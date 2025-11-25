O dronă rusească a aterizat în Florești: autoritățile confirmă că nu avea explozibil
BreakingNews, 25 noiembrie 2025 15:30
O dronă de fabricație rusească, model Gerbera, a aterizat luni în localitatea Cuhureștii de Jos, raionul Florești. La fața locului au intervenit specialiști ai Poliției și Armatei Naționale, iar în urma verificărilor s-a stabilit că aparatul nu avea încărcătură explozivă. Zona a fost securizată, iar investigarea circumstanțelor producerii incidentului este în desfășurare. Datele tehnice colectate … Articolul O dronă rusească a aterizat în Florești: autoritățile confirmă că nu avea explozibil apare prima dată în BreakingNews.
Acum 15 minute
15:40
Experții avertizează: Foametea din Găgăuzia ridică temeri că istoria s-ar putea repeta # BreakingNews
Fenomenul foametei din actualul teritoriu al UTA Găgăuzia, impactul asupra comunităților și responsabilitatea autorităților în păstrarea memoriei victimelor au fost analizate în cadrul unei dezbateri publice la IPN. La discuții au participat experți, istorici și reprezentanți ai administrației locale, care au abordat foametea atât ca tragedie istorică, cât și ca lecție pentru generațiile tinere. Expertul … Articolul Experții avertizează: Foametea din Găgăuzia ridică temeri că istoria s-ar putea repeta apare prima dată în BreakingNews.
Acum 30 minute
15:30
Acum o oră
15:20
Grindină gigantică a căzut deasupra statului australian Queensland şi peste 95.000 de locuinţe au rămas fără electricitate, marţi, după ce o furtună puternică de primăvară s-a abătut asupra coastei estice a ţării, scrie Reuters. Grindină cu dimensiuni de până la 14 centimetri a fost raportată în timpul nopţii în oraşul Brisbane, potrivit Biroului naţional de … Articolul VIDEO// Grindină gigantică lovește Australia apare prima dată în BreakingNews.
15:10
În cadrul unei operațiuni rutiere, mai mulți șoferi au fost prinși „pe picior greșit” de autorități și s-au ales cu amenzi totale de peste 15.000 de lei. Poliția a mărit controalele pe drumurile naționale, vizând respectarea legislației rutiere și prevenirea comportamentelor periculoase la volan. Printre cauzele sancțiunilor se numără depășirea vitezei, lipsa documentelor în regulă … Articolul Mai mulți șoferi sancționați: amenzi de peste 15.000 de lei aplicate de poliție apare prima dată în BreakingNews.
Acum 2 ore
14:50
Partidul Național Moldovenesc (PNM) a anunțat organizarea unui protest miercuri la Ambasada Federației Ruse la Chișinău, în reacție la incidentul în care șase drone au traversat neautorizat spațiul aerian al Republicii Moldova. Potrivit liderului partidului, Dragoș Galbur, aceste incursiuni pun în pericol siguranța cetățenilor și reprezintă un act de agresiune. Protestul va avea loc la … Articolul Protest la Ambasada Rusiei după traversarea a șase drone peste Moldova apare prima dată în BreakingNews.
14:20
Un tânăr a murit după ce locuința în care se afla ar fi luat foc. Cazul a avut loc ieri, 24 noiembrie, în localitatea Miclești din raionul Criuleni. La fața locului s-au deplasat polițiștii, grupa operativă și medicul legist. Victima este un tânăr de 28 de ani, ne-a comunicat ofițerul de presă al IP Criuleni, … Articolul Tânăr găsit mort într-o casă cuprinsă de flăcări la Miclești apare prima dată în BreakingNews.
Acum 4 ore
13:50
Viorel Cernăuțeanu confirmă: Foști angajați ai instituțiilor statului, implicați în schema TUX # BreakingNews
Șeful Poliției Naționale, Viorel Cernăuțeanu, a declarat în cadrul audierilor parlamentare de astăzi, 25 noiembrie 2025, că aproximativ 50 de persoane au fost identificate în schema de investiții frauduloase „TUX”, printre care se numără și foști angajați ai instituțiilor statului. Ancheta continuă, iar lista suspecților ar putea crește pe măsură ce sunt analizate tranzacțiile suspecte, … Articolul Viorel Cernăuțeanu confirmă: Foști angajați ai instituțiilor statului, implicați în schema TUX apare prima dată în BreakingNews.
13:40
Deputatul Partidului Nostru, Elena Grițco: Guvernarea trebuie să renunțe la secretomanie și să înceapă un dialog deschis cu cetățenii! # BreakingNews
Oamenii sunt sătui de faptul că puterea ascunde mereu totul: contractele de gaze – secret, planul de reintegrare a țării – de asemenea secret. A venit timpul să învățăm să vorbim cu cetățenii cinstit și deschis. Despre aceasta a vorbit vicepreședinta fracțiunii parlamentare a Partidului Nostru, Elena Grițco, în cadrul programului „Новая неделя” cu Anatol … Articolul Deputatul Partidului Nostru, Elena Grițco: Guvernarea trebuie să renunțe la secretomanie și să înceapă un dialog deschis cu cetățenii! apare prima dată în BreakingNews.
13:30
Carabinierii au oprit recent doi bărbați al căror comportament le-a stârnit suspiciuni în timpul unei patrulări. După verificări, s-a stabilit că ambii se aflau în căutare de către Poliție. Primul bărbat, în vârstă de 39 de ani, era dat în urmărire pentru furt, iar celălalt, de 43 de ani, era căutat într-un dosar penal … Articolul Carabinierii rețin două persoane căutate de autorități după verificări în patrulare apare prima dată în BreakingNews.
13:10
VIDEO// Primăria acuză PAS de manipulare: salariile profesorilor, blocate fără vot în CMC # BreakingNews
Primăria Chișinău acuză manipularea subiectului privind plata salariilor cadrelor didactice și afirmă că decizia legală privind includerea transferurilor financiare trebuie votată în Consiliul Municipal Chișinău (CMC), nu emisă prin dispoziție a primarului. Municipalitatea susține că Ministerul Finanțelor „prezintă doar o parte din cadrul legal”, lăsând impresia că primarul poate introduce transferuri salariale printr-o simplă dispoziție. … Articolul VIDEO// Primăria acuză PAS de manipulare: salariile profesorilor, blocate fără vot în CMC apare prima dată în BreakingNews.
13:00
Ion Ceban cere acțiuni urgente împotriva drogurilor: „Nu transformați subiectul într-o luptă politică” # BreakingNews
Primarul Capitalei, Ion Ceban, a anunțat că miercuri, problema răspândirii și consumului de droguri va fi examinată în Comisia Parlamentară pentru Securitate. Edilul subliniază că acest subiect trebuie abordat separat de traficul și contrabanda de armament, fiind teme distincte care necesită soluții diferite și intervenții urgente. Ion Ceban a menționat că, în ultimele zile, a … Articolul Ion Ceban cere acțiuni urgente împotriva drogurilor: „Nu transformați subiectul într-o luptă politică” apare prima dată în BreakingNews.
13:00
Captură de droguri de 1,2 milioane de lei: un bărbat dintr-un cuplu reținut de poliție # BreakingNews
Un bărbat de 32 de ani a fost reținut în urma unei operațiuni a poliției, după ce autoritățile au descoperit droguri în valoare de aproximativ 1,2 milioane de lei. Acesta se afla într-un autoturism alături de soția sa, de 35 de ani, pe traseul Chișinău–Bălți. În masina și locuința cuplului au fost găsite substanțe narcotice … Articolul Captură de droguri de 1,2 milioane de lei: un bărbat dintr-un cuplu reținut de poliție apare prima dată în BreakingNews.
12:40
Un incendiu devastator a izbucnit într-o locuință din raionul Criuleni, unde un tânăr a fost găsit fără viață după ce casa a fost cuprinsă de flăcări. Autoritățile și salvatorii au intervenit rapid la fața locului, însă, din păcate, nu au mai putut salva viața victimei. Inspectoratul General pentru Situații de Urgență și poliția investighează circumstanțele … Articolul Incendiu mortal la Criuleni — victima, un bărbat tânăr apare prima dată în BreakingNews.
12:00
Incident la salvatori: un angajat ISU riscă dosar penal pentru conducere în stare de ebrietate # BreakingNews
Un pompier este cercetat penal după ce a fost depistat conducând sub influența alcoolului. Incidentul a declanșat o anchetă oficială, iar autoritățile urmează să stabilească circumstanțele exacte ale faptei și posibilele consecințe disciplinare și juridice. Potrivit anchetatorilor, poliția a identificat o concentrație de alcool peste limita legală în aerul expirat al angajatului. El riscă nu … Articolul Incident la salvatori: un angajat ISU riscă dosar penal pentru conducere în stare de ebrietate apare prima dată în BreakingNews.
Acum 6 ore
11:40
Alertă în raionul Florești, după ce o dronă a căzut pe casa paznicului unei livezi din localitatea Cuhureștii de Jos. Incidentul s-a produs cu doar câteva minute în urmă, iar autoritățile au fost mobilizate imediat. Poliția anunță că persoanele aflate în locuință au fost evacuate, iar zona a fost izolată pentru siguranță. La fața … Articolul Panică în Cuhureștii de Jos după ce o dronă a căzut peste o locuință apare prima dată în BreakingNews.
11:10
Autoritățile au descoperit un transport de droguri în valoare de peste un milion de lei și au reținut două persoane implicate în distribuție. Drogurile au fost găsite în urma perchezițiilor la un automobil închiriat și la un apartament, unde anchetatorii au ridicat substanțe precum cocaină, marijuana, hașiș și mefedronă. Potrivit anchetei, cei doi suspecți ar … Articolul Droguri de peste un milion de lei scoase din circuit: două persoane reținute apare prima dată în BreakingNews.
10:40
Un accident rutier grav s-a produs în această dimineață în raionul Soroca, în apropierea satului Șeptelici. Două persoane au fost transportate de urgență la spital cu traumatisme, după ce două mașini s-au lovit violent. Potrivit poliției, o femeie de 53 de ani, la volanul unui Ford, nu ar fi acordat prioritate altui vehicul — un … Articolul Accident grav în raionul Soroca — două persoane rănite transportate la spital apare prima dată în BreakingNews.
10:10
Durere fără margini: un tată singuratic din Ternopil își conduce copilul pe ultimul drum # BreakingNews
Un tată din Ternopil, Ucraina, a fost surprins într-un moment sfâșietor în timp ce își leagă în brațe fiul de un an și jumătate, în sicriu, pentru ultima dată. În urma unui atac rusesc cu rachete, el și-a pierdut întreaga familie — soția și ambii copii. Bărbatul a stat zile în șir lângă darâmăturile casei … Articolul Durere fără margini: un tată singuratic din Ternopil își conduce copilul pe ultimul drum apare prima dată în BreakingNews.
Acum 8 ore
09:40
Controverse la Liceul „Ion Creangă” Cuizăuca: suspiciuni de copiuțe și dispozitive interzise în sala de examen # BreakingNews
Directorul Liceului Teoretic „Ion Creangă” din satul Cuizăuca, raionul Rezina, Sergiu Apostol, a demisionat în urma unui scandal grav de fraudă la examenul național de absolvire a gimnaziului, la disciplina matematică. Ancheta a relevat că 23 de teste au fost anulate. Potrivit autorităților de profil, suspiciunile privind încălcări au apărut după ce, la corectarea lucrărilor, … Articolul Controverse la Liceul „Ion Creangă” Cuizăuca: suspiciuni de copiuțe și dispozitive interzise în sala de examen apare prima dată în BreakingNews.
09:10
Un medic stomatolog din România, în vârstă de 53 de ani, a fost reținut de poliție după ce ar fi încercat să dea foc cabinetului unui coleg. Incidentul s-a petrecut la o clinică din Pitești, unde bărbatul s-ar fi prezentat având asupra sa o canistră cu combustibil. Potrivit anchetatorilor, stomatologul ar fi lăsat și o … Articolul Stomatolog reținut după ce ar fi încercat să incendieze cabinetul unui coleg apare prima dată în BreakingNews.
Acum 24 ore
17:50
Un caz de transport ilicit de substanțe narcotice a fost descoperit de polițiștii de frontieră, împreună cu funcționarii vamali ai Republicii Moldova și omologii lor din Ucraina, în punctul comun de trecere a frontierei „Palanca–Maiaki–Udobnoe”, pe sensul de ieșire din țară. Persoana implicată este un cetățean turc în vârstă de 35 de ani, aflat ca … Articolul • Captură periculoasă la Palanca: cetățean turc, prins cu Fentanyl apare prima dată în BreakingNews.
16:50
Profesorii au cerut astăzi consilierilor PAS să revină în sala Consiliului Municipal Chișinău (CMC) pentru a vota ajustările necesare bugetului municipal, în conformitate cu bugetul de stat, astfel încât cadrele didactice să își poată primi salariile și premiile fără rețineri. Anunțul a fost făcut de primarul Capitalei, Ion Ceban, într-o postare pe rețelele de socializare. … Articolul Profesorii cer vot în CMC pentru a-și primi salariile: Ceban acuză PAS de blocaj apare prima dată în BreakingNews.
16:00
Ceban cere CMC să aprobe plata salariilor profesorilor: „Nu blocați drepturile cadrelor didactice” # BreakingNews
Primarul Capitalei, Ion Ceban, solicită Consiliului Municipal Chișinău să aprobe urgent proiectul de decizie care permite plata salariilor și premiilor pentru angajații din sistemul educațional municipal, acuzând fracțiunile care au blocat bugetul de opt ori în acest an că pun în pericol drepturile financiare ale profesorilor. Apelul a fost făcut public într-o postare pe rețelele … Articolul Ceban cere CMC să aprobe plata salariilor profesorilor: „Nu blocați drepturile cadrelor didactice” apare prima dată în BreakingNews.
Ieri
15:00
Scandal la o stână din Mihăileni: O femeie agresată fizic a murit în drum spre spital # BreakingNews
O femeie a decedat ieri, 23 noiembrie, în urma unui conflict cu concubinul ei, care ar fi degenerat în agresiune fizică. Incidentul s-a produs la o stână din satul Mihăileni, raionul Râșcani. Polițiștii au stabilit că între un bărbat de 57 de ani și concubina acestuia, o femeie de 58 de ani, s-a iscat un … Articolul Scandal la o stână din Mihăileni: O femeie agresată fizic a murit în drum spre spital apare prima dată în BreakingNews.
14:40
O femeie declarată moartă s-a trezit în sicriu cu cinci minute înainte de incinerare, în Thailanda # BreakingNews
Scene șocante într-un templu budist din Thailanda, unde o bătrână considerată decedată s-a trezit chiar înainte ca trupul să îi fie incinerat. Momentul a avut loc duminică, în timpul pregătirilor funerare, scrie Bangkok Post. Rudele au adus trupul femeii la templu pe 22 noiembrie, după ce aceasta fusese declarată moartă de către personalul medical. Înainte … Articolul O femeie declarată moartă s-a trezit în sicriu cu cinci minute înainte de incinerare, în Thailanda apare prima dată în BreakingNews.
14:30
Noul deputat al Partidului Nostru, Constantin Cuiumju: „Conștientizez că mandatul de deputat înseamnă, înainte de toate, slujirea interesului public” # BreakingNews
Noul deputat al Partidului Nostru, Constantin Cuiumju, s-a adresat cetățenilor după ce, pe 24 noiembrie, Curtea Constituțională i-a validat mandatul de parlamentar. Potrivit declarațiilor sale, pentru el este o mare onoare să facă parte din organul legislativ al țării și să aibă posibilitatea de a contribui la consolidarea transparenței și libertății. „Primesc această responsabilitate … Articolul Noul deputat al Partidului Nostru, Constantin Cuiumju: „Conștientizez că mandatul de deputat înseamnă, înainte de toate, slujirea interesului public” apare prima dată în BreakingNews.
14:10
VIDEO// Doi români filmați alergând pe pistă după un avion Wizz Air, după ce au spart un buton de urgență # BreakingNews
Scenă ieșită din comun pe aeroportul din Köln, Germania: doi români, în vârstă de 28 și 47 de ani, au spart geamul unei ieșiri de urgență și au fugit pe pistă în încercarea de a opri un avion Wizz Air care se pregătea să decoleze spre București, relatează Bild. Aeronava avea motoarele pornite și se … Articolul VIDEO// Doi români filmați alergând pe pistă după un avion Wizz Air, după ce au spart un buton de urgență apare prima dată în BreakingNews.
13:40
Atac sinucigaș la Peshawar: cinci membri ai forțelor de securitate uciși și peste zece răniți # BreakingNews
Doi atacatori sinucigași au vizat luni sediul unei forțe paramilitare pakistaneze din Peshawar, provocând moartea a cinci membri ai personalului de securitate și rănirea a peste zece persoane, transmite BBC. Exploziile au avut loc la intrarea în complexul Federal Constabulary, amplasat într-o zonă intens securizată. Potrivit poliției, atacatorii erau înarmați și au încercat să pătrundă … Articolul Atac sinucigaș la Peshawar: cinci membri ai forțelor de securitate uciși și peste zece răniți apare prima dată în BreakingNews.
13:10
Primarul general al municipiului Chișinău, Ion Ceban, anunță că autoritățile locale au inițiat lucrări de securizare a clădirii abandonate Hotelul Național, după multiple incidente și semnalări privind pericolele din zonă. Potrivit edilului, echipele Preturii Centru au intervenit pentru a bloca accesul în imobil. Au fost sudate și închise mai multe intrări, au fost instalate gratii … Articolul Acces blocat în Hotelul Național: Primăria instalează 24 de camere video apare prima dată în BreakingNews.
12:40
Distribuiau droguri pe străzile capitalei. Este vorba despre cinci persoane ajunse pe mâinile angajaților Batalionului de Patrulare și Reacționare Operativă (BPRO) în ultimele zile. În sectorul Botanica, un bărbat de 31 de ani a fost prins pe șoseaua Muncești cu șapte pachețele cu PVP („sare”), declarând că acționa ca și curier. Tot aici, pe strada … Articolul Cinci traficanți de droguri, reținuți la Chișinău apare prima dată în BreakingNews.
12:10
Incendiu într-o gospodărie din Cernoleuca, Dondușeni. Patru butelii cu gaz, evacuate înainte de explozie # BreakingNews
Noaptea trecută, în jurul orei 23:11, pompierii au intervenit la un incendiu izbucnit într-o locuință din satul Cernoleuca, raionul Dondușeni. Flăcările au cuprins o casă de locuit cu un nivel, cu o suprafață de 72 m², precum și o anexă de aproximativ 24 m². Intervenția promptă a salvatorilor a prevenit o tragedie: patru butelii cu … Articolul Incendiu într-o gospodărie din Cernoleuca, Dondușeni. Patru butelii cu gaz, evacuate înainte de explozie apare prima dată în BreakingNews.
11:40
Gripa aviară a ucis aproape jumătate din populația de elefanți de mare din Georgia de Sud # BreakingNews
Gripa aviară H5N1 a dus la o mortalitate masivă a elefanților de mare de pe insula Georgia de Sud din Atlanticul de Sud. Un nou studiu a descoperit că aproximativ 53.000 de femele au murit din 2023, echivalentul a 47% din populația de foci – cea mai mare din lume, titrează The Guardian. Oamenii de știință … Articolul Gripa aviară a ucis aproape jumătate din populația de elefanți de mare din Georgia de Sud apare prima dată în BreakingNews.
11:20
Un lot de peste o tonă de ceai negru, distrus după depistarea unor niveluri periculoase de pesticide # BreakingNews
Un lot de 1.120 de kilograme de ceai negru importat a fost distrus după ce analizele de laborator au depistat cantități ridicate de reziduuri de pesticid „Dinotefuran”. Aceste substanțe contravin reglementărilor în vigoare privind siguranța alimentară. Potrivit unui comunicat emis de Agenția Națională pentru Siguranța Alimentelor (ANSA), în urma unui control inopinat la importator, lotul … Articolul Un lot de peste o tonă de ceai negru, distrus după depistarea unor niveluri periculoase de pesticide apare prima dată în BreakingNews.
11:00
O femeie a murit, după ce ar fi fost bătută de către concubinul său. Cadavrul victimei a fost găsit duminică dimineață, în jurul orei 08:30, la o stână din localitatea Mihăileni, din raionul Rîșcani, susțin sursele PulsMedia.MD apropiate anchetei. Victima s-a dovedit a fi o femeie în vârstă de 58 de ani. Oamenii legii au stabilit că … Articolul Femeie ucisă la o stână din Rîșcani apare prima dată în BreakingNews.
10:30
Ion Ceban anunță proiect de lege pentru reglementarea parcărilor în Republica Moldova # BreakingNews
Primarul general Ion Ceban a anunțat că, în această săptămână, va fi înregistrat în Parlament un proiect de lege privind organizarea și funcționarea parcărilor auto în Republica Moldova. Potrivit edilului, în prezent nu există un cadru legal clar, ceea ce generează haos în administrarea și taxarea parcărilor, inclusiv în Chișinău. Proiectul va stabili cine gestionează … Articolul Ion Ceban anunță proiect de lege pentru reglementarea parcărilor în Republica Moldova apare prima dată în BreakingNews.
09:40
Familia tinerei din R. Moldova, găsită moartă într-o pădure de lângă Roma, cere sprijin pentru repatrierea corpului # BreakingNews
Familia tinerei Axenia Manoli, care a fost găsit moartă, acum 10 zile, într-o pădure din comuna Cave, aflată la 60 de kilometri de Roma, cere sprijin pentru a face față tragediei și pentru a acoperi cheltuielile legate de repatriere și înmormântare. Femeia, în vârstă de 31 de ani, mamă a doi copii, de 7 și … Articolul Familia tinerei din R. Moldova, găsită moartă într-o pădure de lângă Roma, cere sprijin pentru repatrierea corpului apare prima dată în BreakingNews.
09:10
Mii de persoane au ieșit sâmbătă pe străzile Romei pentru a protesta împotriva violenței asupra femeilor, un fenomen care pare să fi scăpat de sub control în Italia. Manifestația a avut loc în ajunul Zilei Internaționale pentru Eliminarea Violenței împotriva Femeilor și a fost organizată de mișcarea feministă Non Una Di Meno („Niciuna în minus”). … Articolul VIDEO// Protest uriaș la Roma împotriva violenței asupra femeilor apare prima dată în BreakingNews.
Mai mult de 2 zile în urmă
23:30
Ion Ceban, reacție dură către Grosu: „Nu faceți politică pe sănătatea copiilor noștri” # BreakingNews
Primarul Capitalei, Ion Ceban, a venit cu o reacție dură la declarațiile președintelui Parlamentului, Igor Grosu, făcute după conferința susținută de edil în Legislativ. Ceban afirmă că a atras atenția asupra unei probleme grave — creșterea alarmantă a consumului și vânzării de droguri în Republica Moldova — însă, în loc să fie discutate soluții, reacția … Articolul Ion Ceban, reacție dură către Grosu: „Nu faceți politică pe sănătatea copiilor noștri” apare prima dată în BreakingNews.
18:10
Poliția din Comrat a ridicat un autoturism condus de un bărbat care a refuzat testarea biologică — procedură solicitată după un control rutier. În urma refuzului, mașina a fost ridicată și lăsată fără drept de circulație până la clarificarea situației. Șoferul este cercetat pentru refuzul de a se supune prelevării probelor biologice, conform legislației, … Articolul Șofer din Comrat rămâne fără mașină după ce a refuzat testarea biologică apare prima dată în BreakingNews.
17:40
Două mașini au fost grav avariate după ce s-au lovit astăzi, 21 noiembrie, la Sângerei. La fața locului au intervenit polițiștii. Potrivit Poliției, un automobil Volkswagen Caddy, care efectua o virare la stânga, a fost tamponat din spate de o Skoda care nu a respectat distanța de siguranță, transmite breakingnews.md cu referire la realitatea.md. Din fericire, nicio … Articolul Coliziune gravă la Sângerei: Două mașini, avariate din cauza neatenției la volan apare prima dată în BreakingNews.
17:20
Ion Ceban propune doi noi viceprimari pentru Chișinău: Olesea Pșenițchi și Victor Pruteanu # BreakingNews
Primarul Capitalei, Ion Ceban, a propus astăzi în cadrul ședinței Consiliului Municipal Chișinău candidaturile Olesei Pșenițchi și ale lui Victor Pruteanu pentru funcțiile de viceprimari ai municipiului. Edilul a mulțumit și viceprimarilor Angela Cutasevici și Olga Ursu, care își încheie mandatul la Primărie după ce au obținut funcția de deputat în Parlament din partea … Articolul Ion Ceban propune doi noi viceprimari pentru Chișinău: Olesea Pșenițchi și Victor Pruteanu apare prima dată în BreakingNews.
16:10
O explozie puternică a avut loc într-o fabrică chimică din orașul Faisalabad, Pakistan, soldându-se cu cel puțin 15 morți, printre victime numărându‑se și patru copii. Autoritățile locale spun că explozia ar fi fost cauzată de o scurgere de gaz, iar întregul perimetru al fabricii a suferit prăbușiri semnificative, inclusiv o parte dintre clădirile adiacente. Echipajele … Articolul Explozie devastatoare la o fabrică chimică din Pakistan: 15 morți, inclusiv copii apare prima dată în BreakingNews.
15:30
Inspectorii Agenției Naționale pentru Siguranța Alimentelor (ANSA) au reținut la frontieră un lot de cinci tone de bomboane, după ce au descoperit că acestea conțin dioxid de titan (E171), un aditiv alimentar interzis în Republica Moldova. Conform autorităților, importatorul intenționa să comercializeze bomboanele în mai multe unități comerciale. Din cauza conținutului interzis, întregul lot … Articolul Bomboane periculoase: aditiv interzis găsit într-un lot masiv opus confiscării apare prima dată în BreakingNews.
15:10
Un accident rutier tragic a avut loc recent pe traseul dintre Comrat și Chirsova, soldat cu decesul unui șofer. Cele două autoturisme implicate s-au ciocnit frontal, iar impactul puternic a făcut ca șoferul, un bărbat de 69 de ani, să moară înainte de a ajunge la spital. Potrivit martorilor, accidentul s-a produs în condiții … Articolul Tragedie rutieră între Chirsova și Comrat: coliziune frontală cu victime apare prima dată în BreakingNews.
14:40
O autospecială a MAI a ars ca o torță, după ce ar fi fost incendiată chiar în fața secției de Poliție. Cazul ar fi avut loc în după-amiaza zilei de ieri, 20 noiembrie, în jurul orei 15:00, la Sectorul de Poliție Horodiște din cadrul IP Călărași, susțin sursele PulsMedia. Potrivit surselor, ar fi vorba despre … Articolul O mașină a MAI, incendiată la Călărași chiar în fața Secției de Poliție apare prima dată în BreakingNews.
14:10
Bărbat din Soroca amendat cu peste 30.000 lei după ce a votat de două ori la parlamentare # BreakingNews
Un bărbat din Soroca a fost amendat cu 32.500 de lei după ce a votat de două ori la alegerile parlamentare din 28 septembrie. În ziua scrutinului, el era internat în spital și a solicitat urna mobilă pentru a-și exercita dreptul la vot. După ce a votat în instituția medicală, a părăsit spitalul și s-a … Articolul Bărbat din Soroca amendat cu peste 30.000 lei după ce a votat de două ori la parlamentare apare prima dată în BreakingNews.
13:40
Procurorul general al Spaniei, Álvaro García Ortiz, a fost suspendat din funcție pentru doi ani, după ce a fost găsit vinovat de divulgarea de informații confidențiale într-un caz fiscal ce îl implica pe omul de afaceri Alberto González Amador, partenerul unei importante politiciene de dreapta. În plus, oficialul a fost amendat cu 7 300 de … Articolul Procurorul general al Spaniei, suspendat din funcție pentru doi ani: Ce a făcut? apare prima dată în BreakingNews.
13:10
Poliția din Chișinău a efectuat percheziții la domiciliul unui bărbat, unde au fost descoperite substanțe narcotice: PVP („sare”) și hașiș. Autoritățile continuă investigarea cazului pentru a stabili proveniența drogurilor și implicarea celui anchetat. Bărbatul a fost reținut pentru audieri, iar probele ridicate urmează să fie supuse expertizei legale. Pe baza rezultatelor, oamenii legii vor decide … Articolul Percheziție la un domiciliu din Chișinău: poliția găsește PVP și hașiș apare prima dată în BreakingNews.
12:40
Protecția consumatorului în Moldova: la ce trebuie să fie atent când închei un contract la ușa casei # BreakingNews
Contractele negociate și semnate în afara magazinelor — la domiciliu, în stradă sau în alte locuri necomerciale — pot pune consumatorii în situații vulnerabile. Specialiștii atrag atenția că, în astfel de împrejurări, oamenii sunt mai predispuși să cedeze presiunilor comercianților, care pot folosi tehnici insistente pentru a convinge rapid cumpărătorul să semneze. Astfel de contracte … Articolul Protecția consumatorului în Moldova: la ce trebuie să fie atent când închei un contract la ușa casei apare prima dată în BreakingNews.
12:30
Criză pe mare: vasul Astoria Grande cu peste 600 de ruși nu este lăsat să acosteze la Istanbul # BreakingNews
Sute de turiști ruși sunt blocați pe vasul de croazieră Astoria Grande, în largul Turciei, după ce autoritățile turceşti au refuzat să permită acostarea navei în portul Istanbul. Vasul, cu peste 600 de pasageri ruși, a ancorat în zona Galataport, dar nu a primit permisiunea de debarcare planificată. Potrivit surselor, turiștii trebuiau să înceapă debarcarea … Articolul Criză pe mare: vasul Astoria Grande cu peste 600 de ruși nu este lăsat să acosteze la Istanbul apare prima dată în BreakingNews.
