Scrolling-ul pe TikTok și conținutul video scurt - risc real de „putregai cerebral”: Ce au descoperit cercetătorii americani
Noi.md, 26 noiembrie 2025 21:00
Conform unui studiu recent publicat de American Psychological Association (APA), vizionarea frecventă a videoclipurilor scurte - precum cele de pe TikTok, Instagram Reels sau YouTube Shorts - ar putea provoca ceea ce popular-internetul numește „brain rot”, adică „putregai cerebral”, potrivit euronews.com. {{849959}}Meta-analiza, care a agregat date de la aproape 98 300 de participanți din
Acum 15 minute
21:00
Primăria Chișinău anunță că Pretura sectorului Ciocana, în conlucrare cu Centrul Național de Transfuzie a Sîngelui și IMSP AMT Ciocana, va organiza vineri, 28 noiembrie, o nouă acțiune de donare voluntară de sînge.Evenimentul va avea loc între orele 08:00 și 14:00 în incinta Preturii sectorului Ciocana, bd. Mircea cel Bătrîn, 4/3.{{849127}}Doritorii de a dona sînge, trebuie să țină cont de
21:00
Termenul de înregistrare a construcțiilor neautorizate de pînă la două etaje va fi prelungit # Noi.md
Termenul de înregistrare a construcțiilor de pînă la două etaje, din intravilan sau întovărășiri pomicole fără acte permisive sau cu încălcarea acestora, va fi prelungit pînă pe 30 ianuarie 2028. O inițiativă legislativă în acest sens este propusă de fracțiunea parlamentară a Partidului Acțiune și Solidaritate, în contextul în care termenul inițial expiră pe 30 ianuarie 2026.Într-o conferință
21:00
Scrolling-ul pe TikTok și conținutul video scurt - risc real de „putregai cerebral”: Ce au descoperit cercetătorii americani # Noi.md
Acum o oră
20:30
Turiștii străini care doresc să viziteze parcurile naționale americane, precum faimoasele Marele Canion și Yellowstone, vor trebui să plătească începînd cu 2026 o suprataxă.Începînd cu 1 ianuarie, abonamentul anual care oferă acces la toate aceste situri va crește de la 80 de dolari la 250 de dolari (aproximativ 215 euro), mai mult decît triplu pentru rezidenții străini, a detaliat Departament
20:30
Organizaţia Naţiunilor Unite a marcat, marți, Ziua Internaţională a Solidarităţii cu Poporul Palestinian.Președintele Chinei, Xi Jinping a transmis un mesaj, în care spune că problema palestiniană este nucleul problemei din Orientul Mijlociu, fiind legată de echitatea şi justiţia internaţională și influenţează situaţia regională, scrie romanian.cgtn.com.În actuala situație, comunitatea int
20:30
Pretura sectorului Ciocana din capitală continuă implementarea măsurilor de siguranță rutieră, notează Noi.md.Astfel, pe str. Vadul lui Vodă se desfășoară lucrări de amenajare a unei treceri pietonale supraînălțate.Aceasta este menită să îmbunătățească vizibilitatea și să sporească siguranța rutieră.Intervențiile sunt realizate de Primăria municipiului Chișinău prin intermediul Preturi
Acum 2 ore
20:00
Se schimbă regulile: fiecare colet va fi înregistrat pentru a bloca drogurile venite prin poștă # Noi.md
Transmiterea coletelor va fi reglementată printr-un registru în care va fi stipulat numărul coletului, cine transmite și cine trebuie să primească coletul.Noua măsură va fi aplicată pentru a preveni transportarea ilegală a drogurilor prin colete și a fost anunțată după ședința Comisiei parlamentare pentru securitate națională, apărare și ordine publică. La reuniune s-a mai stabilit echiparea p
20:00
Guvernul a aprobat completarea Codului contravențional cu un nou articol, care prevede sancțiuni pentru activitățile comerciale cu dispozitive ilicite din domeniul rețelelor și serviciilor de comunicații electronice.Potrivit Ministerului Justiției, necesitatea acestui proiect de lege vine în contextul în care, în primăvara acestui an, a fost adoptată Legea comunicațiilor electronice nr. 72/202
19:30
Guvernul a aprobat astăzi avizul asupra amendamentelor la proiectul de lege privind modificarea bugetului de stat pentru anul 2025.Principala sursă realocată, în sumă de 147,6 milioane de lei, este destinată autorităților publice locale de nivelul întîi, pentru a acoperi cheltuielile legate de plățile salariale.Suma va fi direcționată către majorarea transferurilor cu destinație generală,
19:30
Astăzi, pentru prima dată, peste 3200 de elevi ai claselor a IX-a și a XII-a din Republica Moldova și-au evaluat competențele digitale în cadrul unui exercițiu național organizat de Ministerul Educației și Cercetării, în colaborare cu Agenția Națională pentru Curriculum și Evaluare, transmite Noi.md.Testarea s-a desfășurat în 74 de instituții de învățămînt desemnate drept Centre de Testare în
Acum 4 ore
18:30
Proiectul de lege privind organizarea și desfășurarea evenimentelor publice, elaborat de Ministerul Afacerilor Interne (MAI), a fost prezentat și dezbătut în ședința Comisiei parlamentare securitate națională, apărare și ordine publică din 26 noiembrie curent.Acesta urmărește crearea unui cadru normativ modern, clar și coerent pentru gestionarea evenimentelor publice non-protestatare, precum c
18:30
La cîțiva kilometri de graniță: un proiect strategic care ar putea stabiliza prețul energiei în Moldova # Noi.md
Premier Energy, cel mai mare furnizor și distribuitor de energie din Republica Moldova, a anunțat un proiect strategic ce ar putea avea impact direct asupra securității energetice a țării.Grupul va construi, lîngă Iași, România, unul dintre cele mai mari sisteme de stocare a energiei în baterii din Europa de Sud-Est. Proiectul are o capacitate de 200 MW putere și 400 MWh stocare, cu un cost es
18:30
Guvernul a dat aviz pozitiv proiectului de lege privind aderarea țării noastre la Convenția internațională privind răspunderea civilă pentru prejudiciile provocate de poluarea cu hidrocarburi de consum de la navele maritime, adoptată la Londra la 23 martie 2001, elaborat în scopul realizării angajamentelor asumate de către țara noastră în cadrul parteneriatelor cu Organizația Maritimă Internaționa
18:00
Cinci persoane au murit și nouă au fost rănite în urma unei explozii care a avut loc într-un depozit din provincia Idlib, în nord-vestul Siriei. Răniții au fost spitalizați.Potrivit Oxu.Az, despre acest lucru a anunțat mass-media siriană, cu referire la date furnizate de comandamentul forțelor de securitate internă din provincie.La fața locului lucrează angajați ai departamentelor de speci
18:00
Doliu în presa din Republica Moldova. Jurnalista Valentina Basiul s-a stins din viață, răpusă de o boală incurabilă, la doar 43 de ani. Colegii de breaslă, șocați de vestea tristă, au transmis condoleanțe rudelor îndoliate.Vestea a venit ca un trăsnet peste colegii de breaslă al Valentinei, transmite Unimedia.{{847174}}„A murit Valentina Basiul. La început de noiembrie am simțit impulsul s
18:00
Ministerul Culturii susține inițiativele care aprind creativitatea și oferă tinerilor spații reale de expresie, notează Noi.md.La Strășeni, Biblioteca Publică Raională „M.Sadoveanu” a lansat primul atelier din proiectul „Conector: Vers în acțiune”, coordonat de Elisaveta Iovu, profesoară la Liceul Teoretic „Mihai Eminescu”.{{849798}}45 de elevi au descoperit cum poezia poate uni idei, emoț
18:00
Șeful SIS, detalii privind camionul cu muniții din vamă: Am lucrat cu serviciile din regiune # Noi.md
Serviciul de Informații și Securitate colaborează cu serviciile speciale din Ucraina și România pe cazul contrabandei cu armament depistat la Vama Albița, a anunțat directorul SIS.„Lucrăm pentru a stabili toate detaliile, astfel încît asta să nu se mai repete”, a precizat Alexandru Musteață, relatează Noi.md cu referire la Unimedia.„SIS are în vizor acest fenomen - traficul de armament în
18:00
China este pregătită să își consolideze parteneriatul cuprinzător cu Rusia în sectorul energetic # Noi.md
Președintele Chinei, Xi Jinping, a trimis un mesaj de felicitare participanților la cea de-a șaptea ediție a Forumului Chino-Rus de Afaceri Energetice, organizată la Beijing, scrie romanian.cgtn.com.În mesaj, Xi Jinping spune că avînd o bază solidă, cooperarea energetică dintre China și Rusia a început devreme și a devenit un exemplu al colaborării bilaterale reciproc avantajoase. Totodată, sc
18:00
Moldova va adera la Protocolul Convenției de la Atena privind transportul pe mare al pasagerilor # Noi.md
Guvernul a aprobat inițierea procedurii de aderare a Republicii Moldova la Protocolul din 2002 al Convenției de la Atena din 1974 privind transportul pe mare al pasagerilor și al bagajelor acestora.Decizia are scopul de a alinia legislația națională la standardele internaționale din domeniul transportului maritim și al protecției pasagerilor.Protocolul stabilește reguli clare și unitare pr
17:30
Proprietarii clădirilor abandonate vor fi obligați prin lege să securizeze imobilele și să îngrădească terenul, a anunțat președintele Comisiei parlamentare pentru securitate națională, apărare și ordine publică, Lilian Carp.Decizia vine după cazurile tragice de la Hotelul Național, care a devenit, potrivit deputatului, un centru de criminalitate ridicată, transmite Noi.md cu referire la IPN.
17:30
Timpul de reacție la apelurile 112 va fi redus de la 32 la 15 minute, potrivit Programului de ordine și securitate publică pentru anii 2026–2030, aprobat astăzi de Guvern.Programul urmărește creșterea siguranței cetățenilor atît în spațiul public și la domiciliu, cît și în mediul digital, relatează Noi.md cu referire la Realitatea.Documentul prevede mai multe echipe de patrulare în localit
Acum 6 ore
17:00
Parlamentul European a adoptat o rezoluție în care se propune stabilirea vîrstei minime pentru înregistrarea pe rețelele sociale la nivel de 16 ani.Potrivit Oxu.Az, despre acest lucru a anunțat Reuters.{{849949}}Scopul inițiativei este de a asigura o interacțiune corespunzătoare între utilizatori în mediul online. Conform proiectului de document publicat în octombrie, se propune stabilir
17:00
Ministrul Educației și Cercetării, Dan Perciun, dă asigurări că salariile angajaților din sistemul educației urmează să fie majorate începînd cu luna ianuarie 2026.Oficialul a precizat că valoarea noilor creșteri salariale depinde de proiectul Legii bugetului de stat pentru anul viitor, aflat încă în discuții la nivel guvernamental, transmite Noi.md cu referire la Știri.md.„În fiecare an,
17:00
Cum explică ministrul Finanțelor decizia Guvernului privind luarea creditelor interne pentru acoperirea datoriilor # Noi.md
Ministrul Finanțelor al Republicii Moldova, Adrian Gavriliță, susține că nu vede o problemă în faptul că Guvernul se împrumută pe piața internă la dobînzi de peste 9%, chiar dacă experții avertizează că acest nivel este unul ridicat pentru bugetul de stat.Oficialul afirmă că, deși împrumuturile externe sînt, în general, mai ieftine, ele vin cu un risc semnificativ din cauza faptului că sînt co
16:30
Cod galben de ceață în întreaga țară.Avertismentul este valabil pentru 27 noiembrie, orele 03:00 - 12:00.În intervalul menționat, pe arii extinse se va menține ceață cu vizibilitatea de aproximativ 200 m.
16:30
Deși în Europa prețul gazului a scăzut vizibil în luna octombrie, în Republica Moldova nu se mai știe cît plătește țara noastră pentru importuri. ANRE a încetat să publice datele privind costul real de achiziție, fapt criticat de expertul economic Veaceslav Ioniță, care afirmă că, fără aceste informații, procesul de stabilire a tarifelor își pierde caracterul public.Potrivit lui, aceasta este
16:30
Primarul general al municipiului Chișinău, Ion Ceban, a anunțat astăzi două modificări în echipa sa și în structurile Partidului Mișcarea Alternativa Națională (MAN).El a exprimat mulțumiri Elenei Panuș pentru că a acceptat să preia în continuare funcțiile de șef al cabinetului fracțiunii parlamentare ALTERNATIVA și de secretar general al Partidului MAN. Totodată, Ceban i-a mulțumit Nataliei I
16:30
Direcția Generală Educație, Tineret și Sport (DGETS) a municipiului Chișinău a emis recent o nouă circulară prin care instituțiile de învățămînt sînt obligate să solicite aprobarea prealabilă pentru orice activitate extrașcolară, cu cel puțin 10 zile înainte de desfășurare.Decizia a stîrnit critici în rîndul cadrelor didactice, care au semnalat public că astfel de măsuri limitează autonomia șc
16:00
Moldtelecom lansează ofertele de Crăciun: viteză, tehnologie și magie pentru fiecare casă din Moldova # Noi.md
Sărbătorile de iarnă încep cu momente care ne adună în jurul bradului, cu seri lungi în familie, cu miros de portocale și lumini calde. În acest spirit, Moldtelecom aduce cea mai generoasă campanie de Crăciun de până acum — oferte pentru internet, televiziune și telefonie mobilă, gândite să conecteze oamenii care contează cel mai mult. Internet fibră + TV pe 3 ecrane de la 140 lei/lună. Te
16:00
Administrația Națională a Drumurilor (AND) informează că lucrările de reparație a podului de șosea și a pasajului din apropierea localității Cimișeni, raionul Criuleni, se desfășoară conform graficului stabilit de implementare și au ajuns la un progres fizic de 95%.Antreprenorul a finalizat lucrările de așternere a straturilor îmbrăcăminții din beton asfaltic pe calea podului și accese către p
16:00
Un nou suspect, identificat ca organizator al schemei de contrabandă cu armament, a fost reținut de autoritățile din Republica Moldova. Anunțul a fost făcut de șeful Inspectoratului General al Poliției, Viorel Cernăuțeanu, care a precizat că este vorba despre a patra persoană reținută în cadrul anchetei, informează Noi.md.Potrivit lui Cernăuțeanu, individul a fost reținut pe teritoriul Republi
16:00
Autoritățile anunță crearea a cinci camere agricole în Republica Moldova, în cadrul procesului de reorganizare a sectorului agricol, menit să pregătească fermierii pentru accesarea fondurilor europene și pentru o reprezentare mai eficientă în teritoriu.Potrivit ministrei Agriculturii și Industriei Alimentare, Ludmila Catlabuga, noua structură este esențială pentru modernizarea agriculturii, în
16:00
Moldova pierde o treime din populație: BERD avertizează asupra consecințelor economice grave # Noi.md
Republica Moldova se confruntă cu una dintre cele mai severe crize demografice din spațiul european, iar consecințele ei economice sînt deja măsurabile.Noul Transition Report 2025-26 al Băncii Europene pentru Reconstrucție și Dezvoltare (BERD) indică un declin de aproximativ 30% al populației Moldovei din anul 1990 pînă în prezent — pierdere produsă aproape exclusiv prin emigrare, ceea ce o pl
15:30
Pe strada Nicolae Costin, recent reabilitată, Primăria Chișinău a demarat lucrările de aplicare a marcajelor rutiere. În prima etapă sînt executate marcajele transversale, inclusiv cele de tip „covor roșu”, care asigură o vizibilitate sporită pentru participanții la trafic. {{849162}}Ulterior, vor fi trasate și marcajele longitudinale pe întreaga lungime a străzii.După finalizarea lucr
15:30
Alianța Națională YMCA din Republica Moldova și Agenția Națională pentru Tineret au încheiat ieri, 25 noiembrie, un important Memorandum de Cooperare, care va consolida eforturile comune în domeniul dotării cu tehnică și echipament digital a centrelor de tineret din raioanele Republicii Moldova, precum și în dezvoltarea programelor educaționale moderne dedicate tinerilor.Semnarea memorandumulu
15:30
Moldova se împrumută ca să-și achite datoriile: expertul Ioniță avertizează despre un cerc vicios periculos # Noi.md
Republica Moldova a intrat într-un cerc vicios al datoriei, în care statul se împrumută masiv, dar nu pentru investiții sau dezvoltare, ci pentru a achita creditele vechi. Suspendarea relației cu FMI agravează situația, împingînd Guvernul spre piața internă, unde dobînzile sînt de trei ori mai mari.Avertismentul vine din partea expertului economic Veaceslav Ioniță, care spune că țara plătește
Acum 8 ore
15:00
În cadrul unei conferințe de presă, deputata PSRM Alla Darovannaia a luat cuvîntul alături de un grup de părinți, profesori și reprezentanți ai comunităților din care fac parte școlile care urmează să fie închise. Ea a declarat că, în cei patru ani de guvernare PAS, locuitorii țării se confruntă cu „reforme” continue, care înseamnă doar optimizări, închideri și creșterea sărăciei.Potrivit de
15:00
Primăria Municipiului Chișinău anunță deschiderea oficială a celui mai mare Tîrg de Crăciun din Capitală, amenajat tradițional în Piața Marii Adunări Naționale.Evenimentul de lansare, care include inaugurarea principalului Pom de Crăciun al orașului, va avea loc pe 5 decembrie, începînd cu ora 16:00.{{850171}}Programul artistic va fi susținut de formații corale și interpreți cunoscuți, pri
15:00
Siguranța cetățenilor la domiciliu, în spațiile publice, precum și în mediul online va crește.Guvernul a aprobat, astăzi, Programul de ordine și securitate publică pentru anii 2026-2030.Programul prevede reducerea timpului de reacție la apelurile 112 de la 32 la 15 minute și majorarea numărului echipelor de patrulare, în special în localitățile rurale. Un alt obiectiv ține de reorganizarea
15:00
Ministerul Afacerilor Externe (MAE) l-a convocat astăzi pe ambasadorul agreat al Federației Ruse la Chișinău, notează Noi.md.MAE i-a înmînat o notă de protest în legătură cu survolarea ilegală a spațiului aerian al Republicii Moldova de către șase drone, în data de 25 noiembrie 2025.{{850277}}Ministerul a calificat aceste acțiuni drept absolut inadmisibile, subliniind că ele reprezintă o î
15:00
Începînd cu 1 ianuarie 2026, profesioniștii din domeniul culturii din Republica Moldova vor avea acces la mai multe oportunități de finanțare și colaborare internațională, informează Noi.md.Cabinetul de miniștri a aprobat proiectul de lege privind ratificarea Acordului cu Uniunea Europeană pentru participarea țării la Programul „Europa Creativă”.Aderarea va permite accesul la fonduri europ
14:30
Moldovenii din Croația și provincia canadiană Quebec vor beneficia de pensii și prestații sociale # Noi.md
Cetățenii Republicii Moldova stabiliți în Croația și provincia canadiană Quebec vor putea beneficia de pensii și de alte prestații sociale. Membrii Comisiei pentru politică externă au aprobat avizele consultative pentru inițierea negocierilor a două acorduri în domeniul securității sociale.Încheierea acestor acorduri are drept scop asigurarea unor garanții de securitate socială pentru lucrător
14:30
Guvernul va finanța realizarea tuturor proiectele selectate în cadrul Programului „Curtea Europeană”.O decizie de completare a Documentul unic de program pentru anii 2025-2027 cu alte 380 de proiecte de amenajare a curților blocurilor de locuit din Chișinău a fost aprobată de Executiv. Valoarea totală a proiectelor incluse astăzi este de peste 1,7 miliarde de lei, bani alocați din Fondul Națio
14:00
O echipă a Oficiului Național al Turismului (ONT), împreună cu specialiștii unei societăți ecologice a desfășurat o vizită de lucru în raionul Ștefan Vodă pentru a evalua resursele naturale, culturale și turistice ale regiunii, cu accent pe Parcul Național „Nistrul de Jos”.Activitatea a inclus consultări cu autoritățile publice locale, reprezentanți ai comunității și instituții culturale.{
14:00
Incident la vamă: proprietarului unei mașini i-au fost recalculate taxe vamale de zeci de mii de lei # Noi.md
Cazul a fost documentat de funcționarii postului vamal intern Bălți, după depunerea unei declarații vamale de către o persoană fizică rezidentă, pentru importul unui autoturism, din Uniunea Europeană.În urma aplicării analizei de risc, declarația a fost direcționată pe un culoar de control sporit, existînd suspiciuni privind corectitudinea declarării tipului de propulsie.{{849263}}Astfel,
14:00
Igor Dodon a discutat cu foștii deținători de patente despre problemele cu care se confruntă aceștia # Noi.md
Președintele fracțiunii parlamentare a socialiștilor, liderul PSRM Igor Dodon, s-a întîlnit cu un grup de foști deținători de patente din Căușeni, Ștefan Vodă și Bălți, care au solicitat sprijin pentru rezolvarea dificultăților cu care se confruntă.În cadrul discuției, antreprenorii au semnalat probleme majore apărute după implementarea Legii nr. 356 din 29 decembrie 2022, care a modificat L
13:30
Un incendiu de proporții a cuprins un complex rezidențial din Hong Kong: există persoane blocate # Noi.md
Patru oameni au murit într-un incendiu puternic în Hong Kong, la un complex cu aproape 2.000 de apartamente. Focul este greu de ținut sub control și se extinde spre alte trei blocuri.Imaginile de la fața locului arată flăcări uriașe și un cartier întreg acoperit de fum negru și dens. BBC scrie că sînt persoane care încă nu au reușit să iasă din blocurile în flăcări, transmite Noi.md cu referir
13:30
"Din informații pe care nu le veți găsi în comunicatul Procuraturii Generale, mai multe camioane cu astfel de muniții au traversat frontiera noastră, pe sensul de ieșire, în ultima perioadă". Despre aceasta scrie în rețelele sociale jurista, fosta parlamentară, Olesea Stamate, notează Noi.md."Procuratura Generală tocmai a confirmat că istoria cu camionul plin de muniții, încet dar sigur, urmea
13:30
Toate autobuzele școlare au fost dotate cu dispozitive GPS pentru siguranța elevilor și asigurarea utilizării eficiente a mijloacelor de transport.Fiecare unitate utilizată la transportarea copiilor va fi monitorizată prin intermediul unei platforme digitale, care poate fi accesată atît prin interfața web, cît și prin aplicații mobile dedicate. Dispozitivele au fost achiziționate cu sprijinul
Acum 12 ore
13:00
Viorel Garaz, fostul adjunct al ex-ministrului Dumitru Alaiba, a fost eliberat din funcția de secretar de stat în cadrul Ministerului Dezvoltării Economice și Digitalizării (MDED), după ce Guvernul a aprobat cererea sa de demisie.{{850472}}Reprezentanții Guvernului nu au oferit detalii privind motivele plecării sale, menționînd doar că aceasta a avut loc „în baza cererii de demisie”, transmite
