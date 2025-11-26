Rămășițele unuia dintre ultimii trei ostatici reținuți în Gaza au ajuns în Israel

16:00

Sărbătorile de iarnă încep cu momente care ne adună în jurul bradului, cu seri lungi în familie, cu miros de portocale și lumini calde. În acest spirit, Moldtelecom aduce cea mai generoasă campanie de Crăciun de până acum — oferte pentru internet, televiziune și telefonie mobilă, gândite să conecteze oamenii care contează cel mai mult. Internet fibră + TV pe 3 ecrane de la 140 lei/lună. Te