Curier de droguri reținut de poliție — riscă până la 7 ani de închisoare
BreakingNews, 26 noiembrie 2025 16:10
Un bărbat care acționa ca „curier" de droguri a fost reținut de poliție în urma unei acțiuni operative. În timpul reținerii, pe numele său a fost deschis un dosar penal pentru trafic de substanțe interzise. Potrivit anchetatorilor, suspectul transporta și distribuia stupefiante prin ascunzișuri și canalul online de vânzare, dar a fost prins în
Un bărbat care acționa ca „curier" de droguri a fost reținut de poliție în urma unei acțiuni operative. În timpul reținerii, pe numele său a fost deschis un dosar penal pentru trafic de substanțe interzise. Potrivit anchetatorilor, suspectul transporta și distribuia stupefiante prin ascunzișuri și canalul online de vânzare, dar a fost prins în
Nina Cereteu: „Investim în siguranța locuitorilor și în infrastructura orașului Drochia” # BreakingNews
Drochia a intrat în rândul celor șase orașe ale Republicii Moldova care devin mai bine pregătite pentru situații de urgență! Nina Cereteu, primar: „Siguranța locuitorilor și drumurile – priorități ale primăriei" Întreprinderea municipală din Drochia a primit un set modern de utilaje pentru intervenții rapide în caz de furtuni, inundații, ninsori abundente sau căderi de
Un șofer a fost depistat de autorități în timp ce transporta peste 200 de pături care nu fuseseră declarate la vamă, incident ce a declanșat investigații pentru contrabandă. Controlul a avut loc în cadrul unor verificări de rutină — transportul a fost oprit, iar marfa confiscată de către vameși. Potrivit procedurilor, lipsa declarației și tentativa
Un accident grav s-a produs ieri, 25 noiembrie, pe o stradă din Bender, unde două automobile s-au ciocnit frontal. Potrivit organelor de ordine din regiune, șoferul unui Audi, care circula din direcția străzii Benderskogo Vostania, ar fi intrat pe contrasens, în timpul unui viraj la dreapta, neadaptând viteza. Mașina sa a lovit un Alfa Romeo ce venea
Un bărbat de 72 de ani a avut nevoie de asistență medicală după ce a fost lovit de o mașină astăzi dimineață, 26 noiembrie, pe strada Decebal din municipiul Bălți. Potrivit Poliției, un automobil Toyota Avensis, condus de un bărbat de 42 de ani, circula pe strada Decebal și a surprins pietonul care traversa neregulamentar,
Ion Ceban: Lucrările la proiectul „Deșeuri Solide Chișinău” avansează înainte de termen # BreakingNews
Lucrările din cadrul etapei a II-a a proiectului municipal „Deșeuri Solide Chișinău" avansează rapid pe cele două șantiere din sectorul Ciocana, fiind chiar înaintea graficului aprobat. Acesta este un proiect important, care va transforma complet modul în care Capitala gestionează deșeurile. LOT I – Recultivarea gunoiștii temporare:Lucrările de recultivare a terenului unde s-au depozitat ilegal
O instituţie de învăţământ care a beneficiat recent de reparaţii în valoare de circa 700.000 de lei va fi închisă. Decizia a fost criticată de ministrul Educaţiei, care a declarat că nu sunt întotdeauna luate decizii inspirate de autorități. În ciuda investiției semnificative pentru modernizarea clădirii — proiect de reparaţii finalizat — consiliile raionale au
Start pentru atmosfera festivă în Capitală — Primarul Ceban prezintă programul Târgului de Crăciun # BreakingNews
Chișinăul intră, oficial, în atmosfera magică a sărbătorilor de iarnă! Invit cu drag toți locuitorii și oaspeții Capitalei la deschiderea celui mai mare Târg de Crăciun din Republica Moldova, amenajat de Primăria Chișinău în Piața Marii Adunări Naționale. Evenimentul de lansare a Târgului, împreună cu aprinderea principalului Pom de Crăciun al orașului, va avea loc
În urma unui apel la poliție, carabinierii au intervenit pentru aplanarea unui incident în care doi bărbați, aflați sub influența alcoolului, au încălcat ordinea publică. Cei doi au fost identificați de forțele de ordine și neutralizați pentru a preveni escaladarea situației. Conform declarațiilor martorilor, bărbații se aflau pe o stradă dintr-o localitate, scandând și manifestând
Scandal la un festival cultural — 1TV îl concediază pe operatorul filmare vizat de acuzații # BreakingNews
Un cameraman al postului 1TV a fost concediat după ce a fost acuzat de hărțuire în timpul unui eveniment cultural. Incidentul a avut loc în cadrul unei manifestări publice, unde mai mulți participanți au semnalat comportamentul indecent al operatorului. Potrivit organizatorilor, situația a creat disconfort și tensiune printre cei prezenți, motiv pentru care au
Armele descoperite la vamă ar fi fost aduse din Ucraina printr-o rețea de contrabandă # BreakingNews
Autoritățile au anunțat că armele și munițiile descoperite recent într-un camion oprit la punctul de trecere Leușeni–Albița ar fi fost introduse ilegal în Republica Moldova — provenind din Ucraina și transportate printr-o rețea de contrabandă. Potrivit anchetei, transportul a implicat un cărăuș care efectua curse regulate dintr-un depozit neidentificat din Ucraina. Mărfurile — armament militar,
Un incendiu izbucnit în noaptea trecută într-o locuință din satul Miclești s-a soldat cu moartea unui tânăr de 28 de ani. Flăcările au cuprins casa rapid, iar la sosirea echipelor de intervenție, victima a fost găsită decedată. Primele cercetări sugerează că focul ar fi izbucnit din cauza unei țigări nestinse, însă ancheta urmează să stabilească
„Noi stăm cu grijă” — locuitorii din Cuhureștii de Jos speriați după căderea unei drone # BreakingNews
Locuitorii din Cuhureștii de Jos trăiesc cu neliniște după ce o dronă s-a prăbușit în apropierea satului. Oamenii spun că incidentul i-a speriat, iar ideea că astfel de dispozitive pot ajunge atât de aproape de gospodăriile lor le creează nesiguranță. Mulți afirmă că, după descoperirea dronei, atmosfera din sat s-a schimbat — oamenii sunt
Localnic despre drona găsită la Cuhureștii de Jos: „Stătea de vreo două săptămâni acolo” # BreakingNews
Drona descoperită pe acoperișul casei paznicului unei livezi din Cuhureștii de Jos, raionul Florești, ar fi fost acolo de aproape două săptămâni, susține un localnic. Acesta declară că a observat obiectul încă de acum câteva zile, dar nimeni nu ar fi acordat atenție prezenței sale până în momentul în care incidentul a fost raportat
Autoritățile italiene au decis să suspende temporar procedura de extrădare a manelistului Dani Mocanu și a fratelui său, după ce aceștia au fost reținuți pe teritoriul Italiei la scurt timp după ce au fugit din România. Frații Mocanu — condamnați pentru tentativă de omor și tulburarea ordinii publice — se află în prezent în
„Scandalul Mrs. Doubtfire”: un italian s-a deghizat în mama sa decedată ca să continue să primească pensia # BreakingNews
Un bărbat din Italia este cercetat după ce a fost descoperit că s-a deghizat în mama sa, decedată cu câțiva ani în urmă, pentru a continua să-i încaseze pensia. Mama sa a murit în 2022, dar el nu a raportat decesul autorităților și a păstrat cadavrul într-o cameră din locuință. Timp de circa trei ani,
Contrabandă cu peste 200 de piese auto: Patru persoane cercetate de Poliția de Frontieră # BreakingNews
Patru persoane au fost puse sub urmărire penală după ce autoritățile au descoperit peste 200 de piese auto introduse ilegal în Republica Moldova. Schema urmărea ascunderea provenienței pieselor: acestea fuseseră dezmembrate pentru a evita detectarea. Poliția de Frontieră și procurorii PCCOCS au efectuat 17 percheziții — atât în municipiul Chișinău, cât și în localități
Noi percheziții într-un dosar de finanțare ilegală a partidelor: este vizat un fost ministru # BreakingNews
Procurorii, alături de ofițerii Inspectoratului Național de Investigații și polițiștii BPDS „Fulger", au desfășurat astăzi percheziții la mai multe adrese din Chișinău, inclusiv într-un dosar ce vizează finanțarea ilegală a partidelor politice și spălare de bani. Printre persoanele vizate se află un fost ministru, suspectat că ar fi avut un rol în fluxurile financiare frauduloase.
Ion Ceban critică gestionarea incidentelor de către autorități: „Oamenii nu sunt informați corect” # BreakingNews
Condamnăm vehement toate declarațiile publice, eronate și chiar pe alocuri în batjocură, inclusiv din partea reprezentanților puterii, cu privire la drona care a fost depistată la Florești, dar și asupra altor subiecte de interes major pentru cetățeni și țară. Atât în cazul camionului cu arme, depistat în vama României , în cazul dronei, dar și
Glocatarii unui bloc din capitală cer ajutor de la Președinție într-un protest public # BreakingNews
Un grup de locatari dintr-un bloc de apartamente din Chișinău s-a adunat astăzi în fața Președinției pentru a-și exprima nemulțumirile. Ei cer intervenția autorităților pentru a rezolva probleme legate de condițiile de trai și întreținerea imobilului. Protestatarii au adus pancarte și au scandat mesaje legate de starea precară a blocului, întreținerea deficitară, costuri mari la
În raionul Orhei, o femeie în vârstă de 58 de ani și cei doi nepoți ai săi, băieți de 13 și 11 ani, au fost găsiți inconștienți într-o locuință, după ce s-au intoxicat cu monoxid de carbon emanat de la o sobă defectă. La intervenția echipajelor medicale, victimele au fost resuscitate și transportate la spital
Experții avertizează: Foametea din Găgăuzia ridică temeri că istoria s-ar putea repeta # BreakingNews
Fenomenul foametei din actualul teritoriu al UTA Găgăuzia, impactul asupra comunităților și responsabilitatea autorităților în păstrarea memoriei victimelor au fost analizate în cadrul unei dezbateri publice la IPN. La discuții au participat experți, istorici și reprezentanți ai administrației locale, care au abordat foametea atât ca tragedie istorică, cât și ca lecție pentru generațiile tinere. Expertul
O dronă de fabricație rusească, model Gerbera, a aterizat luni în localitatea Cuhureștii de Jos, raionul Florești. La fața locului au intervenit specialiști ai Poliției și Armatei Naționale, iar în urma verificărilor s-a stabilit că aparatul nu avea încărcătură explozivă. Zona a fost securizată, iar investigarea circumstanțelor producerii incidentului este în desfășurare. Datele tehnice colectate
Grindină gigantică a căzut deasupra statului australian Queensland şi peste 95.000 de locuinţe au rămas fără electricitate, marţi, după ce o furtună puternică de primăvară s-a abătut asupra coastei estice a ţării, scrie Reuters. Grindină cu dimensiuni de până la 14 centimetri a fost raportată în timpul nopţii în oraşul Brisbane, potrivit Biroului naţional de
În cadrul unei operațiuni rutiere, mai mulți șoferi au fost prinși „pe picior greșit" de autorități și s-au ales cu amenzi totale de peste 15.000 de lei. Poliția a mărit controalele pe drumurile naționale, vizând respectarea legislației rutiere și prevenirea comportamentelor periculoase la volan. Printre cauzele sancțiunilor se numără depășirea vitezei, lipsa documentelor în regulă
Partidul Național Moldovenesc (PNM) a anunțat organizarea unui protest miercuri la Ambasada Federației Ruse la Chișinău, în reacție la incidentul în care șase drone au traversat neautorizat spațiul aerian al Republicii Moldova. Potrivit liderului partidului, Dragoș Galbur, aceste incursiuni pun
Un tânăr a murit după ce locuința în care se afla ar fi luat foc. Cazul a avut loc ieri, 24 noiembrie, în localitatea Miclești din raionul Criuleni. La fața locului s-au deplasat polițiștii, grupa operativă și medicul legist. Victima este un tânăr de 28 de ani, ne-a comunicat ofițerul de presă al IP Criuleni, … Articolul Tânăr găsit mort într-o casă cuprinsă de flăcări la Miclești apare prima dată în BreakingNews.
Viorel Cernăuțeanu confirmă: Foști angajați ai instituțiilor statului, implicați în schema TUX # BreakingNews
Șeful Poliției Naționale, Viorel Cernăuțeanu, a declarat în cadrul audierilor parlamentare de astăzi, 25 noiembrie 2025, că aproximativ 50 de persoane au fost identificate în schema de investiții frauduloase „TUX”, printre care se numără și foști angajați ai instituțiilor statului. Ancheta continuă, iar lista suspecților ar putea crește pe măsură ce sunt analizate tranzacțiile suspecte, … Articolul Viorel Cernăuțeanu confirmă: Foști angajați ai instituțiilor statului, implicați în schema TUX apare prima dată în BreakingNews.
Deputatul Partidului Nostru, Elena Grițco: Guvernarea trebuie să renunțe la secretomanie și să înceapă un dialog deschis cu cetățenii! # BreakingNews
Oamenii sunt sătui de faptul că puterea ascunde mereu totul: contractele de gaze – secret, planul de reintegrare a țării – de asemenea secret. A venit timpul să învățăm să vorbim cu cetățenii cinstit și deschis. Despre aceasta a vorbit vicepreședinta fracțiunii parlamentare a Partidului Nostru, Elena Grițco, în cadrul programului „Новая неделя” cu Anatol … Articolul Deputatul Partidului Nostru, Elena Grițco: Guvernarea trebuie să renunțe la secretomanie și să înceapă un dialog deschis cu cetățenii! apare prima dată în BreakingNews.
Carabinierii au oprit recent doi bărbați al căror comportament le-a stârnit suspiciuni în timpul unei patrulări. După verificări, s-a stabilit că ambii se aflau în căutare de către Poliție. Primul bărbat, în vârstă de 39 de ani, era dat în urmărire pentru furt, iar celălalt, de 43 de ani, era căutat într-un dosar penal … Articolul Carabinierii rețin două persoane căutate de autorități după verificări în patrulare apare prima dată în BreakingNews.
VIDEO// Primăria acuză PAS de manipulare: salariile profesorilor, blocate fără vot în CMC # BreakingNews
Primăria Chișinău acuză manipularea subiectului privind plata salariilor cadrelor didactice și afirmă că decizia legală privind includerea transferurilor financiare trebuie votată în Consiliul Municipal Chișinău (CMC), nu emisă prin dispoziție a primarului. Municipalitatea susține că Ministerul Finanțelor „prezintă doar o parte din cadrul legal”, lăsând impresia că primarul poate introduce transferuri salariale printr-o simplă dispoziție. … Articolul VIDEO// Primăria acuză PAS de manipulare: salariile profesorilor, blocate fără vot în CMC apare prima dată în BreakingNews.
Ion Ceban cere acțiuni urgente împotriva drogurilor: „Nu transformați subiectul într-o luptă politică” # BreakingNews
Primarul Capitalei, Ion Ceban, a anunțat că miercuri, problema răspândirii și consumului de droguri va fi examinată în Comisia Parlamentară pentru Securitate. Edilul subliniază că acest subiect trebuie abordat separat de traficul și contrabanda de armament, fiind teme distincte care necesită soluții diferite și intervenții urgente. Ion Ceban a menționat că, în ultimele zile, a … Articolul Ion Ceban cere acțiuni urgente împotriva drogurilor: „Nu transformați subiectul într-o luptă politică” apare prima dată în BreakingNews.
Captură de droguri de 1,2 milioane de lei: un bărbat dintr-un cuplu reținut de poliție # BreakingNews
Un bărbat de 32 de ani a fost reținut în urma unei operațiuni a poliției, după ce autoritățile au descoperit droguri în valoare de aproximativ 1,2 milioane de lei. Acesta se afla într-un autoturism alături de soția sa, de 35 de ani, pe traseul Chișinău–Bălți. În masina și locuința cuplului au fost găsite substanțe narcotice … Articolul Captură de droguri de 1,2 milioane de lei: un bărbat dintr-un cuplu reținut de poliție apare prima dată în BreakingNews.
Un incendiu devastator a izbucnit într-o locuință din raionul Criuleni, unde un tânăr a fost găsit fără viață după ce casa a fost cuprinsă de flăcări. Autoritățile și salvatorii au intervenit rapid la fața locului, însă, din păcate, nu au mai putut salva viața victimei. Inspectoratul General pentru Situații de Urgență și poliția investighează circumstanțele … Articolul Incendiu mortal la Criuleni — victima, un bărbat tânăr apare prima dată în BreakingNews.
Incident la salvatori: un angajat ISU riscă dosar penal pentru conducere în stare de ebrietate # BreakingNews
Un pompier este cercetat penal după ce a fost depistat conducând sub influența alcoolului. Incidentul a declanșat o anchetă oficială, iar autoritățile urmează să stabilească circumstanțele exacte ale faptei și posibilele consecințe disciplinare și juridice. Potrivit anchetatorilor, poliția a identificat o concentrație de alcool peste limita legală în aerul expirat al angajatului. El riscă nu … Articolul Incident la salvatori: un angajat ISU riscă dosar penal pentru conducere în stare de ebrietate apare prima dată în BreakingNews.
Alertă în raionul Florești, după ce o dronă a căzut pe casa paznicului unei livezi din localitatea Cuhureștii de Jos. Incidentul s-a produs cu doar câteva minute în urmă, iar autoritățile au fost mobilizate imediat. Poliția anunță că persoanele aflate în locuință au fost evacuate, iar zona a fost izolată pentru siguranță. La fața … Articolul Panică în Cuhureștii de Jos după ce o dronă a căzut peste o locuință apare prima dată în BreakingNews.
Autoritățile au descoperit un transport de droguri în valoare de peste un milion de lei și au reținut două persoane implicate în distribuție. Drogurile au fost găsite în urma perchezițiilor la un automobil închiriat și la un apartament, unde anchetatorii au ridicat substanțe precum cocaină, marijuana, hașiș și mefedronă. Potrivit anchetei, cei doi suspecți ar … Articolul Droguri de peste un milion de lei scoase din circuit: două persoane reținute apare prima dată în BreakingNews.
Un accident rutier grav s-a produs în această dimineață în raionul Soroca, în apropierea satului Șeptelici. Două persoane au fost transportate de urgență la spital cu traumatisme, după ce două mașini s-au lovit violent. Potrivit poliției, o femeie de 53 de ani, la volanul unui Ford, nu ar fi acordat prioritate altui vehicul — un … Articolul Accident grav în raionul Soroca — două persoane rănite transportate la spital apare prima dată în BreakingNews.
Durere fără margini: un tată singuratic din Ternopil își conduce copilul pe ultimul drum # BreakingNews
Un tată din Ternopil, Ucraina, a fost surprins într-un moment sfâșietor în timp ce își leagă în brațe fiul de un an și jumătate, în sicriu, pentru ultima dată. În urma unui atac rusesc cu rachete, el și-a pierdut întreaga familie — soția și ambii copii. Bărbatul a stat zile în șir lângă darâmăturile casei … Articolul Durere fără margini: un tată singuratic din Ternopil își conduce copilul pe ultimul drum apare prima dată în BreakingNews.
Controverse la Liceul „Ion Creangă” Cuizăuca: suspiciuni de copiuțe și dispozitive interzise în sala de examen # BreakingNews
Directorul Liceului Teoretic „Ion Creangă” din satul Cuizăuca, raionul Rezina, Sergiu Apostol, a demisionat în urma unui scandal grav de fraudă la examenul național de absolvire a gimnaziului, la disciplina matematică. Ancheta a relevat că 23 de teste au fost anulate. Potrivit autorităților de profil, suspiciunile privind încălcări au apărut după ce, la corectarea lucrărilor, … Articolul Controverse la Liceul „Ion Creangă” Cuizăuca: suspiciuni de copiuțe și dispozitive interzise în sala de examen apare prima dată în BreakingNews.
Un medic stomatolog din România, în vârstă de 53 de ani, a fost reținut de poliție după ce ar fi încercat să dea foc cabinetului unui coleg. Incidentul s-a petrecut la o clinică din Pitești, unde bărbatul s-ar fi prezentat având asupra sa o canistră cu combustibil. Potrivit anchetatorilor, stomatologul ar fi lăsat și o … Articolul Stomatolog reținut după ce ar fi încercat să incendieze cabinetul unui coleg apare prima dată în BreakingNews.
Un caz de transport ilicit de substanțe narcotice a fost descoperit de polițiștii de frontieră, împreună cu funcționarii vamali ai Republicii Moldova și omologii lor din Ucraina, în punctul comun de trecere a frontierei „Palanca–Maiaki–Udobnoe”, pe sensul de ieșire din țară. Persoana implicată este un cetățean turc în vârstă de 35 de ani, aflat ca … Articolul • Captură periculoasă la Palanca: cetățean turc, prins cu Fentanyl apare prima dată în BreakingNews.
Profesorii au cerut astăzi consilierilor PAS să revină în sala Consiliului Municipal Chișinău (CMC) pentru a vota ajustările necesare bugetului municipal, în conformitate cu bugetul de stat, astfel încât cadrele didactice să își poată primi salariile și premiile fără rețineri. Anunțul a fost făcut de primarul Capitalei, Ion Ceban, într-o postare pe rețelele de socializare. … Articolul Profesorii cer vot în CMC pentru a-și primi salariile: Ceban acuză PAS de blocaj apare prima dată în BreakingNews.
Ceban cere CMC să aprobe plata salariilor profesorilor: „Nu blocați drepturile cadrelor didactice” # BreakingNews
Primarul Capitalei, Ion Ceban, solicită Consiliului Municipal Chișinău să aprobe urgent proiectul de decizie care permite plata salariilor și premiilor pentru angajații din sistemul educațional municipal, acuzând fracțiunile care au blocat bugetul de opt ori în acest an că pun în pericol drepturile financiare ale profesorilor. Apelul a fost făcut public într-o postare pe rețelele … Articolul Ceban cere CMC să aprobe plata salariilor profesorilor: „Nu blocați drepturile cadrelor didactice” apare prima dată în BreakingNews.
Scandal la o stână din Mihăileni: O femeie agresată fizic a murit în drum spre spital # BreakingNews
O femeie a decedat ieri, 23 noiembrie, în urma unui conflict cu concubinul ei, care ar fi degenerat în agresiune fizică. Incidentul s-a produs la o stână din satul Mihăileni, raionul Râșcani. Polițiștii au stabilit că între un bărbat de 57 de ani și concubina acestuia, o femeie de 58 de ani, s-a iscat un … Articolul Scandal la o stână din Mihăileni: O femeie agresată fizic a murit în drum spre spital apare prima dată în BreakingNews.
O femeie declarată moartă s-a trezit în sicriu cu cinci minute înainte de incinerare, în Thailanda # BreakingNews
Scene șocante într-un templu budist din Thailanda, unde o bătrână considerată decedată s-a trezit chiar înainte ca trupul să îi fie incinerat. Momentul a avut loc duminică, în timpul pregătirilor funerare, scrie Bangkok Post. Rudele au adus trupul femeii la templu pe 22 noiembrie, după ce aceasta fusese declarată moartă de către personalul medical. Înainte … Articolul O femeie declarată moartă s-a trezit în sicriu cu cinci minute înainte de incinerare, în Thailanda apare prima dată în BreakingNews.
Noul deputat al Partidului Nostru, Constantin Cuiumju: „Conștientizez că mandatul de deputat înseamnă, înainte de toate, slujirea interesului public” # BreakingNews
Noul deputat al Partidului Nostru, Constantin Cuiumju, s-a adresat cetățenilor după ce, pe 24 noiembrie, Curtea Constituțională i-a validat mandatul de parlamentar. Potrivit declarațiilor sale, pentru el este o mare onoare să facă parte din organul legislativ al țării și să aibă posibilitatea de a contribui la consolidarea transparenței și libertății. „Primesc această responsabilitate … Articolul Noul deputat al Partidului Nostru, Constantin Cuiumju: „Conștientizez că mandatul de deputat înseamnă, înainte de toate, slujirea interesului public” apare prima dată în BreakingNews.
VIDEO// Doi români filmați alergând pe pistă după un avion Wizz Air, după ce au spart un buton de urgență # BreakingNews
Scenă ieșită din comun pe aeroportul din Köln, Germania: doi români, în vârstă de 28 și 47 de ani, au spart geamul unei ieșiri de urgență și au fugit pe pistă în încercarea de a opri un avion Wizz Air care se pregătea să decoleze spre București, relatează Bild. Aeronava avea motoarele pornite și se … Articolul VIDEO// Doi români filmați alergând pe pistă după un avion Wizz Air, după ce au spart un buton de urgență apare prima dată în BreakingNews.
Atac sinucigaș la Peshawar: cinci membri ai forțelor de securitate uciși și peste zece răniți # BreakingNews
Doi atacatori sinucigași au vizat luni sediul unei forțe paramilitare pakistaneze din Peshawar, provocând moartea a cinci membri ai personalului de securitate și rănirea a peste zece persoane, transmite BBC. Exploziile au avut loc la intrarea în complexul Federal Constabulary, amplasat într-o zonă intens securizată. Potrivit poliției, atacatorii erau înarmați și au încercat să pătrundă … Articolul Atac sinucigaș la Peshawar: cinci membri ai forțelor de securitate uciși și peste zece răniți apare prima dată în BreakingNews.
Primarul general al municipiului Chișinău, Ion Ceban, anunță că autoritățile locale au inițiat lucrări de securizare a clădirii abandonate Hotelul Național, după multiple incidente și semnalări privind pericolele din zonă. Potrivit edilului, echipele Preturii Centru au intervenit pentru a bloca accesul în imobil. Au fost sudate și închise mai multe intrări, au fost instalate gratii … Articolul Acces blocat în Hotelul Național: Primăria instalează 24 de camere video apare prima dată în BreakingNews.
