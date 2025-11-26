Thailanda: Bilanțul inundațiilor din sudul țării a crescut la 33 de morți

13:30

Patru oameni au murit într-un incendiu puternic în Hong Kong, la un complex cu aproape 2.000 de apartamente. Focul este greu de ținut sub control și se extinde spre alte trei blocuri.Imaginile de la fața locului arată flăcări uriașe și un cartier întreg acoperit de fum negru și dens. BBC scrie că sînt persoane care încă nu au reușit să iasă din blocurile în flăcări, transmite Noi.md cu referir