(video) Captură impresionantă de droguri în capitală: Peste 11 kg, de 10 milioane de lei, găsite la un străin. Activa „depozitar” la un magazin online

Liderul Partidului Democrația Acasă, Vasile Costiuc, a comentat ironic decizia moldovenilor de a oferi o nouă majoritate PAS la parlamentare, deși au plătit cel mai mare tarif la gaz din regiune - aproape 30 de lei pentru un metru cub. „Chiar dacă ne-au compensat europenii, chiar dacă ne-au dat bani pe datorie, chiar dacă datoria publică a crescut până la pod și până la stele, moldovenii cumva nu văd o problemă în asta. Nici cu prețul la gaz, nici cu prețul la energie. Au votat 55 de indivizi de la PAS. Semnalul pe care societatea noastră l-a transmis guvernării e: Dragi guvernanți, puteți pune și 50 de lei gazul și 20 de lei electricitatea, noi oricuum o să vă votăm”, a declarat deputatul, la emisiunea „Sfatul Țării” de la Agrotv.