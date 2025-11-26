PeScurt // Substanțe interzise. Ministra Afacerilor Interne, Daniela Misail-Nichitin, a recunoscut că traficul de droguri rămâne o problemă majoră în R.
Agora.md, 26 noiembrie 2025 13:10
PeScurt // Substanțe interzise. Ministra Afacerilor Interne, Daniela Misail-Nichitin, a recunoscut că traficul de droguri rămâne o problemă majoră în R.
• • •
Alte ştiri de Agora.md
Acum 5 minute
13:20
Acum 15 minute
13:10
13:10
Acum 30 minute
13:00
13:00
Acum o oră
12:40
12:40
Acum 2 ore
12:20
12:20
12:10
12:00
11:50
11:30
11:30
Acum 4 ore
11:00
10:50
10:50
10:40
10:40
09:50
09:40
Acum 6 ore
09:20
09:00
08:30
Acum 24 ore
22:20
22:10
21:50
21:10
20:50
20:50
19:40
19:20
19:20
19:00
18:10
18:10
17:50
17:30
17:20
16:50
16:20
16:00
16:00
©2004—2025 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.