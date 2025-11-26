Mitropolia Basarabiei câștigă în instanță radierea dreptului de folosință al Mitropoliei Moldovei asupra a 800 de biserici monument

Mitropolia Basarabiei câștigă în instanță radierea dreptului de folosință al Mitropoliei Moldovei asupra a 800 de biserici monument

Citeşte toată ştirea

• • •

Alte ştiri de Agora.md