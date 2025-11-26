Mitropolia Basarabiei câștigă în instanță radierea dreptului de folosință al Mitropoliei Moldovei asupra a 800 de biserici monument

Agora.md, 26 noiembrie 2025 09:00

Mitropolia Basarabiei câștigă în instanță radierea dreptului de folosință al Mitropoliei Moldovei asupra a 800 de biserici monument

Citeşte toată ştirea

• • •

Alte ştiri de Agora.md

Acum 10 minute
09:00
Mitropolia Basarabiei câștigă în instanță radierea dreptului de folosință al Mitropoliei Moldovei asupra a 800 de biserici monument Agora.md
Acum o oră
08:30
Ucraina și aliații săi s-au întâlnit pentru a stabili garanții de securitate „robuste” în contextul negocierilor de pace Agora.md
Acum 12 ore
22:20
Statele UE trebuie să recunoască căsătoriile între persoane de același sex încheiate în alte țări. Decizia Curții de Justiție a UE Agora.md
22:10
Trump, despre planul de pace pentru Ucraina: „A fost ajustat și au rămas doar câteva puncte de dezacord” Agora.md
21:50
Căsătoriile între persoane de același sex trebuie recunoscute în întreaga Uniune Europeană. Decizia Curții de Justiție a UE Agora.md
21:10
Indemnizația unică la nașterea copilului ar urma să fie majorată cu peste 500 de lei Agora.md
20:50
Dodon a cerut excluderea lui Vladislav Gribincea din completul care judecă dosarul „kuliok”. CSJ a respins cererea Agora.md
20:50
PeScurt // Manifestare. Un protest a avut loc în fața Ambasadei Federației Ruse, după ce mai multe drone au survolat spațiul aerian al R. Moldova. Demonstrația a fost organizată de Partidul Național Moldovenesc (PNM). Agora.md
20:40
Software „Made in Moldova” ajunge în mașinile BMW, Suzuki și Alfa Romeo Agora.md
20:20
Peste 80 de mii de șomeri în 2024: Peste 50% dintre persoane au studii medii Agora.md
Acum 24 ore
19:40
PeScurt // Fără violență. În această seară, Parlamentul R. Moldova este iluminat în portocaliu. „Este nu doar un gest simbolic, ci un apel către întreaga societate: violența împotriva femeilor și fetelor nu trebuie tolerată niciodată. Agora.md
19:20
Răspunderea penală pentru fapte legate de droguri ar urma să fie înăsprită. MAI propune actualizări legislative Agora.md
19:20
Compensațiile la energie: Guvernul pregătește noi praguri minime și maxime pentru sezonul rece 2025–2026 Agora.md
19:00
Fosta deputată Iulia Dascălu și-a anunțat plecarea din PAS: „Ce se petrece azi în partid nu mai rezonează cu valorile mele” (UPDATE) Agora.md
18:30
Editorial | 16 zile în bula noastră. 365 de zile în iadul lor Agora.md
18:20
Rămâne de văzut | Vom avea pacea? Agora.md
18:10
Doi tineri, suspectați de comercializarea drogurilor în capitală. Riscă până la șapte ani de închisoare(VIDEO) Agora.md
18:10
„O reamintire a războiului sângeros” vs „să dramatizăm cum se cuvine”: Drona de la Florești, între condamnări și glume politice Agora.md
17:50
Recensământ 2024: Rata de participare la forța de muncă trece de 56% în Chișinău, dar a coborât până la 28% în unele raioane Agora.md
17:30
De ce cad drone în Republica Moldova? Război hibrid, testarea reacției și panică strategică Agora.md
17:20
Primăria Chișinău, după ce MEC a propus spații pentru școli: Vom cere evaluarea și surse financiare pentru amenajare Agora.md
17:20
Primăria: Comerțul cu brazi va fi organizat în Chișinău în perioada 8–31 decembrie Agora.md
17:10
Asigurările pe înțelesul tuturor: AGORA lansează primul episod al noului proiect Agora.md
16:50
Un fost lider local al ex-partidului „Șor”, condamnat la patru ani și jumătate de detenție. Statul confiscă peste 2,9 milioane de lei Agora.md
16:20
Oficial american: Ucraina ar fi acceptat un acord de pace modificat. Zelenski: Mai este nevoie de mult efort Agora.md
16:00
ONU: 137 de femei și fete sunt ucise de partenerii lor sau de membri ai familiei în fiecare zi Agora.md
16:00
Termoelectrica: Mii de consumatori din Chișinău, conectați la căldura centralizată. 72 de instituții medicale, printre beneficiari Agora.md
16:00
„Există posibilitatea căderii unor obiecte din spațiul aerian”. Mesajul RO-Alert după două drone au survolat teritoriul României Agora.md
15:30
Fosta deputată Iulia Dascălu și-a anunțat plecarea din PAS: „Ce se petrece azi în partid nu mai rezonează cu valorile mele” Agora.md
15:20
Sentința de condamnare a lui Lozovan și Gîrleanu, menținută de Curtea de Apel Agora.md
15:20
Diverta.md: afacerea care crește copii curioși prin joc și învățare (VIDEO) Agora.md
14:10
Problema aglomerației în școlile din Chișinău: MEC pune la dispoziția Primăriei două spații educaționale pentru 1.600 de elevi Agora.md
14:10
IGP, despre drona căzută în Cuhureștii de Jos: „Este de tip Gerbera, de fabricație rusească” Agora.md
14:00
Problema aglomerației din școlile din Chișinău: MEC pune la dispoziția Primăriei două spații educaționale pentru 1.600 de elevi Agora.md
13:40
PeScurt // Drona de la Florești. Geniștii au ajuns la fața locului și intervin în zona în care a aterizat dispozitivul. De menționat este faptul că, în această dimineață, au fost semnalate șase drone care au traversat neautorizat spațiul aerian al Republicii Moldova.. Agora.md
13:10
Problema facturilor cu erori: Chișinău-gaz începe colectarea datelor Agora.md
13:10
Expertă de securitate, despre dronele care au încălcat spațiul aerian al R. Moldova: „Sunt o provocare și un semnal de putere și pericol” Agora.md
13:10
Peste 180 de mii de persoane au beneficiat în luna octombrie de medicamente și dispozitive medicale compensate Agora.md
13:00
PeScurt // Șeful IGP explică căderea dronei la Florești. „Dronele, când sunt supuse procesului de bruiere, survolează până la momentul finalizării combustibilului. Agora.md
12:30
Cum a căzut o dronă și acoperișul a rămas intact? Expert: „Gerber-momeală are circa 10 kg. E aparat de zbor, nu cade ca un bolovan” Agora.md
12:30
Diferență între consumul real și cel facturat la energia termică? Cum să evităm neconcordanțele Agora.md
12:20
Drona, căzută la Cuhureștii de Jos și acoperișul intact. Expert: „Gerber-momeală are circa 10 kg. E aparat de zbor, nu cade ca un bolovan” Agora.md
12:10
Ambasadorul agreat al Rusiei, convocat la MAE după încălcarea spațiului aerian al R. Moldova de către mai multe drone Agora.md
12:00
PeScurt // CSM a respins raportul comisiei de evaluare externă în cazul judecătorului Vitalie Budeci și a decis reluarea procedurii de evaluare. Magistratul candidează pentru funcția de judecător la Curtea de Apel Centru. Agora.md
11:30
Instituțiile locale și centrale, în pericol de a rămâne fără carburanți. Cauza: Sancțiunile internaționale impuse companiei Lukoil Agora.md
11:20
iPhone 17 vs iPhone 16: Ce s-a schimbat și merită upgrade-ul? Agora.md
11:10
Cum vor ajunge salariile la profesorii din Chișinău: „E suficientă dispoziția primarului” vs. „E nevoie de votul CMC” Agora.md
11:10
Ai găsit locuința visurilor tale? Energbank îți oferă finanțarea potrivită! Agora.md
10:50
Șeful IGP: „Au fost înregistrate 13 plângeri pe cazul TUX”. Audieri la Comisia parlamentară pentru economie, buget și finanțe (UPDATE) Agora.md
10:40
Intoxicați cu CO: Trei persoane, dintre care doi minori, au fost găsiți în stare inconștientă Agora.md
Mai multe ştiri
©2004—2025 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.