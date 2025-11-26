Lilian Carp, despre creșterea consumului de droguri: „Riscurile de securitate pe acest segment se vor intensifica în viitor”

Lilian Carp, despre creșterea consumului de droguri: „Riscurile de securitate pe acest segment se vor intensifica în viitor”

Citeşte toată ştirea

• • •

Alte ştiri de Agora.md