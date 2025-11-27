Cu peste 824 mil. de lei, pentru asigurările sociale și deficit bugetar de 18,2 mlrd. de lei. Rectificarea bugetului pentru anul curent, votată în a doua lectură de Parlament
UNIMEDIA, 27 noiembrie 2025 18:40
Parlamentul a votat în a doua lectură rectificarea bugetului de stat pentru anul 2025. Principalele modificări vizează redistribuirea resurselor bugetare pentru acoperirea necesităților salariale ale angajaților din sectorul bugetar, alocarea fondurilor necesare pentru compensarea facturilor la energie electrică, precum și alte măsuri sociale. Documentul a fost votat în a doua lectură de 57 de deputați, în cadrul ședinței plenare din 27 noiembrie.
• • •
Putin aruncă în aer negocierile de pace: „Nu semnez documente cu o conducere ilegitimă a Ucrainei” # UNIMEDIA
Liderul rus Vladimir Putin a declarat joi că actuala conducere ucraineană este nelegitimă şi nu are sens să semneze documente cu aceasta, scrie digi24.ro.
(video) Un apartament din Cimișlia, transformat în speluncă de substanțe interzise. Ce pedeapsă riscă proprietarul locuinței # UNIMEDIA
O speluncǎ a fost depistatǎ de oamenii legii într-un apartament din Cimișlia. Din locuința unui bărbat de 41 de ani au fost ridicate mai multe aparate confecționate artizanal pentru consumul de droguri și o pungă cu masă vegetală uscată, asemănătoare marijuanei, anunță Poliția.
Inelul de logodnă se lasă așteptat pentru Nicoleta Nucă: „Așa am considerat că este corect” # UNIMEDIA
Nicoleta Nucă este fericită alături de Bogdan Anton, bărbatul care a adus echilibrul în viața ei. De dragul lui, artista s-a mutat la Călugăreni, tocmai ca distanța să nu fie un impediment. În interviul acordat pentru Cancan, ea a vorbit deschis despre relație.
(live/update) Parlamentul, în ședință. Grosu: Întrebări la raport? Văd o demonstrație cât de deștepți și bravi au fost și unii și alții într-o perioadă istorică a RM # UNIMEDIA
Deputații se întrunesc într-o nouă ședință a Parlamentului astăzi, 27 noiembrie, pe fundalul scandalurilor care au zguduit țara în ultimele zile: drona prăbușită la Cuhureștii de Jos și contrabanda de muniții descoperită la vama Leușeni-Albița. Pe ordinea de zi figurează 23 de proiecte.
Scumpirile la ouă îi afectează și pe deputați? Maxim Potîrniche: Merg la piață să caut prețuri mai mici. Trebuie să intervenim cumva # UNIMEDIA
Deputatul PAS Maxim Potîrniche spune că este afectat, și el, de scumpirea ouălor, care s-a produs brusc, în ultimele săptămâni. „Optez să merg la piață, să caut prețuri mai mici. Trebuie să intervenim cumva, pentru că am adaosul comercial de la anumite companii producătoare este destul de mare. O să consultăm și în fracțiune, și la Parlament și vom vedea cum putem interveni, ca să diminuăm aceste prețuri”, a precizat alesul.
(video) Record la botez. „Caras” și-a încreștinat astăzi fiul, cu peste 130 de cumetri: „Igor Cuciuc trebuie să facă un cântec nou” # UNIMEDIA
Sportivul Victor Muntean, cunoscut în mediul online drept „Caras”, și-a încreștinat astăzi, 27 noiembrie, fiul pe nume Damir. La ceremonie au fost invitați peste 130 de nani. „Până la cumetria principală vom fi cred că vreo 2000”, a glumit unul dintre invitați.
Kylian Mbappé a demonstrat încă o dată că este de neoprit în Champions League. Internaționalul francez a înscris patru goluri pentru Real Madrid în victoria dramatică de miercuri seara, scor 4-3, în deplasare cu Olympiakos Pireu, și a ajuns la 9 goluri în actuala ediție a competiției, preluând conducerea clasamentului golgheterilor, scrie adevarul.ro.
Dosarul „kuliok”. Procurorul de caz, despre imaginile video în care apar Igor Dodon și Vlad Plahotniuc: Au fost compilate # UNIMEDIA
Procurorul de caz pe dosarul denumit generic „kuliok”, Vitalie Codreanu, declară că imaginile în care apar fostul șef de stat Igor Dodon și ex-liderul PD Vlad Plahotniuc au fost „compilate”. „Compilate adevărat, nu montat. Asta înseamnă că anumite imagini video au fost compilate cu înregistrările audio”, a precizat Codreanu, după ședința de judecată.
Mai mulți moldoveni s-au pomenit fără cetățenie, după ce „s-au înrolat în forţe armate străine”: Decretele cu numele acestora, semnate de Maia Sandu # UNIMEDIA
Șase moldoveni și un bărbat născut în Serbia au rămas fără cetățenia Republicii Moldova. Decretele au fost semnate, astăzi, de președinta Maia Sandu.
(video) Sarcasm în Parlament. Usatîi: Tot ce propune Gherman votam până la Anul Nou, în 2 lecturi, inclusiv bugetul. Grosu: Completați repede ordinea de zi. Costiuc: Nu mai e nimic de adăugat # UNIMEDIA
În timpul examinării unui proiect, și propus spre votare în lectura a doua, președintele Parlamentului Igor Grosu a solicitat, conform procedurii, opinia fracțiunilor. Momentul a fost însă deturnat de o replică ironică a liderului Partidului Nostru, Renato Usatîi: „Tot ce propune Gherman votam până la Anul Nou, în 2 lecturi, inclusiv bugetul”.
(video) Captură impresionantă de droguri în capitală: Peste 11 kg, de 10 milioane de lei, găsite la un străin. Activa „depozitar” la un magazin online # UNIMEDIA
Peste 11 kg de droguri, evaluate la aproximativ 10 milioane de lei, au fost ridicate de polițiștii din Botanica de la un cetățean străin, suspectat de distribuirea substanțelor narcotice în Chișinău.
(video) „Demisiile nu rezolvă problema”. Igor Grosu, despre contrabanda cu armament de la vamă: Nu pot să știu dacă au mai fost cazuri, așteptăm concluziile anchetei # UNIMEDIA
Președintele Parlamentului, Igor Grosu, afirmă că în cazul contrabandei cu armament demisiile „nu rezolvă problema” și că doar ancheta va stabili măsurile necesare, inclusiv posibile schimbări legislative și procedurale. „Trebuie acțiuni mai concrete”, a spus speakerul.
(video) „Putingrad”. Stupoare în Ucraina după ce cântărețul rus, Grigorii Leps a propus schimbarea numelui orașului Pokrovsk # UNIMEDIA
Cântărețul rus Grigori Leps, cunoscut pentru promovarea propagandei Kremlinului, a propus în cadrul unui interviu ca orașul ucrainean Pokrovsk să fie redenumit după război, scrie adevarul.ro.
(video) Romantism și senzualitate la cote maxime. Natalia Gordienko, în ipostaze fierbinți, alături de iubitul său, în noua sa piesă. Cum sună „Noi doi” # UNIMEDIA
Interpreta Natalia Gordienko a lansat o nouă piesă, iar de data aceasta în videoclip apare și iubitul ei, actorul Alexandru Chindriș. Cântecul se numește „Noi doi” și prezintă ipostaze pasionale cu cei doi.
Scandal monstru și replici improprii între Igor Dodon și Mitropolia Basarabiei: „- Aplică metode perfide. - Unul dintre cei mai incompetenți lideri politici” # UNIMEDIA
Schimb de replici extrem de dure între liderul socialiștilor Igor Dodon și Mitropolia Basarabiei. Politicianul acuză autoritățile de la București că vor să „anexeze Republica Moldova, după ce Mitropolia Basarabiei a obținut în instanța de judecată, reformată cu „succes” de guvernarea Maie Sandu, radierea „dreptului de folosință” al Mitropoliei Moldovei asupra a peste 800 de biserici cu statut de monument istoric din R. Moldova”. La rândul său, Mitropolia Basarabiei a lansat un comunicat în care îl atacă dur pe Igor Dodon, cu un limbaj mai puțin obișnuit pentru o instituție religioasă, numindu-l „incompetent și trădător de țară”.
Jakarta a depășit Tokyo și a devenit cel mai populat oraș din lume, potrivit unui nou studiu al ONU care folosește criterii revizuite pentru a oferi o imagine mai precisă a urbanizării accelerate ce alimentează creșterea megaorașelor, scrie adevărul.ro.
(video) Legea muncii și controlul de stat „în 7 minute”. Chicu a cerut ca proiectul să fie scos de pe agenda deputaților: A fost trimis seara la Parlament, astăzi la vot? # UNIMEDIA
Ședința Parlamentului din 27 noiembrie a început cu tensiuni, după ce deputatul Blocului „Alternativa” Ion Chicu a cerut excluderea de pe ordinea de zi a proiectului de lege nr. 376, care modifică legislația privind Inspectoratul de Stat al Muncii și controlul de stat. „Acest proiect a fost votat ieri în Guvern. Seara a fost remis la Parlament. Reglementează relațiile de muncă, controlul… Este un proiect foarte complex. Nu l-a văzut absolut nimeni. Vă rog să-l excludem și să-l analizăm”, a menționat Chicu.
(video) Costiuc: Moldovenii au plătit 30 de lei gazul, dar nu văd o problemă. Au votat PAS și le-au dat semnal - pot pune și 50 lei tariful # UNIMEDIA
Liderul Partidului Democrația Acasă, Vasile Costiuc, a comentat ironic decizia moldovenilor de a oferi o nouă majoritate PAS la parlamentare, deși au plătit cel mai mare tarif la gaz din regiune - aproape 30 de lei pentru un metru cub. „Chiar dacă ne-au compensat europenii, chiar dacă ne-au dat bani pe datorie, chiar dacă datoria publică a crescut până la pod și până la stele, moldovenii cumva nu văd o problemă în asta. Nici cu prețul la gaz, nici cu prețul la energie. Au votat 55 de indivizi de la PAS. Semnalul pe care societatea noastră l-a transmis guvernării e: Dragi guvernanți, puteți pune și 50 de lei gazul și 20 de lei electricitatea, noi oricuum o să vă votăm”, a declarat deputatul, la emisiunea „Sfatul Țării” de la Agrotv.
Dodon transmite condoleanțe Ambasadoarei Chinei în RM după incendiul din Hong Kong: „Compasiunea noastră se îndreaptă către toți cei afectați” # UNIMEDIA
Fostul președinte al țării și deputatul Igor Dodon a transmis condoleanțe Ambasadoarei Republicii Populare Chineze în Republica Moldova, ca urmare a incendiului devastator produs în complexul rezidențial Wang Fuk Court din nordul Hong Kong-ului.
(video) Scandalul TUX, reluat în Parlament. Voicu cere o Comisie specială, după ce mii de moldoveni ar fi fost atrași în schemă. Istratii: Avem doar 13 plângeri # UNIMEDIA
Deputatul PSRM, Pavel Voicu a propus, în cadrul ședinței plenare din 27 noiembrie, includerea pe ordinea de zi a unui proiect de hotărâre privind constituirea unei comisii speciale de anchetă pentru control parlamentar asupra activității platformei comerciale TUX Moldova.
Ultima oră! A fost stabilită data alegerilor pentru Adunarea Populară a UTA Găgăuzia, după ce Dmitrii Constantinov și-a dat demisia # UNIMEDIA
Alegerile pentru Adunarea Populară a UTA Găgăuzia vor avea loc pe 22 martie 2026, a anunțat presa locală.
(video) Scandal de plagiat la Hollywood: Tarantino spune că „Jocurile Foamei” copiază un film japonez. „Au furat cartea, la dracu!” # UNIMEDIA
Quentin Tarantino o acuză pe scriitoarea americană Suzanne Collins că ar fi copiat aproape integral povestea romanului și filmului japonez „Battle Royale” atunci când a creat seria „Jocurile Foamei”. Regizorul spune că asemănările sunt „mult prea mari ca să fie o coincidență” și se întreabă de ce autorul japonez nu a dat-o în judecată, scrie adevarul.ro.
(video) Tragedie în parcul Valea Trandafirilor. Un bărbat de 55 de ani, găsit împușcat, lângă scaunul cu rotile # UNIMEDIA
Un bărbat de 55 de ani s-ar fi împușcat în parcul Valea Trandafirilor din capitală. Potrivit Poliției, cazul a avut loc ieri, 26 noiembrie.
(video) PSRM vrea anchetă parlamentară, după scandalul pe contrabanda cu arme. Carp: Au fost 3 ședințe ale Comisiei Securitate Națională la subiect # UNIMEDIA
În ședința plenară a Parlamentului din 27 noiembrie 2025, deputatul Marcel Cenușă (PSRM) a propus includerea pe ordinea de zi a unui proiect privind instituirea unei Comisii de anchetă care să exercite control parlamentar asupra contrabandei cu arme, muniții și dispozitive militare. La rândul său, deputatul PAS, Lilia Carp, a declarat că pe acest subiect, și nu doar, s-au desfășurat deja trei ședințe ale Comisiei.
Scandal internațional la Miss Universe: Coproprietarii concursului sunt vizați de o anchetă penală. Acuzațiile aduse # UNIMEDIA
Concursul de frumuseţe Miss Universe se află, din nou, în centrul atenţiei, coproprietarul său mexican fiind acuzat de trafic de droguri şi arme, în timp ce coproprietara thailandeză face obiectul unui mandat de arestare pentru fraudă. Competiția s-a încheiat săptămâna trecută în Thailanda cu victoria Miss Mexc Fatima Bosch, care și luat revanşa după ce a fost public criticată de un prezentator al concursului, scrie digi24.ro.
Analist, despre eventualele alegeri anticipate ale bașcanului Găgăuziei: Cine sunt posibilii candidaţi şi ce şanse au? # UNIMEDIA
Analistul Corneliu Ciurea analizează, într-un editorial pentru politics.md, posibilii candidați la funcția de bașcan al Găgăuziei în cazul în care concomitent cu alegerile în Adunarea Populară din 22 martie vor avea loc și alegeri pentru funcția de Bașcan.
Italia, „paralizată” vineri de o nouă grevă generală: Sindicatele protestează față de planurile bugetare ale guvernului # UNIMEDIA
Vineri, în Italia transporturile vor fi blocate din cauza grevei generale anunțate, la care vor participa atât angajații din transportul public, cât și cei din mediul privat. Greve au fost anunțate și în luna decembrie, scrie mediafax.ro.
(video) Scântei între Chicu și Grosu în Parlament: „- Tovarășe, în partid închideți gura, mie nu! - Calm, fără isterie, o să citiți acasă” # UNIMEDIA
Președintele Parlamentului Igor Grosu l-a scos din sărite pe liderul Partidului Dezvoltării și Consolidării Moldovei, Ion Chicu în ședința de astăzi a Parlamentului. Chicu i-a cerut unui funcționar să-i citească un articol din noua lege privind Achizițiile Publice, iar Grosu a intervenit sugerându-i deputatului „să citească acasă”. „Tovarăș Grosu! Nu-mi închideți gura”, a reacționat Chicu, căruia Grosu i-a închis microfonul și a continuat să-i facă observații, chiar dacă într-un final articolul oricum a fost citit.
(video) Un șofer a murit, după ce, urmărit de polițiști, a pierdut controlul și s-a izbit de o stație: Bărbatul, filmat de echipaj cum gonește și servește, înainte de impact # UNIMEDIA
Un șofer de 33 de ani din raionul Rîbnița a decedat, în această dimineață, pe traseul Ohrincea–Cruglic, după ce a pierdut controlul volanului și s-a izbit de o stație de transport public, în urma unei urmăriri de poliție pentru nerespectarea indicațiilor legale.
(video) Proteste violente în Bulgaria față de bugetul de austeritate: Manifestanții au format un lanț uman în jurul Parlamentului # UNIMEDIA
Mii de oameni s-au adunat la Sofia pentru a protesta față de bugetul de austeritate al Bulgariei pentru 2026. Manifestanții au încercat să blocheze accesul la Adunarea Națională, au vandalizat automobilele deputaților și au încercat să blocheze un microbuz cu angajați, relatează Libertatea.
Prețul motorinei scade mâine cu 11 bani. Și benzina va fi mai ieftină: Cât vor achita șoferii pentru carburanți # UNIMEDIA
Agenția Națională pentru Reglementare în Energetică a publicat prețurile maxime de referință pentru principalele produse petroliere standard, aplicabile pe 28 noiembrie 2025.
(video) Replici cu subtexte în Parlament, pe portul Giurgiulești. Marian: Pretențiile la bunelul, tăticul dvs din stânga. Batrîncea: Ei au construit, iar bunelul vostru a pornit privatizarea # UNIMEDIA
Un schimb dur de replici a avut loc între PSRM și PAS pe tema portului Giurgiulești, după ce un oficial român a declarat public că portul ar putea fi vândut. Vicepreședintele Legislativului, Vlad Bătrîncea, deputatul PSRM, a cerut audierea premierului Alexandru Munteanu pentru clarificări în acest sens.
„Derapaje grave. O anchetă transformată în spectacol”. Stoianoglo, după ce drona de la Florești a fost dusă pe scările MAE: Trebuia izolată imediat # UNIMEDIA
Fostul Procuror General, deputatul Alexandr Stoianoglo, critică dur faptul că drona găsită pe acoperișul unei case, la Florești, a fost expusă pe scările clădirii Ministerului de Externe de la Chișinău, în loc să fie izolată imediat și predată experților. „O anchetă transformată în spectacol sfârșește inevitabil ca farsă. Iar într-o farsă vinovat poate deveni oricine, mai puțin adevărații vinovați. Iar asta, fără exagerare, e mai periculos decât drona în sine”, a punctat ex-șeful PG.
(video) „Indirect la noi nu merge”: PAS a aprobat rectificări la buget și a respins amendamentele pentru Chișinău. Istratii: Ce a făcut Ceban cu banii, i-a cheltuit pe ziare? # UNIMEDIA
Discuțiile despre buget au explodat în plenul Parlamentului, unde amendamentele deputatei Blocului „Alternativa”, Olga Rusu privind finanțarea Chișinăului, peste 178 de milioane de lei în total, au fost respinse pe bandă rulantă. În același timp majoritatea PAS a acuzat Primăria că ar ascunde „incompetența” edilului Ion Ceban.
(video) Nagacevschi: „Dosarul lui Plahotniuc ne demonstrează că justiția în țară este selectivă și politizată” # UNIMEDIA
Fostul ministru al Justiției Fadei Nagacevschi denunță o „justiție selectivă în cazul dosarului în care este vizat Vlad Plahotniuc, lucru demonstrat inclusiv de abaterile și de modul în care este examinată în instanță această cauză”. Juristul se referă, în special, la „grabă suspectă operată de unii dintre judecătorii care examinează dosarul și care sunt în proces de vetting și în așteptarea unor promovări”. Ministerul Justiției nu a comentat aceste afirmații. Anterior însă, un deputat PAS a recunoscut public faptul că ședințele pe dosarul Plahotniuc se desfășoară într-un ritm alert.
Igor Dodon, despre camionul cu muniții depistat la Albița: Cred că nu e prima livrare de armament spre țările UE, prin RM. E o problemă pentru noi toți # UNIMEDIA
Liderul PSRM, Igor Dodon, consideră că au mai fost și alte livrări de armament, prin Republica Moldova, după cazul camionului cu muniții depistat la Vama Albița: „Eu cred că nu este prima livrare spre țările UE”, a declarat fostul șef de stat.
(video) Partidul Nostru a cerut suplinirea Fondului de Agricultură cu 500 mil. lei pentru subvențiile restante. PAS a respins propunerea # UNIMEDIA
Deputatul Partidului Nostru, Serghei Ivanov, președintele Comisiei pentru agricultură și industrie alimentară, a cerut suplimentarea cu 500 milioane de lei a Fondului Național de Dezvoltare a Agriculturii și Mediului Rural, pentru a achita restanțele către fermierii care au depus cereri de subvenționare în 2024 și pentru a evita blocajele financiare din sectorul agricol.
Maia Sandu a numit 15 judecători în funcție, până la atingerea plafonului de vârstă: Vezi lista magistraților # UNIMEDIA
Şefa statului, Maia Sandu, a semnat un decret prin care 15 magistrați au fost numiți în funcție până la atingerea plafonului de vârstă, în mai multe judecătorii din țară.
(video) „Un simbol al rezistenței”. Parlamentul a păstrat un minut de reculegere în memoria ex-deputatului Ilie Ilașcu # UNIMEDIA
În debutul ședinței plenare de astăzi, deputații au ținut un minut de reculegere în memoria ex-deputatului Ilie Ilașcu, care s-a stins din viață pe 17 noiembrie.
Ultima oră! Vot final: Moldova a denunțat Acordul cu Rusia privind centrele culturale. Când se va închide „Ruskii Dom” # UNIMEDIA
Parlamentul a denunțat Acordul dintre Guvernul Republicii Moldova și Guvernul Federației Ruse privind înființarea și funcționarea centrelor culturale. Proiectul a fost susțin în lectura a doua de 57 deputați.
