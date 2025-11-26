Se schimbă regulile: fiecare colet va fi înregistrat pentru a bloca drogurile venite prin poștă

13:00

Aeroportul din Bruxelles va anula astăzi 110 dintre cele 203 zboruri programate să aterizeze miercuri, pe lîngă zborurile de plecare deja anulate, din cauza unei greve naţionale.Despre aceasta a anunţat un purtător de cuvînt al aeroportului din Bruxelles.{{849940}}El a adăugat că este la latitudinea companiilor aeriene să redirecţioneze zborurile anulate, iar în prezent nu sînt aşteptate a