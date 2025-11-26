A fost aprobat Programul de ordine și securitate publică pentru anii 2026-2030: Reorganizarea poliției, reducerea timpului de reacție la apelurile 112 și majorarea numărului echipelor de patrulare
Ziarul de Garda, 26 noiembrie 2025 11:30
Guvernul a aprobat, astăzi, 26 noiembrie, Programul de ordine și securitate publică pentru anii 2026-2030. Programul prevede reducerea timpului de reacție la apelurile 112 de la 32 la 15 minute și majorarea numărului echipelor de patrulare, în special în localitățile rurale. Un alt obiectiv ține de reorganizarea poliției pe regiuni pentru a reduce costurile administrative și a...
• • •
Alte ştiri de Ziarul de Garda
Acum 10 minute
11:40
Țuțu, escortat în fața instanței. Urmează să își prezinte ultimul cuvânt în dosarul de îmbogățire ilicită și trafic de influență # Ziarul de Garda
Constantin Țuțu, kickboxerul pe care Vladimir Plahotniuc l-a făcut deputat, a fost escortat de mascați în fața instanței în dosarul în care este cercetat pentru îmbogățire ilicită și trafic de influență. Miercuri, 26 noiembrie 2025, Țuțu urmează să-și pronunțe ultimul cuvânt în dosar. Dosarele lui Țuțu Constantin Țuțu, kickboxerul pe care Vladimir Plahotniuc l-a făcut...
Acum 30 minute
11:30
A fost aprobat Programul de ordine și securitate publică pentru anii 2026-2030: Reorganizarea poliției, reducerea timpului de reacție la apelurile 112 și majorarea numărului echipelor de patrulare # Ziarul de Garda
Guvernul a aprobat, astăzi, 26 noiembrie, Programul de ordine și securitate publică pentru anii 2026-2030. Programul prevede reducerea timpului de reacție la apelurile 112 de la 32 la 15 minute și majorarea numărului echipelor de patrulare, în special în localitățile rurale. Un alt obiectiv ține de reorganizarea poliției pe regiuni pentru a reduce costurile administrative și a...
11:20
Ghidul privind Drepturile Omului pentru Moldova: Avocații din Republica Moldova au participat la cursuri de formare continuă în cadrul a trei seminare tematice # Ziarul de Garda
În anul 2025, în colaborare cu Uniunea Avocaților din Republica Moldova, echipa Ambasadei Drepturilor Omului a susținut trei lecții publice pentru avocați, care au avut loc în format mixt (offline – la Centrul de Instruire a Avocaților al Uniunii Avocaților din Republica Moldova, și online – prin platforma Zoom) și au reunit peste o 100...
11:20
A fost extins programul „Curtea Europeană”. Noua listă cuprinde 381 de curți eligibile din capitală, cu un buget de până la cinci milioane de lei pentru fiecare curte # Ziarul de Garda
Astăzi, 26 noiembrie, Guvernul a aprobat extinderea programului național „Curtea Europeană”, care va fi implementat în mai multe orașe ale R. Moldova începând cu anul 2026. Conform proiectului, pentru fiecare curte reabilitată va fi alocat un buget de până la cinci milioane de lei, măsură care urmărește modernizarea spațiilor dintre blocuri și crearea unor zone...
Acum o oră
11:10
Colaj realizat de Andrei Muntean, ZdG
10:50
Miliardarul rus Leonid Fedun, cofondatorul Lukoil, și-a vândut participația de aproximativ 10% din companie, care valorează circa 7 miliarde de dolari # Ziarul de Garda
Miliardarul rus Leonid Fedun, cofondator al Lukoil, a vândut participația sa de aproximativ 7 miliarde de dolari în compania rusă. După luni în care a evitat sancțiunile occidentale impuse din cauza invaziei Rusiei în Ucraina, Lukoil a fost puternic afectată în octombrie și își vinde acum activele externe, informează Reuters. Compania a fost mult timp...
Acum 2 ore
10:30
Consiliul Concurenței a desfășurat o inspecție la un operator de gaze pentru refuz nejustificat de prestare a serviciilor # Ziarul de Garda
Consiliul Concurenței a desfășurat o inspecție la sediul unui operator de distribuție a gazelor naturale. Potrivit unui comunicat, investigația a fost inițiată în urma depistării unor semne de acțiuni abuzive din partea operatorului, „manifestate prin refuzul nejustificat de a presta servicii de sigilare/desigilare a echipamentelor de măsurare a gazelor naturale ce aparțin consumatorilor noncasnici racordați...
10:10
Transportul școlar va fi monitorizat prin intermediul unei platforme digitale, anunță Ministerul Educației # Ziarul de Garda
Toate autobuzele școlare au fost dotate cu dispozitive GPS pentru siguranța elevilor și utilizarea eficientă a mijloacelor de transport, anunță miercuri, 26 noiembrie, Ministerul Educației și Cercetării (MEC) printr-un comunicat. Astfel, potrivit instituției, fiecare unitate utilizată la transportarea copiilor va fi monitorizată prin intermediul unei platforme digitale, care poate fi accesată atât prin interfața web,...
10:00
LIVE TEXT/ Ședința Guvernului: Aprobarea Programului național de ordine și securitate publică pentru anii 2026-2030 și avizul asupra amendamentelor la proiectul de lege privind modificarea bugetului pentru anul 2025, pe agendă # Ziarul de Garda
Astăzi, 26 noiembrie, are loc ședința Guvernului. Pe agenda Executivului sunt 22 de subiecte, inclusiv avizul asupra amendamentelor la proiectul de lege privind modificarea Legii bugetului de stat pentru anul 2025. La fel, miniștrii urmează să aprobe Programului național de ordine și securitate publică pentru anii 2026-2030. La ședința Guvernului urmează să fie aprobat proiectul...
Acum 4 ore
09:30
LIVE TEXT/ Regiunea Dnipropetrovsk a fost atacat noaptea trecută, însă nu există victime. Război în Ucraina, ziua 1372 # Ziarul de Garda
UPDATE 9:20 În regiunea Dnipropetrovsk noaptea trecută, forțele ruse au atacat raionul Sinelnikove cu drone. „În comunitatea Vasilkov, în urma loviturii unei drone, a izbucnit un incendiu la o locuință privată. În comunitatea Sloviansk, armata rusă a atacat o clădire administrativă. În comunitatea Petropavlivka, în urma atacului cu drone, acoperișul unei instituții financiare a luat...
09:30
Bloomberg: Dmitriev s-ar fi înțeles cu Witkoff să prezinte condițiile Rusiei drept planul de pace al administrației Trump # Ziarul de Garda
Kirill Dmitriev, reprezentantul special al președintelui rus pentru cooperarea economică cu țările străine, ar fi transmis condițiile Rusiei de a pune capăt războiului din Ucraina trimisului prezidențial american Steve Witkoff, care au fost apoi prezentate drept planul de pace al adminitrației Trump. Acest lucru reiese dintr-o înregistrare a unei conversații telefonice între Dmitriev și consilierul...
09:00
REUTERS/ Planul de pace al SUA pentru Ucraina este inspirat dintr-un document rusesc # Ziarul de Garda
Planul de pace în 28 de puncte, susținut de SUA pentru a pune capăt războiului din Ucraina, care a devenit public săptămâna trecută, s-a inspirat dintr-un document scris de autor rus, prezentat administrației Trump în octombrie, potrivit unor surse, transmite Reuters. Rușii au distribuit documentul, care sublinia condițiile Moscovei pentru încheierea războiului, unor înalți oficiali...
08:40
PG a venit cu precizări cu privire la camionul cu armament depistat la vama. Munițiile au fost preluate prin intermediul a mai multor curse dintr-un depozit neidentificat din Ucraina # Ziarul de Garda
Munițiile din camionul oprit la punctul de trecere Leușeni–Albița au fost introduse pe teritoriul R. Moldova prin contrabandă cu ajutorul unui cărăuș, care circula cu camionul marfar periodic din Ucraina. De asemenea, au fost preluate prin intermediul a mai multor curse, anunță miercuri, 26 noiembrie, Procuratura Generală (PG). Potrivit unui comunicat, în cadrul dosarului investigat...
08:30
LIVE TEXT/ Atac nocturn asupra Zaporijjea: sunt avariate mai multe clădiri de locuit. Război în Ucraina, ziua 1372 # Ziarul de Garda
UPDATE 8:15 În noaptea de 25 spre 26 noiembrie, armata rusă a lansat un atac masiv asupra orașului Zaporijjea, anunță Serviciul pentru Situații de Urgență. În urma loviturilor, au fost avariate șapte blocuri de locuit cu mai multe etaje, o benzinărie, un magazin și câteva automobile. În diferite sectoare ale orașului au izbucnit incendii. „În...
Acum 24 ore
22:20
LIVE TEXT/ Ucraina ar fi distrus două avioane rusești, inclusiv o platformă laser rară A-60. Război în Ucraina, ziua 1371 # Ziarul de Garda
UPDATE 22:05 Forțele ucrainene au distrus un avion de transport greu rusesc Il-76, precum și o platformă laser experimentală A-60, potrivit lui Robert „Madyar” Brovdi, comandantul Forțelor de Sisteme Fără Pilot ale Ucrainei, pe 25 noiembrie. Statul Major General al Ucrainei raportase anterior atacuri reușite asupra mai multor ținte strategice rusești, inclusiv Uzina de Reparații de Avioane...
21:40
Victor Orban urmează să aibă o întâlnire cu Vladimir Putin, pe fondul discuțiilor despre războiul din Ucraina # Ziarul de Garda
Prim-ministrul ungar Victor Orban va călători vineri la Moscova pentru o întâlnire cu președintele rus Vladimir Putin, potrivit unor surse guvernamentale implicate în pregătirea deplasării, transmite Euronews.com, citând publicația VSquare. În weekend, liderul de la Budapesta a îndemnat Uniunea Europeană să sprijine planul de pace propus de SUA și să se angajeze în discuții directe cu...
21:30
LIVE TEXT/ Armata rusă a atacat trei districte din regiunea Dnipropetrovsk cu artilerie și drone, provocând victime. Război în Ucraina, ziua 1371 # Ziarul de Garda
UPDATE 21:15 Trei persoane au fost rănite în urma atacurilor armatei ruse asupra districtelor Nikopol, Samar și Kryvyi Rih din regiunea Dnipropetrovsk, a relatat pe Facebook de Vladyslav Haivanenko, șeful interimar al Administrației Militare Regionale. Acesta a spus că, după examinari suplimentare, medicii au stabilit că starea fetiței de patru ani, rănită la Dnipro, este gravă. Același...
21:10
Ucraina plănuiește vizita lui Zelenski în SUA pentru a finaliza acordul de pace împreună cu Trump # Ziarul de Garda
Ucraina se pregătește ca președintele Volodimir Zelenski să viziteze SUA în noiembrie pentru a se întâlni cu omologul său american, Donald Trump, și pentru a finaliza etapele cheie ale acordului de pace, a declarat pe 25 noiembrie Rustem Umerov, secretarul Consiliului Național de Securitate și Apărare, scrie The Kyiv Independent. Declarația vine în urma relatărilor...
20:50
Ucraina plănuiește vizita lui Zelenski în SUA pentru a finaliza acordul de pace cu Trump # Ziarul de Garda
Ucraina se pregătește ca președintele Volodimir Zelenski să viziteze SUA în noiembrie pentru a se întâlni cu omologul său american, Donald Trump, și pentru a finaliza etapele cheie ale acordului de pace, a declarat pe 25 noiembrie Rustem Umerov, secretarul Consiliului Național de Securitate și Apărare, scrie The Kyiv Independent. Declarația vine în urma relatărilor...
20:10
Clădirea Parlamentului iluminată în oranj. Legislativul s-a alăturat Campaniei naționale „16 zile de activism împotriva violenței de gen” # Ziarul de Garda
Parlamentul s-a alăturat Campaniei naționale „16 zile de activism împotriva violenței de gen”. Marți, 25 noiembrie, este marcată Ziua Internațională pentru Eliminarea Violenței împotriva Femeilor, astfel, clădirea Legislativului a fost iluminată în oranj, culoare utilizată la nivel internațional ca simbol al luptei împotriva violenței asupra femeilor, se arată într-un comunicat. Potrivit Parlamentului, în acest an,...
19:20
EDITORIAL/ Atunci când postaci, politicieni și canale de Telegram „gândesc” la fel. Cum a exploatat propaganda rusă cazurile dronelor rusești și a camionului cu arme de contrabandă # Ziarul de Garda
Marți, 25 noiembrie. Mai multe drone violează spațiul aerian al R. Moldova, punându-i în pericol locuitorii. Una dintre drone se oprește pe o casă din raionul Florești. Câteva zile mai devreme, un camion încărcat cu arme de contrabandă încercase să treacă frontiera din R. Moldova în România. Sunt evenimente extrem de grave pentru securitatea R....
19:20
Starmer: „Regatul Unit va negocia cu UE în privința activelor înghețate ale Rusiei, pentru a sprijini financiar Ucraina” # Ziarul de Garda
Prim-ministrul britanic Keir Starmer a declarat marți, 25 noiembrie, în cadrul unei reuniuni a Coaliției Voluntare, că Londra este „gata să colaboreze” cu Uniunea Europeană în ceea ce privește acordarea de sprijin financiar Ucrainei, bazat pe valoarea activelor „imobilizate”. „Aceasta este cea mai bună modalitate de a-i arăta președintelui rus Vladimir Putin că ar trebui...
19:00
Dodon și apărătorii săi au cerut recuzarea magistratului Vladislav Gribincea și a întregului complet de judecată care examinează dosarul „Kuliok” # Ziarul de Garda
Igor Dodon a cerut recuzarea a noului membru al completului de judecată, Vladislav Gribincea. Cu o cerere asemănătoare au venit și apărătorii săi, care însă au cerut recuzarea întregului completul. Apărarea a invocat „o strânsă legătură între domnul magistrat Vladislav Gribincea și partidul de guvernare”. Ambele cereri au fost examinate marți, 25 noiembrie 2025, într-o...
18:00
Traian Băsescu: „O ţară care se respectă nu permite ca spaţiul aerian să fie transformat în promenada dronelor ruseşti” # Ziarul de Garda
Fostul preşedinte al României Traian Băsescu a declarat marţi, 25 noiembrie, după pătrunderea unor drone în spaţiul aerian din România, că „am dovedit că degeaba suntem plini de Eurofighter, de F-16 şi degeaba le ridicăm şi spunem apăsat că am ridicat avioane de vânătoare dar nu a doborât nimeni nicio dronă şi începem să fim...
18:00
„Este dreptul său să refuze să participe la ședințe”. Împrumuturi de la băncile falimentare și tranzacții fictive. O nouă ședință de judecată, în absența lui Vladimir Plahotniuc # Ziarul de Garda
Dosarul penal pe numele lui Vladimir Plahotniuc este examinat în continuare la Judecătoria Chișinău, sediul Buiucani, în absența acestuia, fiind la etapa de examinare a probelor materiale, când sunt cercetate acțiunile de urmărire penală, procesele verbale și actele care au fost ridicate și examinate. Acestea sunt prezentate de în fața instanței de către procurorul de...
17:40
Vicepreședintele Oficiului Teritorial Anenii Noi al fostului partid „Șor”, condamnat la 4 ani și 6 luni de închisoare pentru complicitate la finanțarea ilegală # Ziarul de Garda
Vicepreședintele Oficiului Teritorial Anenii Noi al fostului partid „Șor”, Leonid Bîrca, a fost condamnat la patru ani și șase luni de închisoare într-un penitenciar de tip semiînchis, pentru complicitate la acceptarea cu bună știință a finanțării partidului politic din partea unui „grup criminal organizat”. Sentința a fost pronunțată de Judecătoria Chișinău, sediul Buiucani, pe 25 noiembrie....
17:10
Financial Times: Ucraina va fi de acord să își limiteze armata la 800 de mii de soldați, conform unei noi versiuni a planului de pace al SUA # Ziarul de Garda
În noua versiune a planului de pace, Ucraina a fost de acord să își limiteze armata la 800 de mii de soldați, relatează Financial Times, citând oficiali ucraineni de rang înalt apropiați președintelui Volodimir Zelenski. Prima versiune a planului, care, potrivit relatărilor din presă, a fost pregătită de trimisul prezidențial al SUA, Steve Witkoff, și...
16:50
Serviciul 112 și Administrația Națională a Drumurilor au semnat un acord de colaborare pentru „schimbul rapid de informații privind incidentele ce afectează infrastructura rutieră” # Ziarul de Garda
Serviciul național unic pentru apelurile de urgență 112 și Administrația Națională a Drumurilor (AND) au semnat un acord de colaborare, care va permite „schimbul rapid de informații privind incidentele ce afectează infrastructura rutieră, inclusiv în situații provocate de condiții meteorologice dificile”, se arată în comunicatul de presă emis de Serviciul 112. Documentul, semnat de Directorul...
16:40
Aeroportul din Bruxelles anulează peste 100 de zboruri programate pentru miercuri din cauza unei greve la nivel național # Ziarul de Garda
Aeroportul din Bruxelles va anula 110 dintre cele 203 zboruri care erau programate să aterizeze miercuri, 26 noiembrie, pe lângă zborurile la plecare deja anulate din cauza unei greve la nivel național, transmite agenția Reuters. Anunțul a fost făcut de un purtător de cuvânt al aeroportului, care a adăugat că revine companiilor aeriene să redirecționeze zborurile...
16:30
Poliția și MAI propun pedepse mai dure pentru traficul de droguri. A fost inițiat procesul de elaborare a proiectului de lege # Ziarul de Garda
Ministerul Afacerilor Interne, de comun cu Poliția Republicii Moldova anunță că inițiază procesul de actualizare a legislației, prin introducerea unor măsuri mai ferme de control și supraveghere, precum și prin înăsprirea pedepselor aplicate celor care se implică în traficul de droguri, se arată în comunicatul de presă emis de Inspectoratul General al Poliției (IGP). Protecție...
16:20
VIDEO/ De la „arată ca o buburuză turbo” la „PAS-ul a așezat-o gingaș pe acoperișul unei case”. Cum politicienii proruși au încercat să minimalizeze căderea dronei rusești în raionul Florești. Narațiunile acestora, contrazise de experți # Ziarul de Garda
În timp ce autoritățile subliniază că drona găsită pe acoperișul unei locuințe din raionul Florești este un model Gerbera, de producție rusească, mai mulți politicieni proruși au încercat să minimalizeze gravitatea incidentului de securitate, afirmând că aparatul de zbor a fost „așezat gingaș” pe acoperiș sau că marcajul „Z” (simbol al invaziei Rusiei în Ucraina,...
16:20
VOX: Cum se informează elevii și profesorii din Liceul „Mihai Eminescu” din Fălești despre știrile false # Ziarul de Garda
Într-o perioadă în care adevărul se amestecă ușor cu manipularea, iar rețelele sociale devin teren fertil pentru zvonuri, elevii și profesorii din Liceul Teoretic „Mihai Eminescu” din Fălești povestesc cum se confruntă cu fenomenul dezinformării și ce fac pentru a-l combate. „Nu tot ce strălucește e aur” – cum reacționează profesorii când elevii aduc știri...
16:10
Curtea de Apel Centru menține sentința de condamnare a fostei deputate, Irina Lozovan și soțului acesteia # Ziarul de Garda
Astăzi, 25 noiembrie, Curtea de Apel Centru a respins ca nefondate apelurile declarate de avocații Irinei Lozovan și a soțului acesteia, Pavel Gîrleanu, fost consilier raional în Ocnița, împotriva sentinței Judecătoriei Chișinău, sediul Buiucani, din 31 martie 2025, prin care aceștia au fost condamnați la 6, respectiv 5 ani de închisoare, anunță Procuratura Anticorupție. Decizia...
15:30
MEC va pune la dispoziția Primăriei Chișinău două clădiri pentru creșterea numărului de locuri disponibile în școli. „Suntem pregătiți să alocăm suplimentar până la 20 milioane de lei pentru dotarea și modernizarea spațiilor” # Ziarul de Garda
Ministerul Educației și Cercetării (MEC) anunță că va transmite în comodat Primăriei Chișinău două clădiri ale unor foste instituții de învățământ, astfel încât acestea să poată fi folosite pentru extinderea rețelei școlare din capitală. Decizia vine după o analiză efectuată de minister, care arată că unele școli din Chișinău au un număr de elevi care...
15:10
CBS News: Ucraina este de acord cu planul de pace, cu doar câteva „detalii minore” care au rămas de rezolvat. Zelenski ar putea zbura la Washington pentru a finaliza un acord # Ziarul de Garda
Un oficial american a declarat pentru CBS News că guvernul Ucrainei „a fost de acord cu un acord de pace” mediat de administrația Trump pentru a opri războiul dus de Rusia. Oficialul american și consilierul pentru securitate națională al Ucrainei, Rustem Umerov, au declarat că s-a ajuns la o înțelegere comună asupra unei propuneri, detaliile...
15:10
LIVE TEXT/ Uzine pentru repararea aeronavelor și dronelor, cât și un sistem de apărare aeriană, au fost atacate de dronele și rachetele ucrainene. Război în Ucraina, ziua 1371 # Ziarul de Garda
UPDATE 15:08 În noaptea de 25 noiembrie, forțele ucrainene au atacat mai multe ținte strategice din Rusia, inclusiv o clădire destinată reparării aeronavelor și o instalație de producție de drone din orașul Taganrog, regiunea Rostov, a raportat Statul Major General al Forțelor Armate Ucrainene. În timpul atacului, Forțele de Apărare au folosit drone de tip...
15:00
CBS News: Ucraina este de acord cu planul de pace, cu doar „detalii minore” care au rămas de rezolvat. Zelenski ar putea zbura la Washington pentru a finaliza un acord # Ziarul de Garda
Un oficial american a declarat pentru CBS News că guvernul Ucrainei „a fost de acord cu un acord de pace” mediat de administrația Trump pentru a opri războiul dus de Rusia. Oficialul american și consilierul pentru securitate națională al Ucrainei, Rustem Umerov, au declarat că s-a ajuns la o înțelegere comună asupra unei propuneri, detaliile...
14:40
Drona care a căzut peste o casă din raionul Florești e de fabricație rusească, spune Poliția. Caracteristicile aparatului de zbor # Ziarul de Garda
Specialiștii Poliției, aflați la fața locului în localitatea Cuhureștii de Jos, raionul Florești, au identificat drona aterizată pe acoperișul unei case ca fiind de tip Gerbera, de fabricație rusească. Potrivit unui comunicat al Poliției, verificările au stabilit că drona era fără încărcătură explozivă. „Aparatele de tip Gerbera pot fi utilizate pentru inducerea în eroare, pentru...
14:10
„Nu faceți politică pe seama oamenilor”. Replica Primăriei Chișinău la precizările Ministerului Finanțelor cu privire la acuzațiile despre salariile profesorilor din capitală # Ziarul de Garda
Edilul capitalei, Ion Ceban a publicat declarațiile făcute de angajații primăriei Chișinău, Victor Pruteanu și Olesea Psenițchi, care au spus că Ministerul Finanțelor prezintă doar o parte din cadrul legal și „lasă impresia că Primarul General poate introduce orice transfer salarial printr-o simplă dispoziție, indiferent de natura alocației. Nu faceți politică pe seama oamenilor!”. Cei...
13:40
O dronă a căzut în curtea unui bărbat din județul Vaslui. „A auzit un vuiet și apoi o lovitură puternică în spatele casei” # Ziarul de Garda
O dronă care a survolat mai multe ore teritoriul României, marți dimineață, s-a prăbușit în localitatea Puiești din județul Vaslui, aflată la aproximativ 50 de kilometri de granița României, scrie HotNews. Drona a căzut în curtea unui localnic din localitatea Puiești. El a fost cel care a alertat autoritățile, după ce a auzit o bubuitură,...
13:30
ABC News: Limitarea numărului de soldați ucraineni și amnistia Rusiei pentru crime de război au fost eliminate din planul de pace al SUA # Ziarul de Garda
Planul de pace al administrației Donald Trump, care a fost revizuit în timpul negocierilor cu delegația ucraineană la Geneva, nu mai include o clauză care limitează dimensiunea Forțelor Armate Ucrainene, relatează ABC News, citând o sursă familiarizată cu documentul. Versiunea inițială a documentului prevedea reducerea armatei ucrainene, care numără în prezent aproape 1 milion de...
12:50
Vitalie Budeci, candidat la funcția de judecător la Curtea de Apel Centru, va fi reevaluat. Acesta picase inițial evaluarea externă # Ziarul de Garda
Vitalie Budeci, magistrat la Judecătoria Chișinău, temporar transferat la Curtea de Apel Centru, și candidat la funcția de judecător la Curtea de Apel Centru, va fi reevaluat. Consiliul Superior al Magistraturii (CSM) a respins, în cadrul ședinței din 25 noiembrie, raportul negativ al comisiei de evaluare în privința judecătorului. Șase membri ai CSM au votat...
12:20
Cernăuțeanu a vorbit despre numărul plângerilor privind activitatea piramidei TUX, dar și ce ar trebui să facă autoritățile pentru a reduce riscurile în fața escrocilor # Ziarul de Garda
„În adresa Poliției au parvenit 13 plângeri, depuse de persoane care se consideră victimă. Ulterior, două persoane și-au retras pretențiile. O parte din persoane înțeleg că acțiunile lor, indiferent că a fost victimă sau a atras pe cineva altcineva, se cataloghează ca o faptă infracțională”. Declarațiile au fost făcute de șeful Inspectoratului General al Poliției...
12:10
ULTIMA ORĂ/ Ministerul de Externe îl convoacă pe ambasadorul agreat al Federației Ruse la Chișinău după ce o dronă a căzut peste o casă în nordul țării # Ziarul de Garda
Ministerul Afacerilor Externe (MAE) condamnă „ferm încălcarea gravă” a spațiului aerian al R. Moldova de către mai multe drone, inclusiv prăbușirea uneia în localitatea Cuhureștii de Jos, raionul Florești. Conform unui comunicat al instituției, incidentul reprezintă „un risc major pentru siguranța cetățenilor”. Astfel, ambasadorul agreat al Federației Ruse la Chișinău, Oleg Ozerov, urmează să fie...
12:00
Violența de gen. Ce a făcut Ministerul Sănătății în ultimii ani pentru combaterea fenomenului? # Ziarul de Garda
Marți, 25 noiembrie, în contextul în care este lansată Campania națională „16 zile de activism împotriva violenței de gen” sub sloganul unificator „Moldova fără violență”, Ministerul Sănătății a publicat un comunicat în care a trecut în revistă măsurile luate în ultimii ani pentru a combate fenomenul. „Ministerul Sănătății reafirmă angajamentul ferm de a preveni și...
11:50
Știi momentul acela când intri într-un apartament și simți că ăsta e locul tău? Când deja îți imaginezi cum ar arăta canapeaua sau cum miroase cafeaua într-o dimineață de duminică? După săptămâni de căutări, vizionări și calcule, singurul lucru pe care nu ți-l mai dorești e încă un drum complicat până la visul tău. Cu...
11:50
LIVE TEXT/ Șase civili au fost uciși la Kiev, iar alți 16 sunt răniți. Mai multe incendii au fost raportate în regiunea Odesa. Război în Ucraina, ziua 1371 # Ziarul de Garda
UPDATE 11:48 Bilanțul victimelor de la Kiev în urma atacurilor armatei ruse ajunge la șase morți, iar alte 16 persoane sunt rănite, inclusiv, un minor. Potrivit salvatorilor din Kiev, 18 persoane au fost evacuate, scrie Novosti Donbasa. Sursa citată scrie că unitățile de salvare continuă să lucreze la locurile distruse, ocupându-se de urmările atacului și...
Ieri
11:30
Peskov a numit planul SUA de încheiere a războiului o „schiță a părții americane”: „Înțelegem că textul a suferit deja modificări” # Ziarul de Garda
Purtătorul de cuvânt al Kremlinului, Dmitri Peskov, a numit planul SUA de încheiere a războiului din Ucraina o „schiță a părții americane”, dar a adăugat că acesta „poate constitui o bază foarte bună pentru negocieri”. Declarațiile vin în contextul în care planul administrației Trump a fost criticat de aliații Kievului ca fiind prea favorabil Moscovei....
10:50
UPDATE/ La Abu Dhabi au loc negocieri dintre SUA, Rusia și Ucraina privind planul de pace întocmit de administrația Trumă # Ziarul de Garda
Secretarul Armatei SUA, Dan Driscoll, s-a întâlnit luni, 24 noiembrie, cu o delegație rusă la Abu Dhabi, a declarat un oficial american pentru Reuters sub condiția anonimatului. Potrivit sursei, discuțiile cu delegația rusă, a cărei componență este încă necunoscută, vor continua marți. Driscoll intenționează, de asemenea, să se întâlnească cu reprezentanți ucraineni, a adăugat sursa...
10:50
LIVE TEXT/ „Principalele ținte sunt energia și tot ceea ce asigură o viață normală. Fără sens militar”, declară Zelenski după atacul Rusiei. Război în Ucraina, ziua 1371 # Ziarul de Garda
UPDATE 10:49 Președintele Ucrainei, Volodimir Zelenski a reacționat la atacul Rusiei asupra Kievului și altor orașe, scriind pe Telegram că salvatorii lucrează la mai locații afectate de atacurile armatei ruse la Kiev. „Există distrugeri în regiunea Odesa: au fost atacuri asupra porturilor, unităților alimentare și infrastructurii – fără sens militar”, a scris Zelenski. El a...
©2004—2025 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.