„Baby-gang” la Padova: Două fete de 16 ani, membre ai unei bande, reținute pentru furturi și violențe
UNIMEDIA, 27 noiembrie 2025 21:50
Două adolescente de 16 ani au fost reținute pentru jafuri, furturi și agresiuni, făcând parte dintr-un grup de minori care acționa frecvent în centrul orașului Padova, Italia. Ancheta poliției a descoperit că fetele amenințau și atacau alte tinere sau persoane vulnerabile, furând bunuri personale și telefoane. Una dintre ele a fost plasată într-un centru pentru minori, iar cealaltă într-o comunitate de reeducare, scrie presa italiană.
• • •
Acum 10 minute
22:10
(doc) Daniel Vodă a câștigat peste jumătate milion lei în 2025, din funcția de purtător de cuvânt al premierului: Suma, de două mai mare decât leafa lui Recean # UNIMEDIA
Ex-purtătorul de cuvânt de la Guvern, Daniel Vodă, a câștigat, în anul 2025, doar din salariu, peste jumătate de milion de lei. Suma, indicată în declarația de avere și interese personale, este dublă față de remunerarea pe care a primit-o fostul premier, Dorin Recean. Leafa premierului a constituit, în total, 238.349 de lei, în anul curent.
Acum 30 minute
21:50
„Baby-gang” la Padova: Două fete de 16 ani, membre ai unei bande, reținute pentru furturi și violențe # UNIMEDIA
Acum o oră
21:40
Captura din vama Albița alarmează Moscova: Zaharova avertizează că Moldova ar folosi arme rusești pentru a provoca Rusia # UNIMEDIA
Chișinăul ar putea folosi armele găsite la granița cu România pentru a provoca Rusia, a susținut purtătoarea de cuvânt a Ministerului Afacerilor Externe al Rusiei, Maria Zaharova, scrie ria.ru.
21:20
Compania „Teleradio-Moldova” va beneficia de un grant de 21 de milioane de lei oferit de Japonia: Pentru ce vor fi folosiți banii # UNIMEDIA
Japonia va acorda companiei „Teleradio-Moldova” un grant de 21 de milioane de lei. Banii sunt destinați pentru achiziționarea echipamentelor moderne de producție și difuzare audiovizuală. Comisia pentru politică externă a aprobat avizul consultativ pentru inițierea negocierilor acordului de grant dintre Guvernele Republicii Moldova și Japoniei.
Acum 2 ore
21:00
„Îți omor și fiica”: O moldoveancă, amenințată, încuiată în casă și bătută cu picioarele în cap de concubinul său italian # UNIMEDIA
O moldoveancă stabilită în orașul italian Milano a găsit puterea să ceară ajutor după luni de coșmar trăite alături de concubinul ei. Potrivit tinerei, aceasta a fost bătută sistematic, jignită și chiar amenințată, scrie rotalianul.com.
20:40
Un bărbat fără permis de conducere a fost depistat beat la volan în plină zi, iar rezultatul Dragerului a arătat o concentrație de 1,32 mg/l vapori de alcool în aerul expirat. Potrivit oamenilor legii, cazul a avut loc în localitatea Pîrlița.
20:20
(foto) Accident pe strada Grenoble: Un Mercedes a ajuns într-un stâlp, după ce s-a lovit cu un Opel # UNIMEDIA
Un accident cu implicarea unui Mercedes și a unui Opel a avut loc astăzi pe strada Grenoble. Potrivit oamenilor legii, în urma impactului nimeni nu a avut de suferit.
Acum 4 ore
20:10
(foto) Premierul Munteanu și ministrul Bolea, cu căști de muncitori, pe șantierul „Podului de flori” de la Ungheni: Costurile lucrărilor trec de 30 mil. € # UNIMEDIA
Premierul Alexandru Munteanu însoțit de ministrul Infrastructurii și Dezvoltării Regionale, Vladimir Bolea, a inspectat lucrările de construcție a noului pod de la Ungheni, denumit și „Podul de Flori”. Lucrările au început la 26 aprilie 2025, iar valoarea totală a proiectului este de 33 de milioane de euro.
19:40
„Vocea care a inspirat generații”. Vera Mereuța, Artista Emerită a Poporului, își sărbătorește astăzi ziua de naștere # UNIMEDIA
Artista Emerită, Vera Mereuță, își sărbătorește astăzi ziua de naștere. Inconfundabila „voce de aur” a radioului împlinește 88 de ani. Cu acest prilej, Direcția Generală Cultură și Patrimoniu Cultural a municipiului Chișinău i-a transmis sincere felicitări.
19:40
Aleksandr Lukașenko amenință Kievul: Accesul la mare „ar putea dispărea într-o clipă” dacă Ucraina nu semnează acordul cu Rusia # UNIMEDIA
Președintele Belarusului, Aleksandr Lukașenko, i-a oferit sfaturi președintelui ucrainean Volodimir Zelenski, spunând că Ucraina trebuie să „negocieze” cu Moscova dacă dorește să păstreze granițele actuale ale țării, relatează Kyiv Post, citat de digi24.ro.
19:10
(video) Replici în Parlament, pe proprietatea publică. Batrîncea: Să lăsăm beletristica. Continuați să ne convingeți că statul nu poate fi un administrator bun. Garaz: Nu am zis că e unul prost # UNIMEDIA
Un schimb tensionat de replici a avut loc în plenul Parlamentului între vicepreședintele Legislativului, Vlad Batrîncea, și secretarul de stat din Ministerul Economiei, Viorel Garaz, în timpul examinării proiectului de lege privind administrarea și deetatizarea proprietății publice. „Ați evitat să vorbiți de concesiune... Haideți să dăm la o parte beletristica. Continuați ca și predecesorii să ne convingeți că statul nu poate fi un administrator bun”, a declarat Batrîncea. La rândul său, Garaz a declarat: „Nu am zis niciodată că statul e un administrator prost și că vrea să scape de active”.
18:40
Cu peste 824 mil. de lei, pentru asigurările sociale și deficit bugetar de 18,2 mlrd. de lei. Rectificarea bugetului pentru anul curent, votată în a doua lectură de Parlament # UNIMEDIA
Parlamentul a votat în a doua lectură rectificarea bugetului de stat pentru anul 2025. Principalele modificări vizează redistribuirea resurselor bugetare pentru acoperirea necesităților salariale ale angajaților din sectorul bugetar, alocarea fondurilor necesare pentru compensarea facturilor la energie electrică, precum și alte măsuri sociale. Documentul a fost votat în a doua lectură de 57 de deputați, în cadrul ședinței plenare din 27 noiembrie.
18:40
Putin aruncă în aer negocierile de pace: „Nu semnez documente cu o conducere ilegitimă a Ucrainei” # UNIMEDIA
Liderul rus Vladimir Putin a declarat joi că actuala conducere ucraineană este nelegitimă şi nu are sens să semneze documente cu aceasta, scrie digi24.ro.
18:20
Acum 6 ore
18:10
(video) Un apartament din Cimișlia, transformat în speluncă de substanțe interzise. Ce pedeapsă riscă proprietarul locuinței # UNIMEDIA
O speluncǎ a fost depistatǎ de oamenii legii într-un apartament din Cimișlia. Din locuința unui bărbat de 41 de ani au fost ridicate mai multe aparate confecționate artizanal pentru consumul de droguri și o pungă cu masă vegetală uscată, asemănătoare marijuanei, anunță Poliția.
17:50
Inelul de logodnă se lasă așteptat pentru Nicoleta Nucă: „Așa am considerat că este corect” # UNIMEDIA
Nicoleta Nucă este fericită alături de Bogdan Anton, bărbatul care a adus echilibrul în viața ei. De dragul lui, artista s-a mutat la Călugăreni, tocmai ca distanța să nu fie un impediment. În interviul acordat pentru Cancan, ea a vorbit deschis despre relație.
17:40
(live/update) Parlamentul, în ședință. Grosu: Întrebări la raport? Văd o demonstrație cât de deștepți și bravi au fost și unii și alții într-o perioadă istorică a RM # UNIMEDIA
Deputații se întrunesc într-o nouă ședință a Parlamentului astăzi, 27 noiembrie, pe fundalul scandalurilor care au zguduit țara în ultimele zile: drona prăbușită la Cuhureștii de Jos și contrabanda de muniții descoperită la vama Leușeni-Albița. Pe ordinea de zi figurează 23 de proiecte.
17:30
Scumpirile la ouă îi afectează și pe deputați? Maxim Potîrniche: Merg la piață să caut prețuri mai mici. Trebuie să intervenim cumva # UNIMEDIA
Deputatul PAS Maxim Potîrniche spune că este afectat, și el, de scumpirea ouălor, care s-a produs brusc, în ultimele săptămâni. „Optez să merg la piață, să caut prețuri mai mici. Trebuie să intervenim cumva, pentru că am adaosul comercial de la anumite companii producătoare este destul de mare. O să consultăm și în fracțiune, și la Parlament și vom vedea cum putem interveni, ca să diminuăm aceste prețuri”, a precizat alesul.
17:20
(video) Record la botez. „Caras” și-a încreștinat astăzi fiul, cu peste 130 de cumetri: „Igor Cuciuc trebuie să facă un cântec nou” # UNIMEDIA
Sportivul Victor Muntean, cunoscut în mediul online drept „Caras”, și-a încreștinat astăzi, 27 noiembrie, fiul pe nume Damir. La ceremonie au fost invitați peste 130 de nani. „Până la cumetria principală vom fi cred că vreo 2000”, a glumit unul dintre invitați.
17:00
Kylian Mbappé a demonstrat încă o dată că este de neoprit în Champions League. Internaționalul francez a înscris patru goluri pentru Real Madrid în victoria dramatică de miercuri seara, scor 4-3, în deplasare cu Olympiakos Pireu, și a ajuns la 9 goluri în actuala ediție a competiției, preluând conducerea clasamentului golgheterilor, scrie adevarul.ro.
17:00
Dosarul „kuliok”. Procurorul de caz, despre imaginile video în care apar Igor Dodon și Vlad Plahotniuc: Au fost compilate # UNIMEDIA
Procurorul de caz pe dosarul denumit generic „kuliok”, Vitalie Codreanu, declară că imaginile în care apar fostul șef de stat Igor Dodon și ex-liderul PD Vlad Plahotniuc au fost „compilate”. „Compilate adevărat, nu montat. Asta înseamnă că anumite imagini video au fost compilate cu înregistrările audio”, a precizat Codreanu, după ședința de judecată.
16:50
Mai mulți moldoveni s-au pomenit fără cetățenie, după ce „s-au înrolat în forţe armate străine”: Decretele cu numele acestora, semnate de Maia Sandu # UNIMEDIA
Șase moldoveni și un bărbat născut în Serbia au rămas fără cetățenia Republicii Moldova. Decretele au fost semnate, astăzi, de președinta Maia Sandu.
16:30
16:20
(video) Sarcasm în Parlament. Usatîi: Tot ce propune Gherman votam până la Anul Nou, în 2 lecturi, inclusiv bugetul. Grosu: Completați repede ordinea de zi. Costiuc: Nu mai e nimic de adăugat # UNIMEDIA
În timpul examinării unui proiect, și propus spre votare în lectura a doua, președintele Parlamentului Igor Grosu a solicitat, conform procedurii, opinia fracțiunilor. Momentul a fost însă deturnat de o replică ironică a liderului Partidului Nostru, Renato Usatîi: „Tot ce propune Gherman votam până la Anul Nou, în 2 lecturi, inclusiv bugetul”.
Acum 8 ore
16:10
(video) Captură impresionantă de droguri în capitală: Peste 11 kg, de 10 milioane de lei, găsite la un străin. Activa „depozitar” la un magazin online # UNIMEDIA
Peste 11 kg de droguri, evaluate la aproximativ 10 milioane de lei, au fost ridicate de polițiștii din Botanica de la un cetățean străin, suspectat de distribuirea substanțelor narcotice în Chișinău.
15:50
(live/update) Parlamentul, în ședință. Usatîi: Tot ce propune dna Gherman, votam până la Anul Nou în 2 lecturi, în aceeași zi, inclusiv bugetul # UNIMEDIA
15:50
(video) „Demisiile nu rezolvă problema”. Igor Grosu, despre contrabanda cu armament de la vamă: Nu pot să știu dacă au mai fost cazuri, așteptăm concluziile anchetei # UNIMEDIA
Președintele Parlamentului, Igor Grosu, afirmă că în cazul contrabandei cu armament demisiile „nu rezolvă problema” și că doar ancheta va stabili măsurile necesare, inclusiv posibile schimbări legislative și procedurale. „Trebuie acțiuni mai concrete”, a spus speakerul.
15:50
(video) „Putingrad”. Stupoare în Ucraina după ce cântărețul rus, Grigorii Leps a propus schimbarea numelui orașului Pokrovsk # UNIMEDIA
Cântărețul rus Grigori Leps, cunoscut pentru promovarea propagandei Kremlinului, a propus în cadrul unui interviu ca orașul ucrainean Pokrovsk să fie redenumit după război, scrie adevarul.ro.
15:40
(live/update) Parlamentul, în ședință. Proiectul pe administrarea și deetatizarea proprietății publice, votat cu replici. Batrîncea: Lăsăm la o parte beletristica # UNIMEDIA
15:40
(video) Romantism și senzualitate la cote maxime. Natalia Gordienko, în ipostaze fierbinți, alături de iubitul său, în noua sa piesă. Cum sună „Noi doi” # UNIMEDIA
Interpreta Natalia Gordienko a lansat o nouă piesă, iar de data aceasta în videoclip apare și iubitul ei, actorul Alexandru Chindriș. Cântecul se numește „Noi doi” și prezintă ipostaze pasionale cu cei doi.
15:40
Scandal monstru și replici improprii între Igor Dodon și Mitropolia Basarabiei: „- Aplică metode perfide. - Unul dintre cei mai incompetenți lideri politici” # UNIMEDIA
Schimb de replici extrem de dure între liderul socialiștilor Igor Dodon și Mitropolia Basarabiei. Politicianul acuză autoritățile de la București că vor să „anexeze Republica Moldova, după ce Mitropolia Basarabiei a obținut în instanța de judecată, reformată cu „succes” de guvernarea Maie Sandu, radierea „dreptului de folosință” al Mitropoliei Moldovei asupra a peste 800 de biserici cu statut de monument istoric din R. Moldova”. La rândul său, Mitropolia Basarabiei a lansat un comunicat în care îl atacă dur pe Igor Dodon, cu un limbaj mai puțin obișnuit pentru o instituție religioasă, numindu-l „incompetent și trădător de țară”.
15:20
Jakarta a depășit Tokyo și a devenit cel mai populat oraș din lume, potrivit unui nou studiu al ONU care folosește criterii revizuite pentru a oferi o imagine mai precisă a urbanizării accelerate ce alimentează creșterea megaorașelor, scrie adevărul.ro.
15:20
(video) Legea muncii și controlul de stat „în 7 minute”. Chicu a cerut ca proiectul să fie scos de pe agenda deputaților: A fost trimis seara la Parlament, astăzi la vot? # UNIMEDIA
Ședința Parlamentului din 27 noiembrie a început cu tensiuni, după ce deputatul Blocului „Alternativa” Ion Chicu a cerut excluderea de pe ordinea de zi a proiectului de lege nr. 376, care modifică legislația privind Inspectoratul de Stat al Muncii și controlul de stat. „Acest proiect a fost votat ieri în Guvern. Seara a fost remis la Parlament. Reglementează relațiile de muncă, controlul… Este un proiect foarte complex. Nu l-a văzut absolut nimeni. Vă rog să-l excludem și să-l analizăm”, a menționat Chicu.
15:10
(video) Costiuc: Moldovenii au plătit 30 de lei gazul, dar nu văd o problemă. Au votat PAS și le-au dat semnal - pot pune și 50 lei tariful # UNIMEDIA
Liderul Partidului Democrația Acasă, Vasile Costiuc, a comentat ironic decizia moldovenilor de a oferi o nouă majoritate PAS la parlamentare, deși au plătit cel mai mare tarif la gaz din regiune - aproape 30 de lei pentru un metru cub. „Chiar dacă ne-au compensat europenii, chiar dacă ne-au dat bani pe datorie, chiar dacă datoria publică a crescut până la pod și până la stele, moldovenii cumva nu văd o problemă în asta. Nici cu prețul la gaz, nici cu prețul la energie. Au votat 55 de indivizi de la PAS. Semnalul pe care societatea noastră l-a transmis guvernării e: Dragi guvernanți, puteți pune și 50 de lei gazul și 20 de lei electricitatea, noi oricuum o să vă votăm”, a declarat deputatul, la emisiunea „Sfatul Țării” de la Agrotv.
15:00
Dodon transmite condoleanțe Ambasadoarei Chinei în RM după incendiul din Hong Kong: „Compasiunea noastră se îndreaptă către toți cei afectați” # UNIMEDIA
Fostul președinte al țării și deputatul Igor Dodon a transmis condoleanțe Ambasadoarei Republicii Populare Chineze în Republica Moldova, ca urmare a incendiului devastator produs în complexul rezidențial Wang Fuk Court din nordul Hong Kong-ului.
14:50
14:40
(video) Scandalul TUX, reluat în Parlament. Voicu cere o Comisie specială, după ce mii de moldoveni ar fi fost atrași în schemă. Istratii: Avem doar 13 plângeri # UNIMEDIA
Deputatul PSRM, Pavel Voicu a propus, în cadrul ședinței plenare din 27 noiembrie, includerea pe ordinea de zi a unui proiect de hotărâre privind constituirea unei comisii speciale de anchetă pentru control parlamentar asupra activității platformei comerciale TUX Moldova.
14:40
Ultima oră! A fost stabilită data alegerilor pentru Adunarea Populară a UTA Găgăuzia, după ce Dmitrii Constantinov și-a dat demisia # UNIMEDIA
Alegerile pentru Adunarea Populară a UTA Găgăuzia vor avea loc pe 22 martie 2026, a anunțat presa locală.
14:40
Calitatea construcției este fundamentul încrederii. Iar înNixon, acest principiu este realizat la fiecare nivel — de la concept până la detaliile inginerești.
14:30
(video) Scandal de plagiat la Hollywood: Tarantino spune că „Jocurile Foamei” copiază un film japonez. „Au furat cartea, la dracu!” # UNIMEDIA
Quentin Tarantino o acuză pe scriitoarea americană Suzanne Collins că ar fi copiat aproape integral povestea romanului și filmului japonez „Battle Royale” atunci când a creat seria „Jocurile Foamei”. Regizorul spune că asemănările sunt „mult prea mari ca să fie o coincidență” și se întreabă de ce autorul japonez nu a dat-o în judecată, scrie adevarul.ro.
14:20
(video) Tragedie în parcul Valea Trandafirilor. Un bărbat de 55 de ani, găsit împușcat, lângă scaunul cu rotile # UNIMEDIA
Un bărbat de 55 de ani s-ar fi împușcat în parcul Valea Trandafirilor din capitală. Potrivit Poliției, cazul a avut loc ieri, 26 noiembrie.
Acum 12 ore
14:10
(video) PSRM vrea anchetă parlamentară, după scandalul pe contrabanda cu arme. Carp: Au fost 3 ședințe ale Comisiei Securitate Națională la subiect # UNIMEDIA
În ședința plenară a Parlamentului din 27 noiembrie 2025, deputatul Marcel Cenușă (PSRM) a propus includerea pe ordinea de zi a unui proiect privind instituirea unei Comisii de anchetă care să exercite control parlamentar asupra contrabandei cu arme, muniții și dispozitive militare. La rândul său, deputatul PAS, Lilia Carp, a declarat că pe acest subiect, și nu doar, s-au desfășurat deja trei ședințe ale Comisiei.
13:50
Scandal internațional la Miss Universe: Coproprietarii concursului sunt vizați de o anchetă penală. Acuzațiile aduse # UNIMEDIA
Concursul de frumuseţe Miss Universe se află, din nou, în centrul atenţiei, coproprietarul său mexican fiind acuzat de trafic de droguri şi arme, în timp ce coproprietara thailandeză face obiectul unui mandat de arestare pentru fraudă. Competiția s-a încheiat săptămâna trecută în Thailanda cu victoria Miss Mexc Fatima Bosch, care și luat revanşa după ce a fost public criticată de un prezentator al concursului, scrie digi24.ro.
13:50
Analist, despre eventualele alegeri anticipate ale bașcanului Găgăuziei: Cine sunt posibilii candidaţi şi ce şanse au? # UNIMEDIA
Analistul Corneliu Ciurea analizează, într-un editorial pentru politics.md, posibilii candidați la funcția de bașcan al Găgăuziei în cazul în care concomitent cu alegerile în Adunarea Populară din 22 martie vor avea loc și alegeri pentru funcția de Bașcan.
13:40
Italia, „paralizată” vineri de o nouă grevă generală: Sindicatele protestează față de planurile bugetare ale guvernului # UNIMEDIA
Vineri, în Italia transporturile vor fi blocate din cauza grevei generale anunțate, la care vor participa atât angajații din transportul public, cât și cei din mediul privat. Greve au fost anunțate și în luna decembrie, scrie mediafax.ro.
13:30
(video) Scântei între Chicu și Grosu în Parlament: „- Tovarășe, în partid închideți gura, mie nu! - Calm, fără isterie, o să citiți acasă” # UNIMEDIA
Președintele Parlamentului Igor Grosu l-a scos din sărite pe liderul Partidului Dezvoltării și Consolidării Moldovei, Ion Chicu în ședința de astăzi a Parlamentului. Chicu i-a cerut unui funcționar să-i citească un articol din noua lege privind Achizițiile Publice, iar Grosu a intervenit sugerându-i deputatului „să citească acasă”. „Tovarăș Grosu! Nu-mi închideți gura”, a reacționat Chicu, căruia Grosu i-a închis microfonul și a continuat să-i facă observații, chiar dacă într-un final articolul oricum a fost citit.
13:20
(video) Un șofer a murit, după ce, urmărit de polițiști, a pierdut controlul și s-a izbit de o stație: Bărbatul, filmat de echipaj cum gonește și servește, înainte de impact # UNIMEDIA
Un șofer de 33 de ani din raionul Rîbnița a decedat, în această dimineață, pe traseul Ohrincea–Cruglic, după ce a pierdut controlul volanului și s-a izbit de o stație de transport public, în urma unei urmăriri de poliție pentru nerespectarea indicațiilor legale.
13:10
Acum e și mai ușor să-ți gestionezi creditele în aplicația Microinvest: până la 200 000 lei online și plăți instant cu MIA # UNIMEDIA
Eficiența și confortul digital nu mai sunt un lux, ci o necesitate. Din ce în ce mai mulți oameni își doresc soluții nu doar automatizate, ci și imediate, simple și sigure. De la plăți și comunicare, până la accesarea serviciilor financiare, totul trebuie să fie la îndemână, fără pauze și fără blocaje.
13:00
(video) Proteste violente în Bulgaria față de bugetul de austeritate: Manifestanții au format un lanț uman în jurul Parlamentului # UNIMEDIA
Mii de oameni s-au adunat la Sofia pentru a protesta față de bugetul de austeritate al Bulgariei pentru 2026. Manifestanții au încercat să blocheze accesul la Adunarea Națională, au vandalizat automobilele deputaților și au încercat să blocheze un microbuz cu angajați, relatează Libertatea.
12:50
Prețul motorinei scade mâine cu 11 bani. Și benzina va fi mai ieftină: Cât vor achita șoferii pentru carburanți # UNIMEDIA
Agenția Națională pentru Reglementare în Energetică a publicat prețurile maxime de referință pentru principalele produse petroliere standard, aplicabile pe 28 noiembrie 2025.
