO | Suspectul în atacul de la Washington, identificat de presă ca fiind Rahmanullah Lakanwal, a lucrat cu armata americană şi CIA în Afganistan apare prima dată în SafeNews.
14:40
Polițiștii au efectuat, pe 26 noiembrie, două percheziții în Chișinău în cadrul unor cauze penale legate de consumul și distribuirea drogurilor, descoperind atât substanțe narcotice de tip PVP, cât și dispozitive artizanale folosite pentru consum. Prima percheziție a avut loc într-un apartament de pe strada Hristo Botev, unde oamenii legii au găsit cinci persoane cu […] Articolul VIDEO | Cinci persoane surprinse consumând PVP într-un apartament din Chișinău apare prima dată în SafeNews.
14:30
Proiect de lege aprobat în prima lectură: procedura de numire a conducerii BNM va fi modificată, membrii vor fi numiți după consultarea Președintelui Parlamentului # SafeNews
Parlamentul a votat în prima lectură un proiect de lege care prevede modificări importante în procedura de numire a membrilor organelor de conducere ale Băncii Naționale a Moldovei (BNM). Printre principalele schimbări se numără excluderea viceguvernatorului din componența Consiliului de supraveghere, creșterea de la patru la cinci a numărului membrilor nesalariați ai Consiliului și reducerea […] Articolul Proiect de lege aprobat în prima lectură: procedura de numire a conducerii BNM va fi modificată, membrii vor fi numiți după consultarea Președintelui Parlamentului apare prima dată în SafeNews.
14:10
VIDEO | Droguri, dispozitive artizanale și acte străine, depistate de polițiști în urma a două percheziții legate de consumul și distribuirea drogurilor # SafeNews
Pe 26 noiembrie, în cadrul unei cauze penale, oamenii legii au intervenit într-un apartament de pe strada Hristo Botev. Acolo au fost depistate cinci persoane, cu vârste cuprinse între 24 și 33 de ani, care consumau droguri de tip PVP. În locuință au fost găsite mai multe aparate artizanale pentru consum, precum și pachețele improvizate […] Articolul VIDEO | Droguri, dispozitive artizanale și acte străine, depistate de polițiști în urma a două percheziții legate de consumul și distribuirea drogurilor apare prima dată în SafeNews.
