Cea mai bătrînă țestoasă de la Grădina Zoologică din San Diego a murit la 141 de ani
Noi.md, 27 noiembrie 2025 04:30
Gramma, o țestoasă de Galápagos care era cel mai bătrîn animal în viață de la Grădina Zoologică din San Diego, a murit.Gramma a ajuns la grădina zoologică între 1928 și 1931, însă avea deja cîteva decenii de viață. O postare pe Facebook a grădinii zoologice, prin care era anunțată moartea ei, spunea că ar fi putut avea 141 de ani, ceea ce ar însemna că s-a născut în jurul anului 1884, transmit
Acum o oră
04:30
Acum 2 ore
03:30
Libanul şi Ciprul au anunţat miercuri semnarea unui acord care delimitează frontierele lor maritime în Marea Mediterană, ceea ce va facilita explorarea de către cele două ţări a resurselor de combustibil.„Suntem aici pentru a sărbători demarcarea zonei economice exclusive dintre ţările noastre”, a anunţat preşedintele libanez Joseph Aoun după ceremonia de semnare cu omologul său, Nikos Christo
Acum 4 ore
02:30
Agenția Franceză pentru Dezvoltare va continua finanțarea proiectelor strategice pentru Republica Moldova # Noi.md
Agenția Franceză pentru Dezvoltare (AFD) va continua să ajute Republica Moldova în implementarea reformelor care îmbunătățesc viața cetățenilor și realizarea agendei de integrare europeană.Direcțiile de cooperare și domeniile în care țara noastră poate beneficia de sprijin au fost discutate la întrevederea premierului Alexandru Munteanu cu Directorul regional al Agenției Franceze pentru Dezvol
02:00
Posibilă premieră în fizică: Cercetătorii detectează un semnal ce ar putea proveni din materia întunecată # Noi.md
Oamenii de știință ar putea fi detectat pentru prima dată materia întunecată, potrivit unui nou studiu care analizează raze gamma de energie ridicată din centrul Căii Lactee, potrivit Space.Dacă va fi confirmat, rezultatul ar reprezenta una dintre cele mai importante descoperiri din fizica modernă, oferind primul indiciu observațional direct despre o substanță care constituie 85% din toată mat
01:30
Trei cămine studențești ale Universității de Stat din Moldova vor fi supuse renovării energetice în cadrul proiectului INSPIREE, implementat de Guvernul Republicii Moldova prin Ministerul Energiei și UCIPE.Acordul de colaborare a fost semnat ieri, 25 noiembrie, în prezența partenerilor de dezvoltare, reprezentanților Guvernului și ai corpului diplomatic.Oficialii au vizitat căminul nr. 3,
Acum 6 ore
01:00
În Marea Britanie, milkshake-urile au fost incluse în lista produselor supuse taxei pe zahărul din băuturi. Despre acest lucru s-a anunțat pe site-ul Ministerului Sănătății al Regatului Unit.„Modificările vor viza băuturile ambalate pe bază de lapte și înlocuitori ai acestuia, cu adaos de zahăr, cum ar fi cocktailurile lactate din supermarketuri, laptele aromatizat, băuturile îndulcite din iau
00:30
Israelul a confirmat miercuri că a primit cu o zi în urmă unul dintre ultimele trei cadavre ale ostaticilor reținuți în Fîșia Gaza, precizînd că rămășițele predate de grupurile palestiniene Hamas și Jihadul Islamic erau cele ale unui israelian.În urma procesului de identificare de către Centrul Național de Medicină Legală, reprezentanții armatei au informat familia captivului decedat, Dror Or,
00:00
În Roma, o turistă a fost nevoită să aștepte pînă cînd un bărbat i-a cerut mîna iubitei sale, deoarece, îngenunchiind, acesta a călcat pe blugii ei.Videoclipul s-a răspîndit pe internet.Turista nu a vrut să strice momentul, așa că, imobilizată într-un singur loc, a așteptat pur și simplu pînă cînd fata a spus „Da” bărbatului.Mai tîîziu, ea a glumit: Italia este atît de romantică, încît
26 noiembrie 2025
23:30
Majoritatea cîinilor moderni au o „urmă” slabă, dar detectabilă, de lup, care a influențat dimensiunea corpului, mirosul și trăsăturile de comportament. La această concluzie au ajuns cercetătorii de la Muzeul American de Istorie Naturală.Conform Oxu.Az, lucrarea a fost publicată în Proceedings of the National Academy of Sciences (PNAS).{{848923}}Autorii au analizat peste 2.700 de genomi de
23:30
Președintele Comitetului Permanent al Adunării Naționale a Reprezentanților Poporului din China, Zhao Leji, a efectuat, în perioada 22–25 noiembrie, o vizită oficială în Australia, avînd la Canberra întîlniri separate cu guvernatorul general Sam Mostyn, prim-ministrul Anthony Albanese, președinta Senatului Sue Lines și președintele Camerei Reprezentanților Milton Dick, scrie romanian.cgtn.comÎ
23:30
Interes uriaș pentru Jocurile Paralimpice de Iarnă. Cum comentează Președintele Comitetului Paralimpic acest lucru # Noi.md
„Interesul pentru sportul paralimpic nu a fost niciodată mai puternic”, a declarat, pentru AFP, brazilianul Andrew Parsons, președintele Comitetului Paralimpic Internațional (IPC), într-un interviu acordat cu 100 de zile înainte de Jocurile Paralimpice de la Milano-Cortina d'Ampezzo, care speră să profite de succesul de la Paris-2024.„Cred că succesul Jocurilor de la Paris din 2024 este încă p
Acum 8 ore
23:00
Școlile, între decizie locală și reglementare centrală: Ministerul Educației contestă, Direcția argumentează # Noi.md
Școlile din Chișinău au fost informate că, de acum înainte, orice activitate extrașcolară va putea fi organizată doar cu acordul Direcției Generale Educație, Tineret și Sport, solicitat cu cel puțin zece zile înainte. Anunțul a fost făcut miercuri, 26 noiembrie, de către ministrul Educației și Cercetării, Dan Perciun pe rețelele de socializare.Circulara vizează toate tipurile de evenimente, de
22:30
Președintele Chinei, Xi Jinping, s-a întîlnit în Marea Sală a Poporului din Beijing, cu regele Tonga, Tupou al VI-lea, aflat în vizită de stat în China, scrie romanian.cgtn.com.Xi Jinping a subliniat că China și Tonga sînt prieteni adevărați care au trecut împreună prin încercări, iar indiferent de schimbările internaționale, China va rămîne un partener de încredere pentru Tonga. Liderul chine
22:30
Cum vor fi acordate compensațiile. Explicațiile oferite de ministrul Finanțelor și ministra Muncii # Noi.md
Compensațiile la energie ar putea fi mai mici în acest sezon rece, însă Guvernul dă asigurări că gospodăriile vulnerabile vor continua să fie sprijinite.Ministrul Finanțelor, Andrian Gavrilița, susține că prioritatea Executivului nu este majorarea ajutoarelor în factură, ci creșterea veniturilor populației. La rîndul ei, ministra Muncii, Natalia Plugaru, spune că autoritățile poartă discuții c
22:30
Luptătorul ucrainean de sumo Aonishiki (al cărui nume real este Danilo Iavhusișin) a promis miercuri că va încerca să atingă vîrful acestui sport tradițional japonez, după promovarea sa la poziția de 'ozeki', al doilea cel mai înalt rang din sumo-ul profesionist, informează EFE.'Cele mai importante poziții ale Asociației de sumo sînt 'yokozuna' și 'ozeki', așa că vreau să-mi asum toată respons
22:00
Premierul Alexandru Munteanu a invitat oamenii de afaceri din Qatar să investească în Moldova # Noi.md
Prim-ministrul Alexandru Munteanu a avut, astăzi, o discuție cu Ambasadorul Statului Qatar în Republica Moldova, Dr. Turki bin Abdullah Zaid Al-Mahmoud.Oficialii au discutat despre extinderea parteneriatului bilateral pe diverse arii, cu accent pe cooperarea economică.Prim-ministrul Alexandru Munteanu a invitat oamenii de afaceri din Qatar să investească în Republica Moldova, în sectoare p
22:00
Autoritățile din Republica Moldova pregătesc modificări legislative dure pentru combaterea traficului de droguri, fenomen care, potrivit datelor poliției, s-a amplificat în ultimii trei ani și implică tot mai mulți tineri.Numărul consumatorilor a depășit 12 700 de persoane, cu 700 mai mult decît anul trecut, iar de la începutul anului au fost înregistrate peste 900 de cauze penale, transmite N
22:00
Fostul deputat Constantin Țuțu își va afla verdictul în dosarul în care este învinuit de îmbogățire ilicită și trafic de influență peste două luni, în 27 ianuarie.În cadrul ședinței de judecată, organizată azi, inculpatul a avut pledoaria finală în fața instanței. Țuțu s-a declarat repetat nevinovat și că speră la o „încheiere corectă” a procesului, informează Noi.md cu referire la Ziua.Pr
22:00
Proiectul de construire a unui mausoleu fotbalistului argentinian Diego Maradona (1960-2020) în centrul orașului Buenos Aires a fost oprit.„Acordul privind construirea mausoleului în onoarea lui Diego Armando Maradona a fost reziliat”, a declarat pentru ziarul La Nación compania de dezvoltare Corporación de Planeamiento Metropolitano.{{841082}}Potrivit ziarului, deși construcția mausoleu
21:30
Moldova și Italia consolidează cooperarea în domeniul sportului și politicilor pentru tineret # Noi.md
Consolidarea cooperării bilaterale în domeniile sportului și politicilor pentru tineret a fost discutată de către secretarului de Stat al Ministerului Educației și Cercetării al Republicii Moldova, Sergiu Gurin, și consilierul Diplomatic Cristiano Musillo în cadrul unei vizite la Ministerul pentru Sport și Tineret al Republicii Italiene.Întrevederea a constituit o oportunitate importantă de cu
21:30
Directoarea Agenției de Investiții, Natalia Bejan, a explicat de ce magazinele mari precum Zara, IKEA și Decathlon nu își deschid sedii în Republica Moldova. Potrivit ei, instituția pe care o conduce pune accent pe atragerea investițiilor orientate spre producție, nu doar pe deschiderea de magazine ale brandurilor internaționale.Potrivit Nataliei Bejan, prezența unor companii mari, precum IKEA
21:30
Inundațiile din sudul Thailandei, lovită de ploi torențiale de mai mult zile, au dus la moartea a cel puțin 33 de persoane și la strămutarea a mii de oameni, au indicat miercuri autoritățile, informează AFP.''Autoritățile au raportat că 33 de persoane au murit în șapte provincii, cauzele fiind în principal viiturile, electrocutările și înecările'', a precizat pentru presă purtătorul de cuvînt
Acum 12 ore
21:00
Primăria Chișinău anunță că Pretura sectorului Ciocana, în conlucrare cu Centrul Național de Transfuzie a Sîngelui și IMSP AMT Ciocana, va organiza vineri, 28 noiembrie, o nouă acțiune de donare voluntară de sînge.Evenimentul va avea loc între orele 08:00 și 14:00 în incinta Preturii sectorului Ciocana, bd. Mircea cel Bătrîn, 4/3.{{849127}}Doritorii de a dona sînge, trebuie să țină cont de
21:00
Termenul de înregistrare a construcțiilor neautorizate de pînă la două etaje va fi prelungit # Noi.md
Termenul de înregistrare a construcțiilor de pînă la două etaje, din intravilan sau întovărășiri pomicole fără acte permisive sau cu încălcarea acestora, va fi prelungit pînă pe 30 ianuarie 2028. O inițiativă legislativă în acest sens este propusă de fracțiunea parlamentară a Partidului Acțiune și Solidaritate, în contextul în care termenul inițial expiră pe 30 ianuarie 2026.Într-o conferință
21:00
Scrolling-ul pe TikTok și conținutul video scurt - risc real de „putregai cerebral”: Ce au descoperit cercetătorii americani # Noi.md
Conform unui studiu recent publicat de American Psychological Association (APA), vizionarea frecventă a videoclipurilor scurte - precum cele de pe TikTok, Instagram Reels sau YouTube Shorts - ar putea provoca ceea ce popular-internetul numește „brain rot”, adică „putregai cerebral”, potrivit euronews.com. {{849959}}Meta-analiza, care a agregat date de la aproape 98 300 de participanți din
20:30
Turiștii străini care doresc să viziteze parcurile naționale americane, precum faimoasele Marele Canion și Yellowstone, vor trebui să plătească începînd cu 2026 o suprataxă.Începînd cu 1 ianuarie, abonamentul anual care oferă acces la toate aceste situri va crește de la 80 de dolari la 250 de dolari (aproximativ 215 euro), mai mult decît triplu pentru rezidenții străini, a detaliat Departament
20:30
Organizaţia Naţiunilor Unite a marcat, marți, Ziua Internaţională a Solidarităţii cu Poporul Palestinian.Președintele Chinei, Xi Jinping a transmis un mesaj, în care spune că problema palestiniană este nucleul problemei din Orientul Mijlociu, fiind legată de echitatea şi justiţia internaţională și influenţează situaţia regională, scrie romanian.cgtn.com.În actuala situație, comunitatea int
20:30
Pretura sectorului Ciocana din capitală continuă implementarea măsurilor de siguranță rutieră, notează Noi.md.Astfel, pe str. Vadul lui Vodă se desfășoară lucrări de amenajare a unei treceri pietonale supraînălțate.Aceasta este menită să îmbunătățească vizibilitatea și să sporească siguranța rutieră.Intervențiile sunt realizate de Primăria municipiului Chișinău prin intermediul Preturi
20:00
Se schimbă regulile: fiecare colet va fi înregistrat pentru a bloca drogurile venite prin poștă # Noi.md
Transmiterea coletelor va fi reglementată printr-un registru în care va fi stipulat numărul coletului, cine transmite și cine trebuie să primească coletul.Noua măsură va fi aplicată pentru a preveni transportarea ilegală a drogurilor prin colete și a fost anunțată după ședința Comisiei parlamentare pentru securitate națională, apărare și ordine publică. La reuniune s-a mai stabilit echiparea p
20:00
Guvernul a aprobat completarea Codului contravențional cu un nou articol, care prevede sancțiuni pentru activitățile comerciale cu dispozitive ilicite din domeniul rețelelor și serviciilor de comunicații electronice.Potrivit Ministerului Justiției, necesitatea acestui proiect de lege vine în contextul în care, în primăvara acestui an, a fost adoptată Legea comunicațiilor electronice nr. 72/202
19:30
Guvernul a aprobat astăzi avizul asupra amendamentelor la proiectul de lege privind modificarea bugetului de stat pentru anul 2025.Principala sursă realocată, în sumă de 147,6 milioane de lei, este destinată autorităților publice locale de nivelul întîi, pentru a acoperi cheltuielile legate de plățile salariale.Suma va fi direcționată către majorarea transferurilor cu destinație generală,
19:30
Astăzi, pentru prima dată, peste 3200 de elevi ai claselor a IX-a și a XII-a din Republica Moldova și-au evaluat competențele digitale în cadrul unui exercițiu național organizat de Ministerul Educației și Cercetării, în colaborare cu Agenția Națională pentru Curriculum și Evaluare, transmite Noi.md.Testarea s-a desfășurat în 74 de instituții de învățămînt desemnate drept Centre de Testare în
18:30
Proiectul de lege privind organizarea și desfășurarea evenimentelor publice, elaborat de Ministerul Afacerilor Interne (MAI), a fost prezentat și dezbătut în ședința Comisiei parlamentare securitate națională, apărare și ordine publică din 26 noiembrie curent.Acesta urmărește crearea unui cadru normativ modern, clar și coerent pentru gestionarea evenimentelor publice non-protestatare, precum c
18:30
La cîțiva kilometri de graniță: un proiect strategic care ar putea stabiliza prețul energiei în Moldova # Noi.md
Premier Energy, cel mai mare furnizor și distribuitor de energie din Republica Moldova, a anunțat un proiect strategic ce ar putea avea impact direct asupra securității energetice a țării.Grupul va construi, lîngă Iași, România, unul dintre cele mai mari sisteme de stocare a energiei în baterii din Europa de Sud-Est. Proiectul are o capacitate de 200 MW putere și 400 MWh stocare, cu un cost es
18:30
Guvernul a dat aviz pozitiv proiectului de lege privind aderarea țării noastre la Convenția internațională privind răspunderea civilă pentru prejudiciile provocate de poluarea cu hidrocarburi de consum de la navele maritime, adoptată la Londra la 23 martie 2001, elaborat în scopul realizării angajamentelor asumate de către țara noastră în cadrul parteneriatelor cu Organizația Maritimă Internaționa
18:00
Cinci persoane au murit și nouă au fost rănite în urma unei explozii care a avut loc într-un depozit din provincia Idlib, în nord-vestul Siriei. Răniții au fost spitalizați.Potrivit Oxu.Az, despre acest lucru a anunțat mass-media siriană, cu referire la date furnizate de comandamentul forțelor de securitate internă din provincie.La fața locului lucrează angajați ai departamentelor de speci
18:00
Doliu în presa din Republica Moldova. Jurnalista Valentina Basiul s-a stins din viață, răpusă de o boală incurabilă, la doar 43 de ani. Colegii de breaslă, șocați de vestea tristă, au transmis condoleanțe rudelor îndoliate.Vestea a venit ca un trăsnet peste colegii de breaslă al Valentinei, transmite Unimedia.{{847174}}„A murit Valentina Basiul. La început de noiembrie am simțit impulsul s
18:00
Ministerul Culturii susține inițiativele care aprind creativitatea și oferă tinerilor spații reale de expresie, notează Noi.md.La Strășeni, Biblioteca Publică Raională „M.Sadoveanu” a lansat primul atelier din proiectul „Conector: Vers în acțiune”, coordonat de Elisaveta Iovu, profesoară la Liceul Teoretic „Mihai Eminescu”.{{849798}}45 de elevi au descoperit cum poezia poate uni idei, emoț
18:00
Șeful SIS, detalii privind camionul cu muniții din vamă: Am lucrat cu serviciile din regiune # Noi.md
Serviciul de Informații și Securitate colaborează cu serviciile speciale din Ucraina și România pe cazul contrabandei cu armament depistat la Vama Albița, a anunțat directorul SIS.„Lucrăm pentru a stabili toate detaliile, astfel încît asta să nu se mai repete”, a precizat Alexandru Musteață, relatează Noi.md cu referire la Unimedia.„SIS are în vizor acest fenomen - traficul de armament în
18:00
China este pregătită să își consolideze parteneriatul cuprinzător cu Rusia în sectorul energetic # Noi.md
Președintele Chinei, Xi Jinping, a trimis un mesaj de felicitare participanților la cea de-a șaptea ediție a Forumului Chino-Rus de Afaceri Energetice, organizată la Beijing, scrie romanian.cgtn.com.În mesaj, Xi Jinping spune că avînd o bază solidă, cooperarea energetică dintre China și Rusia a început devreme și a devenit un exemplu al colaborării bilaterale reciproc avantajoase. Totodată, sc
18:00
Moldova va adera la Protocolul Convenției de la Atena privind transportul pe mare al pasagerilor # Noi.md
Guvernul a aprobat inițierea procedurii de aderare a Republicii Moldova la Protocolul din 2002 al Convenției de la Atena din 1974 privind transportul pe mare al pasagerilor și al bagajelor acestora.Decizia are scopul de a alinia legislația națională la standardele internaționale din domeniul transportului maritim și al protecției pasagerilor.Protocolul stabilește reguli clare și unitare pr
17:30
Proprietarii clădirilor abandonate vor fi obligați prin lege să securizeze imobilele și să îngrădească terenul, a anunțat președintele Comisiei parlamentare pentru securitate națională, apărare și ordine publică, Lilian Carp.Decizia vine după cazurile tragice de la Hotelul Național, care a devenit, potrivit deputatului, un centru de criminalitate ridicată, transmite Noi.md cu referire la IPN.
17:30
Timpul de reacție la apelurile 112 va fi redus de la 32 la 15 minute, potrivit Programului de ordine și securitate publică pentru anii 2026–2030, aprobat astăzi de Guvern.Programul urmărește creșterea siguranței cetățenilor atît în spațiul public și la domiciliu, cît și în mediul digital, relatează Noi.md cu referire la Realitatea.Documentul prevede mai multe echipe de patrulare în localit
17:00
Parlamentul European a adoptat o rezoluție în care se propune stabilirea vîrstei minime pentru înregistrarea pe rețelele sociale la nivel de 16 ani.Potrivit Oxu.Az, despre acest lucru a anunțat Reuters.{{849949}}Scopul inițiativei este de a asigura o interacțiune corespunzătoare între utilizatori în mediul online. Conform proiectului de document publicat în octombrie, se propune stabilir
17:00
Ministrul Educației și Cercetării, Dan Perciun, dă asigurări că salariile angajaților din sistemul educației urmează să fie majorate începînd cu luna ianuarie 2026.Oficialul a precizat că valoarea noilor creșteri salariale depinde de proiectul Legii bugetului de stat pentru anul viitor, aflat încă în discuții la nivel guvernamental, transmite Noi.md cu referire la Știri.md.„În fiecare an,
17:00
Cum explică ministrul Finanțelor decizia Guvernului privind luarea creditelor interne pentru acoperirea datoriilor # Noi.md
Ministrul Finanțelor al Republicii Moldova, Adrian Gavriliță, susține că nu vede o problemă în faptul că Guvernul se împrumută pe piața internă la dobînzi de peste 9%, chiar dacă experții avertizează că acest nivel este unul ridicat pentru bugetul de stat.Oficialul afirmă că, deși împrumuturile externe sînt, în general, mai ieftine, ele vin cu un risc semnificativ din cauza faptului că sînt co
16:30
Cod galben de ceață în întreaga țară.Avertismentul este valabil pentru 27 noiembrie, orele 03:00 - 12:00.În intervalul menționat, pe arii extinse se va menține ceață cu vizibilitatea de aproximativ 200 m.
16:30
Deși în Europa prețul gazului a scăzut vizibil în luna octombrie, în Republica Moldova nu se mai știe cît plătește țara noastră pentru importuri. ANRE a încetat să publice datele privind costul real de achiziție, fapt criticat de expertul economic Veaceslav Ioniță, care afirmă că, fără aceste informații, procesul de stabilire a tarifelor își pierde caracterul public.Potrivit lui, aceasta este
16:30
Primarul general al municipiului Chișinău, Ion Ceban, a anunțat astăzi două modificări în echipa sa și în structurile Partidului Mișcarea Alternativa Națională (MAN).El a exprimat mulțumiri Elenei Panuș pentru că a acceptat să preia în continuare funcțiile de șef al cabinetului fracțiunii parlamentare ALTERNATIVA și de secretar general al Partidului MAN. Totodată, Ceban i-a mulțumit Nataliei I
16:30
Direcția Generală Educație, Tineret și Sport (DGETS) a municipiului Chișinău a emis recent o nouă circulară prin care instituțiile de învățămînt sînt obligate să solicite aprobarea prealabilă pentru orice activitate extrașcolară, cu cel puțin 10 zile înainte de desfășurare.Decizia a stîrnit critici în rîndul cadrelor didactice, care au semnalat public că astfel de măsuri limitează autonomia șc
