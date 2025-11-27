Cea mai bătrînă țestoasă de la Grădina Zoologică din San Diego a murit la 141 de ani

17:00

Ministrul Finanțelor al Republicii Moldova, Adrian Gavriliță, susține că nu vede o problemă în faptul că Guvernul se împrumută pe piața internă la dobînzi de peste 9%, chiar dacă experții avertizează că acest nivel este unul ridicat pentru bugetul de stat.Oficialul afirmă că, deși împrumuturile externe sînt, în general, mai ieftine, ele vin cu un risc semnificativ din cauza faptului că sînt co